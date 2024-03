La nostra lista dei migliori powerline aggiornata a marzo 2024.

Migliori powerline 2024

Se siete in cerca di una soluzione per il vostro Wi-Fi soggetto a interferenze e cali di segnale, vi consigliamo di prendere seriamente in considerazione un powerline! Quando parliamo di powerline siamo a metà strada tra la stabilità di una connessione cablata e la semplicità di un dispositivo wireless. Il powerline è una soluzione alternativa e moderna, che vi consentirà di portare la rete Wi-Fi in ogni angolo della vostra casa, persino in quelli più difficili da raggiungere.

Indice

Migliori powerline per fibra ottica

Se siete in cerca di un kit di powerline per fibra ottica, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi. Abbiamo selezionato solo i migliori prodotti in circolazione.

Tp-Link Tl-Wpa4220 Kit TL-WPA4220 kit trasformerà il circuito elettrico di casa vostra in una rete ad alta velocità senza la necessità di nuovi cavi. Con la tecnologia HomePlug AV vi garantirà una velocità di trasferimento dati di 600 Mbps su powerline e 300 Mbps su Wi-Fi. Distanza e muri non saranno più un problema. Trattandosi di un kit Plug&Play non vi servirà alcuna configurazione prima dell'utilizzo. Non manca un pulsante Pair, perfetto per mettere in sicurezza la rete.

TP-Link PG1200 Kit La vostra rete domestica non arriva in ogni stanza? Bene, con questo kit di powerline potrete trasformare l'impianto elettrico di casa vostra in una rete ad alta velocità, evitando interventi tecnici invasivi e qualsiasi opera in muratura per l'installazione di nuovi cavi Ethernet. Si tratta di un kit composto da 2 unità: la prima dialoga col router principale, mentre la seconda funge da extender. L'unità extender vanta una porta Gigabit LAN perfetta per connettere tramite cavo dispositivi come smart TV, PC e console di gioco. Semplice l'estetica e l'istallazione (vi basterà premere il tasto Pair).

TP-Link TL-WPA7517 Kit Con questo kit composto da due unità potrete estendere la rete locale utilizzando l'impianto elettrico già esistente, sfruttandolo come un vero e proprio network di rete. Compatibile con lo standard HomePlug AV2. La velocità massima di trasferimento dati è pari a 1.000 Mbps. Vanta anche una porta LAN Gigabit, perfetta per connettere via cavo qualsiasi dispositivo (soprattutto quelli che necessitano di una banda maggiore). Semplice esteticamente e facile da installare (vi basterà premere il tasto Pair).

AVM FRITZ! Powerline 540E AVM FRITZ! Powerline 540E trasformerà il circuito elettrico di casa vostra in una rete ad alta velocità (velocità di trasferimento dati fino a 500 Mbps e fino a 300 Mbps tramite Wi-Fi). Avrete massima sicurezza grazie ai moderni schemi di crittografia preimpostati AES a 128 bit. Non manca una porta LAN per collegare router, PC, stampante, smart tv, apparecchiature hi-fi, console video, lettore Blu-ray e altri dispositivi di rete. Nulla da dire sul prezzo davvero conveniente. Un ottimo powerline, soprattutto se avete modem/router Fritz.

Migliori powerline con presa passante

Se siete in cerca di un powerline con presa passante, in questo paragrafo troverete sicuramente un prodotto pronto a soddisfare a pieno le vostre esigenze. Di seguito troverete i migliori powerline con presa passante.

STRONG Powerline 500 Kit da 2 Per quanto riguarda i powerline con presa passante, anche Strong ha fatto la sua parte lanciando sul mercato questo comodo e conveniente kit. Con questo kit potrete creare facilmente una rete ad alta velocità utilizzando il cablaggio elettrico di casa. Perfetto per collegare PC e altri dispositivi abilitati alla rete Internet. Vi basterà connettere l'adattatore powerline al modem attraverso la porta Ethernet e la connessione Internet sarà subito disponibile. La velocità è di oltre 500 Mbps. Facile da installare e configurare grazie al Plug&Play. Adatto per IP TV, streaming video in HD e gaming.

TP-Link TL-PA4010PKIT Vediamo cosa offre questo kit di powerline: velocità di trasferimento di 600 Mbps (standard HomePlug AV2), configurazione semplice (sarà sufficiente schiacciare il Pair Button sugli adattatori per instaurare una connessione protetta AES) e porta Fast Ethernet 10/100 Mbps per una potente connessione via cavo (RJ45 inclusa nella confezione). Compatibile con altri powerline AV e AV2.

TP-Link TL-PA7017P Kit Vediamo subito le caratteristiche di questo kit di powerline marchiato TP-Link: velocità di trasferimento dati fino a 1000 Mbps, presa passante (per non sprecare nessuna presa di corrente), porta Gigabit (fornisce reti cablate sicure per desktop, smart TV o console di gioco), compatibilità con gli adattatori powerline HomePlug AV e AV2. Trattandosi di un dispositivo Plug&Play sarà facile sia installarlo che utilizzarlo. Ottimo anche il prezzo.

Zyxel PLA6457 Kit da 2 Questo kit da due powerline di Zyxel garantisce una velocità massima di 2.400 Mbps (standard HomeKit AV2). Perfetto per smart TV, gioco online e streaming HD. Ogni powerline dispone di due porte Gigabit Ethernet per il collegamento di più dispositivi. Semplice installazione grazie al Plug&Play. Grazie al suo design passante, non sarà necessario sacrificare una presa di corrente. Stabilità e buona copertura con la tecnologia MIMO.

Tenda PH6 Kit Powerline Questo kit marchiato Tenda si presenta con un design semplice e compatto, e un prezzo davvero conveniente. Grazie alla tecnologia avanzata HomePlug AV2, il modello in questione vi fornirà una velocità di trasmissione di ben 1.000 Mbps. Perfetto per lo streaming video 4K e il gioco online. Con il Plug&Play non servirà alcuna configurazione iniziale prima dell'utilizzo. Si tratta di un modello a basso consumo energetico con l'ultima funzione di rilevamento intelligente (in assenza di collegamento, passerà automaticamente in modalità standby).

Netgear PL1000 Kit da 2 Ecco a voi la soluzione con presa passante messa a disposizione da Netgear. Il kit comprende due powerline dotati di singola porta Ethernet. La velocità massima è di 1.000 Mbps (standard HomePlug AV2). Grazie al Plug&Play la configurazione avverrà in pochi minuti e senza l'utilizzo di un software dedicato. Ottimo il pulsante Push and Secure per la crittografia delle connessioni di rete. Ideale per lo streaming video in 4K e il gioco senza latenza.

TP-Link TL-PA8010P Kit Powerline AV1300 Con questo kit di powerline con presa passante potrete sfruttare la rete elettrica casalinga per trasmettere il segnale internet davvero ovunque, anche negli angoli più remoti del vostro appartamento. Avrete una connessione stabile e veloce. Compatibile con lo standard HomePlug AV2. La velocità di trasferimento dati arriva fino a 1.200 Mbps. Grazie alla porta Ethernet potrete collegarci qualsiasi dispositivo via cavo. Un kit semplice esteticamente e facile da installare.

Netgear plp2000 Netgear plp2000 è un powerline veloce e veramente semplice da utilizzare e installare grazie alla tecnologia di Plug&Play. La potenza del segnale può arrivare ad un massimo di 2.000 Mbps (ottima per vedere film in streaming). Il kit comprende due dispositivi con presa passante. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo.

AVM FRITZ! Powerline 1220E Se siete in cerca di un powerline con presa passante per incrementare la portata della vostra rete internet domestica, senza però dover apportare delle modifiche al vostro impianto, questo kit è la strada da percorrere. Il sistema di ricezione MIMO ottimizzerà il segnale in uscita. Non mancano 2 porte LAN Gigabit per collegare smart TV, decoder, Blue-ray, apparecchiature Hi-Fi o console per videogiochi. L'installazione è piuttosto semplice, infatti vi basterà premere il tasto WPS sul powerline e posizionarlo nel punto dove desiderate ottenere maggiore segnale.

Migliori powerline Wi-Fi

Purtroppo non tutti i powerline dispongono del supporto wireless. Di seguito vi proponiamo i migliori powerline Wi-Fi attualmente in vendita.

TP-Link ‎MP510 KIT Vi proponiamo un kit di powerline economico e performante. Abbiamo due dispositivi in grado di ottenere una velocità massima su cavo di 1000 Mbps (standard HomePlug AV2) e di 300 Mbps in Wi-Fi (solo su rete a 2,4 GHz). Ogni powerline dispone di una porta LAN Gigabit per il collegamento di dispositivi cablati come PC desktop, TV e console di gioco. L'installazione è semplice, in quanto non è richiesta nessuna configurazione (Plug&Play). Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

D-Link COVR-P2502 Con COVR-P2502 avrete ottima copertura e facile installazione assicurati. Un'incredibile tecnologia racchiusa in un design discreto e compatto, così da poter migliorare la rete wireless nel rispetto dell'estetica. A differenza degli extender Wi-Fi tradizionali, Covr creerà una rete unica senza soluzione di continuità e vi collegherà automaticamente al segnale più forte della vostra abitazione. La velocità di trasferimento dati è di 1.200 Mbps. Ottime le porte Ethernet ad alta velocità.

Netgear PLW1000-100PES Ecco a voi la soluzione proposta da Netgear per quanto riguarda i powerline wireless. Il kit in questione presenta due prodotti Wi-Fi + Ethernet con velocità massima ottenibile di 1.000 Mbps. Un kit Plug&Play dalla configurazione semplice e veloce. Come se non bastasse, abbiamo anche un pulsante Push and Secure per la crittografia delle connessioni di rete. Velocità, facile installazione e ampia compatibilità.

TP-Link TL-WPA4220T Questo kit è particolarmente adatto a chi necessita di una copertura wireless su ampi spazi, in quanto comprende tre dispositivi in grado di ottenere una velocità massima su cavo di 600 Mbps (standard HomePlug) e di 300 Mbps in Wi-Fi (solo su rete a 2,4 GHz). Gli extender di questo kit vantano, inoltre, 2 porte Ethernet ciascuno. Esteticamente semplice e decisamente molto facile da utilizzare (grazie al Plug&Play vi basteranno 2 semplici step per essere online). Consigliato per case o uffici con pareti molto spesse.

AVM Fritz! Powerline 1240E Kit da 2 AVM Fritz lancia sul mercato questo interessante kit che spicca sia per la sua velocità massima di trasmissione su circuito elettrico (fino a 1.200 Mbps con standard HomePlug AV2) che per la connettività Wi-Fi (fino a 300 Mbps ed è compatibile con banda a 2,4 GHz o banda a 5 GHz). Non manca un sistema di risparmio energetico integrato. Il powerline che funge da extender offre, oltre al modulo Wi-Fi, anche una porta Ethernet Gigabit.

Migliori powerline Ethernet

Di seguito troverete i migliori powerline con porta Ethernet. Si tratta di prodotti performanti e più o meno costosi (dipende dai modelli e dalla caratteristiche specifiche). Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

Tenda P200 Questo powerline vi aiuterà ad estendere la vostra rete cablata in qualsiasi stanza. Grazie alla tecnologia avanzata HomePlug AV2, vi fornirà una velocità di trasmissione di ben 200 Mbps che vi permetterà di guardare video e trasferire dati voluminosi. Essendo un dispositivo Plug&Play non vi sarà richiesta alcuna configurazione prima dell'utilizzo. Un modello a basso consumo energetico con l'ultima funzione di rilevamento intelligente (in assenza di collegamento, passerà automaticamente in modalità standby). Una scelta eccellente ed economica per la vostra casa.

Mercusys MP500 Powerline Kit Mercusys powerline kit (standard HomePlug AV2) è una papabile soluzione per chi desidera estendere la propria rete domestica utilizzando l'impianto elettrico già esistente. Con questo kit powerline avrete una trasmissione dati stabile e veloce (fino a 1.000 Mbps). Ogni powerline vanta una porta Gigabit LAN, perfetta per collegare dispositivi cablati come PC desktop, IP TV e console di gioco. Inoltre, supporta il protocollo Gigabit Ethernet. L'installazione è molto semplice e non richiede alcuna configurazione particolare, in quanto il sistema è completamente Plug&Play. Buono anche il prezzo.

TP-Link TL-PA4010 Kit Questo kit di powerline è perfetto per attività che richiedono larghezza di banda come lo streaming video Ultra HD da più dispositivi contemporaneamente, il gioco online e trasferimenti di file di grandi dimensioni. Rientra nello standard HomePlug AV2. Vi garantirà una velocità di trasferimento dati veloce di 600 Mbps per 300 m. Sfrutta la codifica WPA2 AES per la sicurezza. Facile da configurare attraverso la funzione Plug&Play. Un kit dall'ottimo rapporto qualità/prezzo da non lasciarsi scappare.

TP-Link TL-WPA4220 Il TP-Link TL-WPA4220 è il dispositivo perfetto per estendere la copertura della rete Wi-Fi in casa o in ufficio. Compatibile con la stragrande maggioranza dei dispositivi informatici. Offre una velocità di trasferimento dati fino a 500 Mbps. Vanta anche due comodissime porte Ethernet. Semplice esteticamente e facile da installare essendo un modello Plug&Play. Inoltre, offre la funzione Wi-Fi Clone e Wi-Fi Auto-Sync, che permette di copiare le impostazioni wireless dal router al powerline. Prezzo conveniente (anche quello del kit).

TP-Link TL-PA717 Kit Questo kit di powerline dalle dimensioni compatte si integrerà perfettamente con il vostro ambiente domestico. Lo standard HomePlug AV2 vi assicurerà connessioni cablate altamente rapide e performanti (fino a 1.000 Mbps), ideali per streaming HD, gaming online e download di file pesanti. La porta LAN vi permetterà di collegare alla rete dispositivi ad alta intensità di banda come smart TV e PC desktop. Inoltre, potrete dire finalmente addio alle configurazioni lunghe e complicate. Per di più, premendo il tasto Pair, le impostazioni di sicurezza verranno sincronizzate in automatico.

AVM FRITZ! 540E AVM FRITZ! 540E è il powerline ideale per estendere la rete in ogni angolo della casa. Si presenta con un design semplice e compatto e un prezzo decisamente conveniente per quelle che sono le sue caratteristiche specifiche. Per quanto riguarda la velocità di trasferimento dati, questo modello può raggiungere i 500 Mbps. Grazie alle 2 porte LAN Fast Ethernet potrete collegare console, lettori Blu-ray, smart TV e PC. Grazie ai moderni schemi di crittografia preimpostati AES, la vostra rete sarà sempre al sicuro da possibili minacce. Infine, vanta un'ampia compatibilità.

Migliori powerline Netgear

Netgear è da sempre sinonimo di qualità, affidabilità e convenienza in questo settore. Se siete affezionati al marchio e siete in cerca di un powerline di qualità superiore, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

Netgear PL1000 Kit da 2 Quando si tratta di powerline, Netgear è sempre pronto a fare la differenza. A tal proposito ci propone un kit di due prodotti dotati di una singola porta Ethernet. La loro velocità massima è di 1.000 Mbps (standard HomePlug AV2). Anche in questo caso la semplicità regna sovrana sia nell'estetica che nella configurazione e nell'utilizzo (Plug&Play). Per di più, abbiamo un pulsante Push and Secure per la crittografia delle connessioni di rete.

Netgear PLW1000-100PES Ecco a voi una delle migliori soluzione proposta da Netgear per quanto riguarda in materia di powerline. Il kit in questione presenta due prodotti Wi-Fi + Ethernet con velocità massima di 1.000 Mbps. Grazie al Plug&Play avrete una configurazione semplice e veloce. Ottimo il pulsante Push and Secure per la crittografia delle connessioni di rete. Velocità, facile installazione e ampia compatibilità.

Netgear plp2000 – 100 FRS Netgear da sempre sinonimo di qualità e convenienza in questo settore, fa la differenza con questo kit di powerline. La velocità di trasferimento dati è di 2.000 Mbps. Semplice esteticamente e decisamente facile da utilizzare e configurare grazie al Plug&Play. Ideale per lo streaming (nessuna perdita di velocità nemmeno con lo streaming in 4K) e il gaming.

Migliori powerline Devolo

In questo paragrafo troverete i migliori powerline marchiati Devolo pronti a soddisfare le esigenze di tutti.

Devolo Magic 1 e 2 In materia di powerline anche Devolo ha fatto la sua parte con Devolo Magic 1 e 2. I powerline Devolo Magic 1 offrono una velocità di trasferimento dei dati pari a 1.200 Mbps. Inoltre, hanno un raggio d'azione di 400 metri. Per di più, il modello Wi-Fi dispone di due porte Fast Ethernet. Diversamente i powerline Devolo Magic 2 offrono una velocità di trasferimento dati di 2.400 Mbps. Il loro raggio d'azione è di 500 metri. Anche in questo caso la connettività è sia wireless che LAN.

Come Funziona?

Di solito questi dispositivi vengono venduti in coppia: uno va collegato al modem/router con il cavo Ethernet, mentre l'altro va collegato alla presa della corrente elettrica. Ovviamente la presa elettrica sarà quella dell'ambiente in cui il Wi-Fi non arriva o il segnale è debole! Sul mercato sono presenti diversi kit e molti di questi comprendono anche più di due dispositivi (sono ottimi per edifici di grandi dimensioni, pareti spesse e numerosi ostacoli pronti ad interferire con il segnale).

Come Scegliamo I Migliori Powerline?

Di seguito ci apprestiamo ad elencarvi quelli che sono i fattori da prendere in considerazione al momento dell'acquisto. Standard: sul mercato troviamo una vasta gamma di prodotti, tutti con standard diversi! Quando parliamo di standard, facciamo riferimento alla velocità di connessione, alla compatibilità con altri powerline e al numero massimo di dispositivi supportati. Escludendo lo standard HomePlug 1.0 e HomePlug 1.0 Turbo, ormai finiti nel dimenticatoio, quelli da prendere in considerazione sarebbero lo standard HomePlug AV, con una velocità massima di 200 Mbps, e lo standard HomePlug AV2 che riesce a raggiungere una velocità massima di 1200 Mbps. Lo standard AV2 è l'ideale per godersi film in streaming e giocare tranquillamente senza alcuna interruzione e se si desidera un powerline che supporti più dispositivi. Sicurezza: quando parliamo di connessione Internet, le minacce sono sempre in agguato! Tra gli standard di sicurezza più diffusi, abbiamo lo standard WPA (Wi-Fi Protected Access) in grado di creare chiavi di sicurezza complesse, e lo standard WPA2 con qualche marcia in più rispetto a quello precedente, come ad esempio i due tipi di crittografia TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e AES. Dimensioni: per quanto concerne le dimensioni, i powerline in commercio sono in gran parte piccoli e compatti. Grazie alle loro dimensioni contenute, potrete posizionarli davvero ovunque, senza dovervi preoccupare dello spazio a disposizione! Prezzo: anche per quanto riguarda il prezzo, non avrete grossi problemi, in quanto più del 50% dei dispositivi presenti in circolazione, vantano tutti un prezzo decisamente abbordabile. Ovviamente aumentando la qualità, aumenterà anche il prezzo! Ad ogni modo, non disperate, perché anche ad un prezzo modico, riuscirete ad avere un ottimo prodotto.