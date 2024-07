Quali sono le migliori scrivanie da gaming?

Una guida per realizzare la postazione perfetta per le sessioni di gioco più competitive

Se siete qui è solo perché vi occorre una valida scrivania gaming che vi supporti nelle vostre sessioni di gioco competitive e amatoriali. Le scrivanie gaming sono belle esteticamente ma soprattutto funzionali in quanto sono progettate per accogliere tutto ciò che serve a un giocatore (monitor, tastiere, controller, console, cuffie e così via) e per ottimizzare gli spazi (soprattutto per chi di spazio per il gaming non ne ha). In questa guida all'acquisto abbiamo raccolto solo le migliori scrivanie da gamer. Di seguito troverete una varietà di modelli diversi tra loro per design, numero di accessori, forma, materiali, dimensioni e prezzo. Ovviamente all'appello non mancano marchi famosi come Secretlab e Trust, ma c'è da dire che in commercio ci sono tanti prodotti più commerciali dal prezzo competitivo disponibili soprattutto su Amazon Italia. Partendo dal presupposto che molte scrivanie gaming sono perfette anche per studiare e lavorare, noi ci soffermeremo solo su quelle che ogni gamer che si rispetti vorrebbe nella propria stanza. A proposito di accessori gaming, vi suggeriamo anche le nostre guide dedicate alle migliori tastiere (dove troverete tanti modelli per il gioco), a mouse e monitor gaming, più quella sulle migliori cuffie gaming.

Come scegliere una scrivania gaming

Forma e dimensioni : per chi non lo sapesse esistono scrivanie gaming classiche dal design piuttosto sobrio e dalla forma rettangolare abbastanza compatta, perfette per accogliere fino a due monitor più qualche accessorio qua e là! A fare la differenza sono i modelli angolari, letteralmente due scrivanie montate ad L (perfette per gamer che non vogliono limiti di spazio). Quale scegliere? Beh, la scelta è puramente soggettiva (oltre al buon senso potreste far appello anche al vostro buon gusto).

Accessori : gli accessori per un gamer sono indispensabili per non dire obbligatori! Tra gli optional più gettonati abbiamo il portabicchieri e il gancio per le cuffie. Meno comune, ma presente in alcuni articoli, è l'enorme tappeto per mouse e tastiere (spesso ergonomico, antiscivolo e impermeabile). Tra le altre cose, una scrivania gaming dovrebbe avere anche una buona soluzione per la gestione di cavi e trasformatori (come supporti in metallo, veri e propri buchi o vassoi) e supporti rialzati per i monitor.

Illuminazione : che scrivania gaming sarebbe senza luci RGB? Ottime per personalizzare l'atmosfera in base al gioco!

Materiali : le scrivanie gaming sono in gran parte in fibra di carbonio, un materiale robusto, durevole, facile da pulire, resistente all'acqua e ai graffi. In vendita troverete anche prodotti in legno, buoni sì, ma non utilissimi allo scopo!

: le scrivanie gaming sono in gran parte in fibra di carbonio, un materiale robusto, durevole, facile da pulire, resistente all'acqua e ai graffi. In vendita troverete anche prodotti in legno, buoni sì, ma non utilissimi allo scopo! Prezzo: il budget purtroppo ci vincola in tutti i nostri acquisti, però nel caso specifico delle scrivanie gaming c'è da dire che tralasciando quei pochi modelli di qualità superiore rivolti a gamer professionisti, la differenza di prezzo tra le varie scrivanie non è spropositata (il più delle volte si tratta di poche decine di euro). In generale si consiglia di spendere sempre qualcosa in più per portarsi a casa un prodotto longevo destinato a durare anche diversi anni.

Quali scrivanie gaming comprare

Siete soliti passare il vostro tempo davanti al PC soprattutto per giocare? Bene, allora ciò che vi occorre è una buona scrivania gaming. Acquistare una scrivania gaming non è cosa semplice (vista la quantità di prodotti presenti sul mercato), ma è doveroso e ci apprestiamo a spiegarvi il perché. Qualità e comodità sono due facce di una stessa medaglia quando si parla di scrivanie da gioco, in quanto questi grandi accessori sono progettati appunto per farvi dare il massimo durante le vostre sessioni competitive (e non solo). Le scrivanie gaming (come anche le sedie gaming sia chiaro) sono ergonomiche, studiate per farvi mantenere una corretta postura quando siete dinanzi allo schermo e con il controller tra le mani (considerate che molte scrivanie sono anche regolabili in altezza grazie ad appositi piedini regolabili). Sempre in merito all'ergonomia, apriamo una piccola parentesi sulle scrivanie gaming elettriche. Leggermente più costose, queste scrivanie sono regolabili in altezza tramite motorino elettrico e apposito pannello di controllo. Abbiamo già detto che sono tutte più o meno spaziose (soprattutto in relazione alla forma), in grado di ospitare anche più schermi insieme ad accessori e supporti di vario genere. Rispetto alle normali scrivanie da lavoro e studio, quelle gaming sono in fibra di carbonio (piuttosto che in legno) e questo non va sottovalutato soprattutto se siete soliti prender fuoco durante le vostre sessioni di gioco (oltre ad essere più belle le scrivanie in carbonio sono anche più fresche). Vista la loro utilità, c'è da dire che la differenza di prezzo tra i vari modelli è minima (eccetto alcuni modelli professionali). In ogni caso vi invitiamo a spendere sempre quel qualcosa in più per avere tra la mani un prodotto bello, robusto e durevole. Per quanto riguarda il marchio, possiamo dirvi apertamente che fatta eccezione per tutte quelle aziende ormai note nel settore, anche brand più commerciali riescono a fare la differenza in termini di rapporto qualità/prezzo con i loro prodotti (in questa guida troverete molti modelli acquistabili su Amazon Italia). A seguire il nostro elenco prodotti. Non vi resta altro da fare che scegliere la vostra nuova scrivania gaming, acquistarla e iniziare la partita!

HLONONE Scrivania Gaming HLONONE è la scrivania gaming più economica della nostra guida. Siamo dinanzi ad un modello di soli 120 cm x 60 cm perfetto per monitor da 40" più accessori di vario genere. Passiamo alla qualità costruttiva: la scrivania è realizzata in fibra di carbonio robusta, durevole e impermeabile (tanta roba vista la fascia di prezzo). A spiccare è il design innovativo a ZZ che insieme ai piedini regolabili (estendibili di 1 cm) garantirà maggiore stabilità alla scrivania. Menzione d'onore alle strisce luminose RGB 4X4: quattro gruppi di strisce sul lato destro e sinistro gestibili tramite telecomando. Passiamo agli accessori extra: tappetino per mouse oversize appositamente personalizzato, gancio per cuffie e un comodissimo portabicchieri. Troverete incluso un manuale dettagliato utile durante il montaggio più tutti gli strumenti necessari. Nulla da dire sul prezzo decisamente in linea con le caratteristiche del prodotto.

ODK Scrivania Gaming ODK è una scrivania gaming dall'ottimo rapporto qualità/prezzo perfetta per gamer alle prime armi. Grazie alla caratteristica forma ad L potrete sbizzarrirvi con il numero di schermi e di accessori senza preoccuparvi dello spazio. Per quanto riguarda la qualità costruttiva, è realizzata in metallo robusto e durevole (resistente a graffi, collisioni e acqua). Ergonomica al punto giusto, soprattutto grazie al piano rialzato di 11 cm per il monitor principale (progettato per favorire una corretta postura durante il gioco). Assemblarla sarà un gioco da ragazzi con le istruzioni e gli strumenti (viti incluse) a disposizione. Inoltre, i ripiani laterali sono reversibili quindi potrete installarli sia a destra che a sinistra in base alle vostre esigenze. Tra gli accessori abbiamo anche due ganci per cuffie. Perfetta per affrontare sessioni di gioco amatoriali e ridurre l'affaticamento durante il gioco. A questo prezzo è impossibile chiedere di più!

Bestier Scrivania Gaming Sulla stessa lunghezza d'onda delle scrivanie precedenti abbiamo questo modello marchiato Bestier. Una scrivania ad L dotata di tre prese di corrente e due porte USB per caricare facilmente dispositivi di gioco, controller, laptop o smartphone. Grazie alle dimensioni piuttosto generose (106,5 P x 82 L x 91,5 A), lo spazio non sarà più un problema per voi e per i vostri accessori. Si nota subito il piano rialzato per il monitor (utilissimo per correggere la postura e ridurre l'affaticamento durante il gioco) e il gancio per cuffie (per averle sempre a portata di mano). Un modello angolare dotato di strisce luminose RGB (sette colori principali e fino a ventidue modalità di visualizzazione per un'esperienza di gioco coinvolgente). Non mancano dei comodissimi ripiani laterali personalizzabili in base alle vostre esigenze. Per quanto concerne la qualità costruttiva, la scrivania è realizzata in legno ingegnerizzato (il colore è fibra di carbonio nera). Bella esteticamente, funzionale e facile da montare grazie alle istruzioni illustrate.

Dripex Scrivania Gaming Anche Dripex è una scrivania gaming a forma di L, perfetta per gamer amanti degli accessori e con problemi di spazio. Il piano in acciaio al carbonio è impermeabile, resistente ai graffi e piacevole al tatto. Una scrivania angolare progettata per ospitare più monitor e altri dispositivi utili durante le sessioni di gioco. La struttura trapezoidale, coadiuvata da quattro piedini antiscivolo regolabili in altezza sul pavimento, garantirà maggiore stabilità alla scrivania (portata massima 90 Kg). Per quanto riguarda gli accessori non manca nulla all'appello: due fori per cavi (più uno scomparto sul tavolo per evitare l'ingombro), un supporto per bevande, uno per cuffie, uno per gamepad, più un grande tappetino per il mouse. Grazie al design sobrio e pratico, risulta perfetta per il gaming ma adatta anche per studio e lavoro. Ottimo rapporto qualità/prezzo (al prezzo di vendita dovrete applicare un coupon di 30€).

Himimi Scrivania Gaming Himimi scrivania gaming è una vera e propria stazione da gioco. Vediamo subito le caratteristiche: dimensioni 160 L x 75 W x 75 H cm, capacità massima di 130 Kg, può ospitare fino a quattro monitor, più il case del computer. Il piano è in fibra di carbonio, le linee nette e il telaio nero le conferiscono un aspetto aggressivo (tipico dei prodotti gaming). All'appello non manca un supporto per cuffie per risparmiare spazio, un portabicchieri per tenere le vostre bevande energetiche sempre a portata di mano, più un comodissimo tappetino per il mouse in microfibra ultra-sottile. Il design ergonomico a forma di T e le quattro gambe regolabili donano stabilità alla scrivania. Per quanto riguarda la gestione dei cavi, troverete due fori sulla scrivania. Grazie allo stile moderno e minimalista si sposerà perfettamente con qualsiasi arredamento. Una scrivania completa a 360° venduta ad un ottimo prezzo.

Trust Scrivania Gaming Trust, celebre marchio di accessori gaming, porta in tavola questa semplice ma performante scrivania dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Con una superficie di 140 x 66 cm avrete spazio per due monitor e una console di gioco. L'intera superficie della scrivania è costituita da un grande tappetino per mouse. Grazie al sistema integrato di gestione dei cavi, terrete in ordine la scrivania più facilmente. Comodo il portabicchieri integrato e il supporto cuffie. Inoltre, risulta facile da montare, regolabile in altezza e adatta a chiunque giochi sul serio! Per le vostre sessioni di gioco vi consigliamo questa scrivania marchiata Trust.

Flexispot GT3 Scrivania Gaming A proposito di scrivanie gaming costose pronte a fare la differenza in termini di qualità costruttiva, ergonomia e design, Flexispot lancia sul mercato GT3, un modello completo a 360° progettato per soddisfare le esigenze di tutti soprattutto quelle di gamer incalliti. Abbiamo una capacità di carico di 70 Kg, un ripiano ergonomico con texture in fibra di carbonio piacevole al tatto e resistente a graffi e urti. Trattandosi di un modello elettrico dispone di un sistema motorizzato per regolare l'altezza (da 71 fino a 121 cm). Per quanto riguarda gli accessori, non manca nulla all'appello: un portabicchieri, un gancio per cuffie e un set completo per la gestione dei cavi (utile a mantenere in ordine la scrivania durante il gioco). Senza dubbio una delle migliori soluzioni sul mercato soprattutto se si è in cerca di un modello di altissima qualità e per giunta regolabile.

EUREKA ERGONOMIC Scrivania Gaming L'innovativo design a forma di ala di questa scrivania marchiata EUREKA è scientificamente progettato per il gioco. Le dimensioni della scrivania (182 x 76 cm) risultano sufficienti per ospitare più display e tutti i dispositivi utili ad un gamer. Realizzata in fibra di carbonio impermeabile, resistente al calore e ai graffi. Viene fornita con un ampio tappetino per mouse a copertura totale. Lo scaffale è dotato di luci a LED regolabili. Il ripiano per le tastiera (dotato anche esso di tappetino per il mouse) può spostarsi su e giù e ruotare di 360° (quando non in uso, può essere riposto sotto il tavolo per risparmiare spazio). Tra gli accessori funzionali abbiamo due supporti per monitor con luci RGB, due rientranze per iPad, due fori (e due contenitori) per la gestione dei cavi, portabicchieri e due ganci per cuffie. Il telaio e le gambe del tavolo in carbonio conferiscono alla scrivania una capacità di carico di 180 Kg. Il design multifunzionale la rende perfetta per creatori di contenuti e giocatori.

Secretlab MAGNUS Pro Se siete in cerca di una scrivania gaming di qualità superiore e non avete problemi di budget, Secretlab MAGNUS Pro è la strada da percorrere. Abbiamo elevata qualità costruttiva (fino a 120 Kg di capacità di carico), una colonna di alimentazione integrata nella gamba sinistra (più un vassoio passacavi), un eccellente piano di lavoro (la scrivania è disponibile in due dimensioni 150 x 70 cm e 177 x 80 cm) personalizzabile tramite cover in similpelle. Tra gli accessori aggiuntivi abbiamo a conferirle un aspetto aggressivo una striscia LED magnetica. Trattandosi di un modello elettrico, vanta un sistema motorizzato con pannello di controllo retroilluminato (utile per regolare l'altezza della scrivania da 65 a 125 cm). Un modello ovviamente di fascia alta completamente personalizzabile in design, altezza e illuminazione. Perfetto per gamer professionisti che ambiscono solo al meglio.

