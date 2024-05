Migliori tapis roulant pieghevoli per correre col minimo spazio

Leggero, pratico, funzionale e salvaspazio: 4 buone ragioni per allenarsi in casa con un tapis roulant pieghevole!

Corri più che puoi ma non (o forse sì) dove vuoi! Il primo nemico di un runner (professionista o amatore) è il tempo in tutte le sue accezioni. Trattandosi di uno sport praticabile soprattutto all'aperto, garantire continuità agli allenamenti può diventare davvero difficile, soprattutto durante il periodo invernale. La stessa mancanza di tempo può diventare un ostacolo. Una papabile soluzione al problema potrebbe essere allenarsi a casa, anche se qui il "problema tempo" il più delle volte viene sostituito da quello "spazio". Ma non temente, perché ci sono i migliori tapis roulant pieghevoli. Il tapis roulant è obiettivamente l'attrezzo sportivo più diffuso al mondo in quanto garantisce a 360° gli stessi benefici del running o delle semplici passeggiate all'aria aperta (senza però l'obbligo di uscire di casa). Poi messo a confronto con altri attrezzi del mondo del fitness (esempio cyclette ed ellittica) risulta maggiormente allenante e completo sotto ogni punto di vista (perfetto per allenamento cardiovascolare, ottimo per tonificazione muscolare e per bruciare calorie, utile anche per fisioterapia e riabilitazione). I tapis roulant classici (quelli che ancora oggi dimorano nelle palestre) sono sicuramente ricchi di funzionalità ma palesemente ingombranti (non propriamente adatti agli appartamenti). Negli ultimi anni c'è stata una diffusione a macchia d'olio di una varietà di modelli pieghevoli e salvaspazio con e senza motore (i cosiddetti magnetici). Aziende come Diadora si sono messe in gioco e hanno realizzato tra i migliori tapis roulant pieghevoli in circolazione. A seguire una serie di consigli utili al momento dell'acquisto.

Come scegliere un tapis roulant pieghevole

I tapis roulant pieghevoli sono la soluzione a tutti i vostri problemi di spazio e di tempo. Allenarsi in casa è ora possibile! Come si sceglie un buon tapis roulant? Valutando una serie di caratteristiche tecniche in relazione a quelle che sono le proprie esigenze personali. Vediamo subito alcuni fattori chiave. Tipologia : come già accennato, troverete in commercio modelli elettrici e non. I modelli elettrici funzionano grazie ad un motore. Diversamente nei modelli non elettrici, soprannominati magnetici, è la stessa forza motrice di chi li utilizza a far scorrere il tappeto. I modelli elettrici diciamo che non sono propriamente progettati per allenarsi in appartamento (ad eccezione di alcuni), infatti sono quelli che si trovano ancora oggi nelle palestre. Diversamente i modelli magnetici sono perfetti per appartamento, poiché compatti e pieghevoli, ma non indicati per chi ha particolari esigenze a livello di training (infatti non sono adatti ad un ritmo di corsa sostenuto, ma più ad una camminata veloce).

I migliori tapis roulant pieghevoli per la casa

Arrivati a questo punto della guida avrete ben capito come scegliere un buon tapis roulant da tenere in casa. Di seguito troverete solo i migliori per caratteristiche tecniche e prezzo. A guidarvi non ci sarà una divisione in paragrafi ma solo un ordine crescente di prezzo. Assodato che è difficile trovare tapis roulant particolarmente economici, in elenco non mancano comunque prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Occhio perché per soddisfare le esigenze di tutti abbiamo scelto sia modelli elettrici che magnetici. Ogni modello da noi selezionato sarà accompagnato da una piccola descrizione con caratteristiche del prodotto e qualche piccolo consiglio per l'utilizzo. Siccome l'occhio vuole sempre la sua parte, non mancheranno immagini e box per l'acquisto. Non vi resta altro da fare che procedere e scegliere il tapis roulant su misura per voi. Che siate runner professionisti o semplici amatori in cerca di un tapis che vi supporti nelle vostre sessioni di allenamento giornaliere, questa è la guida giusta per voi!

Diadora Fitness Forty Tapis Roulant Magnetico Diadora Fitness Forty è un tapis roulant magnetico (quindi senza motore) pieghevole dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Progettato con un doppio volano innovativo per una corsa estremamente fluida e silenziosa. Con Diadora Forty potrete plasmare gli allenamenti in base alle vostre esigenze personali e agli obiettivi di fitness che vorrete raggiungere nel tempo. Offrendo 8 livelli di resistenza regolabile, si adatterà perfettamente a runner esperti e non. Con questa personalizzazione progressiva potrete incrementare l'intensità al vostro passo, sfidare continuamente i vostri limiti e aumentare la vostra forza e la vostra resistenza, sperimentando così una varietà di allenamenti. Non manca un comodo display LCD per visualizzare parametri come tempo, velocità, calorie bruciate, distanza e battito cardiaco e ricevere così un feedback diretto durante l'allenamento. Grazie al supporto per tablet e smartphone, potrete arricchire le vostre sessioni con video, musica o programmi di allenamento online, rendendo così ogni esercizio più coinvolgente e divertente. La scelta ideale per chi cerca ottime performance nell'allenamento domestico.

ArtGo GIOTTO Tapis Roulant Elettrico ArtGo GIOTTO è un tapis roulant elettrico compatto, studiato appositamente per camminare comodamente a casa o in ufficio a qualsiasi ora del giorno e senza doversi preoccupare del meteo. Grazie alla compatibilità con le app Zwifit, Kinomap e Bitgym potrete proiettare video e percorsi di allenamento direttamente su TV, smartphone e tablet, o condividere l'allenamento con i vostri amici, o ancora meglio seguire allenamenti strutturati e raggiungere i vostri obbiettivi con il supporto di musica motivazionale. Potrete anche visionare la cronologia dei vostri allenamenti e toccare con mano i progressi. Estremamente sottile (solo 11 cm), facile da utilizzare (tramite pulsanti nella barra superiore o tramite un comodo orologio da polso nella modalità Walking Pad), con vari livelli di velocità e sei programmi di allenamento tra cui scegliere. Abbiamo anche un motore silenzioso, più un comodo display dove visualizzare velocità, distanza, tempo e calorie. Perfetto per chi ha poco spazio in casa ma non vuole rinunciare all'attività fisica.

IDS G12 Tapis Roulant Elettrico Pieghevole IDS G12 è un tapis roulant elettrico pieghevole dall'ottimo prezzo. Vediamo subito le caratteristiche: motore PowerDrive Lineare DC 1.0 HP (2.5 HP Picco) potente (velocità massima di 10 Km/h) e silenzioso (sotto i 66 dB), telaio robusto e di qualità, ampio e intuitivo display LCD con funzioni di velocità, distanza, tempo e calorie, supporto per tablet e smartphone. Cosa importante, permette la regolazione della velocità con precisione decimale. Un modello confortevole e sicuro con pannello multistrato dall'ottima qualità costruttiva, corrimani rivestiti in morbido materiale antiurto e piacevole al tatto, tappeto corsa extra large da 42 cm (per una corsa più comoda e sicura). Grazie alle dimensioni compatte potrete piegarlo e posizionarlo sotto al letto o al divano, dentro ad un armadio o in qualsiasi altro punto della casa. Inoltre, il peso contenuto e le ruote vi permetteranno di trasportarlo con facilità. Il design moderno e le rifiniture di pregio si sposeranno benissimo con qualsiasi arredamento domestico. In vendita con un coupon di 40€.

CITYSPORTS Tapis Roulant Pieghevole CITYSPORTS è un tapis roulant pieghevole dal design compatto e dal prezzo conveniente. Il tapis roulant è dotato di corrimani pieghevoli, di un motore con potenza di picco di 2HP e modulo di riduzione del rumore. Tramite il comodo display LED potrete visualizzare i dati relativi a tempo, velocità, calorie e distanza. Non manca un telecomando intelligente senza fili, un tasto per avviare facilmente il tapis roulant, un'app dedicata del marchio, Bluetooth e un blocco di sicurezza pronto a rendere qualsiasi esercizio più sicuro. Potrete utilizzarlo sia in modalità tapis che in modalità Walking Pad (senza corrimani). Un modello da 1400W con una velocità massima di 12 Km/h (6 Km/h con corrimani alzati). Perfetto per chi vuole tenersi in forma allenandosi da casa. La soluzione ideale per chi non ha molto spazio in appartamento e cerca un modello salvaspazio. In vendita con un coupon di 40€.

YM NEXT 2000 Tapis Roulant Elettrico Pieghevole YM NEXT 2000 è un tapis roulant elettrico pieghevole con doppio sistema di controllo (tramite tasti sul display oppure tramite l'innovativo sistema Gesture Control). Abbiamo un'ampia superficie per la corsa, un nastro multistrato per il massimo comfort, appoggio ammortizzato per una corsa silenziosa, quattro programmi fissi di allenamento preimpostati e altri programmi regolabili tramite app compatibili (Kinomap, Zwift, Bitgym e Fitshow). Grazie alla funzionalità Bluetooth potrete connettervi e associare il vostro allenamento a TV, PC, smartphone e tablet. Leggero, facile da spostare, si apre e si chiude in pochi istanti, incredibilmente compatto (da chiuso occupa solo 13 cm di spessore). Abbiamo anche massima cura dei dettagli e un design moderno ed essenziale pronto ad adattarsi a qualsiasi ambiente domestico. Il potente motore vi garantirà una velocità massima di 12 Km/h. Potente, compatto, interattivo, perfetto per allenarsi senza rinunce, senza oscillazioni e senza premere i tasti.

CITYSPORTS Tapis Roulant Elettrico Pieghevole CITYSPORTS è un tapis roulant elettrico pieghevole e professionale. Dotato di braccioli, di un supporto per tablet a 360° e di un altoparlante Bluetooth surround integrato. Con questo tapis potrete monitorare facilmente i dati dei vostri allenamenti soprattutto grazie al display a LED e all'app dedicata (velocità, distanza e calorie). Cosa importante, è dotato di un motore super silenzioso e di un eccellente sistema di assorbimento degli urti. Abbiamo una comoda struttura antiscivolo multistrato con rivestimento fonoassorbente. Ovviamente non richiede installazione ed è pronto per l'uso subito dopo l'acquisto. Pesa solo 26,5 Kg ed è molto facile da spostare grazie alle ruote sul fondo. La potenza massima del motore è di 1400W e la velocità massima è di 12 Km/h. C'è un coupon di 40€ applicabile al prezzo di vendita. Tutto ciò che serve per allenarsi nel migliore dei modi anche da casa.

Mobvoi Home Treadmill SE Tapis Roulant Elettrico Di seguito un tapis roulant pieghevole 3-in-1: modalità corsa, modalità workstation e modalità camminata. Dotato di un resistente nastro da corsa a cinque strati progettato per la longevità e la protezione delle articolazioni. Avrete anche uno strato di supporto ad alta resistenza e uno per l'assorbimento degli urti. Con una capacità di peso massima di 265 libbre, avrete stabilità e sicurezza in qualsiasi circostanza. La superficie destinata alla corsa è di 100 x 40 cm. Inoltre, potrete piegarlo facilmente e spostalo senza sforzo grazie alle ruote integrate. Non manca un motore potente (velocità massima 12 Km/h) e silenzioso, più un comodo display LED dove visionare parametri come velocità, tempo, distanza e calorie. Nonostante le prestazioni robuste, emetterà un suono non superiore a 60 dB, garantendo così un ambiente di allenamento tranquillo. Gestibile tramite telecomando o pulsanti. Perfetto per camminare, fare jogging e correre. Adatto a tutti i livelli di fitness (compatibile anche con smartwatch).

YM Tapis Roulant Elettrico Pieghevole YM è un tapis roulant elettrico pieghevole dal prezzo conveniente e dalle caratteristiche tecniche niente male. Potente e dal design moderno, YM Next 4000 è un modello di nuova generazione perfetto per allenarsi da casa come in palestra. Presenta un'ampia e ammortizzata superficie per correre (progettata per garantire il massimo delle prestazioni), 12 programmi di allenamento a varie intensità, tre livelli di inclinazione, più un motore potente da 2,5 HP per correre fino ai 14 Km/h. Anche qui come in altri modelli sopra elencati troverete due modalità di controllo: con tasti oppure con sistema Gesture Control (Patent Pending). Allenarsi divertendosi è ora possibile soprattutto grazie alla compatibilità con le app Kinomap, Zwift, Bitgym e Fitshow. Tramite Bluetooth potrete connettervi a TV, PC, smartphone e tablet. Inoltre, troverete allenamenti strutturati per obiettivi, musica motivazionale, una cronologia dei vostri allenamenti individuali e molto altro. Arriva premontato, già lubrificato, completo di tutti gli accessori e manuale in lingua italiana. Un modello completo a 360° perfetto per allenarsi in casa.

