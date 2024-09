Quali sono le migliori tastiere gaming da comprare nel 2024?

Le tastiere gaming sono un accessorio fondamentale per ogni videogiocatore che desidera ottenere il massimo dalle proprie sessioni di gioco. In questa guida all'acquisto esploreremo alcune delle migliori opzioni disponibili, selezionando modelli di brand rinomati come Razer, Corsair, Logitech G, e SteelSeries. Questi produttori sono noti per l'alta qualità delle loro periferiche da gaming e per l'innovazione costante nel campo delle tecnologie dedicate ai giocatori. Le tastiere da gaming si distinguono per una serie di caratteristiche essenziali: switch meccanici (più precisi e durevoli rispetto a quelli a membrana), retroilluminazione RGB personalizzabile, tasti macro programmabili e, spesso, polling rate elevato per ridurre al minimo il ritardo di input. Inoltre, la scelta tra tastiere full-size o tenkeyless (senza tastierino numerico) permette di adattare la tastiera alle proprie esigenze, sia che si giochi a titoli FPS, MOBA o RPG. In questa guida, ti aiuteremo a orientarti tra le tante opzioni disponibili, fornendoti consigli pratici su come scegliere la tastiera da gaming ideale, che si adatti al tuo stile di gioco e al tuo budget.

Come scegliere una tastiera gaming

La scelta di una tastiera da gaming non si basa solo sul design o sull'illuminazione, ma su una serie di fattori tecnici che influenzano direttamente le prestazioni in gioco. Ecco cosa devi tenere in considerazione prima di fare il tuo acquisto: Tipologia di switch : Uno degli aspetti più importanti nelle tastiere gaming sono gli switch. Le tastiere possono essere meccaniche , a membrana o ibridi . Le tastiere meccaniche sono le preferite dai gamer professionisti per la loro velocità e precisione. Gli switch più comuni sono i Cherry MX , disponibili in diverse varianti (rosso, blu, marrone), ognuna con caratteristiche specifiche in termini di risposta e feedback tattile.

Layout e dimensioni : Il layout può variare da tastiera completa (con tastierino numerico ) a versioni più compatte come le TKL (Tenkeyless) o le tastiere 60% , ideali per chi ha poco spazio sulla scrivania o preferisce maggiore libertà di movimento con il mouse.

Illuminazione RGB : Le tastiere da gaming dispongono di retroilluminazione RGB personalizzabile. Anche se può sembrare solo una questione estetica, l'illuminazione può aiutarti a individuare rapidamente i tasti giusti anche al buio e a creare un'atmosfera di gioco immersiva.

Anti-ghosting e N-Key Rollover : Queste tecnologie sono fondamentali per garantire che ogni pressione di tasto venga registrata correttamente, anche quando premi più tasti contemporaneamente. L' anti-ghosting evita che vengano registrati comandi non desiderati, mentre l' N-Key Rollover ti permette di premere simultaneamente più tasti senza perdere alcun input.

Tasti macro programmabili : Alcune tastiere offrono tasti macro dedicati, che possono essere programmati per eseguire comandi o combinazioni complesse con una sola pressione. Questo può essere particolarmente utile in giochi strategici o MMO, dove la rapidità di esecuzione è cruciale.

Connettività : Le tastiere gaming possono essere sia cablata che wireless . Le tastiere cablate offrono una connessione più stabile e senza latenza, ma quelle wireless garantiscono maggiore libertà di movimento. Alcuni modelli combinano entrambe le opzioni, dando al giocatore la possibilità di scegliere in base alle proprie esigenze.

: Le tastiere gaming possono essere sia che . Le tastiere cablate offrono una connessione più stabile e senza latenza, ma quelle wireless garantiscono maggiore libertà di movimento. Alcuni modelli combinano entrambe le opzioni, dando al giocatore la possibilità di scegliere in base alle proprie esigenze. Materiali e costruzione: La durabilità è fondamentale per una tastiera gaming, specialmente se viene utilizzata intensamente. Cerca modelli con telaio in alluminio o altri materiali resistenti, e verifica la durata stimata degli switch, spesso indicata in milioni di pressioni di tasti. Scegliere la tastiera gaming giusta significa valutare con attenzione queste caratteristiche in base alle tue preferenze personali e allo stile di gioco. Che tu giochi a FPS, MOBA, MMORPG o strategici, c'è una tastiera progettata per darti il massimo controllo e reattività.

Quali tastiere gaming comprare

Come abbiamo visto, scegliere la giusta tastiera gaming può fare la differenza tra una sessione di gioco soddisfacente e una frustrante. Nel mercato attuale, ci sono tantissime opzioni, e i giocatori cercano sempre più prodotti che combinino un buon rapporto qualità-prezzo con alte prestazioni. Fra le centinaia di tastiere, abbiamo selezionato 5 modelli che cercano di fondere le caratteristiche essenziali per il gaming, includendo modelli appartenenti a fasce di prezzo diverse dei marchi più noti, fra cui ENDORFY, SteelSeries, Logitech e Razer. Tra i modelli scelti, troviamo per esempio la Logitech G213 Prodigy, un'ottima soluzione economica per chi cerca una tastiera solida senza spendere troppo. Non è fra i modelli più recenti, ma è ancora apprezzatissima e acquistata da tanti utenti. La ENDORFY Thock TKL IT Brown, invece, offre un design compatto e switch meccanici affidabili, ideale per chi vuole prestazioni di fascia media. Se cerchi qualcosa di più avanzato, la Razer BlackWidow V4 X combina l'affidabilità degli switch meccanici con un'ottima personalizzazione RGB. O ancora la SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic con interruttori magnetici regolabili. Se poi cercate tastiere meccaniche tuttofare, perfette sia per lavorare che per giocare, ecco la nostra guida completa all'acquisto. E occhio: a una buona tastiera andrebbe abbinato anche un ottimo mouse gaming. Ne parliamo nel dettaglio in questa guida ai migliori da comprare.

Le migliori tastiere gaming

Qui di seguito trovate la nostra selezione di 5 tastiere gaming che adesso, in questi ultimi mesi del 2024, sono quelle da comprare. Per quanto riguarda le fasce di prezzo, abbiamo selezionato prodotti per tutte le tasche, con tastiere gaming poco sopra i 50€ e modelli anche sopra i 100€. Le 5 tastiere che trovate di seguito offrono formati diversi (TKL, dotate di tastierino numerico, a basso profilo) e interruttori di vario tipo, e appartengono a brand famosi e diffusi. Le offerte proposte cambiano molto frequentemente però, viste anche le fluttuazioni di prezzo che caratterizzano da sempre le periferiche PC. In ogni caso aggiorneremo l'elenco con frequenza mensile, così da proporvi prodotti attuali.

Logitech G213 Prodigy

Questa tastiera cablata offre ottime prestazioni grazie ai tasti retroilluminati LIGHTSYNC RGB e alla resistenza agli schizzi, un'ottima scelta per i gamer che cercano affidabilità a un prezzo contenuto. I tasti personalizzabili e i controlli multimediali dedicati completano l'offerta. Switch a membrana : per un'esperienza più silenziosa.

: per un'esperienza più silenziosa. Resistente agli schizzi : ideale per sessioni intense di gioco.

: ideale per sessioni intense di gioco. Retroilluminazione RGB : personalizzabile per un'ambientazione di gioco coinvolgente.

: personalizzabile per un'ambientazione di gioco coinvolgente. Prezzo: accessibile, intorno ai 49€. Perfetta per chi vuole un'esperienza di gioco di qualità senza spendere troppo Un buon compromesso insomma, per chi vuole una tastiera gaming dotata delle caratteristiche essenziali di questa categoria di prodotti senza però spendere una follia. Non lasciatevi spaventare dal cavo, talvolta è la soluzione migliore per giocare!

ENDORFY Thock TKL IT Brown

La ENDORFY Thock TKL IT Brown è una tastiera meccanica compatta, ideale per i gamer e i professionisti che desiderano prestazioni elevate in un formato ridotto. Questa tastiera utilizza switch Kailh Brown, noti per il loro feedback tattile senza il classico clic rumoroso degli interruttori Clicky, rendendola perfetta per chi cerca precisione e silenziosità. La sua struttura è robusta, grazie a un telaio superiore in alluminio, mentre i keycap in ABS assicurano durabilità anche durante sessioni intense. Switch Kailh Brown : con una durata stimata di 50 milioni di clic, offrono una risposta tattile ideale per un uso misto, sia in gaming che per la scrittura.

: con una durata stimata di 50 milioni di clic, offrono una risposta tattile ideale per un uso misto, sia in gaming che per la scrittura. Retroilluminazione ARGB : completamente personalizzabile tramite software, permette di illuminare ogni tasto individualmente o di creare effetti luminosi.

: completamente personalizzabile tramite software, permette di illuminare ogni tasto individualmente o di creare effetti luminosi. Formato TKL (Tenkeyless): senza tastierino numerico, offre più spazio per movimenti del mouse, perfetto per scrivanie più piccole o setup minimalisti. In conclusione, la ENDORFY Thock TKL IT Brown è una tastiera adatta a chi cerca un equilibrio tra prestazioni e comfort, con un design robusto e una personalizzazione luminosa che soddisfa le esigenze di qualsiasi setup.

Razer BlackWidow V4 X

La Razer BlackWidow V4 X è una tastiera gaming meccanica progettata per garantire precisione e controllo durante le sessioni di gioco. Dotata di switch meccanici Green di Razer, offre un feedback tattile e sonoro per una risposta rapida e soddisfacente. È l'ideale per i giocatori che amano sentire ogni pressione di tasto, grazie a un punto di attuazione di 1,9 mm e una forza richiesta di 50 g. Switch Gialli di Razer : lineari e reattivi, si attivano dopo solo 1,2 mm di corsa, forza di attuazione 45 gf come gli interruttori rossi classici

: lineari e reattivi, si attivano dopo solo 1,2 mm di corsa, forza di attuazione 45 gf come gli interruttori rossi classici 6 tasti macro dedicati : programmabili per eseguire combinazioni e comandi rapidi, migliorando l'efficacia durante il gioco.

: programmabili per eseguire combinazioni e comandi rapidi, migliorando l'efficacia durante il gioco. Illuminazione Razer Chroma RGB : ogni tasto è personalizzabile singolarmente, con oltre 16,8 milioni di colori ed effetti, sincronizzabili con giochi compatibili per un'esperienza visiva immersiva.

: ogni tasto è personalizzabile singolarmente, con oltre 16,8 milioni di colori ed effetti, sincronizzabili con giochi compatibili per un'esperienza visiva immersiva. Keycap in ABS Doubleshot : garantiscono durabilità nel tempo, con etichette resistenti all'usura e pareti più spesse per resistere a intense sessioni di gioco.

: garantiscono durabilità nel tempo, con etichette resistenti all'usura e pareti più spesse per resistere a intense sessioni di gioco. Schiuma per l'isolamento acustico: uno strato di schiuma fonoassorbente sotto il circuito stampato riduce il rumore, rendendo la digitazione più silenziosa e piacevole. Grazie ai tasti macro, all'illuminazione RGB avanzata e alla struttura resistente, la BlackWidow V4 X è perfetta per i giocatori che cercano personalizzazione e prestazioni, a un prezzo competitivo. È una tastiera completa che non sacrifica funzionalità, adatta per sessioni di gioco lunghe e coinvolgenti​

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL

Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL è una tastiera da gaming wireless di alta qualità, ideale per chi cerca un design compatto senza rinunciare alle prestazioni. Il suo layout TenKeyLess (TKL) elimina il tastierino numerico per offrire più spazio al mouse, mantenendo però un'eccellente usabilità. Switch GL meccanici a basso profilo : con layout italiano è disponibile solo con switch tattili, offrono una corsa breve e una risposta rapida, perfetti per chi gioca a FPS o altri giochi competitivi.

: con layout italiano è disponibile solo con switch tattili, offrono una corsa breve e una risposta rapida, perfetti per chi gioca a FPS o altri giochi competitivi. Connessione wireless Lightspeed : garantisce una connessione stabile e senza ritardi, abbinata alla possibilità di connessione via Bluetooth o con cavo USB-C.

: garantisce una connessione stabile e senza ritardi, abbinata alla possibilità di connessione via o con cavo USB-C. Keycaps PBT : realizzati con materiale resistente e piacevole al tocco, mantengono la qualità anche dopo lunghe sessioni di gioco, con un'ottima illuminazione RGB grazie a una sezione bicomponente traslucida.

: realizzati con materiale resistente e piacevole al tocco, mantengono la qualità anche dopo lunghe sessioni di gioco, con un'ottima illuminazione RGB grazie a una sezione bicomponente traslucida. Durata della batteria: fino a 36 ore di autonomia con una carica completa, ma la durata potrebbe richiedere ricariche più frequenti con un uso intenso. La G515 LIGHTSPEED TKL è ideale per chi desidera una tastiera sottile e portatile, senza sacrificare la qualità costruttiva o la reattività. Perfetta per setup minimalisti, è una scelta eccellente per giocatori che preferiscono tastiere compatte e con alte prestazioni. Qui trovate la nostra recensione!

SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic

SteelSeries Apex Pro TKL HyperMagnetic è una tastiera da gaming innovativa che utilizza switch OmniPoint 3.0 con sensori magnetici Hall Effect, offrendo un'esperienza di gioco super reattiva. Questi switch regolabili consentono di impostare l'attivazione dei tasti tra 0,1 mm e 4,0 mm, rendendola perfetta per ogni tipo di gameplay, dai giochi che richiedono rapidità a quelli che necessitano di una maggiore precisione. Switch OmniPoint 3.0 : grazie alla tecnologia HyperMagnetic, forniscono un'attuazione 20 volte più veloce rispetto agli switch meccanici tradizionali, con una risposta fluida e personalizzabile.

: grazie alla tecnologia HyperMagnetic, forniscono un'attuazione 20 volte più veloce rispetto agli switch meccanici tradizionali, con una risposta fluida e personalizzabile. Retroilluminazione RGB per-key : completamente personalizzabile, con oltre 16,8 milioni di colori , è perfetta per un setup di gioco immersivo e sincronizzabile con altri dispositivi SteelSeries tramite il software GG .

: completamente personalizzabile, con oltre , è perfetta per un setup di gioco immersivo e sincronizzabile con altri dispositivi SteelSeries tramite il software . Funzioni avanzate per il gaming : include modalità come il Rapid Trigger , che consente di riattivare un tasto al minimo sollevamento, ideale per giochi che richiedono rapide pressioni successive.

: include modalità come il , che consente di riattivare un tasto al minimo sollevamento, ideale per giochi che richiedono rapide pressioni successive. Costruzione robusta: il telaio in alluminio e i keycap DoubleShot PBT garantiscono una lunga durata anche sotto uso intenso. La Apex Pro TKL HyperMagnetic si distingue per la sua velocità e personalizzazione, risultando particolarmente adatta ai gamer competitivi che cercano la massima reattività. Inoltre, il formato compatto TKL (TenKeyLess) offre più spazio per il mouse, ideale per chi ha poco spazio sulla scrivania​.

