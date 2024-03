Migliori Telecomandi Universali – Marzo 2024

La nostra lista dei migliori telecomandi universali aggiornata a marzo 2024.

Migliori telecomandi universali 2024

Partiamo da quello che può definirsi lo scenario attuale; in molte delle nostre case sono presenti più televisori supportati da una moltitudine di apparecchi elettronici come lettori DVD, decoder terrestre, decoder digitali, decoder Sky, console di gioco, soundbar e così via. Ovviamente e sfortunatamente, ciascuno di loro possiede un proprio telecomando. E se il nostro telecomando funzionasse come una chiave passepartout in grado di aprire qualsiasi porta? Ed è qui che entra in gioco il telecomando universale! Diversamente da un normale telecomando, può essere abbinato a più dispositivi in modo da poterli controllare tutti contemporaneamente.

Indice

Migliori telecomandi universali per TV

Se il vostro telecomando per TV è passato a miglior vita e siete in cerca di un nobile sostituto, in questo paragrafo vi proponiamo delle papabili soluzioni al vostro problema. Di seguito troverete i migliori telecomandi universali per TV. Sono tutti ottimi prodotti dal prezzo conveniente.

Davilis Telecomando Sostitutivo TV Samsung Il telecomando più economico della nostra guida è proprio lui, Davilis. Un prodotto di alta qualità realizzato in robusta plastica ABS resistente a cadute ed usura. La distanza di controllo è di circa 10 metri. Leggero ed ergonomico, con pulsanti morbidi e funzionali. Non mancano alcuni pulsanti di scelta rapida, ottimi e necessari per facilitare tutte le operazioni. Perfetto per sostituire il vostro vecchio telecomando Samsung.

Tianxunh Telecomando Sostitutivo Samsung Un telecomando progettato per sostituire interamente quello dei TV Samsung. Identico all'originale sia esteticamente che funzionalmente. Cosa importante, è la sua vastissima compatibilità (compatibile con la maggior parte dei modelli di TV Samsung). Si presenta con un design semplice, leggero e compatto. Molto facile da utilizzare e decisamente comodo da impugnare. Per la gioia di molti, non necessita di alcuna configurazione.

Riry Telecomando Universale TV Riry è un telecomando universale per TV dal prezzo conveniente. Il design si presenta robusto e durevole. I pulsanti sono morbidi, facili da premere e chiaramente stampati. Compatibile con la stragrande maggioranza dei TV presenti sul mercato. La configurazione è semplice come anche il suo utilizzo.

Superior Electronics Telecomando Universale Se siete in possesso di un TV Sony e siete in cerca di un telecomando che possa sostituire l'originale, questo è il modello che fa per voi. Stiamo parlando di un prodotto compatibile con tutti i TV Sony e con le funzioni smart TV. Sarà subito pronto per l'uso, in quanto non richiede una programmazione specifica.

Superior Electronics SUPTRB019 Siete in cerca di un prodotto affidabile, semplice da usare, compatibile con qualsiasi marchio? Bene questo telecomando universale potrebbe fare al caso vostro. Il prodotto in questione è piuttosto semplice sia nell'estetica che nell'utilizzo (non richiede alcuna programmazione). Inoltre, vanta un tasto di accesso rapido per le applicazioni Netflix e Amazon Prima Video. Infine, è compatibile con tutti i TV di marca LG, Samsung, Sony, Philips e Panasonic. Essendo un modello molto economico, ma pur sempre di qualità, ve lo consigliamo.

Superior Ready 5 Telecomando Universale Un telecomando universale autoapprendente, compatibile con gran parte dei TV e smart TV di marca LG, Samsung, Sony, Panasonic e Philips. Si presenta con un design compatto ed elegante. Grazie alle sue dimensioni contenute e ai suoi tasti molto grandi, risulta particolarmente adatto a persone anziane. Inoltre, le dimensioni ridotte e la forma ergonomica favoriscono l'impugnatura e lo rendono facile da utilizzare.

Superior SIMPLY Numeric Telecomando universale per 2 dispositivi Non lasciatevi ingannare dal prezzo, il telecomando universale in questione è un modello eccezionale. Si presenta con un design semplice e particolarmente confortevole, soprattutto grazie alle sue ridotte dimensioni e ai suoi tasti larghi e chiaramente riconoscibili. Uno dei pochi telecomandi autoapprendenti in circolazione (clona perfettamente ogni tasto di un altro telecomando). Ad ogni modo, necessita del telecomando originale funzionante per la programmazione. Un'ottima soluzione per gestire TV e decoder!

DigitalTech Telecomando Universale per TV Samsung Se siete in possesso di un TV Samsung e il vostro telecomando è passato a miglior vita, questo prodotto potrebbe essere un validissimo sostituto. Questo modello sopra ogni aspettativa è compatibile con circa 340 modelli TV di Samsung compresi quelli non smart. Essendo nato per includere tutte le funzionalità del telecomando originale, avrà la stessa configurazione dei tasti. Fortunatamente non necessita di alcun tipo di programmazione (vi basterà installare correttamente le batterie e procedere con l'utilizzo).

YOSUN Telecomando Universale Un altro telecomando universale dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo design semplice, pulsanti flessibili, segnale su lunghe distanze (>10 m) e tempo di risposta della trasmissione rapido (soli 0,2 sec). Perfetto per tutte le Smart TV, LCD, LED Samsung. Cosa importante, non è richiesta alcuna configurazione.

Migliori telecomandi universali programmabili

Tra i tanti telecomandi universali per TV, alcuni risultano programmabili. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori.

EDISION Telecomando Universale 2-in-1 Di seguito un economico telecomando universale 2-in-1 marchiato Edison, perfetto per gestire TV e decoder. Si tratta di un telecomando programmabile (con 4 pulsanti TV programmabili) compatibile con la maggior parte dei ricevitori Edison. Nulla da dire sul design, semplice, compatto, forse un po' troppo delicato (essendo sprovvisto di cover protettiva, attenzione a urti e cadute accidentali). Menzione d'onore al prezzo, super conveniente. Nel complesso, un buon prodotto da prendere in considerazione.

Superior Freedom Micro-USB 4-in-1 Un telecomando universale 4-in-1 perfetto per comandare contemporaneamente fino a 4 dispositivi audio/video come TV, TDT, SAT, DVD, Blu-ray, proiettori, soundbar, gli impianti Hi-Fi delle migliori marche e così via. Inoltre, si tratta di un prodotto piuttosto facile da programmare (basta un doppio click su marca e modello, tutto in meno di un minuto). Grazie agli aggiornamenti costanti e gratuiti, questo telecomando non diventerà mai obsoleto!

Metronic 495325 Telecomando Universale 4-in-1 Un telecomando universale programmabile 4-in-1 ottimo per comandare fino a 4 dispositivi (nelle loro funzioni originali) contemporaneamente. Ideale per sostituire e raggruppare fino a 4 telecomandi a scelta tra TV, decoder (digitale terrestre, decoder satellitare), DVD e così via. Compatibile con la quasi totalità delle marche e dei modelli, grazie a una delle più ampie banche dati presenti sul mercato.

Migliori telecomandi universali Wi-Fi

Se siete in cerca di un dispositivo che vi aiuti a trasformare il vostro smartphone in un telecomando universale, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

Telecomando IR Smart Universale Panamalar IR smart di Panamalar offre una compatibilità universale (50.000 dispositivi più Alexa e Google Home) e dispone di un timer perfetto per impostare accensione e spegnimento di ogni singolo dispositivo utilizzando solo lo smartphone. Per di più risulta facile da utilizzare grazie all'app semplice e intuitiva. Con questo prodotto siete pronti a trasformare il vostro smartphone in un telecomando universale.

Broadlink RM - Mini3 Broadlink RM Mini3 non è altro che un comodissimo telecomando a infrarossi Wi-Fi che vi consentirà di collegare e gestire tutti i vostri dispositivi da una sola app tramite smartphone. Anche in questo caso abbiamo la compatibilità sia con iOS che Android, il timer per la programmazione e un design semplice e compatto.

Broadlink - RM4 Mini Tra i telecomandi universali Wi-Fi abbiamo il comodissimo Broadlink RM4 Mini. Anche in questo caso ci ritroviamo dinanzi ad un modello compatibile con i sistemi iOS e Android. Con Broadlink potrete collegare più di 50.000 elettrodomestici utilizzando una sola app, anche qui piuttosto semplice e intuitiva. Il cloud contenente i dispositivi compatibili viene aggiornato continuamente, e questo è sicuramente un valore aggiunto di questo modello. Anche qui abbiamo comando vocale e timer per la programmazione per gestire gli elettrodomestici collegati.

BroadLink RM4 pro Questo modello è molto simile al precedente ma con qualche marcia in più. Supporta oltre 50.000 dispositivi IR come TV, STB, condizionatore d'aria, ventilatore, videoregistratore, DVD e altri ancora. La libreria dei dispositivi supportati viene costantemente aggiornata dal cloud, così RM4 pro è sempre compatibile con i dispositivi più recenti. Non funziona con Bluetooth. L'app dedicata è disponibile in Apple App Store e Google Play. Compatibile con Alexa e Google Home. Supporta solo Wi-Fi a 2,4 GHz.

Migliori telecomandi universali per cancelli

E se il problema per una volta non fosse il TV ma il cancello del vostro garage? Noi abbiamo la soluzione! In questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori telecomandi universali per cancelli.

Superior KEY Radiocomando Universale Per Cancello Con questo telecomando avrete la possibilità di programmare fino a 4 dispositivi differenti. Si tratta di un telecomando per cancelli con codice fisso e con frequenza pari a 433,92 MHz. La programmazione risulta semplice e veloce. Inoltre, è compatibile con la stragrande maggioranza dei radiocomandi presenti sul mercato. La confezione comprende un manuale d'uso e batterie da 12V.

Telecomando Universale Per Cancello Automatico Il modello in questione non è altro che un telecomando autoprogramambile, a codice fisso e con frequenta a 433.92 MHz. Realizzato in abs e alluminio, presenta un design semplice e compatto, ed è dotato di copri tasti scorrevole. Compatibile con la stragrande maggioranza dei telecomandi per cancelli presenti sul mercato.

Arikaree Telecomando Universale Per Cancello Ecco a voi un conveniente set da 3 telecomandi universali per cancelli. Il design è semplice e colorato, le dimensioni abbastanza contenute come anche il peso. Ogni telecomando ha la possibilità di memorizzare fino a 4 codici. Un modello autoapprendente perfetto per sostituire tutti i radiocomandi fuori produzione.

WHY EVO Radiocomando Universale Apricancello Si tratta di un prodotto made in Italy venduto ad un prezzo decisamente conveniente. Risulta facile da programmare soprattutto grazie alle istruzioni in italiano presenti nella confezione. Un telecomando per cancelli multifrequenza, ad ampio raggio e con bumper salva-urti di colore blu. Non manca una batteria a litio di lunga durata in dotazione.

Come scegliamo i migliori telecomandi universali?

Premettendo che il telecomando universale è la soluzione ideale per chi vuole semplificare la propria vita e diminuire il numero di telecomandi nella propria casa, ciò che va detto è che acquistarne uno, non è un'impresa semplice! Sul mercato è presenta una vasta gamma di prodotti, molti di loro si differenziano per il prezzo, che cambia in proporzione alle caratteristiche specifiche del dispositivo. Di seguito abbiamo selezionato una serie di variabili da prendere in considerazione al momento dell'acquisto. Compatibilità: la prima variabile che dovrete sicuramente prendere in considerazione al momento dell'acquisto del vostro telecomando, è il suo livello di compatibilità. A tal proposito, dovremmo aprire una piccola parentesi sul concetto di "universale". Quando parliamo di telecomando universale, non ci riferiamo soltanto a quei modelli compatibili con diverse tipologie di dispositivi (esempio TV, DVD, Blu-ray e così via), ma ci riferiamo anche a tutti quei prodotti realizzati esclusivamente per sostituire il telecomando di uno specifico TV o di uno specifico brand (telecomandi universali per TV Samsung, LG, Philips e così via). Numero di dispositivi controllabili: inoltre, non solo dovrete valutare la tipologia di prodotti compatibili, ma anche il numero di dispositivi controllabili. Per chiarire facciamo subito un pratico esempio; tra gli articoli più economici è possibile trovare telecomandi in grado di gestire solo 2 dispositivi (esempio 2 TV o TV e decoder). I telecomandi universali di fascia più alta possono arrivare a controllare fino a 15 dispositivi contemporaneamente. Aggiornamenti: essendo che la tecnologia è in continuo divenire, sarebbe opportuno un telecomando che offra la possibilità di installare facilmente gli aggiornamenti legati ai prodotti più recenti. Premettendo che tutti i telecomandi possiedono un database contenente l'elenco di tutti i dispositivi compatibili, purtroppo, nei modelli più economici l'elenco non può essere integrato aggiungendo nuovi dispositivi. Per quanto riguarda i modelli più costosi, esistono svariati metodi per effettuare gli aggiornamenti: connessione USB ad un software online, servizio tramite SMS, applicazione dedicata scaricabile su smartphone e così via. Altre caratteristiche: altre caratteristiche che dovrete prendere in considerazione al momento dell'acquisto sono il numero di funzioni offerte dal telecomando, la possibilità di gestirlo tramite smartphone o PC, il tipo di programmazione, il tipo di alimentazione (molti funzionano grazie a pile usa e getta o grazie a batterie al litio integrate, ricaricabili tramite base di ricarica) e il livello di ergonomia.