Migliori Smart Ring - Gennaio 2024

Migliori smart ring 2024

Quello dei dispositivi indossabili è un mondo in continua evoluzione non c'è che dire. A mettere in moto gli ingranaggi sono stati gli smartwatch. Oggi siamo lieti di annunciarvi che non sono più i soli nel settore, in quanto affiancati dei nuovissimi anelli intelligenti o cosiddetti smart ring. Prima di addentrarci nel vivo dell'argomento, due parole sulla reperibilità del prodotto. Andiamo dritti al punto, trattandosi di un dispositivo relativamente nuovo sul mercato italiano, abbiamo pochi (per non dire pochissimi) prodotti "validi", molte brutte copie, e tante idee per il futuro (attendiamo con ansia nel 2024 il modello di Samsung). Per questo motivo, al contrario di altre guide all'acquisto, al momento qui la scelta è davvero scarsa Detto questo, andiamo a spiegare (per i pochi non istruiti a riguardo) cosa sono gli smart ring e a cosa servono. Sono anelli "intelligenti" in grado di analizzare il vostro stato di salute, o di interfacciarsi con altri sistemi (per i pagamenti ad esempio), e di connettersi al vostro smartphone per lo scambio di dati. I sensori di cui sono dotati gli consentono di svolgere quindi alcune funzioni tipiche di un fitness tracker: monitoraggio della frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, pressione sanguigna, stato di allenamento, monitoraggio del sonno e molto altro ancora. Altri smart ring invece si specializzano solo nei pagamenti, in modo da non dover mai tirare fuori di tasca il portafogli. In generale sono piccoli, pratici e (spesso) anche belli da vedere. I migliori smart ring li abbiamo raccolti in questa piccola guida. Come già detto, non aspettatevi categorie con elenchi corposi come in altre nostre guide. Di seguito troverete pochi prodotti ma buoni, sperando col tempo di poter rimpolpare la nostra selezione con altri validi prodotti: il 2024 dovrebbe essere l'anno buono!

Migliori smart ring salute/fitness

Per sfatare un po' il mito che gli smartwatch siano gli unici dispositivi utili a monitorare lo stato di salute e degli allenamenti, eccoci qui a proporvi i migliori smart ring salute e fitness. Avrete frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), pressione sanguigna, stress, sonno, passi, distanza percorsa, calorie bruciate (e molto altro ancora) tutto a portata di mano, o meglio di dito!

OURA Ring OURA Ring, nella sua terza generazione attualmente disponibile e acquistabile anche in Italia, è lo smart ring più completo in circolazione e il motivo è presto detto. Per prima cosa è realizzato in titanio, uno dei materiali più resistenti al mondo, leggero e anche idrorepellente. Con OURA Ring avrete monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, temperatura corporea e ciclo mestruale, livelli di ossigeno nel sangue e stato allenamento. Gli smart ring di OURA sono maestri in questo campo, dispositivi costosi ma affidabili e con un supporto software di prim'ordine!

Smart Ring Gloring Con questo smart ring di Gloring avrete design elegante, tecnologia avanzata e benessere personale in un unico gioiello. Per prima cosa la qualità costruttiva è ottima essendo realizzato in titanio. Progettato per non essere esteticamente invadente, si presenta piccolo e compatto. Passiamo ora alle varie funzioni: monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, temperatura corporea, stress, calorie bruciate e stato allenamento. Gloring è molto più di un semplice anello, è un fedele compagno di vita, e poi il prezzo non è davvero niente male.

Migliori smart ring per pagamenti

Apriamo subito una piccola parentesi sugli smart ring destinati ai pagamenti. I pagamenti contactless sono un must per smartwatch e smartband, un po' meno must sugli smart ring. Trattandosi di un'azione alquanto delicata vi suggeriamo di non riporre la vostra fiducia (e il vostro denaro soprattutto) in dispositivi non collaudati. Di seguito vi suggeriamo un modello della celebre azienda svedese TAPSTER.

Smart Ring TAPSTER TAPSTER, azienda svedese all'avanguardia nel mondo dei dispositivi indossabili, lancia sul mercato il suo personale modello di smart ring. Gli anelli di pagamento dell'azienda sono realizzati in ceramica impermeabile e resistente a graffi e calore. Sono certificati da VISA e Mastercard e non necessitano di batteria o connessione a Internet. Ovviamente sono disponibili in diverse colorazioni e sono venduti a un prezzo decisamente abbordabile (visto lo standard di questi dispositivi). In Italia c'è però un limite da tenere in considerazione: TAPSTER funziona solo con Curve e Wallester, anziché con specifiche banche, quindi dovrete prima farvi una di queste due carte per poter utilizzare il servizio.

Migliori smart ring Amazon

Il gigante dell'e-commerce quando si tratta di prodotti tecnologici non delude mai, ma questa anche nel suo paragrafo i prodotti scarseggiano. La tecnologia in questione è relativamente nuova, le aziende che si stanno approcciando e cimentando nella produzione di questi dispositivi sono tante. Ad onor del vero, tra i tanti prodotti disponibili, al momento sono pochi quelli che ci sentiamo di consigliarvi a cuore leggero. Vi suggeriamo uno smart ring per utenti alle prime armi, una soluzione economica per chi vuole anche solo provare. Vi lasciamo anche uno smart ring costoso ma di qualità, forse uno dei pochi disponibili su Amazon (oltre che su sito ufficiale).

JAKCOM R5 Smart Ring JAKCOM R5 è molto più di un semplice accessorio alla moda, è un economico smart ring perfetto per utenti alle prima armi. Siamo dinanzi ad un modello studiato per fare praticamente di tutto grazie alle sei schede RFID integrate. L'anello ha uno spazio di archiviazione wireless esclusivo da 128 GB. Supporta le scorciatoie Apple. Non progettato per monitorare l'attività fisica bensì per agevolarvi nel quotidiano con pagamenti, aprire e chiudere la porte (di casa o del garage) e così via.

Come scegliere uno smart ring

Come scegliere uno smart ring ve lo spieghiamo brevemente in questo paragrafo. Per prima cosa al momento dell'acquisto dovete avere ben chiaro nella vostra mentre il motivo per la quale state effettuando questa spesa. Pagamenti? Salute e fitness? Diciamo che non c'è da perdersi in chiacchiere o pensieri superflui, perché sono prodotti che vanno dritti al punto. L'estetica è importante e a tal proposito hanno tutti un design abbastanza grazioso (in fin dei conti restano degli anelli). Spina nel fianco: il prezzo! I prodotti validi sul mercato sono pochi e il loro prezzo non è sicuramente economico. Qualche prodotto dal prezzo abbordabile si trova ma non aspettatevi miracoli in termini estetici e di funzionalità.