Migliori smartphone sotto i 400 euro nel 2024: i Re della fascia media

Iniziamo quindi subito con un rapidissimo elenco dei telefoni che abbiamo scelto, utile per chi abbia già le idee un po' chiare, ma poi li descriveremo più in dettaglio, per fornirvi opinioni e consigli che vi aiutino a decidere quale modello fa al caso vostro.

Parliamo di smartphone nuovi , quindi non ci sono iPhone perché a questa cifra Apple non "si abbassa". Per chi fosse quindi alla ricerca di consigli più generali abbiamo già una pagina con i migliori smartphone in generale, in ogni fascia di prezzo, e una con solo i migliori smartphone Android , anche questa con modelli sia economici che top di gamma.

Migliori smartphone sotto i 400 euro - febbraio 2024

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40 Neo è l'evoluzione di un modello che già abbiamo visto in una fascia di prezzo inferiore, e presenta quindi una scheda tecnica di tutto rispetto.

Abbiamo infatti uno schermo p-OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel), che supporta un refresh rate di ben 144Hz, per una grandissima fluidità. Attenzione però al fatto che in questo modo il refresh non è dinamico, cioè rimane bloccato sempre a 144Hz, e questo influisce sull'autonomia. Potete però scegliere di abbassare il refresh massimo a 120Hz, e in questo modo il sistema sceglierà tra 60 e 120 quello che è più conveniente a seconda del tipo di contenuto. La luminosità di picco è di 1.300 nit, che sono sufficienti per una buona visibilità in (quasi) ogni condizione.

Il processore è un Mediatek Dimensity 7030, che garantisce buone prestazioni a lungo, per di più senza surriscaldamento eccessivo. La RAM è poi di ben 12 GB e lo spazio di archiviazione è di 256 GB, non espandibili, quindi la memoria non sarà un problema.

In controtendenza (ed è un bene!) ci sono solo 2 fotocamere: una principale da 50 megapixel con OIS e una 12 megapixel grandangolare. La frontale è infine una generosa 32 megapixel, che per video-chiamate e selfie è più che abbondante. In generale la qualità fotografica è nella media: non vincerà il titolo di miglior camera phone di questa fascia, ma nemmeno è il peggiore.

L'autonomia infine si avvale di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 68 Watt. Purtroppo è assente la ricarica wireless, ma tenete conto che con Motorola Edge 40 Neo potrete fare anche 2 giorni lontani dalla presa di corrente, il che è notevole.

In definitiva, nella categoria dei migliori smartphone sotto i 400 euro, il Motorola Edge 40 Neo rappresenta una scelta convincente per coloro che cercano un dispositivo dal bel display e con prestazioni in grado di soddisfare ogni esigenza, e un'ottima autonomia, ma che non puntino in modo particolare sulla fotocamera. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra recensione di Edge 40 Neo.