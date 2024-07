Quali sono i migliori purificatori d'aria da comprare?

Con le città sempre più inquinate, l'attenzione per l'aria che respiriamo non è un aspetto secondario. Ecco quindi che una guida all'acquisto dedicata ai migliori purificatori d'aria è (purtroppo) molto attuale. La funzione principale dei purificatori d'aria è quella di assorbire l'aria presente nella stanza, filtrarla e ventilarla (pulita) nuovamente. Alcuni modelli, con particolari tecnologie di filtrazione, riescono perfino a catturare capelli, peli e gas volatili. Se stai pensando che ci sia eccesso di zelo da parte nostra, ti invitiamo a riconsiderare. Purtroppo gli anni avanzano per tutti, e il sistema immunitario può avere le sue falle; a questo aggiungiamoci l'allerta inquinamento degli ultimi anni, i casi di asma, le allergie che possono insorgere anche nel corso della vita, e diventa chiaro che un purificatore d'aria può essere ben più di un vezzo: un'esigenza. In questa guida ovviamente abbiamo raccolto solo i migliori modelli e per comodità nostra e vostra li abbiamo divisi per prezzo, tipologia e caratteristiche specifiche. Per consigli utili pre-acqusito vi invitiamo a proseguire con il paragrafo successivo. Non possiamo non suggerirvi anche la nostra guida all'acquisto dedicata ai migliori deumidificatori con modelli piccoli e portatili, silenziosi ed economici e specifici per contrastare la formazione di muffa.

Come scegliere un purificatore d'aria

Vediamo quindi adesso come scegliere un purificatore d'aria, o meglio cosa valutare al momento dell'acquisto. Dimensioni : per massimizzare i benefici offerti da un purificatore d'aria dovrete per prima cosa considerare le dimensioni degli ambienti in cui verrà utilizzato il dispositivo. Un purificatore troppo piccolo per una stanza troppo grande, non sarebbe una scelta ottimale, così come anche uno troppo grande per una stanza troppo piccola.

: per massimizzare i benefici offerti da un purificatore d'aria dovrete per prima cosa considerare le dimensioni degli ambienti in cui verrà utilizzato il dispositivo. Un purificatore troppo piccolo per una stanza troppo grande, non sarebbe una scelta ottimale, così come anche uno troppo grande per una stanza troppo piccola. Silenziosità : escludere un purificatore d'aria rumoroso dal proprio elenco di possibili acquisti non sarebbe una cattiva idea. Premettendo che esistono modelli con la cosiddetta "Modalità notturna" verificate sempre il valore dei decibel (dB).

: escludere un purificatore d'aria rumoroso dal proprio elenco di possibili acquisti non sarebbe una cattiva idea. Premettendo che esistono modelli con la cosiddetta "Modalità notturna" verificate sempre il valore dei decibel (dB). Filtro : se non siete nuovi dell'ambiente, conoscerete benissimo l'efficacia dei filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) in grado di filtrare particelle fino a 0,3 micron con un'efficienza del 99,97%, inclusi polline, polvere, muffe e alcuni virus. Ovviamente esistono altri filtri come quello a carboni attivi, progettato per assorbire odori e gas nocivi. Non disperate perché in vendita ci sono molti modelli con sistema di filtraggio 3-in-1 (quindi non sarete costretti a scegliere uno piuttosto che un altro).

: se non siete nuovi dell'ambiente, conoscerete benissimo l'efficacia dei filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) in grado di filtrare particelle fino a 0,3 micron con un'efficienza del 99,97%, inclusi polline, polvere, muffe e alcuni virus. Ovviamente esistono altri filtri come quello a carboni attivi, progettato per assorbire odori e gas nocivi. Non disperate perché in vendita ci sono molti modelli con sistema di filtraggio 3-in-1 (quindi non sarete costretti a scegliere uno piuttosto che un altro). Funzionalità aggiuntive : cercate, oltre alle funzioni di base, caratteristiche aggiuntive come sensori di qualità dell'aria, controlli smart tramite app, connettività Wi-Fi, timer di accensione e spegnimento, regolazione del flusso dell'aria, più la possibilità di utilizzare il dispositivo anche come umidificatore e deumidificatore.

: cercate, oltre alle funzioni di base, caratteristiche aggiuntive come sensori di qualità dell'aria, controlli smart tramite app, connettività Wi-Fi, timer di accensione e spegnimento, regolazione del flusso dell'aria, più la possibilità di utilizzare il dispositivo anche come umidificatore e deumidificatore. Manutenzione: per prestazioni efficaci e costanti nel tempo, mettete in calcolo sin da subito che dovrete sostituire periodicamente i filtri, perché soprattutto quelli a carboni attivi perdono progressivamente le proprie proprietà. Oddio, non sono da meno i filtri HEPA. A grandi linee, con un utilizzo regolare del dispositivo, i filtri andrebbero cambiati ogni tre mesi circa (alcuni modelli più avanzati possiedono anche una spia che funge da promemoria).

I migliori purificatori d'aria per la vostra casa

Arrivati a questo punto della guida avrete ben chiaro lo scopo di questi elettrodomestici: migliorano la qualità dell'aria interna eliminando la presenza di allergeni come polline, acari e peli di animali domestici (principali cause di allergie e asma), diminuiscono la presenza di patogeni come virus e batteri, eliminano odori sgradevoli come quelli di cucina e fumo di sigaretta. Di seguito troverete sia modelli economici che non, perfetti per la casa, progettati per contrastare allergie, asma e formazione di muffa, oltre ad alcuni modelli con filtri a carboni attivi per rimuovere i cattivi odori, soprattutto quelli della cucina. Qualora i prodotti presenti in questa guida non dovessero bastarvi, o foste alla ricerca di una soluzione valida per contrastare muffa e umidità nel vostro appartamento, vi suggeriamo la nostra guida all'acquisto sui migliori deumidificatori con tanti modelli portatili, economici, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, silenziosi e specifici per muffa. A seguire l'indice della guida e i vari paragrafi con prodotti, descrizioni e box acquisto.

Indice

Migliori purificatori d'aria economici (sotto 50€)

Siete in cerca di un buon purificatore d'aria ma avete problemi di budget? Bene, allora siete nel posto giusto. A seguire i migliori purificatori d'aria economici con un prezzo inferiore a 50€.

CONOPU Purificatore D'aria Di seguito vi proponiamo un purificatore d'aria con un CADR (tasso di emissione di aria pulita) di 70 m³/h, perfetto per purificare ogni stanza della vostra casa. Con un sistema di filtraggio a 3 strati (un filtro ad alta efficienza HEPA H13, un filtro al carbone attivo e un pre-filtro), eliminerà odori e pulirà efficacemente l'aria da particelle nocive e agenti inquinanti. In base alle vostre esigenze potrete scegliere tra "Modalità Velocità Forte" (per una purificazione potente) o "Modalità Velocità Normale" (nella quotidianità). Per rendere l'ambiente domestico piacevole a 360° non manca uno slot dove inserire oli essenziali. Questo purificatore ha un consumo di soli 18 W, quindi è efficiente dal punto di vista energetico. Ma non è finita qui, perché oltre a essere efficiente e potente è anche silenzioso (soli 20 dB). Passiamo alla manutenzione: filtro HEPA dopo 2000 h di utilizzo, ogni 3 - 6 mesi anche per quello ai carboni attivi e pulire regolarmente il pre-filtro (occhio alla luce rossa del filtro di ricambio). A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

CONOPU Purificatore D'aria Siete in cerca di un purificatore d'aria economico pronto a tutto per proteggere la salute della vostra famiglia? Bene, CONOPU è la strada da percorrere. Con una struttura filtrante a 3 strati (con pre-filtro, filtro HEPA ad alta efficienza e filtro al carbone attivo) questo purificatore farà del suo meglio per rendere l'aria del vostro appartamento fresca e pulita. Per quanto riguarda l'utilizzo, in base alle vostre esigenze potrete scegliere tra "Modalità Strong Speed" (per una pulizia profonda) o "Modalità Normal Speed" (perfetta per la quotidianità). Passiamo ora al consumo energetico: con una potenza nominale di 22 W risulta efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre, questo purificatore vanta una funzione timer comoda per impostare un orario e far spegnere automaticamente l'apparecchio. Non manca una fessura per oli essenziali per l'aromaterapia. Per una purificazione ottimale dovrete cambiare il filtro ogni 3 - 6 mesi (a ricordarvelo ci sarà una piccola lucina rossa). Perfetto per filtrare allergeni e rimuovere odori. Per un ambiente più fresco e rinvigorente vi consigliamo CONOPU purificatore d'aria.

LEVOIT Core Mini Purificatore d'Aria con Aromaterapia LEVOIT è un purificatore d'aria dalle dimensioni compatte e dal prezzo contenuto. Grazie alla tecnologia VortexAir 3.0 avrete una rapida circolazione dell'aria e la rimozione di oltre il 97% delle particelle da 0,3 µm (come polvere, fumo, polline, peli di animali domestici). Ideale per chi soffre di allergie e per i proprietari di animali domestici. Si tratta di un dispositivo silenzioso (soli 25 dB) perfetto per chi ha il sonno leggero e detesta il ronzio tipico di questi dispositivi. Core Mini è progettato per garantire una pulizia efficace e risparmio energetico ottimale (con una potenza nominale di soli 7 W). Trattandosi di un modello con aromaterapia, aggiungendo qualche goccia di oli essenziali sul tampone profumato potrete profumare l'aria intorno a voi. Facile da usare grazie ai pulsanti per alternare le 3 velocità della ventola, accendere o spegnere il purificatore d'aria e reimpostare l'indicatore del filtro. Passiamo alla manutenzione: il filtro va sostituito ogni 4 - 6 mesi per mantenere ottimali le prestazioni del purificatore d'aria. Contro muffe, polvere, peli di animali vi consigliamo LEVOIT Core Mini.

Migliori purificatori d'aria sopra 50€

Disposti a spendere qualcosa in più? Anche a più di 50€ si trovano tanti prodotti performanti. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti nella speranza che vi soddisfi. I migliori purificatori d'aria sopra 50€.

AIRTOK Purificatore Aria AIRTOK è un purificatore d'aria economico ma performante e ci apprestiamo a spiegarvi il perché. Progettato per rimuovere il 99,97% di polvere, polline, odori di animali domestici, ecc. Dotato di 12 spugne per aromaterapia, infuse con oli essenziali (non inclusi). Un modello ultra-silenzioso (soli 25 dB alla velocità più bassa). Inoltre, potrete scegliere la velocità in base alle vostre esigenze di pulizia. Con 10 W di potenza alla massima velocità, potrete risparmiare (a livello energetico) fino al 50% rispetto ad altri dispositivi. Dotato di una struttura filtrante a 4 strati (tra cui filtro HEPA H13). Affinché il dispositivo vi garantisca sempre il massimo durante le sue performance, dovrete cambiare il filtro ogni 3 - 4 mesi. Per di più, con la funzione luce notturna potrete addormentarvi con un bagliore tenue e confortante.

Cecotec Purificatore d'aria TotalPure 1800 Style Pro Vediamo subito le caratteristiche tecniche di questo Cecotec TotalPure 1800 Style Pro. Grazie all'ottimo CADR (tasso di emissione di aria pulita) sarà in grado di filtrare e pulire fino a 130 m³/h di aria dalla stanza, in modo efficiente e silenzioso con a supporto un motore a corrente continua. Con il suo sistema di filtraggio a 4 strati (pre-filtro, filtro a carboni attivi, filtro ad alta efficienza e filtro antibatterico) ridurrà al minimo la quantità di particelle dannose per la salute nell'aria. Il purificatore ha un sensore PM 2.5 per misurare la concentrazione di particelle inquinanti e dannose per la salute, principalmente emissioni industriali. Grazie al Wi-Fi potrete gestire il purificatore tramite smartphone. Il purificatore ha 3 velocità (bassa, alta e automatica) per adattare il funzionamento in base alle esigenze di purificazione. Inoltre, attivando la "Modalità Notturna" ridurrete al minimo velocità e decibel. Tramite il timer, potrete impostare lo spegnimento automatico dopo 2, 4 o 8 ore per soddisfare le esigenze della vostra casa.

Migliori purificatori d'aria per la casa

Siete in cerca di un buon purificatore per la vostra casa? In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori. Sono tutti prodotti dal prezzo convenite e dalle caratteristiche tecniche niente male. Vi lasciamo al nostro elenco.

Beko Purificatore d'Aria Questo purificatore d'aria marchiato Beko è progettato per filtrare il 99,9% di tutte le particelle di dimensioni superiori a 0,3 µm. Il filtro HEPA rende efficace la purificazione dell'aria da polvere, acari, pollini e batteri, diversamente il pre-filtro si occuperà delle impurità più grandi, come capelli, peli e polvere. Vanta un sensore in grado di riconoscere la qualità dell'aria di casa (blu indica che l'aria è pulita, rosa indica che l'aria è discreta e rosso identifica che l'aria è letteralmente inquinata) e dispone anche di un ionizzatore integrato capace di ridurre notevolmente gli allergeni. Il filtro a carboni attivi si occuperà invece dei cattivi odori (fumo di sigaretta o cucina). Dotato di 3 velocità con 3 differenti erogazioni di aria pulita (il tutto per avere un perfetto bilanciamento tra esigenze e silenziosità massima). Non manca un timer di 2, 4 o 8 ore. Design minimal ed elegante. Bene anche il prezzo.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è un purificatore d'aria di qualità e ci apprestiamo a spiegarvi il perché elencandovi le caratteristiche specifiche: PCADR 360 m³/h e FCADR 120 m³/h, progettato per eliminare il 99,97% di peli di animali domestici, polvere, polline, fumo e particelle fini fino a 0,3 µm grazie al filtro 3-in-1. Ha anche un sensore PM 2.5 per il monitoraggio delle polveri sottili, degli inquinanti atmosferici, più sensori di umidità e temperatura. La potenza massima in uscita è pari a 33 W, il che significa che sono necessari solo 0,8 kWh per 24 ore di purificazione. Semplice esteticamente e super silenzioso con soli 33,4 dB (c'è anche la "Modalità Notturna"). Per ottimizzare le performance del purificatore, ricordatevi di sostituire periodicamente i filtri. Potrete inoltre gestirlo tramite l'App Mi Home. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Electrolux 500 Electrolux 500 è un purificatore d'aria piccolo, semplice e compatto. Passiamo alle caratteristiche specifiche: il filtro HEPA, ridurrà al minimo la polvere in casa, peli di animali domestici e polline proveniente da alberi ed erba. Il pre-filtro e il filtro a carbone attivo rimuoveranno fino al 99,97% di particelle sospese aeree pari a 0,3 μm. L'uscita a spirale del sistema di filtraggio creerà un potente vortice per far circolare in modo efficiente l'aria pulita in tutta la stanza. Il sensore di particelle a infrarossi misurerà la qualità dell'aria e regolerà la velocità della ventola automaticamente. Con un rumore basso di soli 20 db in "Modalità Silenziosa", potrete lasciare il vostro purificatore d'aria in funzione anche durante la notte. Gestibile anche da remoto tramite app dedicata.

Migliori purificatori d'aria per le allergie

Siete dei soggetti allergici in cerca di un purificatore d'aria per il vostro appartamento? Questo è il paragrafo giusto per voi! I migliori purificatori d'aria per allergie li trovate a seguire.

Xiaomi Smart Air Purifier Compact Xiaomi Smart Air Purifier Compact, versione più compatta del modello sopra citato, è un purificatore d'aria progettato per rimuovere soprattutto allergeni. Cosa fa di preciso? Intrappola il 99,97% delle particelle di 0,3 micron ed elimina i comuni inquinanti atmosferici grazie al sistema di filtraggio 3-in-1. Il monitoraggio della qualità dell'aria in tempo reale tiene sotto controllo le variazioni per ottimizzare la purificazione. Inoltre, potrete regolare le impostazioni di purificazione con i semplici pulsanti di controllo touch. Gestibile da remoto tramite l'app dedicata Xiaomi Home. Silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico. Piccolo, economico e perforamante, impossibile chiedere di più!

Philips Purificatore d'aria 600 Series Philips 600 Series è progettato per purificare a fondo ambienti fino a 44 m². Con un CADR di 170 m3/h, il suo potente flusso d'aria pulirà rimuoverà anche particelle come PM2, pollini, polvere, virus e così via (fino al 99,97% delle particelle a 0,003 micron). Grazie alla tecnologia NanoProtect HEPA tratterrà agenti inquinanti utilizzando una carica elettrostatica per attirarli a sé, pulendo così l'aria fino a 2 volte in più rispetto ai tradizionali filtri HEPA H13. Decisamente efficiente dal punto di vista energetico: funziona a una potenza massima di 12 W ed è stato progettato per ridurre al minimo il consumo di energia senza compromettere la purificazione dell'aria. Potrete inoltre utilizzare l'app per accendere e spegnere il purificatore, regolare le impostazioni di velocità e monitorare lo stato del filtro. Funzionamento ultra-silenzioso in "Modalità Sleep" (solo a 19 dB), dimensioni compatte e il design elegante. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Hoover 300 Purificatore d'aria Hoover 300 è un purificatore economico e performante. Grazie al filtro HEPA 13 ed essendo dotato di un'esclusiva tecnologia in grado di catturare, intrappolare e neutralizzare al 100% i pollini, risulta perfetto per chi soffre di allergie e asma. Inoltre, il purificatore d'aria Hoover è in grado di monitorare la qualità dell'aria in casa e rimuovere agenti inquinanti, gas, fumi, fumo di sigaretta e odori grazie all'esclusivo H-TRIFILTER ai carboni attivi. Selezionando la "Modalità Sleep" il purificatore d'aria Hoover combinerà la massima silenziosità con un flusso d'aria efficiente, migliorando così la qualità del vostro sonno senza disturbarlo. Non manca la connettività Wi-Fi ed è gestibile tramite app (scaricando l'app hOn potrete creare il vostro profilo e monitorare in tempo reale i livelli di inquinamento interno ed esterno, umidità, temperatura e la qualità dell'aria della vostra casa). Compatibile con Google Assistance e Alexa.

LEVOIT Purificatore d'Aria 400S LEVOIT 400S è un purificatore d'aria dal design moderno pronto a sposarsi con qualsiasi stile di arredamento e a purificare in modo efficace anche ambienti abbastanza grandi. Vediamo qualche caratteristica specifica: tasso di emissione aria pulita fino a 400 m³/h, (può cambiare l'aria una volta ogni 30 min per una casa 83 m²) grazie alla tecnologia brevettata VortexAir. Grazie alla "Modalità Sonno" (24 dB) potrete tenerlo in funzione anche durante le ore notturne. Grazie al sensore laser e alla Tecnologia AirSight Plus, il purificatore rileverà il particolato nell'aria e fornirà informazioni in tempo reale sulla qualità dell'aria attraverso il LED colorato e il numero PM2.5 sul display (regolerà automaticamente la velocità della ventola di conseguenza). Gestibile tramite VeSync app (potrete pianificare, controllare le impostazioni e verificare la durata del filtro). Compatibile con l'Assistente Google e Amazon Alexa. Il sistema di filtraggio a 3 strati (con filtro HEPA come nucleo) catturerà particelle di grandi dimensioni come peli di animali domestici e particelle fino a 0,3 micron. Core 400S ha la certificazione ENERGY STAR, che consente di risparmiare energia operativa. Per un migliore effetto del filtro, dovrete sostituirlo ogni 6 - 8 mesi. Adatto a chi soffre di allergie e ai proprietari di animali domestici.

Migliori purificatori d'aria per la muffa

Problemi di muffa? Siete in cerca di un buon purificatore d'aria? Bene, allora questo è il paragrafo giusto per voi. Di seguito i migliori purificatori per muffa. Non vi resta altro da fare che scegliere il modello su misura per voi.

LEVOIT Core 300 Purificatore d'Aria Di seguito un altro purificatore marchiato LEVOIT. Il modello in questione grazie alla Tecnologia Vortexair offrirà un flusso d'aria più forte, cambierà l'aria una volta ogni 30 min per una casa 40 m² (solo 15 min per pulire aria fino a 20 m²). Il filtro a 3 strati, rimuoverà il 99,97% di allergeni, acari, polvere, peli di animali, pollini, muffe, fumo, odori. Con la Tecnologia QuietKEAP, i livelli di rumore sono di 24 dB in "Modalità Sonno" (potrete spegnere anche la luce del display). Facile e intuitivo da usare: abbiamo un timer (2/4/6/8 h), 3 velocità della ventola, blocco dello schermo, indicatore del filtro (si accende per ricordare di controllare o cambiare il filtro). Il suo design caratterizzato da una moderna finitura bianca, si adatterà a qualsiasi casa, camera da letto, cucina e ufficio. Per un migliore effetto del filtro, si raccomanda di sostituirlo ogni 6 - 8 mesi. Adatto a soggetti asmatici con parecchie allergie e fumatori.

LEVOIT Smart Purificatore d'Aria Ancora per voi un purificatore LEVOIT. Con Vesync APP potrete creare un programma, visualizzare la qualità dell'aria e il numero di PM2.5, impostare un timer di 1 - 24 h, controllare la durata del filtri, regolare le impostazioni anche quando si è fuori di casa. Trattandosi di un purificazione veloce, riuscirà a pulire l'aria 2 volte all'ora in una stanza fino a 50 m² (soli 15 min per pulire una stanza di 25 m²). Con VortexAir Tecnologia, presa d'aria 360° e la potenza è di 23 W, consumerà solo 0,023 kWh. Grazie al sensore laser della Technologia AirSight Plus riuscirà a monitorare la qualità dell'aria in tempo reale (feedback attraverso i quattro LED colorati). In modalità automatica adatterà la velocità del ventola in base alla qualità dell'aria. Il sistema di filtraggio a 3 strati con HEPA ad alta efficienza, rimuoverà fino al 99,97% di polvere, polline, peli di animali, odori, spore di muffe e fumo (disponibili anche 3 filtri personalizzati). Intuitivo e intelligente, compatibile Alexa e Google Assistant.

Migliori purificatori d'aria per gli odori in cucina

Cattivi odori in cucina? Niente paura, in questo paragrafo troverete una serie di purificatori d'aria progettati per rimuovere appunto i cattivi odori tipici della cucina. A seguire i prodotti con descrizioni e box acquisto.

Amazon Basics Purificatore d'aria Di seguito un purificatore d'aria marchiato Amazon Basics. Il filtro True HEPA, associato a quello a carboni attivi ad alta efficienza, migliorerà efficacemente la qualità dell'aria, catturerà allergeni, peli di animali domestici, capelli, fumo, umidità, odori e particelle di polvere di grandi dimensioni, nonché il 99,97% del particolato fino a 0,3 micron. Progettato per spazi di medie dimensioni fino a 12 m² con CADR di fumo da 100 m³/h, ideale per soggiorni, camere da letto e sale da pranzo. Grazie alla bassa emissione sonora a partire da 28 dB, potrete tenerlo acceso anche di notte. Promemoria integrato per sostituzione del filtro (si consiglia di cambiarlo ogni 6 - 8 mesi). Economico e performante, impossibile non prenderlo in considerazione.

LEVOIT Purificatore d'Aria 200S Di seguito vi proponiamo un altro purificatore marchiato LEVOIT. Un modello utile, bello e funzionale (gestibile tramite app). Core 200S con solo circa 2,99 Kg si presenza leggero e facilmente trasportabile. Abbiamo un tasso di purificazione aria fino a 170 m³/h e un sistema di filtraggio a tre strati con filtro HEPA come nucleo centrale. È in grado di filtrare sia peli grandi e visibili ad occhio nudo che polline e muffe piccole fino a 0,3 micron, il 99,97% degli inquinanti atmosferici e allergeni. In più il filtro al carbone attivo rimuoverà anche i cattivi odori. Compatibile con Alexa e facilmente gestibile tramite comandi vocali e app Vesync. Abbiamo anche un telaio compatto robusto e durevole, più potenza di soli 26 W. Passiamo alla manutenzione: per delle performance sempre ottimali, vi basterà sostituire il filtro ogni 6 - 8 mesi. Silenzioso (24 dB in modalità sonno), economico e funzionale, impossibile chiedere di più.

Bosch Air 2000 Purificatore d'aria Ultimo, ma non importanza, questo purificatore d'aria marchiato Bosch Air perfetto per aumentare il vostro benessere in casa. Facile da usare, dotato di schermo LCD e progettato per stanze fino a 37.5 m². Con il filtro 3-in-1 (prefiltro, filtro a carboni attivi e filtro HEPA), rimuoverete efficacemente qualsiasi agente inquinante dall'aria (pollini, allergeni, polvere, virus) più cattivi odori. Comodo e potente. Inoltre, grazie alla modalità automatica, Air 2000 si adatterà alla qualità dell'aria e alle dimensioni della stanza. Il tasso di emissione di aria pulita (CADR) è di 180 m³/h. Grazie alla "Modalità Silenziosa" potrete tenerlo in funzione anche di notte (soli 25 db). Bello, di qualità e venduto ad un buon prezzo.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.