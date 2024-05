I migliori smartwatch economici con il miglior rapporto qualità prezzo

Come scegliere uno smartwatch economico

Compatibilità : Assicurati che lo smartwatch sia compatibile con il tuo smartphone. Come gli Apple Watch sono compatibili solo con Apple, anche alcuni smartphone pensati per Android non funzionano con iOS.

Perché scegliere uno smartwatch economico

Gli smartwatch economici di oggi, come quelli offerti da marchi come Xiaomi , Amazfit e Realme , forniscono molte delle stesse funzionalità che si trovano nei modelli più costosi. Questi dispositivi possono monitorare la frequenza cardiaca, contare i passi, tracciare il sonno e persino misurare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre, offrono notifiche per chiamate, messaggi e app direttamente al polso, rendendo più facile rimanere connessi senza dover tirare fuori il telefono.

Nel 2024, gli smartwatch sono diventati accessori essenziali per chiunque desideri mantenere uno stile di vita attivo e connesso senza spendere una fortuna. Gli smartwatch economici offrono una vasta gamma di funzionalità avanzate che li rendono una scelta intelligente per diverse categorie di utenti. Se ovviamente dispositivi iconici come Apple Watch hanno dato la percezione che ci sia bisogno di spendere molto per un buon smartwatch la realtà è che la differenza fra uno smartwatch economico e uno di prestigio sta spesso nel numero di funzionalità avanzate (come ECG o rilevamento cadute) oppure nei materiali utilizzati.

Amazfit Bip 5

Non offre funzioni più avanzate come le chiamate direttamente al polso o l'ascolto di musica senza lo smartphone, non avendo né speaker, né microfono e neanche abbastanza memoria interna per poter custodire degli mp3. I materiali poi sono un po' più economici, ma per il prezzo assolutamente accettabili.

Realme Watch 3

In questa fascia di prezzo, e con un design così elegante è anche uno dei pochi che offre la possibilità di fare chiamate direttamente al polso grazie alla connettività Bluetooth. È un prodotto ovviamente realizzato in plastica e ha qualche funzione in meno rispetto ai top, come per esempio i pagamenti NFC.

La sua batteria può garantire fino a 7 giorni di utilizzo con una singola carica, ideale per un uso quotidiano senza preoccupazioni. Sempre per la vostra tranquillità questo dispositivo è poi certificato IP68 , perfetto per nuoto e attività all'aperto.

Xiaomi Watch S3

HONOR Watch 4

L'HONOR Watch 4 è un smartwatch tutto sommato avanzato considerando il prezzo a cui viene venduto e che non vi farà rimpiangere soluzioni di fascia superiore. Permette di fare chiamate al polso grazie alla connettività Bluetooth e ha un display quadrato da 1,75 pollici con una risoluzione di 390 x 450 pollici oltre ad una frequenza di aggiornamento a 60 Hz, che su di uno smartwatch è un buon valore per garantire fluidità all'interfaccia.

Non offre la possibilità di installare app come succede con gli smartwatch Wear OS o watchOS, ma ha tantissime funzioni per il monitoraggio della salute, come quelle per misurare la frequenza cardicaca 24 ore su 24, il monitoraggio del sonno e dello stress. L'autonomia è poi stellare: fino a 14 giorni di utilizzo con una singola carica. Se le specifiche vi sembrano simili a quelle degli altri prodotti di questa lista non vi state sbagliando. Il motivo per cui acquistarlo rispetto ai concorrenti è il design curato e il fatto di essere realizzato in lega di alluminio serie 6 oltre ad avere cinturini in silicone pensati per non irritare la pelle.

L'HONOR Watch 4 è ideale per professionisti attivi che necessitano di un dispositivo per rimanere connessi e gestire le chiamate durante il giorno. È perfetto anche per sportivi grazie al monitoraggio completo delle attività fisiche e della salute, nonché per utenti alla ricerca di uno smartwatch elegante con una lunga durata della batteria.