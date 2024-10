Questi sono i migliori smartphone di fascia alta da comprare senza guardare al portafoglio

Quando parliamo di smartphone fascia alta, brand come Apple, Google, Samsung e Xiaomi vengono subito in mente. Del resto gli smartphone top sono sempre quelli, anche se, ormai da qualche anno, ogni brand lancia 3-4 modelli tutti assieme, tra i quali tocca al consumatore scegliere. Nel complesso sono tutti smartphone con fotocamere di alto livello, design e materiali ricercati, e ovviamente diverse funzioni di intelligenza artificiale. Ma la cosa più scontata di tutte è che il prezzo è sempre più oneroso. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare questa guida all'acquisto: per fugare ogni dubbio. Qui troverai sempre e solo i 5 top di gamma del momento, più un possibile outsider, se riterremo giusto inserirlo. Perché non tutti gli smartphone di fascia alta sono uguali, e prima di spendere un mucchio di soldi è bene sapere a cosa andrai incontro. Qualora fossi interessato a modelli appartenenti a fasce più basse di prezzo, ti segnaliamo le nostre guide all'acquisto Migliori smartphone Android e Migliori smartphone, dove troverai modelli adatti a tutte le tasche (e i portafogli).

Come scegliere i migliori smartphone di fascia alta

I parametri da valutare nell'acquisto di uno smartphone di fascia alta sono un po' gli stessi che potresti considerare in generale, ma con una differenza importante. Da uno smartphone top devi pretendere di più. Il display non deve essere solo grande, deve essere anche di qualità. La fotocamera non deve solo scattare, deve far sì che ogni foto sia un capolavoro. Ovviamente poi ciascuno darà il suo peso personale alle varie caratteristiche, in base a quelle più importanti per il suo modo di usare lo smartphone. Identifica le tue esigenze : inizia valutando quali sono le caratteristiche che per te fanno davvero la differenza. Hai bisogno di uno smartphone per il gaming, la fotografia o per il lavoro quotidiano? Le risposte a queste domande indirizzeranno la tua scelta.

: inizia valutando quali sono le caratteristiche che per te fanno davvero la differenza. Hai bisogno di uno smartphone per il gaming, la fotografia o per il lavoro quotidiano? Le risposte a queste domande indirizzeranno la tua scelta. Schermo e dimensioni : la qualità e le dimensioni del display sono cruciali. Se preferisci un telefono compatto, opta per modelli con schermi da 6 pollici o meno. Al contrario, per una migliore esperienza multimediale, i modelli con display OLED o AMOLED da oltre 6,5 pollici offrono una qualità visiva eccezionale.

: la qualità e le dimensioni del display sono cruciali. Se preferisci un telefono compatto, opta per modelli con schermi da 6 pollici o meno. Al contrario, per una migliore esperienza multimediale, i modelli con display OLED o AMOLED da oltre 6,5 pollici offrono una qualità visiva eccezionale. Archiviazione : molti smartphone di fascia alta partono ancora con 128 GB di storage, che possono esaurirsi rapidamente.

: molti smartphone di fascia alta partono ancora con 128 GB di storage, che possono esaurirsi rapidamente. Autonomia : quasi tutti gli smartphone top hanno una grande batteria, ma la velocità di ricarica può variare, e anche molto. Va da sé che i modelli "Max" o "XL" hanno comunque batterie più grandi.

: quasi tutti gli smartphone top hanno una grande batteria, ma la velocità di ricarica può variare, e anche molto. Va da sé che i modelli "Max" o "XL" hanno comunque batterie più grandi. Fotocamera : è letteralmente la caratteristica su cui ogni top di gamma scommette di più. Lo zoom periscopico però è spesso appannaggio solo dei modelli più grandi.

: è letteralmente la caratteristica su cui ogni top di gamma scommette di più. Lo zoom periscopico però è spesso appannaggio solo dei modelli più grandi. Design: il design è sempre una scelta soggettiva, ma se cerchi qualcosa di originale ci sono alternative come gli smartphone pieghevoli, che uniscono funzionalità e innovazione. Per semplificarti le cose abbiamo selezionato 5 migliori smartphone di fascia alta. Ovviamente la nostra non è una lista definitiva, ma sempre in aggiornamento in base alle novità del momento.

Quali smartphone di fascia alta comprare

Eccoci quindi arrivati al momento fatidico: la nostra ristretta selezione con i migliori cellulari di fascia alta. In realtà, per la maggior parte di questi modelli, c'è anche una recensione completa che dovresti leggere prima di procedere all'acquisto. La trovi linkata in calce a ogni prodotto, per approfondire quelli che ti interessano di più. Al termine ti lasciamo anche tutta una serie di guide all'acquisto, dedicate sempre al mondo degli smartphone, ma focalizzate su alcune caratteristiche specifiche, casomai volessi ampliare i tuoi orizzonti.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra è il meglio del meglio che Samsung ha proposto nel 2024. Al netto appunto di altri form-factor, come i pieghevoli, questo smartphone in particolare è l'erede della celebre serie Galaxy Note, e racchiude in sé, oltre alla S-Pen, anche tutte le soluzioni software e hardware più all'avanguardia del produttore coreano.

Display : un eccellente pannello da 6,8" LTPO OLED con refresh rate fra 1 e 120 Hz, luminosità di picco da 2.600 nit e risoluzione QHD+ (1440 x 3120 pixel). Tra le novità il vetro protettivo Gorilla Glass Armor.

: un eccellente pannello da 6,8" LTPO OLED con refresh rate fra 1 e 120 Hz, luminosità di picco da 2.600 nit e risoluzione QHD+ (1440 x 3120 pixel). Tra le novità il vetro protettivo Gorilla Glass Armor. Hardware : processore Snapdragon 8 Gen 3 con il core prime a frequenza più alta (3,39 GHz), realizzato a 4 nm e con processore grafico Adreno 750. La RAM è da 12 GB LPDDR5X, mentre la memoria interna è da 256, 512 GB o 1 TB.

: processore Snapdragon 8 Gen 3 con il core prime a frequenza più alta (3,39 GHz), realizzato a 4 nm e con processore grafico Adreno 750. La RAM è da 12 GB LPDDR5X, mentre la memoria interna è da 256, 512 GB o 1 TB. Connettività : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, uscita video tramite porta USB-C 3.2 e anche ultrawideband. Supporto alla doppia SIM in formato nano oppure SIM virtuali eSIM.

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, uscita video tramite porta USB-C 3.2 e anche ultrawideband. Supporto alla doppia SIM in formato nano oppure SIM virtuali eSIM. Comparto fotografico : il sensore principale è da 200 megapixel ƒ/1.7, la fotocamera grandangolare si ferma a 12 megapixel (ƒ/2.2) e abbiamo poi la fotocamera zoom 3x da 10 megapixel.

: il sensore principale è da 200 megapixel ƒ/1.7, la fotocamera grandangolare si ferma a 12 megapixel (ƒ/2.2) e abbiamo poi la fotocamera zoom 3x da 10 megapixel. Autonomia: la batteria da 5.000 mAh. Siccome poche parole non bastano a descriverlo, ti consiglio di guardare anche la nostra recensione di Galaxy S24 Ultra.

iPhone 16 Pro Max

Un po' come per Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max rappresenta la punta di diamante della proposta di Apple. Più fotocamere, più schermo, più autonomia, più tutto quello che la Mela è in grado di offrire ai propri utenti. In breve:

Processore : Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core, garantisce prestazioni eccellenti sia per l'uso quotidiano che per le app più pesanti, come l'elaborazione video o il gaming.

: Apple A18 Pro (3 nm), Hexa-core, garantisce prestazioni eccellenti sia per l'uso quotidiano che per le app più pesanti, come l'elaborazione video o il gaming. Fotocamera : tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel f/1.78, ultra-grandangolare da 48 megapixel f/1.2, e teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 5x. È ideale per la fotografia avanzata, con capacità video Dolby Vision 4K a 120 fps.

: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel f/1.78, ultra-grandangolare da 48 megapixel f/1.2, e teleobiettivo da 12 megapixel con zoom ottico 5x. È ideale per la fotografia avanzata, con capacità video Dolby Vision 4K a 120 fps. Autonomia : la batteria offre un'ottima durata e supporta la ricarica wireless fino a 25W. Nonostante l'assenza della ricarica wireless più veloce, resta comunque tra i migliori nella gestione energetica.

: la batteria offre un'ottima durata e supporta la ricarica wireless fino a 25W. Nonostante l'assenza della ricarica wireless più veloce, resta comunque tra i migliori nella gestione energetica. Design : realizzato in titanio con protezione Ceramic Shield, è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP68. Lo spessore di 8,3 mm e il peso di 227 grammi garantiscono un ottimo equilibrio tra robustezza e maneggevolezza.

: realizzato in titanio con protezione Ceramic Shield, è resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP68. Lo spessore di 8,3 mm e il peso di 227 grammi garantiscono un ottimo equilibrio tra robustezza e maneggevolezza. Display: LTPO Super Retina XDR OLED da 6,9 pollici con risoluzione 1320 x 2868 pixel, supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e tecnologie come HDR10 e Dolby Vision, con luminosità fino a 2000 nit per essere sempre leggibile. E questo è solo un assaggio di quanto il top di gamma Apple è in grado di offrire. Non appena possibile lo metteremo al torchio con la nostra consueta recensione completa.

Google pixel 9 pro XL

Pixel 9 Pro XL è il top di gamma più "maturo" mai realizzato da Google. Uno smartphone che convince a tutto tondo, non solo grazie alla sua scheda tecnica.

Display: ampio pannello da ben 6,8" LTPO OLED con refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. Supporta l'HDR10+, la luminosità massima di picco è di ben 3.000 nit, mentre la risoluzione è di 1.334 x 2.992 pixel.

ampio pannello da ben 6,8" LTPO OLED con refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. Supporta l'HDR10+, la luminosità massima di picco è di ben 3.000 nit, mentre la risoluzione è di 1.334 x 2.992 pixel. La scheda tecnica è di uno smartphone premium : processore Google Tensor G4 octa core da 3,1 GHz con GPU Mali G715 MC7. La RAM ammonta a 16 GB ed è in tipologia LPDDR5X. La memoria interna è disponibile nei tagli da 128, 256, 512 GB e 1 TB.

è di uno : processore Google Tensor G4 octa core da 3,1 GHz con GPU Mali G715 MC7. La ammonta a 16 GB ed è in tipologia LPDDR5X. La è disponibile nei tagli da 128, 256, 512 GB e 1 TB. Comparto fotografico : fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1,7 stabilizzata otticamente, una 48 megapixel ƒ/2.8 zoom 5x e una 48 megapixel ƒ/1.7 grandangolare con autofocus per le macro. Anche la frontale è da ben 42 megapixel.

: fotocamera principale da 50 megapixel ƒ/1,7 stabilizzata otticamente, una 48 megapixel ƒ/2.8 zoom 5x e una 48 megapixel ƒ/1.7 grandangolare con autofocus per le macro. Anche la frontale è da ben 42 megapixel. Autonomia: Google Pixel 9 Pro XL è dotato di una batteria da 5.060 mAh. Google Pixel 9 Pro XL è la massima espressione del progetto che Google ha per Android e per la sua IA gemini. Per saperne di più, vi lasciamo la nostra accuratissima recensione.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra è l'ultimo flagship della casa cinese, progettato in particolare per offrire un'esperienza fotografica di altissimo livello, grazie anche alla collaborazione con Leica. Ciò non significa che Xiaomi abbia lesinato sulle altre caratteristiche tecniche. Non c'è infatti un solo punto debole in questo modello, che sfida ad armi pari tutti i brand più blasonati.

Display da ben 6,73" di diagonale con risoluzione di 1440 x 3200 pixel (WQHD+). Lo schermo è in tecnologia LTPO AMOLED e può garantire un refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz.

da ben 6,73" di diagonale con risoluzione di 1440 x 3200 pixel (WQHD+). Lo schermo è in tecnologia LTPO AMOLED e può garantire un refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz. Hardware premium : processore Snapdragon 8 Gen 3 octa core da 3,3 GHz a 4 nm e con GPU Adreno 750. Abbiamo poi 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0.

: processore Snapdragon 8 Gen 3 octa core da 3,3 GHz a 4 nm e con GPU Adreno 750. Abbiamo poi 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Comparto fotografico top : fotocamera principale da 50 megapixel che ha un'apertura variabile fra ƒ/1.63 e ƒ/4.0. Gli altri tre sensori sono poi tutti da 50 megapixel. La grandangolare ha un'apertura ƒ/1.8, mentre il primo sensore zoom (3,2x) ha apertura ƒ/1.8 e quello da 5x ha apertura ƒ/2.5.

: fotocamera principale da 50 megapixel che ha un'apertura variabile fra ƒ/1.63 e ƒ/4.0. Gli altri tre sensori sono poi tutti da 50 megapixel. La grandangolare ha un'apertura ƒ/1.8, mentre il primo sensore zoom (3,2x) ha apertura ƒ/1.8 e quello da 5x ha apertura ƒ/2.5. Corposa batteria da 5.000 mAh. Xiaomi 14 Ultra ha insomma tutte le carte in regola, non solo nel campo della fotografia. Nella sua recensione vi spieghiamo tutto in modo approfondito, per fugare ogni dubbio.

Honor Magic 6 Pro

Ci stiamo pian piano spostando verso prezzi un po' più accessibili di quelli visti finora, ma questo non vuol dire rinunciare alla qualità. Honor Magic 6 Pro è infatti uno degli smartphone top di gamma del 2024, caratterizzato da specifiche di alto livello. Un esempio è l'ampio display OLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz e una luminosità di picco fino a 1600 nit. Ma questo è solo l'inizio.

Display da 6,8" con risoluzione di 1280 x 2800 pixel (quindi risoluzione 1.5K) in tecnologia LTPO AMOLED e che quindi può variare fra 1 e 120 Hz. La luminosità di picco è ora di 5.000 nit: un record.

con risoluzione di 1280 x 2800 pixel (quindi risoluzione 1.5K) in tecnologia LTPO AMOLED e che quindi può variare fra 1 e 120 Hz. La luminosità di picco è ora di 5.000 nit: un record. La scheda tecnica è quella di uno smartphone premium : l'ultimo processore Snapdragon 8 Gen 3 octa core da 3,3 GHz con processo produttivo a 4 nm e un coprocessore per la gestione energetica Honor E1. Abbiamo poi 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0.

: l'ultimo processore Snapdragon 8 Gen 3 octa core da 3,3 GHz con processo produttivo a 4 nm e un coprocessore per la gestione energetica Honor E1. Abbiamo poi 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Kit fotografico : fotocamera principale da 50 megapixel con apertura variabile fra ƒ/1.4 e ƒ/2.0. Il sensore principale è da 180 megapixel ed è una fotocamera periscopica con rapporto di zoom 2.5X.

: fotocamera principale da 50 megapixel con apertura variabile fra ƒ/1.4 e ƒ/2.0. Il sensore principale è da 180 megapixel ed è una fotocamera periscopica con rapporto di zoom 2.5X. Grazie alla tecnologia di realizzazione in silicio carbone la batteria è una corposa ma sottile 5.600 mAh. Honor Magic 6 Pro è uno smartphone premium in tutto e per tutto: se non ci credi, leggi la nostra recensione!

Realme GT 6

Realme GT 6 è l'outsider di questa nostra guida all'acquisto. Non perché non sia uno smartphone di punta, ma perché comunque viene da un marchio meno blasonato degli altri e costa anche la metà di molti di loro. Eppure, se dovessimo indicare uno smartphone di fascia alta per risparmiare, al momento sarebbe lui.

Lo schermo di Realme GT 6 è un ampio 6,78" curvo sui lati e realizzato in tecnologia LTPO AMOLED che gli permette di far variare il suo refresh rate fra 1 e 120 Hz.

è un ampio 6,78" curvo sui lati e realizzato in tecnologia LTPO AMOLED che gli permette di far variare il suo refresh rate fra 1 e 120 Hz. La scheda tecnica è da vero top di gamma : processore Snapdragon 8s Gen 3 octa core da 3 GHz a 4 nm, una GPU Adreno 735 e ben 3 tagli di RAM (8, 12 o 16 GB) tutti LPDDR5X. La memoria interna invece è da 256 o 512 GB UFS 4.0.

è da vero : processore Snapdragon 8s Gen 3 octa core da 3 GHz a 4 nm, una GPU Adreno 735 e ben 3 tagli di RAM (8, 12 o 16 GB) tutti LPDDR5X. La memoria interna invece è da 256 o 512 GB UFS 4.0. Fotocamere : spicca il sensore principale da 1/1.4" con risoluzione da 50 megapixel e apertura ƒ/1.69. I video si registrano in 4K a 60 fps e sono molto buoni in termini di resa.

: spicca il sensore principale da 1/1.4" con risoluzione da 50 megapixel e apertura ƒ/1.69. I video si registrano in 4K a 60 fps e sono molto buoni in termini di resa. La batteria da ben 5.500 mAh è un risultato notevole per un prodotto così sottile. È lecito avere qualche dubbio nell'accostare GT 6 a un iPhone 16 Pro Max o un S24 Ultra, ma proprio per questo ti consigliamo di leggere la recensione di Realme GT 6. Scoprirai così perché questo smartphone non è affatto fuori luogo.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.