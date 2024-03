Migliori Smartphone Economici 2024: Prezzo Basso

La nostra lista dei migliori smartphone economici aggiornata a marzo 2024. Se foste alla ricerca di consigli più generali, vi rimandiamo alla guida migliori smartphone 2024, dove troverete modelli in tutte le fasce di prezzo.

Migliori smartphone economici 2024

Per chi non lo sapesse, al giorno d'oggi è possibile acquistare un ottimo smartphone senza spendere cifre esorbitanti. Fortunatamente abbiamo superato da un pezzo l'era in cui "fascia bassa" fosse sinonimo di "qualità scadente". Insomma, grazie al progresso tecnologico e all'avvento sul mercato di una miriade di produttori cinesi, oggi si riescono ad acquistare smartphone di qualità con poche centinaia di euro. Se foste alla ricerca di qualcosa di più generico, possiamo suggerirvi la nostra guida miglior smartphone Android, dove troverete una maggiore differenziazione a livello di prodotti.

Migliori smartphone economici sotto i 100€

In questa guida troverete solo smartphone economici. Nello specifico in questo paragrafo abbiamo raccolto solo quelli aventi un prezzo inferiore ai 100€. A volte spendendo poco si può ottenere molto!

Redmi A2 Redmi A2 è uno smartphone economico ma performante e ci apprestiamo a spiegarvi il perché. Offre un display HD+ ampio e nitido da 6,52" in più presenta un design a telaio piatto. Il pannello posteriore ruvido resiste alle macchie da impronte digitali ed è comodo da tenere in mano per lungo tempo. Grazie all'eccezionale batteria da 5.000 mAh e alla ricarica rapida da 10 W, non dovrete più preoccuparvi di rimanere con il telefono scarico. Disponibile in diverse colorazioni.

Realme C31 Realme C31 vanta un display LCD da 6,5" con risoluzione HD+ e refresh rate a 60 Hz. A muovere il dispositivo troviamo un processore Unisoc T612, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage interno. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 13 megapixel, una per le macro da 2 megapixel e una per l'effetto bokeh sempre da 2 megapixel. Buona anche la fotocamera frontale da 5 megapixel. La potente batteria da 5.000 mAh, con ricarica a 10W, garantisce ottima autonomia al dispositivo. Uno smartphone entry level di qualità da prendere in considerazione se si hanno problemi di budget. Scheda Tecnica Realme C31

Migliori smartphone economici sotto i 150€

Se siete disposti a spendere un po' di più per il vostro smartphone, in questo paragrafo troverete un numero discreto di prodotti aventi un prezzo sotto i 150€.

Realme 9i Realme 9i offre tutto il necessario per garantire una buona esperienza utente. Vanta un comodo schermo LCD Full HD+ da 6,6" (2412 x 1080 pixel). Sotto la scocca a muovere il dispositivo abbiamo un processore Octa Core Snapdragon 680 6 nm con GPU Adreno 610. Il comparto fotografico comprende un'ottima fotocamera principale da 50 megapixel. Buona anche quella frontale da 16 megapixel. Ottima la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Scheda Tecnica Realme 9i

OPPO A38 Di seguito vi proponiamo OPPO A38, uno smartphone concreto con ricarica rapida SUPERVOOC e batteria da 5.000 mAh. Lo schermo è LCD da 6,56" HD+. A muovere il dispositivo troviamo un processore MediaTek Helio G85, con GPU Mali G52 MC2 a 1 GHz. La fotocamera principale è da 50 megapixel. Spicca il design colorato, sottilissimo e piuttosto leggero. Vi lasciamo il nostro articolo dedicato. Scheda tecnica OPPO A38

Migliori smartphone economici sotto i 200€

Anche con poche centinaia di euro si po' acquistare un ottimo smartphone. In questo paragrafo troverete i migliori modelli con un prezzo inferiore ai 200€.

Redmi Note 11 Redmi Note 11 vanta un display da 6,43" AMOLED con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). Ottimo il processore Snapdragon 680 octa core da 2,4 GHz realizzato con processo produttivo a 6 nm. Abbiamo poi una GPU Adreno 610 e 4 GB di RAM LPDDR4X. La memoria interna può essere da 64 o 128 GB UFS 2.2 (in entrambi i casi espandibile tramite microSD). Il comparto fotografico spicca per la sua fotocamera principale da ben 50 megapixel. La batteria da 5.000 mAh vi garantirà una giornata piena di utilizzo, soprattutto grazie al processore non particolarmente energivoro. Recensione Redmi Note 11 Scheda tecnica Redmi Note 11

Redmi Note 11S Redmi Note 11S 5G vanta uno schermo da 6,6" IPS LCD con risoluzione FHD+ (1080 x 2400). A muovere il dispositivo abbiamo un processore MediaTek Dimensity 810 5G octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2,4 GHz. Il processore grafico è un Mali-G57 MC2. Il kit fotografico comprende un'ottima principale da 50 megapixel con flash Singolo. La batteria non removibile di questo dispositivo è da 5.000 mAh. Scheda Tecnica Redmi Note 11S

Realme C67 Realme torna in campo con un nuovo smartphone di fascia bassa, il nuovissimo Realme C67. Il cavallo di battaglia di questo dispositivo è chiaramente il display da 6,72" con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate aumentato a 90Hz. Motori portanti del dispositivo sono il processore Snapdragon 685 a 6 nm e il processore grafico Adreno 610. La RAM ammonta a 6 o 8 GB LPDDR4X e la memoria interna è di conseguenza da 128 o 256 GB, espandibile tramite microSD. Tra le fotocamere spicca la principale da 108 megapixel ƒ/1.8. La corposa batteria da 5.000 mAh si occuperà dell'autonomia del dispositivo. Recensione Realme C67 Scheda Tecnica Realme C67

Redmi 13C Siete in cerca di uno smartphone economico, completo, potente e all'avanguardia? Bene, allora Redmi 13C è il modello giusto per voi. Offre un comodissimo display da 6.74" ultra-fluido a 90 Hz. Il comparto fotografico spicca per la fotocamera da 50 megapixel. Non dovrete mai più preoccuparvi della batteria (super capiente, da 5000 mAh) e dei tempi di ricarica (supporta la ricarica rapida a 18W). Perfetto per chi ha problemi di budget ma non è disposto a scendere a compromessi.

Honor X8A Honor X8A vanta uno schermo FHD+ da 6,7" in tecnologia IPS LCD. Buona la fotocamera principale da 100 megapixel con flash Singolo. Bene anche la fotocamera frontale da 16 megapixel. Si tratta di un dispositivo dual SIM. Monta un processore Mediatek Helio G88 octa a 64 bit da 2 GHz coadiuvato da un processore grafico Mali-G52 MC2. A supporto troviamo 6 GB di RAM e 128 GB di memoria non espandibile. La batteria è di soli 4.500 mAh e purtroppo non è removibile. Scheda Tecnica Honor X8a

Xiaomi Poco M3 Pro 5G M3 Pro 5G vanta un display da 6,5" IPS con risoluzione Full HD+. Per quanto riguarda l'hardware di questo smartphone, abbiamo il recente processore Mediatek Dimensity 700 a 7 nm, una soluzione interessante per garantire la connettività 5G. Ha a disposizione una fotocamera da 48 megapixel e due fotocamere da 2 megapixel, una per le macro e una per l'effetto bokeh. Anche in questo caso abbiamo una corposa batteria da ben 5.000 mAh. Recensione POCO M3 Pro Scheda tecnica POCO M3 Pro

I migliori smartphone economici sotto i 300€

Saliamo di prezzo, ma non troppo naturalmente! In questo paragrafo troverete i migliori smartphone con un prezzo sotto i 300€.

Honor Magic 4 Lite Honor Magic 4 Lite vanta un comodissimo display da 4,81" FullView LCD Full HD+. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610, più 6 GB di RAM (espandibili con RAM dinamica Honor RAM Turbo) e 128 GB di storage interno. Notevole la fotocamera principale da 64 megapixel. Buona anche l'autonomia grazie alla batteria da 4.800 mAh.

Redmi Note 11 Pro+ Redmi Note 11 Pro+ 5G offre uno schermo Super AMOLED da 6,67" con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel), supporto HDR10 e refresh rate a 120 Hz. A muovere il dispositivo troviamo il potentissimo processore Mediatek Dimensity 920 octa core a 6 nm da 2,5 GHz. Abbiamo poi una GPU Mali G68. Tra le fotocamere spicca la principale da ben 108 megapixel. La batteria da 4.500 mAh si occuperà quotidianamente dell'autonomia del dispositivo. Recensione Redmi Note 11 Pro+ Scheda Tecnica Redmi Note 11 Pro+

Honor X8 Boost Honor X8 Boost è uno smartphone notevole perché è ultra-leggero, super sottile e resistente alle cadute (con certificazione SGS a 5 stelle). Offre un display AMOLED da 6,7" con frequenza di aggiornamento dello schermo a 90 Hz. Il kit fotografico si basa sulla principale da 108 megapixel e sulla selfie camera da 50 megapixel. Sotto la scocca, a rendere tutto più fluido (dal gaming all'archiviazione di immagini e video), abbiamo un performante processore Snapdragon 680 più 8 GB di RAM e 256 GB di ROM.

Redmi Note 13 Redmi Note 13 5G brilla per il suo design raffinato e per il suo straordinario display AMOLED con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Redmi Note 13 sfoggia anche una serie di fotocamere d'élite, cominciando dal sensore principale da 108 megapixel. Sotto la scocca come processore troviamo un MediaTek Dimensity 6080 a 6 nm. Infine, lo smartphone si distingue per la sua corposa batteria da 5000 mAh e capacità di ricarica di 33W.

Migliori smartphone economici per fotocamera

Il comparto fotografico di uno smartphone è sempre importante. Anche uno smartphone economico può avere un ottimo comparto fotografico! In questo piccolo elenco troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

Redmi Note 11 In questa categoria ritorna Redmi Note 11. Essendo di base uno smartphone economico, non aspettatevi scatti da top di gamma. Ad ogni modo, questo modello si distingue per il suo sensore principale da 50 megapixel. Nel complesso le foto sono nitide e con un buon bilanciamento del colore. Recensione Redmi Note 11 Scheda tecnica Redmi Note 11

Migliori smartphone economici Samsung

Al giorno d'oggi Samsung è il maggior produttore di smartphone Android. In questa categoria abbiamo raccolto i migliori smartphone economici appartenenti a questo brand.

Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy A04s vanta uno schermo da ben 6,5". La risoluzione è HD+ (720 x 1600 pixel) mentre la tecnologia utilizzata è quella PLS. Nessuna grande novità nell'hardware; il processore scelto è un Exynos 850 octa a 8 nm, con GPU Mali G52. RAM e memoria interna ammontano a 3 GB e 32 GB. La fotocamera principale è una 50 megapixel. I video sono sufficienti e si registrano in Full HD a 30 fps. Ottima la batteria da 5.000 mAh. Uno smartphone così economico non si è mai visto! Recensione Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A05s Samsung Galaxy A05s offre un display FHD+ da 6,7". Il kit fotografico comprende una fotocamera grandangolare da 50 megapixel, una per le macro da 2 megapixel e una di profondità da 2 megapixel. Inoltre, avrete prestazioni straordinarie grazie al potente processore Snapdragon 680. Sotto la scocca troverete anche 4 GB di RAM e 128 GB di ROM. Non manca una potente batteria da 5.000 mAh. Bel design e prezzo decisamente concorrenziale.

Migliori smartphone economici 5G

Se per voi la connettività è importante tanto quanto il prezzo, di seguito troverete i migliori smartphone economici 5G.

OPPO A77 5G OPPO A77 è un modello economico e performante da prendere in considerazione se si è in cerca di un buon smartphone 5G. Vanta un comodo schermo da 6,6" LCD HD+. MediaTek Dimensity 810 5G è il processore che muove il dispositivo. Abbiamo anche 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. Buono anche il kit fotografico (48 megapixel + 2 megapixel). La grande batteria da 5.000 mAh dona buona autonomia al dispositivo.

OPPO A78 5G OPPO A78 5G fa del design e delle prestazioni i suoi punti di forza. Abbiamo prezzo di lancio interessante, un comodo display da 6,55" in tecnologia SuperAMOLED con risoluzione HD+ (720 x 1612 pixel), un buon processore Mediatek MT6833 Dimensity 700 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2,2 GHz e un buon processore grafico Mali-G57 MC2. Non mancano 4 GB di RAM, 128 GB di memoria e una potente batteria da 5.000 mAh. Scheda Tecnica OPPO A78

Come scegliamo i migliori smartphone economici?

Per creare questa guida abbiamo messo a confronto i tantissimi smartphone economici presenti sul mercato, ovviamente tenendo ben presenti alcuni punti focali. Qui di seguito vi riportiamo tutte le caratteristiche che ci hanno indotto a scegliere dei modelli piuttosto che altri. Display: la grandezza dello schermo e la qualità dell'immagine sono molto importanti per gestire al meglio l'esperienza utente, ma bisogna valutare anche la tecnologia del pannello, LCD o AMOLED. Soprattutto in questa fascia di prezzo, non si può prescindere da una simile caratteristica. Hardware: ci riferiamo alla potenza del processore, alla quantità della RAM e della memoria interna. Con la nostra selezione, abbiamo dimostrato che non bisogna necessariamente spendere cifre esorbitanti per ottenere uno smartphone con un buon hardware. Fotocamere: anche uno smartphone economico può spiccare per il suo comparto fotografico, ricco di fotocamere (anche più di una) e sensori di qualità. Autonomia: gli smartphone riportati in questa guida vantano tutti corpose batterie, perfette per accompagnarvi sino a fine giornata.

