Migliori Sedie da Gaming, Comode per Ogni Occasione – Marzo 2024

La nostra lista delle migliori sedie da gaming aggiornata a marzo 2024.

Migliori sedie da gaming 2024

Se siete degli appassionati di videogiochi, gamer professionisti o dilettanti, e siete in cerca di una sedia di qualità su cui sedervi comodamente durante le vostre sessioni di gioco, siete nel posto giusto! Nella cassetta degli attrezzi di un videogiocatore, una comoda seduta dal design ergonomico, non deve assolutamente mancare. Le sedie da gaming sono esteticamente belle da vedere, massicce e in grado di offrirvi una comodità senza precedenti. Le varie categorie che trovate di seguito raccolgono i migliori prodotti nel settore delle sedie da gaming: economiche

fascia media

fascia alta

premium

qualità/prezzo

Migliori sedie da gaming economiche - sotto i 150€

Siete in cerca di una buona sedia da gaming ma il vostro budget è fortemente limitato? Bene, qui sotto vi proponiamo i modelli più economici presenti sul mercato, perfetti per chi non vuole spendere molto e non ha grandi pretese.

Trust GXT 718 Rayzee Impossibile non lasciarsi coccolare da questa sedia gaming marchiata Trust. Gioco, relax o perché no, anche un sonnellino pomeridiano! L'imbottitura extra-morbida di questa sedia vi garantirà un comfort ottimale per tante ore. Abbiamo schienale e poggiatesta regolabili. Con il suo telaio in metallo e il rivestimento in ecopelle facile da pulire, questa robusta sedia risulta perfetta per gamer fino a 125 Kg e da 100 a 190 cm di altezza. Recensione Trust Gaming GXT 718 Rayzee

Brigros Sedia Gaming Abbiamo design automobilistico, schienale ergonomico con poggiatesta e cuscino lombare removibili e imbottiti di spugna ad alta densità. Schienale reclinabile e regolabile in altezza. La base è in polipropilene ultra-resistente. All'occorrenza può ruotare di 360°. Realizzata interamente in ecopelle di altissima qualità. Disponibile in diverse colorazioni. Una sedia gaming più conveniente di così non c'è!

Songmics OBG56BO Songmics è una poltrona girevole da ufficio imbottita con schiuma reflex ad alta densità e rivestita in ecopelle e tessuto a maglia. Stiamo parlando di una seduta regolabile in altezza (10 cm) e in inclinazione (inclinazione meccanica tra 90° - 110°). La sua base composta da 5 gambe di alta qualità dotate di rotelle (rotazione 360°), è in grado di supportare un carico massimo di 150 Kg. Una seduta comoda e resistente, venduta ad un prezzo decisamente conveniente. Disponibile in diverse colorazioni.

Songmics OBG22B Un modello molto simile a quello visto in precedenza. Nonostante questa sedia da gaming marchiata Songmics si ispira principalmente allo stile da ufficio, la curvatura ergonomica dello schienale, i braccioli stabili, la gommapiuma ad alta densità e l'imbottitura di 10 cm, la rendono un'ottima poltrona anche per il gioco. Tutto sommato è un modello semplice, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Trust GXT 703 Riye Trust GXT 703 Riye gode di materiali traspiranti nella rivestitura delle imbottiture (diversamente gli inserti che sono in ecopelle). Il sedile non è morbidissimo infatti Trust Riye è pensata per sessioni di gioco brevi/medie. L'altezza è regolabile tramite levetta, mentre lo schienale è inclinabile (potrete bloccarlo o lasciarvi l'effetto dondolo). La stabilità poi è ottima visto che può supportare fino a 140 Kg. Inoltre, è disponibile in diverse colorazioni (rosso, nero, blu e bianco). Recensione Trust GXT 703 Riye

SEDIA GAMING NACON 310 Nacon 310 è una sedia gaming stabile e affidabile grazie alla base con 5 ruote e al design ergonomico. Oltre al design abbiamo qualità, praticità, una copertura in similpelle facile da pulire e un'imbottitura in spugna ad alta densità decisamente confortevole. Comodo anche lo schienale e i due braccioli. Ovviamente l'altezza è regolabile. Studiata per garantire il massimo del comfort anche dopo lunghe sessioni di gioco. Nulla da dire sul prezzo, davvero economico!

Oversteel ULTIMET Questa seduta marchiata Oversteel è attualmente il prodotto più venduto su Amazon. Stiamo parlando di un modello dal design ergonomico avanzato, realizzato interamente in finta pelle di alta qualità e schiuma ad alta densità. I cuscini lombari e per il collo, sono perfetti per affrontare lunghe sessioni di gioco. Dotata di braccioli regolabili in verticale, schienale reclinabile a 180° e di un meccanismo di bilanciamento alla base per una maggiore sicurezza. Disponibile in 4 diverse colorazioni.

Migliori sedie da gaming di fascia media - sotto i 200€

Per quanto riguarda le sedie da gaming, la fascia media pullula di prodotti di qualità. Qui sotto vi riportiamo alcuni tra i migliori articoli sul mercato appartenenti a questa fascia di prezzo.

Newskill Kaidan Sedia Gaming Vi proponiamo una sedia gaming dal design elegante, ergonomico e aggressivo. La sua struttura in metallo rinforzato e l'imbottitura in schiuma ultra-pressata, vi offriranno il massimo della stabilità durante le vostre frenetiche sessioni di gioco. Vanta dei comodissimi braccioli 3D e uno schienale reclinabile di 180°. Le ruote da 63 mm con copertura in nylon agevoleranno i vostri spostamenti. Disponibile in diverse colorazioni. Buon prezzo e ottima qualità! Un prodotto professionale per utenti esigenti che non vogliono spendere molto.

Diablo X-Gamer Diablo X-Gamer combina un look sportivo ad un'ergonomia ottimale. Rivestita in tessuto resistente e traspirante, e pelle sintetica HDS. La sedia promette un comfort eccezionale anche durante lunghe sessioni di gioco. Il solido telaio in metallo garantisce stabilità alla sedia. La robusta base con ruote di alta qualità assicura uno scorrimento sicuro e senza graffi. Regolabile in altezza e inclinazione. Colori stravaganti, design ergonomico, trapuntatura colorata e numerosi emblemi Diablo.

Trust GXT 714 Ruya Ruya è una sedia gaming avvolgente, caratterizzata dalla presenza dei cuscini lombari e per il collo, entrambi di ottima qualità. Lo schienale è lungo 83 cm (perfetta per persone molto alte). Inoltre, potrete regolare l'inclinazione dello schienale e l'altezza. Anche i braccioli sono regolabili. Un sedia gaming comoda e morbida (soprattutto) dal prezzo conveniente. Recensione Trust GXT 714 Ruya

EMPIRE GAMING ‎OE-A9-GR Con questa sedia da gaming, la rinomata azienda Empire Gaming lancia la sua nuova versione della famosa gamma Racing. Abbiamo schienale reclinabile, braccioli regolabili in altezza (morbidi al tatto e confortevoli), seduta regolabile in altezza, una robusta base in nylon e 5 rotelle da 50 mm ricoperte di poliuretano, insomma tutto ciò che serve per garantirvi il massimo del comfort durante le vostre sessioni di gioco. Il design è ergonomico e la qualità costruttiva è ottima.

NOKAXUS ‎YK-6008 Il modello in questione è una bellissima sedia da gioco dal design ergonomico. Abbiamo rotazione a 360°, altezza regolabile, poggiapiedi retrattile, cuscino per la vita regolabile e un comodo cuscino per la testa. É realizzata in pelle PU di alta qualità e spugna ad alta densità. Inoltre, vanta un corrimano largo e morbido. Infine, l'ampio schienale fornirà un supporto migliore, il telaio in acciaio ispessito garantirà maggiore stabilità alla sedia e le ruote grandi in PU proteggeranno il vostro pavimento da possibili graffi. Un altro modello dal prezzo conveniente da non lasciarsi scappare.

Migliori sedie da gaming di fascia alta - sotto i 300€

Siete dei giocatori piuttosto attivi in cerca di una sedia da gaming che supporti al meglio le vostre attività ludiche? Bene, perché la fascia alta è piena di prodotti giusti per voi! Qui sotto vi riportiamo alcuni tra i migliori modelli presenti sul mercato.

Diablo X-Player Diablo X-Player è una sedia gaming molto confortevole e il motivo è presto detto. Il meccanismo di inclinazione promette grande libertà di movimento (lo schienale può essere inclinato fino a 160°). I braccioli regolabili in 3D forniscono un perfetto sollievo per le braccia e la spessa tappezzeria offre un'esperienza di seduta unica. Abbiamo anche design ergonomico, cuscini in memory, telaio in metallo e una base robusta e stabile. Dotata inoltre di rulli in gomma antiabrasione che garantiscono un movimento sicuro e senza graffi.

Corsair T3 Rush Corsair T3 Rush è una sedia gaming dall'ottima qualità costruttiva. Nonostante la sua natura racing la sedia risulta comoda e avvolgente. Piccolo neo è il cuscino lombare ahimè non regolabile (come quello per la testa). I braccioli in plastica purtroppo non sono imbottiti e il rivestimento in tessuto è abbastanza delicato. Il design è classico ma rifinito. Inoltre, risulta decisamente facile da montare (e questo non è scontato visti gli altri modelli in circolazione). Abbiamo anche un classico sistema di sollevamento a gas. Recensione Corsair T3 RUSH

Migliore sedie da gaming premium - oltre i 300€

Se non avete problemi di budget e siete in cerca del miglior prodotto in assoluto, in questo paragrafo troverete tutte le migliori sedie da gaming premium presenti sul mercato.

HP OMEN Citadel Da sempre il marchio HP è sinonimo di qualità ed efficienza nel settore gaming. Abbiamo cuscini spessi sia lombari che per il collo, schienale reclinabile e braccioli regolabili. La solida base in acciaio supporta fino a 150 Kg. Ottima per maratone di gioco. Con questa sedia avrete il massimo del comfort ad un prezzo imbattile.

Vertagear SL5800 Vertagear SL5800 è una sedia da gaming di alta qualità. Tra le tante e ottime funzioni integrate abbiamo: design solido, seduta molto confortevole, braccioli versatilissimi e un buon sistema di supporto lombare fisso. Unica pecca, che non offre qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Insomma, le manca solo un po' di carattere! Per il resto è un'ottima sedia. Peccato per il prezzo particolarmente oneroso. Per ulteriori domande e curiosità, vi rimandiamo alla nostra fedele recensione. Recensione Vertagear SL5800

Secretlab TITAN 2020 Secretlab TITAN 2020 è una delle migliori sedie da gaming sul mercato! Un prodotto premium in tutto e per tutto (anche nel prezzo), adatto a chi vuole il massimo del comfort e non accetta compromessi nemmeno sull'estetica. Ha tantissime funzionalità per regolare qualsiasi componente, più il supporto lombare integrato nello schienale. Sullo store ufficiale è possibile scegliere tra vari modelli, personalizzando il rivestimento, il colore e altri dettagli. Recensione Secretlab TITAN 2020

Secretlab TITAN EVO Secretlab TITAN EVO prende tutto quello che c'era di buono della serie precedente e aggiunge alcune importanti migliorie, che vanno ad elevare ancora un po' il livello di personalizzazione possibile. Rispetto alla serie 2020, su questo modello ci sono 4 novità fondamentali da riconoscere. Prima fa tutte la base della seduta a ciottolo, ancora più comoda e accogliente. Il sistema di supporto lombare a 4 direzioni L-ADAPT e il cuscino per la testa magnetico in memory foam con gel refrigerante. Infine, i braccioli 4D con sistema di sostituzione CloudSwap. A proposito del design, il modo perfetto per dare nuova vita alla vostra sedia TITAN EVO sono i kit Secretlab SKINS. Recensione Secretlab TITAN EVO

Sihoo Doro S300 Sihoo Doro S300 è una sedia ergonomica di fascia alta, progettata per chi vuole il massimo del comfort. A spiccare è il design futuristico e le tante funzioni speciali che la contraddistinguono. Menzione d'onore al meccanismo anti-gravità per l'inclinazione (una goduria mai provata su altri modelli). Piccoli nei (davvero piccoli): materiali non sempre premium e qualche elemento mancante. Ma nel complesso stiamo parlando di una delle sedie più comode e versatili nella sua (alta) fascia di prezzo. Utenti esigenti, per voi Sihoo Doro S300 è una scelta obbligata! Recensione Sihoo Doro S300

OSIM uThrone OSIM uThrone è una sedia da gaming comoda, ben costruita e dal design aggressivo. Spicca per il suo sistema massaggiante di ottima fattura (personalizzabile). La sedia è realizzata in similpelle PVC, diversamente i braccioli, le leve per l'altezza e l'inclinazione sono in plastica. Il sedile è grande e morbido, invece lo schienale è costituito da due ali solide ed una parte centrale rivestita da una tela leggera. Il prezzo è decisamente alto ma fortemente in linea con le caratteristiche specifiche. La prima sedia da gaming massaggiante al mondo. Recensione OSIM uThrone

Migliori sedie da gaming qualità/prezzo

Infine, in questo paragrafo vi proponiamo delle sedie da gaming dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, perfette per chi non vuole spendere cifre esagerate ma desidera un prodotto performante.

Playseat Active Game Chair Puma Insieme a Puma, Playseat ha progettato questa fantastica sedia gaming. Questa rivoluzionaria sedia da gioco offre una posizione di seduta attiva e corretta con piena libertà di movimento. Design unico, ideale per giocatori di tutti i livelli, età e statura. Niente male anche il prezzo.

GXT 716 Rizza È vero che la sedia da gaming deve essere comoda, ma anche l'occhio vuole la sua parte! GXT 716 Rizza vanta dei coloratissimi tubi LED RGB in grado di regalarvi un'esperienza avvolgente e immersiva, con effetti visivi completamente personalizzabili (potrete scegliere tra 12 colori fissi o più di 350 combinazioni disponibili, il tutto attraverso il pratico telecomando wireless in dotazione). Abbiamo anche un resistente telaio in metallo, schienale reclinabile e un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4. In dotazione avrete i sostegni lombari e cervicali pronti a lenire il sovraccarico nelle zone tipicamente sollecitate stando seduti.

Come scegliamo le migliori sedie da gaming?

Come potrete ben immaginare, sul mercato è presente una vasta gamma di prodotti, non tutti dello stesso livello, motivo per cui in questa sede ci apprestiamo ad elencarvi quelle che, secondo noi e le nostre fonti, sono le caratteristiche specifiche che una buona sedia dovrebbe necessariamente avere. Ergonomia: cosa fa l'ergonomia di una sedia da gaming? La risposta è piuttosto semplice, la forma, le dimensioni della seduta e la posizione dello schienale. Al di là delle preferenze personali, dello stile di gioco e del tempo che si trascorre seduti, sarebbe ideale una sedia imbottita, alta sufficientemente da poter appoggiare comodamente i piedi sul pavimento e con un'inclinazione dello schienale pari a 90°. Stile: sul mercato sono presenti vari stili di sedie. Lo stile più sobrio e più attento alla postura è quello "ufficio". Lo stile "racing", invece, è quello più comunemente associato alle sedie da gaming (sedie dotate di cuscini posturali, seduta e schienale regolabili e base dotata di rotelle). Lo stile "piedistallo", come si può ben capire dal suo nome, si distingue per la sua estrema stabilità (queste sedie non dispongono di rotelle, sono pesanti e difficili da spostare). Lo stile "a dondolo" non è decisamente il più comodo, ma sicuramente è il più caratteristico (l'ideale per chi gioca con un display posizionato in basso). Sulla stessa linea dello stile precedente, abbiamo lo stile "pouf". Infine abbiamo lo stile "sedile" con un design molto simile a quello di un sedile per auto (l'ideale per chi utilizza periferiche esterne come volante, pedaliera e leva del cambio). Materiale: a tal proposito, sono ottime le sedie rivestite in pelle/ecopelle o materiale traspirante. Mentre, per quanto concerne i materiali del telaio, abbiamo due possibilità, legno o alluminio. Nel primo caso avremo una sedia sicuramente leggera, ma così delicata da non poter reggere un peso eccessivo. Nel secondo caso avremo una sedia decisamente più pensate, ma in compenso si presenterebbe più robusta, più stabile e maggiormente resistente.