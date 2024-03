Migliori Termostati Wi-Fi nel 2024

La nostra lista dei migliori termostati Wi-Fi aggiornata a marzo 2024.

Migliori termostati Wi-Fi 2024

Prima di addentrarci nel vivo di questa guida, partiamo da una semplice domanda: cos'è un termostato Wi-Fi? Un termostato Wi-Fi non è altro che un dispositivo in grado di percepire la temperatura dell'ambiente al fine di regolarla o programmarla. A conti fatti, la versione Wi-Fi di questi apparecchi presenta le stesse funzionalità di base dei modelli "tradizionali", con qualche marcia in più! Grazie alla connettività wireless offrono la possibilità del controllo da remoto (potrete gestire tutte le funzionalità tramite smartphone, tablet, smartwatch e altri dispositivi compatibili). Il mercato dei termostati Wi-Fi è molto vasto e comprende una moltitudine di prodotti, alcuni anche piuttosto economici. Ma perché si dovrebbe acquistare un termostato Wi-Fi? Per una questione di comodità, ma soprattutto per il risparmio energetico (in seguito all'ottimizzazione dell'utilizzo della caldaia si riesce a risparmiare quasi più del 30%).

Migliori Termostati Wi-Fi economici - sotto i 100€

Se siete in cerca di termostati basici, sotto i 100€ ne troverete abbastanza! In questo paragrafo abbiamo raccolto quelli che secondo noi e le nostre fonti sono i migliori. Di seguito il nostro corposo elenco!

Konesky Termostato Wi-Fi Non lasciatevi ingannare dal prezzo estremamente economico, Konesky è un ottimo termostato Wi-Fi che non ha nulla da invidiare ad altri modelli appartenenti alla stessa fascia. Si presenta con un design minimalista ed è inoltre dotato di un grande schermo LCD che vi consentirà di vedere facilmente la temperatura. Stiamo parlando di un termostato programmabile e gestibile tramite app dedicata. Compatibile con Alexa.

Beok BOT-313 Termostato Wi-Fi Beok è un termostato per caldaia a gas Wi-Fi economico. Si tratta di un dispositivo piuttosto conosciuto e tra i più venduti. Considerando il prezzo non aspettatevi miracoli in termini di design e funzionalità. Insomma, si tratta di un dispositivo semplice che fa il suo dovere senza troppi fronzoli. Grazie all'app dedicata potrete controllare il termostato da remoto con lo smartphone e programmare gli orari di funzionamento della caldaia (la programmazione è settimanale). Compatibile con Alexa e Google Home. Un prodotto funzionale da prendere in considerazione.

Domyno Termostato Wi-Fi Siete in cerca di un termostato economico che faccia bene il suo lavoro? Bene, questo prodotto marchiato Domyno potrebbe fare al caso vostro. Vanta un comodo display LCD (purtroppo non touch) controllabile attraverso i pulsanti. Potrete montarlo a parete o su scatola in base alle vostre esigenze. Non manca la compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit. Inoltre, potrete gestire il termostato Wi-Fi comodamente dal vostro smartphone o tablet grazie alle app di gestione "SMART LIFE" o "TUYA". Con 3 programmi settimanali e 6 fasce orarie, avrete sempre una temperatura ottimale risparmiando soldi ed energia.

LEDLUX LL0253 Termostato Wi-Fi Questo termostato Wi-Fi marchiato LEDLUX è un modello da parete per caldaia a gas. Si presenta con un design piuttosto semplice e vanta un'elegante scocca di colore bianco. Si tratta di un termostato programmabile, intelligente, multifunzionale e compatibile con Amazon Alexa Echo e Google Home. Grazie all'app dedicata avrete la gestione dei programmi e la visione del termostato sempre a portata di mano.

Decdeal Termostato Wi-Fi Questo bellissimo termostato Wi-Fi marchiato Decdeal è uno dei migliori modelli economici attualmente in circolazione. Si presenta con un design semplice e circolare. Stiamo parlando di un termostato intelligente per caldaia a gas dotato di un display LCD retroilluminato. Grazie all'app dedicata potrete controllare tramite smartphone la temperatura del vostro appartamento e modificare facilmente le impostazioni e la programmazione. È compatibile con Amazon Echo, Alexa, Google Home e IFTTT.

Meross Termostato Wi-Fi Meross è un termostato Wi-Fi economico ma di qualità, compatibile con la maggior parte dei sistemi di riscaldamento a pavimento elettrico. Per il suo utilizzo è richiesto il Wi-Fi a 2,4 GHz. Grazie all'app dedicata (app Meross) potrete gestire il dispositivo comodamente dal vostro smartphone. Compatibile con HomeKit, Alexa e Google Home. Un prodotto di facile installazione e utilizzo (Hub non richiesto).

Tellur Termostato Wi-Fi Il termostato Tellur supporta sia il controllo manuale che quello automatico. Con questo dispositivo potrete controllare e regolare facilmente la temperatura della vostra casa tramite l'app dedicata. Avendo un display LCD da 3,7" illuminato e pulsanti a sfioramento, per voi sarà facilissimo leggere ed impostare la temperatura o il giusto programma. Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant. Attenzione! Funziona solo con reti Wi-Fi a 2,4 Ghz, WPA / WPA2!

Decdeal Termostato Wi-Fi Decdeal è un termostato Wi-Fi per caldaia a gas. Si presenta come uno schermo LCD retroilluminato a colori di grandi dimensioni (4.8"). Il touch screen semplificherà tutte le vostre operazioni. Ovviamente, stiamo parlando di un dispositivo programmabile e gestibile tramite app dedicata. Compatibile con Alexa, Amazon Echo, Google Home e Tmall Genie. Ottimo e soprattutto utile il sensore di umidità integrato.

MoesGo Termostato Wi-Fi Il modello in questione si presenta con un design pratico ed intuitivo, una cornice in metallo argentato spazzolato e un display LCD con pulsanti touch a colori. Inoltre, potrete controllarlo manualmente o collegarlo al Wi-Fi e gestirlo tramite app. Ancora una volta abbiamo un dispositivo programmabile e compatibile con Amazon Alexa e Google Home. Un termostato Wi-Fi venduto ad un prezzo decisamente conveniente.

Tellur Termostato Wi-Fi Vi proponiamo un buon termostato Wi-Fi dall'ottimo prezzo. Vediamo subito le caratteristiche specifiche. Abbiamo comando a distanza, controllo vocale Alexa, Google e Siri, calibrazione del sensore di temperatura, statistiche e storia della temperatura, blocco bambini, programma settimanale 7 giorni con 6 diversi programmi, più la protezione antigelo. L'estetica è piuttosto semplice, cominciando dallo schermo piccolo e a colori. Per quanto riguarda l'installazione, potrete posizionarlo su scrivania o montarlo a parete. Stessa cosa per l'alimentazione, in quanto potrete alimentarlo tramite cavo USB di Tipo-C (cavo incluso) o con due batterie AA(LR6) da 1,5 V (non incluse). Funziona solo con reti Wi-Fi a 2,4 GHz, WPA / WPA2. Compatibile con l'app Tuya e SmartLife.

Migliori termostati Wi-Fi sopra i 100€

In questo paragrafo sale il prezzo e con esso anche la qualità. Di seguito troverete dei prodotti costosi (ma non troppo) ottimi per soddisfare le esigenze di tutti, anche quelle di utenti maggiormente pretenziosi.

Nest Termostato Wi-Fi Questo è attualmente il miglior termostato Wi-Fi in circolazione. Si presenta con un design semplice e minimalista e vanta un display a colori molto luminoso. Una sua peculiarità è la sua capacità di autoapprendimento (imparerà le abitudini della famiglia, apprenderà le temperature maggiormente gradite, e le imposterà in automatico). Dite addio alle solite programmazioni, vi basterà ruotarlo verso l'alto o verso il basso per avviare il programma da lui stesso ideato. Inoltre, potrete gestire le sue funzioni tramite smartphone grazie all'app dedicata.

tado° V3+ Kit Di Base Tado è un termostato che si distingue per semplicità estetica e utilizzo. L'app dedicata, che consente il controllo da remoto tramite smartphone, è decisamente intuitiva e molto facile da utilizzare. Il termostato si adatterà al vostro stile di vita avvalendosi della geolocalizzazione. Inoltre, funziona con tutti i maggiori produttori e impianti di riscaldamento più comuni. Compatibile con Amazon Alexa, Assistente Google e Siri di Apple.

Migliori termostati Wi-Fi a batteria

Un buon termostato Wi-Fi può essere a batteria? Certo che può, e noi siamo pronti a dimostrarvelo! In questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori termostati Wi-Fi a batteria. Di seguito i nostri prodotti con relative descrizioni.

Vemer Termostato Wi-Fi a Batteria Il prodotto in questione è un cronotermostato elettronico con alimentazione a batteria e installazione a parete, che consente la regolazione della temperatura dell'ambiente sia in modalità riscaldamento (inverno) sia in modalità condizionamento (estate). Comodo il display LCD retroilluminato di colore blu con tasti touch. Semplice esteticamente (l'effetto vetro del display conferisce al cronotermostato un aspetto brillante e moderno) e di facile utilizzo (tramite l'app dedicata scaricabile dagli store di iOS e Android).

BLISS2 Termostato Smart a Batteria BLISS2 si installa in modo semplice e veloce, e può sostituire qualsiasi termostato presente in casa. Abbiamo design essenziale e ultra-sottile perfetto per ogni tipo di ambiente, visualizzazione chiara e brillante, montaggio a parete o fissaggio su scatola, comando manuale o vocale tramite assistente vocale, programmazione settimanale, funzionamento anche in assenza di rete Internet e infine alimentazione a batterie o alimentatore. Un ottimo termostato smart a batteria da prendere in considerazione.

Migliori termostati Wi-Fi Bticino

Bticino è da sempre sinonimo di qualità ed efficienza in questo settore. Al momento della rinomata azienda c'è solo un prodotto disponibile sul mercato. In attesa di poter nutrire ulteriormente questa categoria, vi invitiamo a proseguire nella lettura della nostra guida. Non si sa mai, potreste trovare il prodotto che fa per voi!

Bticino Termostato Wi-Fi Questo termostato Wi-Fi si presenta con un design semplice e moderno. Tramite l'app dedicata potrete scegliere tra svariati programmi predefiniti a seconda delle vostre esigenze. Grazie alla funzione boost potrete attivarlo per brevi lassi di tempo, in modo da riscaldare la vostra casa velocemente. Diversamente la funzione autoadapt vi garantirà la giusta temperatura in qualsiasi momento. Compatibile con gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Apple Homekit. È disponibile il modello sia da incasso che da parete.

Migliori termostati Wi-Fi Vimar

Anche Vimar ha fatto la sua parte nel settore dei termostati, e noi abbiamo fatto la nostra raccogliendo in questo paragrafo i suoi migliori prodotti. Vi lasciamo al nostro elenco.

VIMAR 02973 Termostato Smart Tecnicamente questo termostato non dovrebbe trovarsi in questa guida, poiché è Bluetooth e non Wi-Fi! Ahimè, trattandosi comunque di un ottimo termostato smart, abbiamo deciso di fare un'eccezione! Progettato per unire l'immediatezza d'uso del display digitale a LED alla facilità del comando a rotella. Il display risulta perfettamente visibile anche da lontano, grazie ai 3 differenti livelli di luminosità. Per di più, potrete impostare programmi in base alle vostre abitudini di vita o associare soglie di temperatura per giorni e per fasce orarie (il tutto tramite l'app dedicata). Un prodotto sottile, dall'ottima ergonomia, l'estetica perfetta e soprattutto facile da utilizzare (vi basterà girare la rotella e scegliere la temperatura ideale).

Vimar 02912 Termostato Wi-Fi Anche in questo caso siamo dinanzi ad un termostato elettronico Wi-Fi perfetto per il controllo locale e la gestione della temperatura tramite l'app dedicata (riscaldamento e condizionatore). Per di più abbiamo un'interfaccia utente intuitiva e minimalista, un design moderno e un display a LED con buona visibilità. Compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google e con il protocollo IFTTT. Un ottimo prodotto marchiato Vimar da prendere in considerazione.

Migliori Termostati Wi-Fi Netatmo

I prodotti Netatmo spiccano per qualità costruttive e funzionalità. In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori. Di seguito i migliori termostati della rinomata azienda.

Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wi-Fi Con questo prodotto siamo a metà strada tra design e funzionalità, tra comfort e risparmio energetico. Con i programmi di riscaldamento personalizzabili, potrete gestire la temperatura della vostra casa in base alle vostre esigenze ed abitudini. Inoltre, potrete programmarlo comodamente anche da remoto tramite l'app dedicata. Compatibile con i principali assistenti vocali come Alexa, Apple Homekit e Google Assistant. La funzione autoadapt, una volta verificate le condizioni climatiche esterne e interne, vi garantirà una temperatura ideale. Inoltre, è compatibile con la maggior parte delle caldaie. Il termostato è compatibile con la maggior parte dei modelli di caldaia e le valvole termostatiche sono compatibili con il 90% dei termosifoni ad acqua calda, grazie agli adattatori in dotazione.

Come scegliamo i migliori termostati Wi-Fi?

Come ci siamo già detti, il mercato dei termostati Wi-Fi è vasto e comprende molti prodotti, alcuni dei quali si differenziano tanto per il prezzo quanto per le caratteristiche. Qui di seguito, ci apprestiamo ad elencarvi quelle che un prodotto di qualità deve necessariamente avere. Connettività: quando parliamo di connettività, ci riferiamo sicuramente alla possibilità di connettere il termostato Wi-Fi alla vostra rete domestica e di gestirlo comodamente dal vostro smartphone tramite un'app dedicata, scaricabile da iOS e Android (potrete accedere al pannello di controllo del vostro termostato in qualsiasi momento, anche se siete lontani da casa). Autoapprendimento: essendo un dispositivo intelligente ci si aspetta che, con il tempo, sia in grado di apprendere le abitudini della casa e farle proprie. In tal caso, il dispositivo sarà in grado di autoprogrammarsi! Geolocalizzazione: sarebbe utile se il termostato fosse in grado di riconoscere la vostra posizione e autoprogrammarsi di conseguenza per garantirvi un piacevole ritorno a casa (in una fredda giornata d'inverno, non dispiacerebbe tornare a casa dopo il lavoro e trovare l'appartamento riscaldato). Sensori: l'ideale sarebbe avere un termostato in grado di rilevare la vostra presenza/assenza in appartamento, in modo da autoprogrammarsi di conseguenza. Non guasterebbe se oltre alla vostra presenza, rilevasse anche le condizioni climatiche esterne, sempre con la finalità di regolarsi di conseguenza. Compatibilità: essendo un dispositivo smart, è importante la sua compatibilità con Alexa, Google Assistant e hub domotici. Prezzo: ultimo, ma non per importanza, è il prezzo. Come ci siamo già detti, essendo un mercato vasto, troviamo davvero una moltitudine di prodotti, molti dei quali sono economici a differenza di molti altri che sono particolarmente costosi. Ovviamente il prezzo dipende dalla qualità del dispositivo, in quanto più questa sale, più sale proporzionalmente il prezzo. I dispositivi in grado di regolare solo la temperatura di casa da remoto e programmare il funzionamento della caldaia sono veramente economici. Se desiderate invece prodotti in grado di autoapprendere le vostre abitudini e dotati di particolari sensori, in quel caso il prezzo salirà in maniera significativa.

