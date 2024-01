Migliori tastiere meccaniche - Gennaio 2024

La nostra lista delle migliori tastiere meccaniche aggiornata a gennaio 2024. Qualora i prodotti presenti in questa guida non dovessero bastare, date un'occhiata alle nostre pagine dedicate alle migliori tastiere 2024 e tastiere wireless 2024.

Migliori tastiere meccaniche 2024

Lavorate in smart working o siete dei gamer professionisti in cerca di una tastiera di qualità che vi supporti nel quotidiano? Bene, allora siete nel posto giusto perché in questa guida all'acquisto troverete tutte le migliori tastiere meccaniche gaming e non, silenziose, economiche e con layout italiano. Quando si tratta di prodotti economici e performanti il gigante dell'e-commerce Amazon Italia non delude le aspettative (infatti abbiamo dedicato un paragrafo interamente alle sue tastiere). Procedete con la lettura dell'articolo e spulciate i vari elenchi prodotti, la vostra tastiera dei sogni vi aspetta!

Migliori tastiere meccaniche gaming

Il mercato delle tastiere meccaniche progettate per il gaming pullula di prodotti dal prezzo conveniente, dall'ottima qualità costruttiva e dalle caratteristiche tecniche interessanti (per non parlare del design). Di seguito troverete solo le migliori. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

Logitech G213 Prodigy Logitech G213 Prodigy, diversamente dalle tastiere standard, offre tasti silenziosi con multi-immissione, feedback tattile e reattivo. La membrana della tastiera e il profilo dei tasti sono impermeabili. L'illuminazione RGB di ultima generazione è in grado di rispondere alle azioni di oltre 300 giochi fra i più famosi. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

ROCCAT PYRO ROCCAT PYRO è una tastiera piuttosto particolare e ci apprestiamo a spiegarvi il perché. Il pomello audio (oramai diventato marchio di fabbrica) e il poggiapolsi sono due vere chicche. Inoltre, la tastiera è rapidissima nel prendere gli input digitati (e sono proprio la velocità e il punto di attuazione a renderla perfetta per il gaming). Non male l'illuminazione e le funzionalità aggiuntive da gestire con il software SWARM. Peccato per il layout non ITA. Una tastiera solida e non troppo grande, sensibilissima e con un pomello stile mixer da prendere in considerazione. Recensione ROCCAT PYRO

MSI Vigor GK71 SONIC MSI Vigor GK71 SONIC è una tastiera meccanica di stampo gaming con switch rapidi e lineari. Fa esattamente quello per cui è stata realizzata, senza eccellere in nessun campo particolare (se non fosse per gli switch). Abbiamo poggiapolsi integrato, controlli multimediali dedicati e tasti "pudding" davvero particolari. Date un'occhiata alla nostra recensione e scoprite ulteriori info su questa compagna di gioco affidabile. Recensione MSI Vigor GK71 SONIC

Logitech G512 Logitech G512 è una tastiera meccanica cablata dal feedback tattile preciso. Il design è minimale, con finiture in lega alluminio-magnesio satinata e alimentato da RGB e Lightsync. Non mancano tasti funzione e multimediali, ovviamente personalizzabili con il software proprietario. Una bellissima tastiera venduta ad un prezzo davvero conveniente.

Corsair K60 PRO TKL RGB Corsair K60 PRO TKL RGB è una tastiera meccanica solida, compatta, velocissima, programmabile, con switch ottico-meccanici e retro-illuminazione. Punti a sfavore: le sonorità, ahimè è solo cablata e il prezzo è un po' alto. Grazie al design compatto (senza tastierino numerico) risulta perfetta per affrontare al meglio anche le sessioni di gioco più impegnative. Recensione Corsair K60 PRO TKL RGB

Logitech G PRO X Gaming Logitech G PRO X è una tastiera gaming da 110 senza lode (peccato per il layout non italiano). Offre la possibilità di cambiare switch, assegnare 12 diverse macro/funzioni e di personalizzare completamente anche la luminosità a seconda del gioco in esecuzione. Siete in cerca di una tastiera con caratteristiche peculiari non facili da trovare in tutte le tastiere gaming? Allora Logitech G PRO X è la strada da percorrere! Recensione Logitech G PRO X Gaming

Mountain Everest Max Everest Max di Mountain non è una tastiera per tutti, sia per il prezzo che per la montagna di funzioni a disposizione degli utenti. Nonostante si tratti di una tastiera "consumer", vanta anche innumerevoli caratteristiche tipiche di prodotti più di nicchia, come la PCB hot-swappable e il poliuretano fonoassorbente. Difficile trovare una tastiera così modulare e personalizzabile. E poi il prezzo complessivo non è niente male. Recensione Mountain Everest Max

Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED Di seguito un'ottima tastiera gaming marchiata Logitech con tasti programmabili, illuminazione RGB con LIGHTSYNC, controlli multimediali dedicati e controllo del volume. Può essere connessa via Bluetooth o tramite cavo USB-C to USB-A incluso. Compatibile con gli aggiornamenti del G HUB e con il software Onboard Memory Management (OMM), grazie ai quali sarà possibile personalizzare ulteriormente la tastiera e il suo funzionamento.

ASUS ROG Strix Flare II ASUS ROG Strix Flare II è una tastiera meccanica ultra-figa progetatta per gamer pretenziosi. Con Strix Flare II, Asus ha finalmente aperto le porte al mercato attuale delle tastiere meccaniche, composto da modelli hot-swappable, altamente personalizzabili e con un occhio di riguardo per le sonorità. Il prezzo è alto (anche se in linea con il panorama delle tastiere meccaniche). Strix Flare II ha davvero tanto da offrire! E se la nostra piccola descrizione non vi ha convinto, lasciate che lo faccia la nostra recensione. Recensione ASUS ROG Strix Flare II

Migliori tastiere meccaniche wireless

Siete in cerca di una buona tastiera meccanica wireless? Bene, allora siete nel paragrafo giusto. Di seguito troverete solo modelli dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e dalle caratteristiche tecniche niente male! Ecco a voi le migliori tastiere gaming wireless.

EPOMAKER SKYLOONG GK75 Lite Se non conoscete il marchio SKYLOONG è perché probabilmente non avete mai cercato tastiere meccaniche a prezzi umani su Amazon. GK75 Triple Mode è davvero una tastiera meccanica unica nel suo genere. Abbiamo tre modalità di utilizzo (cablato, Wi-Fi, Bluetooth), 4 potenziometri programmabili, barra spaziatrice divisa in tre moduli, un corpo con top in alluminio, tasti in PBT e switch proprietari davvero niente male. Ottima esperienza digitazione grazie alle innumerevoli accortezze a livello costruttivo. La nostra recensione chiarirà ogni dubbio. Recensione SKYLOONG GK75 Triple-Mode

EPOMAKER EK68 EPOMAKER EK68 è una tastiera meccanica compatta e senza fili, semplice e priva di fronzoli estetici. A spiccare è sicuramente il potenziometro. Ottima anche la qualità costruttiva. Passiamo ai difetti: layout ANSI USA e solito software spartano. Una tastiera meccanica compatta (quasi) completa da prendere in considerazione. Di seguito la nostra recensione. Recensione EPOMAKER EK68

EPOMAKER TH80-X Sulla stessa lunghezza d'onda di altri modelli del marchio (cominciando dalla sua antenata TH80 PRO), EPOMAKER TH80-X si presenta come un'ottima tastiera, con un vistoso potenziometro (che probabilmente non tutti gradiranno), tanti funzioni avanzate e un'esperienza di digitazione senza precedenti. Menzione d'onore al display LCD sempre più utile e ben implementato anche a livello software. Una tastiera meccanica con montaggio a guarnizione dall'ottimo rapporto qualità/prezzo da prendere in considerazione se si hanno problemi di budget ma si ambisce sempre e comunque ad un buon prodotto. Recensione EPOMAKER TH80-X

Akko 5075B Plus Tra le tastiere meccaniche AKKO vendute in Italia c'è anche la AKKO 5075B Plus, una delle tante 75% di buona qualità. Molte delle sue caratteristiche potrebbero farvi propendere per lei cominciando dal prezzo aggressivo. Peccato per il layout ISO (UK), ma in compenso vanta una triplice modalità di connessione, ottimi switch, buone sonorità (non da gioco del silenzio!), possibilità di personalizzazione sia software che hardware. La nostra recensione chiarirà ogni dubbio e soddisferà ogni vostra curiosità. Recensione AKKO 5075B Plus

CIDOO V75 PRO Dopo il modello 65% e quello formato TKL eccoci qui a suggerirvi la variante 75%, un'ottima tastiera meccanica con corpo in alluminio dal look retro, tripla modalità di connessione, potenziometro dedicato, possibilità di modifica hardware e software, ottimi switch e ottime sonorità. È un modello progettato per chi ha problemi di spazio e perché no anche di budget. Per saperne di più vi lasciamo la nostra accuratissima recensione. Recensione CIDOO V75 PRO

Migliori tastiere meccaniche custom

Quello delle tastiere custom è un mondo enorme, amato da molti e compreso da pochi! In questo paragrafo troverete solo un prodotto indicativo per utenti alle prime armi disposti ad entrare in punta di piedi in questo nuovo universo. Piccola premessa: il 99% delle tastiere EPOMAKER presenti negli altri paragrafi sono da considerarsi custom.

Migliori tastiere meccaniche Amazon

Quando si tratta di prodotti come mouse e tastiere, il gigante dell'e-commmerce non delude le aspettative nemmeno di utenti esigenti. In questo paragrafo troverete una varietà di tastiere meccaniche disponibili su Amazon ad un ottimo prezzo. Ecco a voi il nostro elenco prodotti.

Logitech POP Keys Logitech POP Keys spicca decisamente per il suo caratteristico design in stile macchina da scrivere. Una tastiera meccanica che punta tutto sull'estetica senza però rinunciare ad una serie di funzionalità utili come le scorciatoie sui tasti funzione per screenshot, microfono e controlli multimediali. Una tastiera bella da vedere e facile da personalizzare tramite il collaudato software Logitech Options (inclusi i molti tasti emoji presenti in confezione). Compatibile con macOS, Windows, iOS, iPadOS, Chrome OS e Android. Niente male anche il prezzo.

Akko 5087B Plus Akko 5087B Plus è uno dei modelli di punta dell'azienda. Una tastiera meccanica affidabile, personalizzabile, programmabile e usabile senza fili. Abbiamo anche formato ISO EU e formato TKL (e c'è anche la variante 100%). La retro-illuminazione si mostra utile fino a un certo punto, inoltre si presenta rumorosa (o meglio troppo poco silenziosa). Il prezzo però è decisamente in linea con le aspettative. Per ulteriori pro e contro del prodotto vi lasciamo la nostra recensione. Recensione AKKO Horizon 5087B Plus

EPOMAKER EP75 75% Quando si tratta di tastiere meccaniche, EPOMAKER è sinonimo di qualità e convenienza, e questo modello ne è solo la dimostrazione. Abbiamo layout al 75%, comfort di digitazione e design compatto (merito delle dimensioni contenute). Un modello sia wireless che cablato (con cavo di tipo C), con una potente batteria da 10.000 mAh (fino a 50 ore di autonomia) e retroilluminazione RGB. Niente da dire sul prezzo, in linea con le caratteristiche specifiche e non eccessivamente alto.

Logitech G715 Logitech G715 spicca per il suo look elegante, diverso dal solito, e prettamente femminile. Stiamo parlando di una tastiera personalizzabile, programmabile (tramite software G Hub) e con un'ottima esperienza di digitazione (anche nel gaming si difende benissimo). Tutto molto bello, ma si sa, la qualità si paga anche! La nostra recensione e sull'intera collezione G Aurora (inclusi mouse e cuffie). Recensione Logitech G Aurora Collection

Migliori tastiere meccaniche silenziose

Trovare una tastiera meccanica silenziosa può mostrarsi un'impresa decisamente ardua. In questo paragrafo ne abbiamo selezionate un paio con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

EPOMAKER Shadow-X Gasket EPOMAKER Shadow-X Gasket spicca per il suo look un po' retro, per il suo formato particolare, per il piccolo ma funzionale display e per le varie modalità d'uso. A conti fatti EPOMAKER Shadow-X è una tastiera meccanica unica nel suo genere con un ottimo feeling in scrittura e buone sonorità. Per quanto riguarda la connettività abbiamo Bluetooth e Wi-Fi. Peccato per il software ancora spartano e per la retro-illuminazione utile fino a un certo punto. E il prezzo? Non è affatto esagerato! La nostra recensione è al servizio dei più curiosi. Recensione EPOMAKER Shadow-X

EPOMAKER RT100 EPOMAKER RT100 la nuova ammiraglia dell'azienda cinese è una tastiera meccanica ma silenziosa, retro ma modernissima (scusate il gioco di parole). Abbiamo tastierino numerico, potenziometro, selettori fisici, connessione Bluetooth o Wi-Fi e un mini display ben visibile mentre si scrive e si lavora. Silenziosissima e ben ammortizzata, insomma a questo prezzo è impossibile chiedere di più! Recensione EPOMAKER RT100

Feker Alice 80 Feker Alice 80 è una tastiera meccanica hot-swappable NKRO formato Alice composta da 68 tasti. I keycap in dotazione sono realizzati in PBT (polibutilentereftalato) dye-sub, tra i più resistenti, sia per solidità che per qualità della stampa. Il profilo dei tasti è un classico Cherry. L'esperienza di digitazione nuda e cruda è a dir poco fantastica. E questo dipende sia dalla scelta degli switch, sia dalle accortezze a livello costruttivo. Ottimi gli stabilizzatori, già lubrificati di fabbrica. La scocca è in plastica ABS di buona qualità. Recensione Feker Alice 80

Migliori tastiere meccaniche economiche (sotto i 100€)

Siete in cerca di una tastiera meccanica sotto i 100€? Bene, allora siete nel posto giusto perché in questo paragrafo troverete alcuni modelli dal prezzo conveniente e dall'ottima qualità costruttiva.

AJAZZ AK871 AJAZZ AK871 è una tastiera meccanica perfetta per ufficio e gioco. Stiamo parlando di una tastiera gaming 75%, Dual-Mode Bluetooth/2,4 Ghz, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, potrete collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente e passare facilmente da uno all'altro. Per un ottima esperienza di digitazione vi consigliamo questo prodotto.

ENDORFY Thock 75% ENDORFY Thock 75% per quanto riguarda prezzo e caratteristiche specifiche è sulla stessa lunghezza d'onda del modello precedente. Abbiamo interruttori lineari Kailh Red, layout italiano, keycaps in ABS, manopola di controllo del volume e design compatto e salvaspazio. A questo prezzo è impossibile chiedere di più.

‎MAMBASNAKE K3 ‎MAMBASNAKE K3 è una tastiera da gioco compatta a 98 tasti. Le sue dimensioni contenute la rendono adatta a tutti gli ambienti (casa e ufficio). Abbiamo 10 modalità di retroilluminazione, copritasti a iniezione bicolore in ABS, classici interruttori blu, clic e feedback tattile. Perfetto per lavoro e gioco. Spicca il design ergonomico, il poggiapiedi regolabili e la struttura resistente e premium. Il kit comprende anche un mouse da gioco leggero con guscio perforato a nido d'ape, accuratamente progettato per gestire anche le sessioni di gioco più impegnative.

Migliori tastiere meccaniche layout italiano

Se non volete rinunciare ad una tastiera con layout italiano, questo è il paragrafo giusto per voi.

Trust Gaming CALLAZ GXT 834 State entrando in punta di piedi nel mondo del gaming su PC? Bene, allora è una buona tastiera ciò che vi occorre. Con un piccolo investimento di circa 40€ (anche meno) vi porterete a casa una tastiera meccanica compatta e di buona qualità, adatta anche a spazi ristretti. Un buon modello entry-level da prendere in considerazione se si vuole spendere poco ma si cerca il meglio (o quasi). Di seguito la nostra recensione (troverete anche il mouse Trust Gaming YBAR GXT 922W). Recensione Trust Gaming Callaz GXT 834

SureFire Kingpin M1 60% SureFire Kingpin M1 60% è una tastiera meccanica compatta, programmabile, con layout italiano e soprattutto economica. Nel complesso non ha in serbo grosse sorprese, è tutto lì a portata di mano. Premettendo che il mondo delle tastiere meccaniche è davvero enorme, gli appassionati potrebbero non ritenerla degna della categoria, ma ehi non tutti sono disposti a spendere cifre esorbitanti per un prodotto di qualità superiore. Per meno di 50€ KingPin M1 potrebbe rivelarsi un'ideale compagna di giochi e perché no anche di scrittura. Recensione Surefire Kingpin M1 60%

Trust Gaming GXT 863 Mazz Trust Gaming GXT 863 Mazz è una tastiera meccanica per utenti alle prime armi. È economica, performante, bella da vedere, facile da utilizzare, con layout italiano QWERTY, interruttori meccanici RED Outemu, 14 modalità colore, USB Plug&Play. Se siete in cerca di una tastiera base, che costi poco e vi garantisca tanto (non tantissimo), questo prodotto potrebbe fare al caso vostro.

Come scegliere una tastiera meccanica

Per quanto riguarda le tastiere meccaniche, il mercato pullula di prodotti, quindi scegliere quello giusto può mostrarsi complicato. Cosa bisogna valutare al momento dell'acquisto ve lo diciamo brevemente in questo paragrafo. Per prima cosa badate bene che la vostra nuova tastiera sia ergonomica (sopratutto se scrivete/giocate parecchio). Seconda caratteristica da prendere in considerazione è il layout ovvero la disposizione dei tasti sulla tastiera (lo schema detto QWERTY è quello utilizzato in Italia). Nel caso di tastiere meccaniche wireless, dovrete considerare anche la connettività (le tecnologie da prendere in considerazione sono il Bluetooth o Wi-Fi a 2.4GHz, entrambe con un raggio d'azione di circa 10 metri). Design e retroilluminazione sono delle caratteristiche puramente estetiche (anche se la retroilluminazione può mostrarsi molto utile per chi lavora/gioca al buio). E il prezzo? Essendoci su Amazon una grande varietà di prodotti, potrete scegliere quello che più si avvicina al vostro budget!