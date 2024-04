Migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti, per spazzare e pulire in completa autonomia

Prima di elencarvi i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti presenti sul mercato, andiamo a spiegare cosa sono e perché dovreste acquistarne uno. In tutta onestà, le attività di pulizia quotidiana sono tante e star dietro a tutte non è semplice. I robot aspirapolvere e lavapavimenti sono elettrodomestici versatili e completi, sono dei fedeli aiutanti progettati per agevolare ogni donna o uomo nelle pulizie domestiche. Cosa fanno? Spazzano, lavano e a volte asciugano anche, tutto in autonomia. Premettiamo che la stragrande maggioranza dei modelli attualmente in vendita sono perfetti per qualsiasi tipo di superficie (anche tappeti) e poi vantano una gran numero di spazzole progettate per raccogliere capelli e soprattutto peli di animali. Per quanto riguarda il loro aspetto, i robot si somigliamo un po' tutti: circolari, non troppo alti (in modo da poter passare da sotto il divano) e con qualche pulsante fisico sparso qua e là. Ovviamente come per qualsiasi dispositivo tech abbiamo modelli economici e modelli top di gamma. A tal proposito, è quasi scontato che i modelli più all'avanguardia abbiano caratteristiche tecniche di maggiore rilievo come un buon sistema di mappatura a laser o con tecnologia LiDar (per muoversi liberamente per casa), sensori a infrarossi (di vicinanza o di pressione) e ottici, svuotamento automatico, connettività Wi-Fi, opzioni di avvio del dispositivo da remoto o tramite comandi vocali (Alexa o Google Home) e così via. Insomma, dipende tutto dal budget e dalle esigenze. C'è da dire che il mercato pullula di prodotti, ecco spiegato il motivo di questa nostra guida estremamente mirata. Di seguito troverete infatti solo quelli che secondo noi sono i migliori robot aspirapolvere e lavapavimenti. L'enfasi è sulla "e" perché devono fare (bene) entrambe le cose. Se poi vi accontentaste solo dell'aspetto di pulizia, allora vi rimandiamo ai migliori robot aspirapolvere e, per chi voglia spendere il meno possibile, alla nostra selezione dei soli modelli economici.

I robot aspirapolvere e lavapavimenti migliori in commercio

Xiaomi Robot Vacuum S12 Xiaomi Vacuum S12 esteticamente si presenta molto simile ai suoi predecessori. Superiormente troviamo una torretta sporgente (disegnata con un dettaglio rosso), mentre inferiormente troviamo una singola spazzola centrale e una laterale. Il cassetto ibrido può contenere fino a 300 ml di polvere aspirata e fino a 170 ml d'acqua per il lavaggio (sufficiente per lavare a metà potenza una casa da 100 mq). La potenza di aspirazione è di ben 4.000 Pa, perfetta per pulire qualsiasi superficie eccetto i tappeti. A tal proposito, questi non vengono riconosciuti in automatico dal robot. All'appello non manca una torretta Lidar indispensabile per mappare casa. Ovviamente la mappatura della casa offre una moltitudine di vantaggi: pulire solo alcune stanze, oppure solo alcune zone di queste stanze, avviare una pulizia con impostazioni diverse per ogni stanza (differenti potenze di aspirazione o di flusso di acqua). L'innovazione di questo prodotto sta nell'aver portato caratteristiche fino a poco tempo fa riservate ai modelli top in una fascia di prezzo molto più bassa. Di seguito vi lasciamo la nostra accuratissima recensione. Recensione Xiaomi Robot Vacuum S12

Roborock S8 Partiamo dall'aspetto del robot: è il classico robot circolare con frontalmente una fotocamera all'interno del paraurti e superiormente una torretta Lidar per la mappatura dello spazio. La cassetta dello sporco è abbastanza ampia, circa 400 ml. Sul retro abbiamo il contenitore dell'acqua da 300 ml per il lavaggio. Ribaltando il robot vediamo una nuovissima doppia spazzola in gomma, più una singola spazzola laterale per spostare lo sporco dai bordi verso il centro. Sul retro compare il sistema di aggancio per la piastra di lavaggio composto da due parti mobili che vengono fatte vibrare fino a 3000 volte al minuto per una pulizia più approfondita del pavimento. Il panno è ovviamente rimovibile e quindi lavabile. Il sistema di aspirazione, da ben 6.000 Pa, è un valore record per la categoria. A stupire in questo robot è il suo ottimo sistema di navigazione, forse uno tra i più avanzati (riconosce gli ostacoli e pulisce anche i tappeti). Grazie alla batteria da 5.200 mAh (un valore fra i più alti del mercato) potrete pulire case fino a circa 200 mq in una sola mandata. Un robot senza fronzoli e senza ingombranti basi di svuotamento da prendere in considerazione. Recensione Roborock S8

NARWAL Freo X Ultra Narwal Freo X Ultra è un nuovissimo robot aspirapolvere dalla forma circolare con una base di lavaggio abbastanza grande dalle forme stondate. Vediamo subito cosa lo differenzia da tutti gli altri robot in circolazione: non ha telecamere ma solo più sensori Lidar e laser per la mappatura dello spazio. Ribaltando il robot notiamo subito gli agganci magnetici per i panni roteanti (grazie alla loro forma semi triangolare avrete maggiore pulizia e un minor gap fra i due panni). Altra notevole novità nella parte inferiore del robot è la spazzola centrale anti-aggrovigliamento dalla forma leggermente spiovente. Per quanto riguarda l'aspirazione (ben 8.400 Pa), avrete ottime performance su tutte le superfici. Inoltre, è presente un contenitore morbido "usa e getta" che sfrutta la potenza di aspirazione del robot per compattare la polvere a fine pulizia. Passiamo alla base: non ha un sistema di svuotamento della polvere, in quanto fornisce solo ricarica e lavaggio. All'interno è presente una tanica da 4,2 litri per l'acqua pulita e una da 4,1 litri per quella sporca, più uno spazio per il detergente che viene aggiunto automaticamente al robot durante la pulizia dei panni. La navigazione nello spazio è molto buona, così come la mappatura (ovviamente tutto gestibile tramite app). Di seguito la nostra recensione (occhio perché al suo interno troverete il nostro codice sconto che vi permetterà non solo di avere altri 30€ di sconto ma anche di poter ottenere un kit di accessori gratuiti in più). Recensione NARWAL Freo X Ultra

Ecovacs Deebot X2 Omni Partiamo dall'estetica: Deebot X2 Omni abbandona la classica forma circolare per un formato più squadrato e dice addio alla classica torretta Lidar per la navigazione (spostando i Lidar sulla parte frontale). Il robot monta una singola spazzola laterale molto più "esterna" (perfetta per pulire gli angoli) supportata da nuova spazzola principale inferiore (da ben 20 centimetri) più larga e quindi in teoria capace di pulire meglio al suo passaggio. Non manca un nuovo motore di aspirazione da ben 8.000 Pa, un valore record per la categoria. Sia mappatura che navigazione sono migliori dei suoi antenati. Occhio perché l'applicazione Ecovacs è stata leggermente ridisegnata. Ovviamente da qui potrete scegliere se lavare, aspirare, lavare e aspirare, oppure se aspirare e poi lavare successivamente qualsiasi stanza (il tutto scegliendo anche potenza di aspirazione e flusso dell'acqua). X2 Omni ha a disposizione una batteria da 6.400 mAh che garantisce circa 2 ore e mezzo di autonomia con potenza medio alta (il robot riesce a pulire una casa di 100 mq in circa 1 ora e 20 minuti). Date un'occhiata alla nostra recensione. Recensione Ecovacs Deebot X2 Omni

Dreame L10s Pro Ultra Heat Dreame L10s Pro Ultra Heat è il classico robot circolare con paraurti ammortizzato e torretta Lidar per la navigazione. Dreame L10s Pro Ultra Heat ha un motore di aspirazione di ben 7.000 Pa (un valore altissimo riservato solo ai prodotti premium), vanta una spazzola interamente in gomma (perfetta per sollevare lo sporco da terra, soprattutto dai tappeti), più due moci sul retro. All'interno è presente un contenitore dell'acqua da 80 millimetri (i due moci vengono costantemente bagnati dal cassetto dall'acqua del robot). Il robot, grazie alla tecnologia ClearGenius (se abilitata) permette di decidere in autonomia di lavare i panni se fossero troppo sporchi. Inoltre, una volta terminato il lavaggio, la base si occuperà di lavarli un'ultima volta per poi avviare l'asciugatura ad aria calda. Ovviamente tramite app potrete mappare la casa, modificare le stanze (in caso di pulizia personalizzata), vederne una mappa 3D e anche sfruttare il robot come fosse una telecamera di sorveglianza. Dreame L10s Pro Ultra è il robot per l'aspirazione e il lavaggio dei pavimenti top di gamma da scegliere. A dimostrarvelo la nostra recensione. Recensione Dreame L10s Pro Ultra Heat

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni Ecovacs per questo T30 Pro Omni ha scelto di rinnovare completamente il design della sua base, passando ad una forma meno squadrata e più spiovente con in cima i due contenitori dell'acqua. Diversamente il robot aspirapolvere si presenta con un design quasi immutato. Nel paraurti frontale trova spazio un sistema di laser e sensori che permettono il riconoscimento degli ostacoli. Inferiormente troviamo una spazzola laterale che porta lo sporco al centro sotto la bocchetta di aspirazione. La spazzola centrale è di tipo misto, con lamelle in plastica e spazzole di spessore diverso. Il motore ha una potenza record di 11.000 Pa (un valore decisamente straordinario). Posteriormente invece troviamo due moci ruotanti per il lavaggio che si sollevano (in presenza di tappeti) e si estendono. Occhio perché la base di aspirazione permette anche di lavare i panni durante il processo di pulizia. Ovviamente non manca un app dedicata e a tal proposito, tramite l'applicazione Ecovacs per smartphone potrete scegliere se aspirare, lavare, fare entrambi oppure prima aspirare e poi lavare. Per di più, potrete scegliere tra tre livelli di flusso d'acqua, quattro impostazioni di potenza di aspirazione e tre opzioni di tipologia di efficienza (bilanciamento fra tempo impiegato e profondità di pulizia). A supporto avrete anche l'assistente vocale Yiko, che vi permetterà di avviare la pulizia a voce. La batteria da 5.200 mAh di questo robot aspirapolvere vi garantirà senza problemi fino a 3 ore di autonomia. Ecovacs T30 Pro Omni mette in difficoltà i premium perché costa meno e offre anche di più di molti di loro. Perché non dovreste prenderlo in considerazione? Recensione Ecovacs T30 Pro Omni

Dreame L20 Ultra Vediamo subito le peculiarità di questo robot aspirapolvere. Per quanto riguarda il design, rispetto al passato crescono le dimensioni e la forma diventa più squadrata. Superiormente un grosso sportello vi permetterà di accedere a due grandi contenitori dell'acqua (4,5 litri di acqua pulita e 4 litri di acqua sporca). Al centro un piccolo coperchio nasconde la spazzolina per la pulizia della base e lo spazio dove inserire il flacone del detergente. Sul retro abbiamo invece le due spazzole per il lavaggio. Inoltre, il robot è dotato di un motore di aspirazione che genera fino a 7.000 Pa di potenza e di una batteria da 6.400 mAh. Per quanto riguarda il riconoscimento degli oggetti, L20 Ultra sembra più preciso dei suoi predecessori nel riconoscere gli oggetti, nell'evitarli e poi nel mostrarli chiaramente sulla mappa a fine pulizia (grazie anche ai due led frontali che si accendono in automatico durante la pulizia). All'interno dell'app dedicata troverete tutto ciò che serve (a livello di funzionalità) per una pulizia normale o approfondita. Dreame L20 Ultra è (a oggi) il robot definitivo, perché anche se la perfezione non esiste, questo dispositivo è quello che al momento più ci si avvicina. Vi lasciamo la nostra recensione. Recensione Dreame L20 Ultra