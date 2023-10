Migliori Robot Lavapavimenti - Ottobre 2023

L'elenco dei migliori robot lavapavimenti aggiornato a ottobre 2023. Qualora foste interessati a qualcosa di diverso (sempre per la pulizia della vostra casa) vi suggeriamo le nostre guide migliori robot aspirapolvere e migliori scope elettriche.

Migliori robot lavapavimenti 2023

Rispetto ai normali robot aspirapolvere, i robot lavapavimenti hanno una marcia in più, ovvero quella di saper lavare (nella migliore delle ipotesi) qualsiasi tipologia di pavimento. Ma andiamo per grandi. Negli ultimi anni, l'efficacia di questi piccoli elettrodomestici è migliorata notevolmente, infatti siamo passati da semplici robot lavapavimenti a secco (perfetti per parquet), ai robot lavapavimenti aspira e lava (con serbatoio per l'acqua e il detergente), agli ultimissimi modelli lava e asciuga (con un serbatoio per l'acqua e il detergente, più un altro per l'acqua sporca che agevola l'asciugatura). Data questa notevole evoluzione, e la grande quantità di prodotti presenti sul mercato, abbiamo deciso di realizzare una guida all'acquisto per raccogliere solo i migliori robot lavapavimenti. Per mettervi sulla retta via (e per agevolarvi nella ricerca), abbiamo diviso la guida in paragrafi. Vi anticipiamo che, purtroppo, di seguito non troverete prodotti a marchio Folletto o Dyson (siamo ancora in attesa dei loro robot lavapavimenti).

Indice

Migliori robot lavapavimenti economici - sotto i 200€

Avete problemi di budget e siete in cerca di un buon robot lavapavimenti? Allora siete nel posto giusto, perché in questo paragrafo troverete tanti prodotti di qualità sotto i 200€. Vi basterà scegliere il modello giusto per voi.

Xiaomi Robot Vacuum E12 Di seguito vi proponiamo un robot lavapavimenti di casa Xiaomi dal prezzo a dir poco conveniente. Vediamo subito le caratteristiche tecniche. Per prima cosa, aspira e lava (e non è poco vista la fascia di prezzo). È potente (4.000 Pa) e la batteria da 2.600 mAh offre una discreta autonomia. Il serbatoio dell'acqua con 3 livelli di flusso permette all'unità di regolare lo scarico in base alle diverse tipologie di pavimento (per evitare un eccessivo accumulo di acqua). Con l'app Xiaomi Home potrete pianificare le vostre attività di pulizia anche da remoto. Supporta anche il controllo vocale con Google Home e Amazon Alexa.

Eufy RoboVac G10 Hybrid Un altro robot lavapavimenti economico. Eufy RoboVac G10 Hybrid si presenta con un design compatto e ultra-sottile (2,85"), perfetto per intrufolarsi praticamente ovunque. Cosa importante, spazza e lava allo stesso tempo! Inoltre, abbiamo sensore di dislivello (mai più cadute dalle scale), pulizia con ritorno automatico (quando la batteria è ormai troppo scarica per procedere nella pulizia) e un coperchio superiore in vetro temperato a prova di animali domestici. La sua potenza di aspirazione è pari a 2.000 Pa. Progettato per garantire una pulizia profonda e silenziosa (livello di rumorosità di appena 55 dB).

Migliori robot lavapavimenti economici - sotto i 500€

In questo paragrafo sale il prezzo e con esso anche la qualità dei prodotti. Tanti robot lavapavimenti sotto i 500€ da prendere in considerazione se si vuole spendere poco (ma non pochissimo) e si ambisce sempre e comunque a un prodotto di qualità.

Dreame D9 Max Robot Dreame D9 Max Robot è un robot aspirapolvere e lavapavimenti dal prezzo economico ma dalle grandi sorprese! Il motore brushless Nidec e il design aerodinamico del condotto dell'aria offrono un'aspirazione potente e perfetta per raccogliere facilmente qualsiasi tipo di sporco (potrete scegliere liberamente tra 4 livelli di aspirazione). Il serbatoio dell'acqua integrato da 270 ml manterrà il mop pad inumidito secondo le vostre esigenze. Grazie al flusso d'acqua a 3 livelli regolabili, sarete voi a decidere come pulire i vostri pavimenti. Cosa importante: D9 Max genera rapidamente una mappa modificabile e pianifica percorsi di pulizia efficienti. Pulisce fino a 250m² con una sola carica (batteria da 5.200 mAh). Compatibile con Alexa, Siri e Google Home.

Yeedi Vac Max Yeedi si sta facendo notare nel mondo dei robot per la pulizia con i suoi prezzi contenuti e le sue tecnologie interessanti, ecco perché siamo qui a proporvi Yeedi Vac max un robot aspirapolvere e lavapavimenti perfetto per approcciarsi al mondo della pulizia smart. Il livello di pulizia è buono, la potenza di aspirazione è di 3.000 Pa, il cassetto estraibile per l'acqua può contenere 240 ml di liquido e la batteria da 5.200 mAh offre fino a 200 min di autonomia. Ideale per chi in generale non vuole o non può spendere molto ma cerca comunque la qualità in un prodotto. Recensione Yeedi Vac Max

Proscenic Floobot X1 Proscenic si è sempre distinta per i suoi prezzi aggressivi nel mercato della pulizia smart e questo robot ne è la dimostrazione. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti con base di svuotamento automatica. Il robot ha un contenitore ibrido per polvere e acqua (il primo da 290 ml e il secondo da 305 ml) perfetto per raccogliere lo sporco e lavare il pavimento senza necessità di un rifornimento intermedio. Il sistema di lavaggio è affidato a una base da agganciare sotto al robot. Ha una potenza di 3.000 Pa e vanta una batteria da 3.200 mAh sufficiente "a pelo" per una casa di 100 mq². Proscenic X1 è poi compatibile con Alexa e Google Assistant. Recensione Proscenic X1

Yeedi Vac 2 Pro Come già detto in precedenza, Yeedi è un brand che si sta facendo strada molto rapidamente nel mondo dei robot per la pulizia e questo Vac 2 Pro ne è la dimostrazione. Il prodotto in questione è molto interessante perché abbina alla notevole potenza di aspirazione anche la possibilità di passare un panno bagnato su una piattaforma vibrante, il tutto per una rimozione dello sporco più intensa. La fotocamera frontale (per la scansione 3D degli oggetti) è decisamente una comodità, così come anche la base di svuotamento automatica.

Dreame L10s Pro Dreame è una delle aziende produttrici di robot per la pulizia attualmente più attive. Di seguito vi proponiamo L10s Pro un robot aspirapolvere con panni rotanti per il lavaggio. Dreame L10s Pro si presenta con un design moderno e rinnovato. Abbiamo due contenitori interni, uno per l'acqua (da 180 ml) e l'altro per la polvere (da 450 ml). Superiormente troviamo sempre la classica torretta sporgente contenente il sistema laser LiDar, frontalmente invece abbiamo una videocamera utile a riconoscere gli oggetti. Arriviamo così alla parte posteriore, dove c'è la vera caratteristica distintiva del robot: i due panni rotanti per il lavaggio. Non delude la parte aspirazione (la potenza è di ben 5.300 Pa). Recensione Dreame L10s Pro

Ecovacs Deebot T10 Deebot T10 è il robot top di gamma di Ecovacs del 2022. Abbiamo ottima aspirazione, buon lavaggio e varie funzioni aggiuntive, ma andiamo per gradi! Il robot è il classico prodotto circolare bianco, con la torretta sporgente che contiene i sensori per la navigazione laser. Frontalmente nel paraurti ammortizzato abbiamo una telecamera AIVI 3.0 perfetta per la mappatura della casa, per riconoscere oggetti sul pavimento e come dispositivo di sorveglianza. Il serbatoio da 240 ml, la base di lavaggio e il motore che permette di tarare il flusso dell'acqua su 3 livelli, vi garantiranno un'ottima pulizia con acqua. La potenza di aspirazione è di 3.000 Pa e la batteria è da 5.200 mAh. A sbloccare tutte le potenzialità di questo robot ci pensa l'app Ecovacs gratuita per smartphone. Recensione Ecovacs Deebot T10

Ecovacs Deebot N10 PLUS Vi proponiamo un altro robot che aspira e lava contemporaneamente. Ecovacs Deebot N10 PLUS con un serbatoio dell'acqua da 240 ml e 4 livelli di regolazione del flusso d'acqua, riesce a soddisfare le esigenze di pulizia di tutti. Inoltre, potrete scegliere la modalità di lavaggio "Profondo" per le aree molto sporche. Passando al lato aspirazione, abbiamo 4.300 Pa di potenza e una comoda stazione di svuotamento automatico. Tramite l'app dedicata potrete creare preferenze di pulizia personalizzate (tempo/potenza di aspirazione/stanza), sequenze, programmi per ogni stanza e zone da non pulire. La batteria da 5.200 mAh consente di pulire fino a 300 min e di spazzare un'area massima di 400m².

Migliori robot lavapavimenti - sopra i 500€

Sopra i 500€ sono altrettanto validi i robot lavapavimenti che troverete. Se non avete problemi di budget e siete in cerca di modello di qualità superiore (rispetto a quelli visti in precedenza), in questo paragrafo troverete sicuramente il modello giusto per voi.

Dreame L10 Prime Dreame L10 Prime è un robot che spazza e lava dal prezzo conveniente e dalle caratteristiche tecniche niente male. Guardandolo dal punto di vista estetico è difficile distinguerlo rapidamente dagli altri robot dell'azienda (classica forma circolare, torretta di mappatura LiDar e sportello superiore per dare libero accesso al cassetto della polvere da 450 ml). Non c'è una telecamera di riconoscimento degli oggetti e manca anche la base di svuotamento automatica (un vero peccato). Dall'app potrete controllare ogni aspetto di questo robot (stato di carica, mappa della casa) e personalizzare la pulizia indicando quantità d'acqua da usare e potenza di aspirazione. A fine lavaggio il robot asciugherà i panni con aria (fredda) in circa 3 ore (ma è modificabile). La batteria da 5.200 mAh vi garantirà oltre due ore di pulizia. Recensione Dreame L10 Prime

Roborock S8 Roborock torna con la sua nuova serie di robot per la pulizia e lancia Roborock S8, un robot lavapavimenti che va subito al sodo senza troppi fronzoli. Potente (6.000 Pa), intelligente, con un ottimo sistema di navigazione (forse il più avanzato di tutti) e con un buon sistema di lavaggio a strofinamento. Per il resto è l'applicazione per smartphone Roborock (oppure il suo corrispettivo integrato in Mi Home di Xiaomi) a fare miracoli (da qui potrete controllare il funzionamento del robot). La batteria è da 5.200 mAh, un valore fra i più alti del mercato. Recensione Roborock S8

Ecovacs Deebot X1 Turbo Ecovacs Deebot X1 Turbo spicca per il suo design totalmente rinnovato. Le dimensioni sono piuttosto contenute e superiormente sporge la torretta LiDar per la mappatura della casa. A spazzare ci pensa la spazzola centrale e le due laterali. Posteriormente troviamo gli agganci magnetici per le due spazzole rotative per il lavaggio. E l'aspirazione? Beh il motore garantisce un massimo di 5.000 Pa per una pulizia approfondita. Un robot al top e imbattibile per il lavaggio, perfetto per chi non ha problemi di budget e ambisce al meglio. Recensione Ecovacs Deebot X1 Turbo

Ecovacs Deebot T20 Omni Così di primo acchito T20 Omni appare identico a X1 Omni, ma non è così! Ecovacs Deebot T20 Omni è un prodotto eccezionale che supera anche i suoi fratelli di classe superiore della stessa azienda. L'aggiunta dell'acqua calda e del sollevamento dei panni lo porta molto avanti dal punto di vista tecnologico. Le tantissime funzionalità smart lo rendono perfetto per ogni contesto. La pulizia (complessivamente) è al top. Tallone di Achille: non riconosce bene gli oggetti. Recensione Ecovacs Deebot T20 Omni

Dreame L20 Ultra Ad oggi il robot definitivo è Dreame L20 Ultra! Anche se la perfezione non esiste, al momento questo dispositivo è quello che più ci si avvicina. Vediamo subito cosa bolle in pentola: panni che si estendono verso il bordo, sistema di sgancio automatico dei panni nella base, led illuminanti frontali, un nuovo sistema CleanGenius per la pulizia e una super potenza di aspirazione. È vero il prezzo è alto e probabilmente non per tutti i portafogli (ma poco più alto del prezzo di lancio dei precedenti modelli, decisamente meno tecnologici). Recensione Dreame L20 Ultra

Ecovacs Deebot X2 Omni Ecovacs Deebot X2 Omni è un prodotto rinnovato a 360° e ci apprestiamo a spiegarvi il motivo. È potentissimo, mappa meglio l'abitazione e pulisce divinamente gli angoli. Dal punto di vista del design, abbiamo una forma più squadrata e una base più compatta. Tra le sue funzioni spicca quella di scaldare l'acqua per il lavaggio per garantire una migliore pulizia con i moci rotanti. Il prezzo è innegabilmente alto, però le sue profonde differenze (rispetto alla concorrenza) potrebbero farvi propendere per lui. Recensione Ecovacs Deebot X2 Omni

Migliori robot lavapavimenti qualità/prezzo

Amanti del risparmio questo paragrafo è per voi! Di seguito troverete le offerte del momento, solo le più valide. Ecco a voi i migliori robot lavapavimenti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

iRobot Roomba Combo J7 L'attesa di un robot iRobot che aspirasse e lavasse è finita, perché Roomba Combo J7 spazza e lava. Sul retro abbiamo un cassetto unico per sporco e acqua, mentre inferiormente troviamo un sistema di doppia spazzola centrale. La potenza di aspirazione è più che sufficiente per aspirare al meglio. La navigazione e la mappatura sono totalmente affidate alla fotocamera frontale. Ma parliamo del lavaggio che è la sua peculiarità: Roomba Combo J7 è il primo ad avere il sistema con il panno di lavaggio poggiato sopra il robot. È poi compatibile con Alexa e Google Home. Un prodotto eccezionale per un pubblico molto ampio (anche in base al prezzo). Recensione iRobot Roomba Combo J7

Ecovacs Deebot T9+ Di seguito vi proponiamo Ecovacs Deebot T9+, re della pulizia e della tecnologia. Nel complesso ha tutto ciò che serve a un robot per fare la differenza. Pulisce molto bene, naviga perfettamente, ha un buon sistema di pulizia con il panno umido, si svuota anche da solo e ha l'app più completa in circolazione. Il prezzo è ovviamente alto (ma ancora inferiore ai brand più blasonati). Impossibile chiedere di più! Recensione Ecovacs Deebot T9+

Ecovacs Deebot T10 Plus Ecovacs Deebot T10 Plus vanta qualche marcia in più rispetto al modello precedente, cominciando dalla base di svuotamento. Abbiamo sempre la torretta LiDar per mappare lo spazio e frontalmente il paraurti integra la fotocamera AIVI, utile sia per la mappatura della casa che per la sorveglianza. A spazzare ci penseranno la singola spazzola in gomma centrale e le due laterali. Il serbatoio dell'acqua può contenere fino a 240 ml, il lavaggio poi è più profondo del semplice trascinamento, ma meno rispetto alle spazzole rotanti della famiglia X1. Per quanto riguarda l'aspirazione il contenitore è da 400 ml e la potenza di aspirazione massima è di 3.000 Pa. Ovviamente per ottimizzare la vostra pulizia potrete sempre modificare la potenza di aspirazione e il flusso dell'acqua. Recensione Ecovacs Deebot T10 Plus

Dreame L10 Ultra Ve lo anticipiamo, questo Dreame L10 Ultra (senza la "s") è il miglior robot per la pulizia per rapporto qualità/prezzo, ma andiamo con ordine. Esteticamente il robot e la sua base appaiono quasi identici al modello "gemello". Aprendo il coperchio troviamo i due contenitori dell'acqua da 2,5 L che permettono di rifornire il robot di acqua pulita, di lavare i suoi moci e di aspirare l'acqua sporca. A metà della "torretta" abbiamo invece il coperchio che una volta aperto vi darà libero accesso al sacchetto usa e getta da 3 L. Eccellente la navigazione degli spazi e la mappatura degli ambienti. Il motore di aspirazione è da ben 5.300 Pa (tra i più potenti in circolazione). Ottima aspirazione, ottimo lavaggio automatico, buona autonomia, ottimo software e tante opzioni fra cui scegliere. Recensione Dreame L10 Ultra

Ecovacs Deebot X1 Omni Ecovacs Deebot X1 Omni è il miglior robot per la pulizia in circolazione (fatta eccezione per il prezzo palesemente molto alto, non ha altri difetti). Abbiamo lavaggio al top, ottima pulizia, svuotamento automatico, lavaggio spazzole automatico, telecamera che riconosce gli oggetti, mappa la casa e offre un'ottima autonomia. L'eccellente app è solo la ciliegina sulla torta. Siete in cerca di un prodotto veramente imbattibile? Bene, allora Ecovacs Deebot X1 Omni è la strada da percorrere. Recensione Ecovacs Deebot X1 Omni

Migliori robot lavapavimenti con mappatura

Quando si parla di robot per la pulizia, la mappatura è tutto! Siete in cerca di un robot di qualità, che sia in grado di muoversi liberamente per casa? Allora la soluzione è un buon robot lavapavimenti con mappatura. In questo paragrafo abbiamo selezionato solo i migliori.

Dreame D10 Plus Di seguito vi proponiamo Dreame D10 Plus best buy con auto-svuotamento. Il robot vanta un design classico. Inferiormente abbiamo una spazzola laterale e una spazzola centrale posta sotto la bocchetta di aspirazione. La potenza di aspirazione è di 4.000 Pa. Ha un eccellente sistema di navigazione dello spazio e riesce a mappare la casa perfettamente già al primo tentativo per poi dividerla in automatico in stanze. Dreame D10 Plus supporta poi il lavaggio tramite panno da agganciare con la sua base inferiormente sul retro del prodotto. L'acqua è contenuta all'interno di questa base e il cassetto è da 150 ml. Tramite l'applicazione Xiaomi Home potrete decidere la potenza del flusso d'acqua. Il robot ha a disposizione una batteria da 5.200 mAh che gli garantisce quasi 3 ore di autonomia. Recensione Dreame D10 Plus

Ecovacs Deebot T9 AIVI Ecovacs Deebot T9 AIVI è un robot per la pulizia economico ma performante. La potenza di aspirazione di DEEBOT T9 AIVI è pari a 3.000 Pa. La batteria ad alta capacità da 5.200 mAh consente di pulire per 180 min. Le spazzole in gomma dal design unico sono idonee per tutti i tipi di pavimento. DEEBOT T9 AIVI spazza, aspira e lava contemporaneamente il pavimento con 480 vibrazioni/minuto (per soddisfare le varie esigenze di lavaggio, supporta la regolazione dell'acqua su 4 livelli). Vanta anche un rivoluzionario sistema di navigazione TrueMapping, perfetto per individuare oggetti di piccole dimensioni.

Proscenic M9 Proscenic M9 è un robot lavapavimenti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e ci apprestiamo a spiegarvi il perché. A primo impatto questo Proscenic M9 non differisce particolarmente dai suoi predecessori (forma circolare, finitura nera lucida e torretta di navigazione LiDar). Solo ribaltandolo scopriamo la vera differenza, ovvero l'aggancio per le spazzole ruotanti per il lavaggio. Da qui si capisce che la sua indole è quella del lavaggio con acqua. A spazzare ci penseranno la singola spazzola laterale e la spazzola centrale posta appena sotto alla bocchetta di aspirazione. La potenza è di ben 4.500 Pa. La torretta LiDar garantisce una mappatura precisa e una navigazione più ragionata nello spazio. La batteria da 5.200 mAh garantisce al robot circa 3 ore di autonomia. Recensione Proscenic M9

Ecovacs X1 E Omni Ecovacs è stata la prima a lanciare sul mercato una serie di robot aspirapolvere con base di lavaggio su larga scala. Di seguito ve ne proponiamo uno di tutto rispetto, Ecovacs X1 E Omni. Il robot si presenta nella classica forma circolare e con il comune sistema di apertura magnetico (permette di accedere al cassetto dello sporco da 400 ml). Superiormente abbiamo la torretta circolare per i laser LiDar per la navigazione e la mappatura. Frontalmente invece troviamo la fotocamera AIVI 3.0 per il riconoscimento degli oggetti, la videosorveglianza e per l'aiuto nel processo di mappatura. Per garantire la migliore pulizia, X1 E Omni offre due spazzole laterali, una spazzola centrale in gomma e due moci rotanti. Supporta poi l'integrazione vocale con Google Home e Alexa. Recensione Ecovacs X1 E Omni

Dreame L10s Ultra Drame L10s Ultra è un robot completamente automatizzato che pulisce i pavimenti e si pulisce da solo. Questo modello all'avanguardia integra svuotamento automatico della polvere, pulizia e asciugatura automatica del mocio, più una navigazione avanzata e personalizzabile. Dopo una sessione di lavaggio del pavimento, i moci del robot vengono prima puliti con spazzole ad alta velocità e poi asciugati con aria calda per prevenire la formazione di odori, muffe e batteri. Dreame L10s Ultra vanta una batteria da 5.200 mAh, ed elimina lo sporco con una potenza di aspirazione pari a 5.300 Pa.

Migliori robot lavapavimenti Xiaomi

Xiaomi, rinomata azienda in questo settore, lancia sul mercato una serie di robot lavapavimenti dal prezzo conveniente e dalle caratteristiche tecniche niente male. Noi ve li consigliamo tutti. Sta a voi scegliere quello giusto!

Xiaomi Robot Vacuum S12 Robot Vacuum S12 di Xiaomi si presenta all'apparenza come il classico robot per la pulizia del brand. Superiormente troviamo una torretta LiDar sporgente (con un dettaglio rosso), mentre inferiormente troviamo una singola spazzola centrale e una singola spazzola laterale. La potenza di aspirazione è di ben 4.000 Pa. Il cassetto ibrido è accessibile aprendo il coperchio superiore e può contenere fino a 300 ml di polvere aspirata e fino a 170 ml d'acqua per il lavaggio. Premettendo che il robot è dotato di un sistema di lavaggio non avanzato come quello di alcuni modelli top o premium, risulta più che buono per la fascia di prezzo. Un ottimo prodotto per la pulizia smart della casa. Recensione Xiaomi Robot Vacuum S12

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra esteticamente è il "classico" disco circolare nero con la torretta che serve a contenere i sensori LiDar che mappano la casa. Superiormente, avrete libero accesso al cassetto della polvere da ben 550 ml. Inferiormente invece è possibile agganciare il piatto per il lavaggio (un accessorio molto sottile che funge anche da contenitore per l'acqua di soli 200 ml). Il lavaggio è "classico" ovvero a strofinamento. Si potrà comunque tarare il flusso d'acqua su 3 livelli sempre tramite l'applicazione. La potenza di aspirazione è di 4.000 Pa. Il sistema di navigazione dello spazio è eccellente. Il robot può poi essere anche integrato con l'ecosistema di Alexa e Google Home. Recensione Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra

Xiaomi Robot Vacuum S10+ Vacuum S10+ è un robot aspirapolvere e lavapavimenti economico e performante di casa Xiaomi. Vediamo subito le caratteristiche tecniche. La potenza di aspirazione paria a 4.000 Pa, soddisferà facilmente le vostre esigenze quotidiane di pulizia. La batteria da 5.200 mAh vi garantirà fino a 200 m² di pulizia in modalità "Standard". Per quanto riguarda il lavaggio, la rotazione ad alta velocità dei doppi panni lavapavimenti rimuoveranno ottimamente macchie umide, secche e di altro tipo. Il serbatoio dell'acqua è di 200 ml. Non manca la navigazione laser e il sistema 3D di riconoscimento degli ostacoli.

Xiaomi Robot Vacuum X10 Xiaomi Robot Vacuum X10 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti, con stazione di svuotamento automatica. La ventola potente da 4.000 Pa vi garantirà aspirazione e lavaggio più efficienti. L'ampia batteria integrata da 5.200 mAh consente di pulire facilmente per oltre 180 min in modalità "Standard" anche le abitazioni di grandi dimensioni. La tecnologia di navigazione laser LDS esegue una scansione accurata dell'ambiente domestico e degli spazi. Una volta creata la mappa, potrete creare un programma di pulizia adatto alla configurazione della stanza, con tempo, impostazioni, area e frequenza di pulizia. Il robot lava molto bene (anche senza detergenti).

Viomi V3 Max Di seguito vi proponiamo Viomi V3 Max, l'instancabile pulitore dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Si presenta come un classico robot per la pulizia circolare con una singola spazzola laterale e una torretta LiDar utile a mappare con precisione la propria casa. Il coperchio sulla parte superiore è molto ampio, questo perché lascia spazio ad un cassetto della polvere da ben 400 ml, che incorpora anche lo spazio per l'acqua per il lavaggio. Il lavaggio è sufficiente: si tratta alla fine del "solito" panno umido trascinato. La potenza di aspirazione massima è di 2.700 Pa, un buon valore nella sua categoria. Il robot ha una batteria da ben 5.200 mAh che garantisce fino a 5 ore di autonomia. Recensione Viomi V3 Max

Xiaomi Robot Vacuum X10+ L'obiettivo è rendere la pulizia sempre più automatizzata e meno faticosa e, a tal proposito, Xiaomi Robot Vacuum X10+ fa tutto da sé. È un robot aspirapolvere e lavapavimenti con base dedicata ma, a differenza degli altri robot, non si limita a svuotare automaticamente il contenitore della spazzatura: infatti, Vacuum X10+ è in grado anche di pulire i panni, di riempire il serbatoio dell'acqua, di mantenere il panno umido e di asciugarsi da solo per evitare la ritenzione di umidità e gli odori quando il dispositivo non è in uso. Inoltre, il mocio è in grado sollevarsi automaticamente quando il sensore a ultrasuoni rileva i tappeti. Infine, la potenza d'aspirazione è di 4.000 Pa.

Roborock S7 Pro Ultra I prodotti a marchio Xiaomi e Roborock (prodotti quasi sempre da quest'ultima) sono indubbiamente fra quelli più apprezzati nel mondo della pulizia automatizzata. Il robot è circolare con una spazzola laterale per pulire i bordi e una torretta LiDar superiore per la navigazione nello spazio. Superiormente troviamo il coperchio per accedere al cassetto dello sporco da 400 ml, mentre sul retro possiamo estrarre la vaschetta da 200 ml dell'acqua. Ottima la potenza di aspirazione di ben 5.100 Pa. Molto buono anche il lavaggio (viene fatta filtrare meccanicamente l'acqua sul panno sottostante, in più l'acqua viene ricaricata in automatico dalla base di partenza e ogni tot il robot torna alla base per lavare il panno). La mappatura della casa è poi ancora una volta molto precisa. Recensione Roborock S7 Pro Ultra

Come scegliere un robot lavapavimenti

Come scegliere un buon robot lavapavimenti ve lo spieghiamo brevemente in questo paragrafo. Per prima cosa dovrete valutare la capienza del serbatoio (in base anche alla grandezza della vostra casa) solitamente compresa tra i 300 e i 500 ml. Da non sottovalutare assolutamente sono l'autonomia (anche se la stragrande maggioranza dei robot vanta una base di ricarica), la potenza (espressa in pascal - Pa) e perché no anche le rumorosità (quanto è silenzioso un robot ve lo dicono i decibel - dB). E le funzionalità? Non guasterebbe se il vostro nuovo robot lavapavimenti avesse un buon sistema di mappatura (per muoversi liberamente per casa) a laser o con tecnologia LiDar, supportato da sensori a infrarossi, di vicinanza o di pressione, e ottici. Da non dimenticare lo svuotamento automatico! Il resto, è tutto valore aggiunto: connettività Wi-Fi, opzioni di avvio del dispositivo da remoto o tramite comandi vocali (Alexa o Google Home) e la pulizia automatica (i panni vengono lavati e asciugati in automatico tramite l'acqua presente nel serbatoio della base stessa). Ora siete pronti per acquistare il vostro robot lavapavimenti.