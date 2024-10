Qual è il miglior smartwatch da comprare sotto i 100 euro a ottobre 2024?

Gli smartwatch sono diventati uno degli accessori tecnologici più popolari e desiderati. La loro capacità di monitorare la salute, tenere traccia delle attività fisiche e mandare notifiche direttamente al polso li ha resi indispensabili per molti utenti. Ma cosa comprare se il budget è limitato? Non c'è da temere: anche con meno di 100 euro è possibile trovare ottimi modelli di aziende come Xiaomi, Amazfit o Ticwatch che offrono funzionalità avanzate, dal monitoraggio del battito cardiaco alle notifiche, senza rinunciare a un design accattivante. In questa guida, ti aiuteremo a scegliere il miglior smartwatch economico, proponendo cinque modelli selezionati tra tutti quelli che abbiamo provato. Per ogni consiglio troverai un elenco dei motivi per cui lo abbiamo scelto, ma prima di passare ai consigli per gli acquisti è bene tenere a mente cosa considerare prima di acquistare uno smartwatch.

Come scegliere uno smartwatch economico

Scegliere uno smartwatch economico non significa dover rinunciare a funzionalità importanti. Anche se con un budget limitato non si possono pretendere le stesse caratteristiche dei modelli top di gamma, è possibile trovare dispositivi validi che offrono buone prestazioni. Ecco i principali aspetti da considerare: Funzioni di salute e fitness : Anche a prezzi contenuti, molti smartwatch offrono funzionalità di monitoraggio del battito, conteggio dei passi, monitoraggio del sonno e calcolo delle calorie bruciate. Inoltre, alcuni modelli includono anche il monitoraggio della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Notifiche smart : Gli smartwatch economici permettono di ricevere notifiche per chiamate, messaggi e app come WhatsApp. Sebbene alcuni modelli non consentano di rispondere direttamente dal dispositivo, visualizzare rapidamente le notifiche è comunque molto utile per non dover tirare sempre tirare fuori lo smartphone.

Autonomia : La durata della batteria è cruciale, soprattutto se non vuoi ricaricare il tuo smartwatch ogni giorno. Molti modelli sotto i 100 euro offrono un'autonomia di diversi giorni, anche se usando frequentemente funzioni come il GPS o il monitoraggio continuo del battito cardiaco, l'autonomia potrebbe ridursi.

Resistenza all'acqua : Se hai intenzione di utilizzare lo smartwatch durante gli allenamenti o in situazioni dove potrebbe bagnarsi, cerca un modello con certificazione IP68 o simile. Questa certificazione indica che lo smartwatch è resistente alla polvere e all'acqua, permettendoti di usarlo anche sotto la doccia o in piscina (a basse profondità).

Design e materiali: Anche l'estetica è importante. Sotto i 100 euro, troverai smartwatch con design semplici ma eleganti, adatti sia per lo sport che per un uso quotidiano. Assicurati che il cinturino sia comodo e regolabile, e che il display sia abbastanza luminoso da essere visibile anche all'aperto. Tenendo conto di questi fattori, puoi trovare uno smartwatch economico che soddisfi le tue esigenze, senza dover spendere una fortuna.

Quali smartwatch economici comprare

Qui sotto puoi trovare la nostra selezione di cinque modelli, i migliori smartwatch sotto i 100 euro secondo noi. Questi dispositivi hanno tutto quello che la maggior parte delle persone cercano da un orologio smart economico, mantenendo un prezzo competitivo. Sono suggerimenti maturati da anni di esperienza nel settore, dopo aver testato e recensito la maggior parte degli smartwatch disponibili sul mercato. Nel caso in cui cambiassi idea e decidessi di spendere di più, c'è anche la nostra pagina dedicata ai migliori smartwatch, dove si trovano anche modelli più costosi. Se invece preferisci una smartband, ossia un dispositivo più piccolo e sottile, abbiamo anche una pagina dedicata alle migliori smartband.

Xiaomi Redmi Watch 4

Il Redmi Watch 4 si distingue come uno smartwatch elegante con cassa il lega di alluminio, perfetto per chi cerca un dispositivo con ottime funzionalità senza spendere troppo. Dotato di un display AMOLED da 1,97 pollici, è in grado di offrire un'ottima visibilità grazie alla luminosità fino a 600 nit, che lo rende ben leggibile anche all'aperto. Monitoraggio salute : include sensore per il battito cardiaco, la saturazione dell'ossigeno (SpO2), e il monitoraggio del sonno. Aggiunge anche la misurazione del VO2 max , per un'analisi più completa delle performance durante le attività fisiche.

: include sensore per il battito cardiaco, la saturazione dell'ossigeno (SpO2), e il monitoraggio del sonno. Aggiunge anche la misurazione del , per un'analisi più completa delle performance durante le attività fisiche. Modalità sportive : supporta più di 150 modalità sportive , inclusi nuoto (grazie alla resistenza all'acqua fino a 5 ATM), corsa e ciclismo. Il GPS integrato consente di tracciare con precisione i percorsi, anche senza l'uso dello smartphone.

: supporta più di , inclusi nuoto (grazie alla resistenza all'acqua fino a 5 ATM), corsa e ciclismo. Il GPS integrato consente di tracciare con precisione i percorsi, anche senza l'uso dello smartphone. Autonomia : la batteria da 470 mAh promette fino a 20 giorni di utilizzo normale, un dato eccezionale per la fascia di prezzo.

: la batteria da promette fino a di utilizzo normale, un dato eccezionale per la fascia di prezzo. Funzioni smart: consente di ricevere notifiche, rispondere alle chiamate tramite Bluetooth, e controllare la musica. In sintesi, Redmi Watch 4 è una scelta eccellente per chi desidera uno smartwatch con ottime funzioni fitness, un bel display e una batteria duratura, a un prezzo molto competitivo. Unico limite sono le funzioni smart più basilari e l'assenza del chip NFC​.

TicWatch E3

Il TicWatch E3 è uno smartwatch con Wear OS, tra i più economici con il sistema operativo di Google. Grazie al processore Snapdragon Wear 4100, offre prestazioni fluide e senza rallentamenti, anche durante l'uso intenso. Display e design : Dotato di un display LCD da 1,3" con risoluzione di 360x360 pixel, il TicWatch E3 offre un'interfaccia chiara e visibile, con modalità always-on.

: Dotato di un display con risoluzione di 360x360 pixel, il TicWatch E3 offre un'interfaccia chiara e visibile, con modalità always-on. Fitness : supporta più di 20 modalità di allenamento , inclusi corsa, nuoto (resistenza all'acqua IP68) e ciclismo. È dotato di sensori avanzati per monitorare battito cardiaco , SpO2 e stress . Le app di Mobvoi ( TicPulse , TicSleep , TicExercise ) gestiscono bene il monitoraggio di salute e attività sportive.

: supporta più di , inclusi corsa, nuoto (resistenza all'acqua IP68) e ciclismo. È dotato di sensori avanzati per monitorare , e . Le app di Mobvoi ( , , ) gestiscono bene il monitoraggio di salute e attività sportive. Pagamenti : Dotato di NFC , il TicWatch E3 consente pagamenti contactless via Google Pay .

: Dotato di , il TicWatch E3 consente pagamenti contactless via . Autonomia: La batteria da 380 mAh offre una durata di circa 24 ore con utilizzo intensivo, ma può estendersi fino a 2 giorni in modalità di risparmio energetico. Il TicWatch E3 è consigliato a chi cerca uno smartwatch Wear OS ricco di funzionalità, con particolare attenzione al monitoraggio della salute e delle attività sportive, a un prezzo competitivo. Tutte le informazioni nella nostra recensione completa.

Amazfit Bip 5

L'Amazfit Bip 5 è uno smartwatch economico ma molto versatile: è dotato di un ampio display TFT LCD da 1,91", con una risoluzione di 320x380 pixel, con una buona visibilità anche all'aperto. Monitoraggio della salute : Include sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca , della saturazione dell'ossigeno (SpO2) e dello stress . È inoltre in grado di monitorare il sonno e i riposi diurni, offrendo una valutazione completa della qualità del riposo.

: Include sensori per il monitoraggio della , della e dello . È inoltre in grado di monitorare il sonno e i riposi diurni, offrendo una valutazione completa della qualità del riposo. Funzioni sportive : Supporta oltre 120 modalità sportive , con il riconoscimento automatico di 7 attività, rendendolo adatto a una vasta gamma di sportivi. Il GPS integrato consente di tracciare percorsi precisi senza la necessità di uno smartphone.

: Supporta oltre , con il riconoscimento automatico di 7 attività, rendendolo adatto a una vasta gamma di sportivi. Il consente di tracciare percorsi precisi senza la necessità di uno smartphone. Autonomia : Con una batteria da 300 mAh , offre fino a 10 giorni di autonomia con un uso tipico e fino a 26 giorni in modalità risparmio energetico.

: Con una batteria da , offre fino a con un uso tipico e fino a in modalità risparmio energetico. Funzioni smart: Il dispositivo supporta chiamate via Bluetooth grazie a microfono e altoparlante integrati, ed è compatibile con Amazon Alexa. Disponibile a un prezzo molto competitivo, l'Amazfit Bip 5 è un'opzione eccellente per chi cerca un buon rapporto qualità-prezzo nel mondo degli smartwatch.

CMF Watch Pro 2

Il CMF Watch Pro 2 è uno smartwatch economico, ma ricco di funzionalità avanzate, offerto a un prezzo davvero molto competitivo (è il più economico di quelli citati in questa pagina). Si distingue per un design semplice ma elegante, con una cassa in alluminio e un display AMOLED da 1,32" e luminosità fino a 620 nit, con ottima visibilità anche sotto la luce del sole. Funzionalità smart : integra microfono e altoparlante per consentire chiamate Bluetooth direttamente dallo smartwatch. Supporta anche oltre 100 watch face personalizzabili.

: integra per consentire chiamate Bluetooth direttamente dallo smartwatch. Supporta anche oltre personalizzabili. Monitoraggio della salute : Include il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca , della saturazione dell'ossigeno (SpO2) , dello stress e del sonno , oltre al supporto per il monitoraggio del ciclo mestruale .

: Include il monitoraggio continuo della , della , dello e del , oltre al supporto per il monitoraggio del . Fitness : monitora oltre 120 modalità sportive con riconoscimento automatico di 5 attività e funzioni diriscaldamento.

: monitora oltre con riconoscimento automatico di 5 attività e funzioni diriscaldamento. Autonomia: La batteria da 305 mAh offre fino a 11 giorni di autonomia in uso tipico e fino a 25 ore di utilizzo continuo del GPS. La funzione always-on display riduce leggermente l'autonomia, ma rimane comunque buona per un uso quotidiano. Il CMF Watch Pro 2 è un'ottima scelta per chi cerca uno smartwatch completo a un prezzo molto accessibile. Per maggiori informazioni, leggi qui la nostra recensione completa.

Amazfit Active Edge

L'Amazfit Active Edge è uno smartwatch resistente, pensato per chi conduce una vita attiva, grazie al suo design robusto e alle numerose funzioni sportive. Dotato di un display da 1,32", è progettato per resistere a condizioni difficili, con un'impermeabilità fino a 10 ATM. Monitoraggio della salute : Include il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca , il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) , il monitoraggio dello stress e del sonno . Supporta anche il monitoraggio del ciclo mestruale e il PAI , un indice che valuta l'attività fisica giornaliera.

: Include il monitoraggio continuo della , il rilevamento dei livelli di , il monitoraggio dello e del . Supporta anche il e il , un indice che valuta l'attività fisica giornaliera. Fitness : Supporta oltre 120 modalità sportive , con riconoscimento automatico di 7 attività. Ha GPS integrato e permette di tracciare i percorsi all'aperto.

: Supporta oltre , con riconoscimento automatico di 7 attività. Ha GPS integrato e permette di tracciare i percorsi all'aperto. Autonomia : La batteria da 370 mAh offre fino a 16 giorni di autonomia con uso normale e fino a 25 ore di utilizzo GPS .

: La batteria da offre fino a con uso normale e fino a . Funzioni smart: Può ricevere notifiche dallo smartphone e si puòrispondere con messaggi predefiniti. L'integrazione con l'app Zepp consente di personalizzare il quadrante e monitorare le attività in dettaglio. L'allenatore virtuale AI (Zepp Coach) aiuta a creare piani di allenamento personalizzati. Nonostante il prezzo di listino originale fosse più alto, oggi Amazfit Active Edge si trova quasi sempre in offerta sotto i cento euro: è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo resistente, perfetto per lo sport e le attività outdoor.

