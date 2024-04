Migliori Scope Elettriche per Pulire Casa - Aprile 2024

Perché si dovrebbe optare per una scopa elettrica al posto di un aspirapolvere tradizionale? Negli ultimi anni, questo prodotto si è diffuso a macchia d'olio, e le ragioni sono numerose. Le più moderne scope elettriche si presentano decisamente poco ingombranti, sia per quanto concerne le loro dimensioni, sia per quanto riguarda l'assenza di fili. Renderle "wireless" porta con sé alcuni svantaggi, come il doversi preoccupare dell'autonomia, ma ha anche tanti vantaggi, come l'immediatezza di utilizzo e la facilità nel raggiungere qualsiasi angolo della casa Chi avesse comprato una "vecchia scopa elettrica" può pure dimenticarsi tutto ciò che sapeva. I nuovi modelli presenti sul mercato, dal più economico al top di gamma del momento, hanno subito una vera e propria evoluzione rispetto a quelli del passato, da qui la seconda giovinezza che questo tipo di elettrodomestici.

Come scegliere una scopa elettrica per la propria casa

Nella scelta di una scopa elettrica ci sono vari elementi da tenere in considerazione. Alcuni sono oggettivi, mentre altri sono soggettivi. Le dimensioni della casa, lo spazio disponibile per riporre la scopa stessa e non da ultimo anche la possibilità di avere una base a muro sempre installata, sono tutte cose personali. Ci sono poi una serie di considerazioni da fare sulla scopa elettrica in sé, che ovviamente ciascuno dovrà comunque soppesare in base alle proprie necessità domestiche. In particolare, dovendo scegliere una nuova scopa elettrica, è sempre bene prestare attenzione ai seguenti aspetti. Design . Non tutti i modelli sono leggeri allo stesso modo, non tutti si impugnano allo stesso modo, e non tutti hanno una base (che in alcuni casi può diventare davvero "importante").

. Non tutti i modelli sono leggeri allo stesso modo, non tutti si impugnano allo stesso modo, e non tutti hanno una base (che in alcuni casi può diventare davvero "importante"). Potenza . Volendo dare dei numeri per orientarsi, possiamo dire che una buona scopa elettrica parte da 150 Watt in su (a volte trovate l'indicazione in Pa, nel qual caso diciamo dai 20.000 in poi). Questo non vuol dire che tutti ne abbiano bisogno. Che tipo di pavimento avete? Quanti tappeti ci sono in casa? Solo chi abbia pavimenti "difficili" e tanti tappeti dovrebbe valutare soluzioni più potenti, ad esempio.

Serbatoio della polvere . Più piccola e leggera la scopa, più piccolo sarà il suo serbatoio. Possono esserci delle eccezioni, ma solitamente è così. Di per sé comunque, a meno che non abbiate una casa davvero molto grande (oltre 150 metri quadri) è difficile che il serbatoio possa rappresentare un vero problema, anche perché svuotarlo è questione di un attimo.

. Più piccola e leggera la scopa, più piccolo sarà il suo serbatoio. Possono esserci delle eccezioni, ma solitamente è così. Di per sé comunque, a meno che non abbiate una casa davvero molto grande (oltre 150 metri quadri) è difficile che il serbatoio possa rappresentare un vero problema, anche perché svuotarlo è questione di un attimo. Batteria . Questo è invece un parametro molto importante, e molto variabile. Volendo dare una cifra, diciamo che il minimo è 20 minuti (non li farete mai davvero, usando la potenza variabile), ma alcuni modelli arrivano oltre i 60 minuti con singola carica. Dovete però tenere conto anche di come ricaricare la scopa e dei tempi di ricarica. Alcuni modelli hanno una base che potete fissare al muro e collegare alla corrente, in modo che appoggiandovi la scopa sopra questa si ricarichi subito. In altri casi dovrete collegare un alimentatore direttamente alla scopa, alla stregua di quanto fareste con uno smartphone o un notebook. Anche i tempi di ricarica sono un fattore importante: i modelli più economici richiedono ore prima di fare il pieno.

Sistema filtrante. Controllate che la scopa elettrica che volete comprare filtri abbia un filtro HEPA di tipo 13 o 14, perché filtrano le polveri più sottili e soprattutto in caso di allergie possono fare la differenza.

Gli 11 modelli consigliati

Alla luce di quanto appena detto, abbiamo stilato un elenco di scope elettriche per tutte le esigenze. Sono tutti modelli senza filo a batteria, perché a nostro giudizio i vantaggi superano gli svantaggi ormai. Sono però anche molto diversi uno dall'altro, quindi leggete bene ogni descrizione per assicurarvi di essere di fronte al modello più adatto per la vostra casa e per le vostre esigenze di pulizia. Troverete ovviamente scope elettriche economiche, adatte per ogni tipo di pavimento, anche in parquet, sempre con una particolare attenzione al rapporto qualità prezzo. L'ordinamento non è indice di nessun tipo di preferenza: data la diversità dei modelli scelti sarebbe impossibile stilare una classifica.

Proscenic P12 Proscenic P12 pulisce bene e si manovra anche meglio. La spazzola antigroviglio con testina LED frontale aiuta (molto) a pulire con precisione e ha anche tanti accessori e un ricambio HEPA inclusi in confezione. A proposito di accessori, la base inclusa necessita per forza di forare il muro per essere installata a parere, quindi magari tenetene di conto in base ai vostri spazi. Unico neo, l'autonomia, non certo tra le migliori in questa fascia di prezzo, che per altro è una delle più contese. Ma proprio in considerazione del prezzo a cui viene venduta, non rimarrete delusi. Ulteriori informazioni nella nostra Recensione di Proscenic P12. 190,98 € su AMAZON

Dreame R10 Qualche tempo fa abbiamo recensito un trittico di scope elettriche di Dreame: R20, R10 Pro e R10. Potete leggere con calma la nostra recensione, ma il succo è che si tratta di tre modelli che partono vanno dai 200 ai 350 euro, e la scopa che vi consigliamo di più è anche la più economica. Perché? Perché pur essendo un modello di fascia più bassa ha comunque un sacco di accessori in confezione, tra i quali anche la minispazzola motorizzata, utile per divani, letti e altri tessuti. Inoltre la testina frontale è dotata di luci LED bianche e switch per aprire la paratia di aspirazione. La potenza di aspirazione di 20.000 Pa è poi più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, ed è anche sufficientemente leggera. 198,99 € su AMAZON

Jimmy H10 Flex Anche in questo caso abbiamo una recensione doppia da proporvi: Jimmy H10 Flex e H10 Pro. Iniziamo dicendo che si tratta di due modelli di fascia medio alta (il secondo più del primo), e anche per questo H10 Flex è quello più consigliabile in generale: risparmiate qualcosa e avrete comunque tra le mani un'ottima scopa elettrica. Per chi volesse di più, H10 Pro è lì apposta. Entrambi i modelli vantano un tubo snodabile, che non si trova nelle scope di fascia più bassa. Con esso è possibile raggiungere facilmente la sommità di un pensile, o viceversa pulire bene sotto il divano, garantendo una flessibilità massima. Di contro sono scope un po' ingombranti e un po' più pesanti rispetto a quelle viste finora, adatte alle case più grandi, data anche la notevole potenza di aspirazione al vertice della categoria (che però userete poco, pena il calo a picco della batteria). A proposito di autonomia, per quanto variabile, potete aspettarvi circa mezz'ora di utilizzo in modalità auto. 339,15 € con COUPON su AMAZON

Jimmy HW9 Jimmy HW9 rappresenta una delle scope elettriche col miglior rapporto qualità / prezzo del mercato. Non solo è manovrabile e leggera, non solo ha una base di ricarica che non necessita installazione a muro, non solo si piega a 180° ma aspira e lavata, in una volta sola. Il rovescio della medaglia è che ci vuole più manutenzione rispetto alla media, anche perché la base non asciuga il rullo e avendo due serbatoi, ciascuno di questi è piccolo. Se cercate però una scopa del genere, è la vostra migliore scommessa. Altre informazioni, come sempre, nella nostra recensione di Jimmy HW9. 299 € su Amazon

Tineco Floor One S7 Pro Non fatevi spaventare dal prezzo di Tineco Floor One S7 Pro, perché è un serio contendente al titolo di miglior lavapavimenti attualmente sul mercato. Proprio come il modello precedente, anche S7 Pro aspira e lava, ma lo fa ancora meglio, in entrambi gli aspetti. La pulizia è semplice quanto efficace, grazie al lavaggio continuo con acqua dolce e al riciclo dell'acqua sporca, e la buona autonomia (mezz'ora abbondante) non guasta. Inoltre la scopa è autopulente, in modo da minimizzare la manutenzione col tempo. La pulizia dei bordi è poi particolarmente efficace, e infine lo schermo LCD è più grande della media, con in più l'assistente Tineco che aiuta in tempo reale a pulire meglio. Il rovescio della medaglia è che parliamo di un modello particolarmente ingombrante e pesante, adatto a case di grandi dimensioni. Non dimenticatevi poi di applicare il coupon presente su Amazon per avere 100 euro di sconto. 649 € con coupon su amazon

Dyson V15 Detect Submarine Dyson è sinonimo di scope elettriche, e non solo, pertanto un suo modello non poteva certo mancare nella nostra raccolta. Saprete però di già che qui il prezzo non può essere popopolare. Detto questo, Dyson V15s Detect Submarine ha un sistema di aspirazione ultra efficiente (in grado di catturare il 99,99% delle particelle di dimensioni pari a 0,3 micron), grazie anche alla nuovissima spazzola esclusiva Submarine dotata di un rullo in microfibra motorizzato in grado di rimuovere anche le macchie più resistenti e i detriti. Inoltre è dotato in confezione di tutti gli accessori dei quali potrete mai avere bisogno, e all'occorrenza diventa anche lavapavimenti, pur senza essere ingombrante come altri modelli del genere. Tra i difetti, il peso elevato e un po' di manutenzione e di attenzione nell'uso, come tutte le lavapavimenti. Ulteriori informazioni nella recensione di Dyson V15s Detect Submarine. 898 € da Unieuro 949 € da MediaWorld

Ultenic FS1 Il brand Ultenic non sarà forse famoso come i precedenti, ma non per questo è da sottovalutare. FS1 è una scopa elettrica ha infatti una stazione a svuotamento automatico (che fa anche da base di ricarica), una rarità in questa fascia di prezzo. Inoltre ha un motore da 450W e una potenza di aspirazione di 30.000 Pa, altre due caratteristiche top. La spazzola frontale integra una testina a 4 LED e una spazzola anti-groviglio. Buona l'autonomia, ottima la manovrabilità e la facilità di manutenzione, ma non aspettatevi particolari funzioni smart perché non ne troverete (e forse è anche meglio così). Altre informazioni nella nostra recensione di Ultenic FS1. 249,99 € con coupon su Amazon

Dyson Gen5 Detect Dyson Gen5 Detect è una scopa elettrica potentissima, con tanta autonomia e con una marcia in più: quella di aspirare l'invisibile (cattura il 99,99% delle particelle potenzialmente dannose fino a 0,1 micron). Il motore di quinta generazione è sì più piccolo, ma è anche più veloce e potente. Per di più, con la nuova spazzola Fluffy Optic potrete vedere anche lo sporco più ostinato e invisibile a occhio nudo (e dove non bastasse potrete usare anche la realtà aumentata). Punti deboli sono il peso non certo piuma e il prezzo decisamente elevato, ma alla fine stiamo parlando di una delle migliori scope elettriche attualmente in circolazione, se non la migliore in termini di pura pulizia. 897,99 € da mediaworld

Dreame Z10 Station Dreame Z10 Station tradisce dal nome la sua arma vincente: una stazione di svuotamento (che però è a sacchetto, della durata di circa 90 giorni). Al netto di questo, si tratta di una scopa versatile con spazzola anti-groviglio multisuperficie con testina LED, spazzola a rullo morbido (per i pavimenti delicati) e mini spazzola motorizzata con luce LED blu (una rarità), più tutti gli accessori per spolverare e raggiungere punti difficili. A livello di funzionamento del motore, ci troviamo di fronte a una classica scopa ciclonica con sistema di filtraggio a 5 stadi, filtro a maglie metalliche e grosso filtro HEPA intorno al motore. La potenza di aspirazione è nella media (20.000 Pa), così come l'autonomia reale, di circa mezz'ora Recensione Dreame Z10 Station. Dedicata a chi voglia la base di svuotamento al minor prezzo, con qualche rinuncia. 349 € su Amazon

Tineco PURE ONE STATION Giusto per fare subito un raffronto, guardate quanto può costare una scopa elettrica (top di gamma) con base di svuotamento, e il prezzo del modello precedente assumerà un nuovo significato. Detto questo, è chiaro che confrontiamo due modelli estremamente diversi. La scopa di Tineco ha una spazzola ulteriormente migliorata rispetto al predecessore, è più leggera, più maneggevole, e meno rumorosa. È presente iLOOP, un sensore avanzato di rilevamento dello sporco, che regola di conseguenza la potenza, con estrema precisione. La stazione di svuotamento è però molto ingombrante e dovrete usarla spesso, perché il serbatoio della scopa è molto piccolo. Peccato anche per l'assenza di un tubo telescopico, mentre per mitigare il prezzo ricordatevi di applicare il coupon su Amazon. Per il resto, potete leggere la nostra recensione di Tineco PURE ONE STATION. 699 € con coupon su Amazon

Samsung BESPOKE Jet AI Samsung BESPOKE Jet AI è indubbiamente un ottimo prodotto, uno dei più potenti e avanzati sul mercato, ma dal prezzo elevato. In cambio avrete una valanga di accessori, una batteria aggiuntiva, e una stazione di svuotamento dedicata (che però è a sacchetti, un peccato in questa fascia). Di contro abbiamo una maggior pesantezza del corpo motore e l'ingombro della base di svuotamento e di tutti i suoi accessori. Nel complesso stiamo parlando di uno dei dispositivi più potenti e avanzati sul mercato, che non a caso abbiamo già recensito accuratamente. 758,99 € da unieuro 770,99 € da mediaworld