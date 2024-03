Migliori Tastiere 2024: economiche, da gaming, e meccaniche

La nostra lista delle migliori tastiere aggiornata a marzo 2024.

Migliori tastiere 2024

Chi passa molte ore al computer sa quanto avere una buona tastiera sotto le dita può fare la differenza. Scegliere la migliore tastiera per le proprie esigenze può portare un sacco di benefici, in termini sia di velocità di lavoro, sia di ergonomia e perché no, anche di feeling tattile ed estetico. Ormai la scelta in questo settore è molto ricca e sono davvero tanti i produttori che offrono tastiere di ottima qualità. In questa rassegna andremo a riportarvi le migliori tastiere meccaniche e non, cablate e wireless, economiche e costose. Mentre tra quelle gaming troverete anche qualche modello che ben si adatterà all'utilizzo lavorativo. Insomma, se siete in cerca di una nuova tastiera, questa guida all'acquisto dovrebbe fare proprio al caso vostro. Le varie categorie che trovate di seguito raccolgono i migliori prodotti nel settore delle tastiere: Migliori tastiere sotto i 50€

Migliori tastiere da gaming

Migliori tastiere meccaniche

Migliori tastiere wireless

Migliori tastiere sotto i 50€

Se siete in cerca di una tastiera economica ma di qualità siete nel posto giusto. In questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori tastiere sotto i 50€. Ogni prodotto di questo paragrafo merita la vostra considerazione. Vi lasciamo al nostro elenco.

Logitech K400 Plus Questa tastiera non è altro che il modello K400 con qualche marcia in più cominciando dalle sue dimensioni leggermente superiori. Stiamo parlando di una tastiera leggera e maneggevole. Grazie al design robusto e durevole avrà lunga vita. I suoi tasti sono sufficientemente morbidi e silenziosi. Come funziona? Una volta acceso il PC dovrete solo inserire il ricevitore unifying nella presa USB. Un prodotto semplice e di qualità da prendere in considerazione.

Logitech K380 La tastiera Bluetooth Logitech K380 Multi-Device può connettere fino a tre dispositivi contemporaneamente e vi offre la possibilità di passare istantaneamente dall'uno all'altro. Si presenta compatta e leggera. Inoltre, è compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS, Apple TV. Nulla da dire sul prezzo decisamente conveniente. Disponibile in diverse fantastiche colorazioni.

Logitech MK470 Stiamo parlando di una tastiera wireless dal design ultra-sottile e compatto, l'ideale per chi sta cercando un prodotto elegante, moderno e silenzioso. Vanta dei tasti scissor-switch con profilo ribassato che garantiscono un'esperienza di digitazione fluida e comoda come su laptop. Nel kit è presente anche un bellissimo mouse con qualità affini a quelle della tastiera.

Migliori tastiere gaming

Se siete dei giocatori piuttosto attivi e siete in cerca di una tastiera che supporti al meglio le vostre attività ludiche, qui sotto vi riportiamo alcuni tra i migliori articoli sul mercato appartenenti a questa categoria.

Trust Gaming GXT 863 Mazz La tastiera meccanica GXT 863 MAZZ, per quelle che sono le sue caratteristiche specifiche e il suo prezzo, si presenta come un prodotto decisamente interessante! Per quanto riguarda le caratteristiche salienti, vanta degli interruttori meccanici Outemu RED (capaci di resistere a 50 milioni di battute), sfondo retroilluminato, tecnologia N-key rollover e una soluzione anti-ghosting che registra la pressione di ogni tasto ed evita che nessun comando rimanga inascoltato. Questa bellissima tastiera è pronta ad ampliare la line-up gaming del celebre marchio di accessori.

CORSAIR K55 CORE Siete in cerca di una tastiera gaming economica, affidabile, dotata di tutti i tasti, con layout italiano e programmabile via software? Bene, allora K55 CORE di CORSAIR è la strada da percorrere. Stiamo parlando di un'ottima tastiera a membrana (una di quelle mordi e fuggi), resistente agli spruzzi e alle sollecitazioni, con retro-illuminazione. Pensata per chi ha poche pretese e problemi di budget. Per saperne di più, vi lasciamo la nostra recensione. A meno di 50€ è impossibile chiedere di più! Recensione CORSAIR K55 CORE

Trust Gaming CALLAZ GXT 834 Trust Gaming CALLAZ GXT 834 è una tastiera meccanica di tipo TKL cablata, dotata quindi di layout compatto privo di tastierino numerico. Dal punto di vista costruttivo, la piastra metallica superiore gli dona una certa rigidità strutturale e ne valorizza l'aspetto. Sul fondo troviamo 4 piedini antiscivolo e 2 piedini per incrementare l'inclinazione della stessa. Ottimi gli switch meccanici lineari Outemu rossi. Come qualsiasi tastiera meccanica che si rispetti, anche Trust Gaming CALLAZ è retroilluminata. Recensione Trust Gaming Callaz GXT 834

SureFire Kingpin M1 60% SureFire Kingpin M1 è una tastiera meccanica compatta, programmabile, con layout ITA ed economica. Il modello in questione non ha in serbo grosse sorprese, ma riesce a far bene il suo lavoro senza troppi intoppi o problematiche di alcun genere. Anche se il mondo delle tastiere meccaniche è enorme, e gli appassionati potrebbero non ritenerla degna di nota, gli utenti che appunto vogliono spendere una cifra congrua e portarsi a casa un prodotto di qualità, potrebbero trovare nella KingPin M1 un ideale compagna di giochi e di scrittura. Recensione Surefire Kingpin M1 60%

Corsair K55 RGB PRO XT K55 PRO è una tastiera "non" compatta ma completa, in quanto dotata di tastierino numerico e di cavo USB 3.0 Type-A lungo 1,82 m (non removibile). I materiali utilizzati sono tutti plastici. Gli switch sono a membrana. Valore aggiunto di questa tastiera è la sua colonna aggiuntiva di sei tasti, da G1 a G6, perfetti per essere programmati con funzioni, tasti classici o macro. Inoltre, in alto a sinistra troviamo un set di pulsanti dedicati alla gestione dei contenuti multimediali. Buono anche il feedback di ogni singolo tasto, in quanto non essendo troppo rumorosi, garantiscono una battitura abbastanza gradevole. A sorprendere in positivo è anche l'illuminazione RGB, in quanto avrete la possibilità di retroilluminare ogni singolo tasto della tastiera con colori diversi. Recensione CORSAIR K55 RGB PRO XT

Logitech G213 Prodigy Logitech G213 consente un gioco più veloce rispetto alle tastiere standard. I tasti silenziosi e con multi-immissione, forniscono un feedback tattile e reattivo. La membrana della tastiera e il profilo dei tasti di Prodigy sono impermeabili (testata versando 60 ml di liquido). Inoltre, l'illuminazione RGB di ultima generazione è in grado di rispondere alle azioni di oltre 300 giochi fra i più famosi. Progettata per rendere uniche e speciali le vostre sessioni di gioco. E poi, a questo prezzo, è impossibile chiedere di più!

ROCCAT PYRO ROCCAT PYRO vanta delle dimensioni piuttosto contenute, nonostante la presenza del tastierino numerico. Il peso invece è un po' più elevato della media, ma c'è un buon motivo. La piastra in cui sono incastonati i tasti è realizzata in alluminio spazzolato (un po' pesante). In alto troviamo il controllo del volume in stile mixer musicale, una caratteristica che sta diventando praticamente un marchio di fabbrica delle tastiere meccaniche a marchio ROCCAT. Si tratta di una tastiera completa e cablata. Dettaglio non trascurabile: è un modello meccanico. Recensione ROCCAT PYRO

Corsair K70 RGB TKL CHAMPION SERIES Corsair K70 RGB è una tastiera meccanica pensata per campioni e giocatori professionisti. Avrete prestazioni superiori e una resistenza senza precedenti. K70 RGB TKL presenta switch di ultima generazione in un design tenkeyless portabile e compatto. Affidabili, fluidi e incredibilmente veloci, gli esclusivi switch opto-meccanici di Corsair. Il potente software Corsair iCUE, compatibile con Windows e macOS, vi consentirà il controllo dinamico dell'illuminazione RGB, la rimappatura dei tasti, la programmazione di macro e delle funzioni della rotella del volume. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

ROCCAT Magma Mini ROCCAT Magma Mini è una tastiera a membrana cablata RGB e compatta nel formato 60% (per fornire un corpo più piccolo rinuncia al tastierino numerico, alla fila dei pulsanti Pg Up e Pg Dn, e alla linea con i tasti funzione F1-F12). Gli switch a membrana risultano abbastanza silenziosi. Essendo un modello economico, la Magma Mini gode di una scocca interamente in plastica, che si avvale però di pulsanti shine-through. Pensata per il gaming, ma buona anche per la scrittura. Peccato per il layout non italiano. Recensione ROCCAT Magma Mini

Logitech G512 Logitech G512 è un modello meccanico e cablato dal feedback tattile, preciso, uditivo e con azionamento energico. Il design è minimale, con finiture in lega alluminio-magnesio satinata e alimentato da RGB e Lightsync. Presenti all'appello i tasti funzione e multimediali, ovviamente personalizzabili con il software proprietario. Una bellissima tastiera venduta ad un prezzo davvero conveniente. Ve la consigliamo.

Logitech G PRO X Gaming Logitech G PRO X Gaming Keyboard è una tastiera meccanica cablata da 92 tasti, priva del tastierino numerico. Anche se pensata puramente per il gaming, c'è da dire che si presta benissimo anche in ambito lavorativo. Vanta la possibilità di cambiare switch, di assegnare 12 diverse macro/funzioni e di personalizzare completamente anche la luminosità a seconda del gioco. Cosa manca? Il layout italiano! Nasce per soddisfare le esigenze del più incallito dei giocatori. Recensione Logitech G PRO X Gaming

ROCCAT Vulcan II Mini ROCCAT Vulcan II Mini è una tastiera meccanica compatta nel formato 65%. La scocca è notevole, con la parte superiore realizzata in alluminio anodizzato, mentre quella posteriore in plastica di buona qualità. Monta i Titan II Optical Red, dei classici switch ottico-meccanici. L'esperienza di digitazione è molto buona, anche se un po' rumorosa. I copritasti sottili e la natura rialzata degli switch daranno più spazio alla brillantezza dei LED. Sul retro troverete due lunghe strisce gommate (per un'ottima aderenza) e due piedini dedicati (molto utili considerato il profilo ribassato dei tasti). È disponibile in due colorazioni. Recensione ROCCAT Vulcan II Mini

Logitech G G715 Logitech G G715 è una tastiera meccanica TKL composta da 87 tasti. Il layout del modello in questione è un ISO UK (tasto invio classico come nel layout italiano, simboli diversi e lettere accentate non presenti). Spicca il look alternativo e più allegro del solito (cominciando dal bellissimo poggiapolsi incluso in confezione a forma di nuvola). Una TKL priva di tastierino numerico, ma con tanti tasti extra (soprattutto il potenziometro retro-illuminato a cilindro e i pulsanti, sempre retro-illuminati, per la gestione dei contenuti multimediali). Ottimi i tasti: sono realizzati in plastica PBT (la più resistente in circolazione quindi). Si presta bene alla scrittura e al gaming. Recensione Logitech G Aurora Collection

ASUS ROG Strix Flare II Di seguito un prodotto ultra-figo che ha fatto notevoli passi in avanti rispetto ai suoi predecessori. ASUS ROG Strix Flare II è una tastiera top, perfetta per utenti con molte (anche troppe) pretese. Il prezzo non è per tutti ma sicuramente in linea con le caratteristiche della tastiera. Con Strix Flare II, Asus ha finalmente aperto le porte al mercato attuale delle tastiere meccaniche, composto da modelli hot-swappable, altamente personalizzabili e con un occhio di riguardo per le sonorità. Volete saperne di più? Vi rimandiamo alla nostra accurata recensione. Recensione ASUS ROG Strix Flare II

Mountain Everest Max Everest Max di Mountain non è una tastiera per tutti, sia per il prezzo che per le funzioni che mette a disposizione dell'utente. Inoltre, abbiamo una quantità notevole di opzioni e personalizzazioni. Nonostante si tratti di una tastiera "consumer", ci sono anche caratteristiche tipiche di prodotti più di nicchia, come la PCB hot-swappable e il poliuretano fonoassorbente. Qualche difetto c'è, ma bisogna proprio andare a cercare il pelo nell'uovo! La tastiera ideale per chi non ha problemi di budget e desidera solo il meglio per la propria postazione. Recensione Mountain Everest Max

Corsair K100 RGB 2022 Corsair K100 RGB 2022 non è certo un prodotto per tutti, a partire dal prezzo. A bordo troviamo alcune feature davvero al top: ogni tasto retroilluminato, switch ottico-meccanici velocissimi e non troppo rumorosi (con un feedback simile a quello delle meccaniche classiche), rotelle aggiuntive, tasti macro dedicati, poggiapolsi in memory foam e scocca in alluminio. Tra le altre piccole accortezze troviamo i keycap aggiuntivi. Inoltre, sarete obbligati ad utilizzare due porte USB tipo A (un problema magari su laptop gaming). Per imparare ad usarla vi occorrerà un po' di pratica, vista la presenza di una fila di tasti extra e per la velocità degli switch. Recensione CORSAIR K100 RGB 2022

Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Il design TKL della tastiera include tasti programmabili, illuminazione RGB con LIGHTSYNC, controlli multimediali dedicati e controllo dedicato del volume. Questa nuova tastiera Logitech può essere connessa via Bluetooth o tramite il cavo USB-C to USB-A incluso. Inoltre, è dotata di keycaps dual-shot PBT shine through compatibili con la retro-illuminazione LIGHTSYNC RGB. È disponibile in diverse colorazioni, ed è compatibile con gli aggiornamenti del G HUB e con il software Onboard Memory Management (OMM), grazie ai quali sarà possibile personalizzare ulteriormente la tastiera e il suo funzionamento. Recensione Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED

Migliori tastiere meccaniche

L'ambito delle tastiere meccaniche è un mondo di nicchia, amato da pochi e non compreso da molti. Nel presente paragrafo vi presentiamo i modelli che si sono maggiormente distinti sul mercato.

EPOMAKER SKYLOONG GK75 Lite Di seguito vi proponiamo una buona e soprattutto economica tastiera meccanica. Abbiamo un solo potenziometro, case realizzato interamente in plastica traslucida e switch ottico-meccanici (leggermente più economici dei meccanici classici). Progettata per massimizzare la produttività. In basso vi lasciamo la recensione del modello Triple-Mode; in attesa che il prodotto diventi disponibile, vi invitiamo a leggerla. Per i più frettolosi, la versione Lite resta comunque una valida alternativa. Recensione SKYLOONG GK75 Triple-Mode

Logitech POP Keys Il caratteristico design in stile macchina da scrivere di questa coloratissima tastiera marchiata Logitech, non rinuncia a molte scorciatoie utili sui tasti funzione, come quelle per screenshot, microfono e controlli multimediali. Inoltre, tramite il collaudato software Logitech Options potrete personalizzare il comportamento della tastiera, inclusi i molti tasti emoji presenti in confezione. POP Keys è compatibile con macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS e Android.

EPOMAKER Shadow-X Gasket Con questa tastiera meccanica siamo a metà strada tra innovazione ed eccellenza. Design elegante, estetica accattivante e un'incredibile illuminazione RGB. Spiccano l'intuitivo schermo a colori e la comodissima manopola in metallo (lo schermo visualizza le impostazioni importanti, mentre la manopola offre un controllo preciso e una navigazione senza sforzo). EPOMAKER Shadow-X è un'ottima tastiera da gioco con montaggio a guarnizione. Lo stabilizzatore e l'interruttore pre-lubrificato sono aggiunti per arricchire le prestazioni. Dotata di batteria da 3000 mAh, Shadow-X sarà sempre al passo con i vostri tempi. Recensione EPOMAKER Shadow-X

Feker Alice 80 Feker Alice 80 è una tastiera meccanica hot-swappable NKRO formato Alice composta da 68 tasti. I keycap in dotazione sono realizzati in PBT (polibutilentereftalato) dye-sub. Il profilo dei tasti è un classico Cherry. Gli switch del modello in questione sono i Gateron Pro 2.0 Yellow. Ottimi anche gli stabilizzatori. L'esperienza di digitazione è a dir poco fantastica. La scocca è in plastica ABS di buona qualità e il design è decisamente fuori dall'ordinario. Volete saperne di più? Vi rimandiamo alla nostra recensione. Recensione Feker Alice 80

EPOMAKER EK68 EPOMAKER EK68 è una tastiera meccanica piuttosto semplice, priva di fronzoli estetici e che va subito al sodo. Vera chicca di questa tastiera è il suo potenziometro. Notevole anche la possibilità di usarla senza fili. Ottima anche la qualità costruttiva. Piccoli nei sono il layout ANSI USA e anche il solito software spartano, per non parlare del fatto che la concorrenza è davvero tanta (più che difetti sono caratteristiche che si accettano quando si acquistano dispositivi del genere). Una tastiera meccanica compatta (quasi) completa! Recensione EPOMAKER EK68

EPOMAKER TH80-X La tastiera meccanica EPOMAKER TH80-X, non è altro che un notevole aggiornamento della rinomata TH80 PRO. Con questa tastiera meccanica avrete funzioni avanzate e un'esperienza di digitazione senza precedenti. Combina innovazione, durata ed estetica. Grazie alle sue caratteristiche all'avanguardia e al design accurato, questa tastiera con layout al 75% è un must per gli appassionati di tecnologia. Notevole lo schermo LCD personalizzabile. EPOMAKER TH80-X è una tastiera meccanica con montaggio a guarnizione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo da prendere in considerazione. Recensione EPOMAKER TH80-X

EPOMAKER EP75 75% Di seguito un'altra tastiera meccanica marchiata Epomaker. Con questo modello avrete layout al 75%, comfort di digitazione e ottimizzazione dello spazio (grazie alle dimensioni compatte). Per quanto riguarda le modalità di connessione, potrete scegliere tra quella wireless e cablata (con cavo di tipo C). La potente batteria da 10.000 mAh vi garantirà fino a 50 ore di autonomia con retroilluminazione RGB. Prossimamente vi daremo ulteriori informazione tramite la nostra recensione.

AKKO 5075B Plus Tra le tastiere meccaniche AKKO vendute in Italia c'è anche la AKKO 5075B Plus! Nel complesso è una delle tante tastiere meccaniche 75% di buona qualità. Ma quali sono i suoi punti di forza? Triplice modalità di connessione, ottimi switch, buone sonorità (anche se non le migliori), possibilità di personalizzazione sia software che hardware. Il prezzo è aggressivo, è disponibile su Amazon Italia e il layout è ISO (UK). Per il resto, vi rimandiamo alla nostra accuratissima recensione. Recensione AKKO 5075B Plus

CIDOO V75 PRO Dopo il modello 65% e quello formato TKL eccoci qui a suggerirvi la variante 75%. I punti di forza, così come i difetti, sono praticamente gli stessi dei modelli precedenti: corpo in alluminio dal look retro, tripla modalità di connessione, potenziometro dedicato, possibilità di modifica hardware e software, ottimi switch, ottime sonorità. Ottima per chi ha problemi di spazio. Per i più curiosi, ecco la nostra recensione. Recensione CIDOO V75 PRO

CoolKiller CK75 YUNZII x CoolKiller CK75 è un prodotto alquanto peculiare. La tastiera è vistosa, coloratissima, piena di decorazioni e di piccoli dettagli. Parliamo comunque di una tastiera meccanica hot-swappable con switch personalizzati, connettività senza fili e accortezze costruttive degne di modelli top di gamma. Peccato per il prezzo (purtroppo non è uno dei più contenuti) e per il layout ANSI USA. In compenso è disponibile in diverse (fantastiche) colorazioni. Nel complesso la CK75 non è tutto fumo e niente arrosto! Recensione YUNZII x CoolKiller CK75

Tastiera HHKB Questa è una tastiera meccanica Bluetooth e USB di tipo C, in modo da poter essere utilizzata con tutti i dispositivi moderni. Un prodotto dal design minimalista, sviluppato in origine per una élite di programmatori, ma attualmente utilizzata da una vasta gamma di utenti tra cui autori, giornalisti e altri professionisti della digitazione tattile. È differente dalla concorrenza in quanto è stata progettata per essere durevole, precisa, efficiente e confortevole. Vanta degli switch capacitivi Topre e tasti da 45 g che garantiscono una digitazione eccellente.

Poche ma buone! Qui sotto vi proponiamo alcuni modelli di tastiere wireless. Per un ulteriore approfondimento vi rimandiamo alla nostra guida ufficiale sulle migliori tastiere wireless (vi basterà cliccare sul titolo di questo paragrafo).

Logitech MX Keys Mini Logitech MX Keys Mini è una tastiera leggera e compatta, ottima da trasportare e perfetta per piccole scrivanie. Come sempre, supporta il collegamento a tre dispositivi. Inoltre, include un sistema di illuminazione intelligente, con un sensore che rileva la presenza/assenza dell'utente. La batteria si ricarica tramite USB-C, l'autonomia è di 10 giorni con retroilluminazione attiva e fino a 5 mesi senza. Infine, è supportata dal software Logi Options e si sposa bene con i mouse della serie MX, grazie anche al supporto alla funzione Flow. Purtroppo, si collega solo via Bluetooth Low Energy. Recensione Logitech MX Keys Mini

Logitech K780 Logitech K780 è una tastiera Bluetooth multi-device "da scrivania", completa di tastierino numerico e un design moderno. Possiamo sorvolare sul suo peso di 800 g in quanto è un modello prettamente da scrivania. Non mancano i tasti dedicati per Android (home, menu e back), per i controlli multimediali, per la regolazione del volume e per la ricerca. Inoltre, sono presenti il cmd dei Mac ed il tasto start di Windows. Cosa manca? La retroilluminazione e dei LED di stato per alcune funzioni. Recensione Logitech K780

Logitech Craft Stiamo parlando di una tastiera particolare ed unica nel suo genere, grazie alla sua piccola rotella girevole. La rotella in questione non è un fatto puramente estetico, in quanto può essere personalizzata (tramite l'apposito software): ad esempio potrete ruotarla per gestire il volume e schiacciarla per gestire altre funzionalità sul desktop. Nel complesso i tasti si presentano morbidi al tatto (hanno un piccolo solco rotondo che agevola la scrittura) e sono sufficientemente silenziosi. Il design è semplice come anche il suo utilizzo.

Scegliere la tastiera: differenze switch meccanici e membrana

La scelta della tastiera è una cosa molto personale in quanto si tratta di un dispositivo che va a "rapportarsi" direttamente con il nostro senso del tatto. Le periferiche "base" quelle da poche decine di euro offrono una sensazione piuttosto piatta e simile tra loro. Questo è dovuto al fatto che la tecnologia su cui sono basate è a membrana. Il tasto è tenuto in posizione rialzata da un struttura di plastica morbida che quando sottoposta ad un certa pressione, chiaramente quella del vostro dito, fa andare giù il pulsante attivandolo senza particolari feedback. Gli switch (interruttori) meccanici sono sempre dei pulsanti ma sono strutturati in maniera molto più articolata. Semplificando, al loro interno hanno una molla che si oppone alla forza delle dita. Quando la pressione è sufficiente si sente un clic, più o meno potente, ed il tasto viene attivato. L'esperienza di digitazione è completamente diversa rispetto alle membrane base, ma ci sono soluzioni ibride che offrono un ottimo compromesso. Alcuni dei prodotti che vi riportiamo qui sotto le adottano. Tornando sugli switch prettamente meccanici, i più famosi in commercio sono i Cherry MX, ma molti dei produttori più importanti hanno sviluppato le proprie tecnologie. Le differenze tra i vari switch le abbiamo affrontate in un articolo a parte che vi consigliamo di leggere in caso siate seriamente interessati ad acquistare una tastiera meccanica.