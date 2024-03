Migliori TV 4K del 2024

La nostra lista dei migliori TV 4K aggiornata a marzo 2024. Vi ricordiamo che c'è anche la pagina generica dei migliori TV 2024 dove troverete anche altri modelli.

I migliori TV 4K 2024

Ciò che un tempo era utopia, oggi è una solida realtà! I TV 4K si stanno diffondendo a macchia d'olio, per non dire che stanno prendendo letteralmente il sopravvento sui modelli HD-Ready e full HD. Il tutto sta accadendo per poche semplici ragioni che ci apprestiamo ad elencarvi. I TV 4K non solo offrono una risoluzione fino a 4 volte superiore, ma vantano un ottimo rapporto qualità/prezzo per quelle che sono le loro caratteristiche specifiche. Se siete delle persone lungimiranti intente ad acquistare un TV in linea con le vostre esigenze senza dar fondo a tutti i vostri risparmi, in questa guida troverete sicuramente il prodotto giusto per voi. Ecco a voi i migliori TV 4K attualmente presenti sul mercato.

Indice

Migliori TV 4K economici - sotto i 500€

Avete problemi di budget ma non volete rinunciare alla qualità? Niente paura, perché in questo paragrafo abbiamo raccolto solo TV 4K aventi un prezzo inferiore ai 500€. Di seguito i migliori TV 4K economici.

New Majestic TVD 227 T2 UHD V2 Questo TV marchiato Majestic vanta uno schermo UHD 4K da 27" con retroilluminazione di tipo DIRECT LED. Il design è davvero semplice e minimalista, nulla che possa stonare con il vostro arredamento. Le connessioni sono tante, infatti potrete collegare nuovi e vecchi dispositivi grazie alle 3 porte HDMI in alta risoluzione, alla vecchia presa SCART o alle prese AV e COMPONENT. E' dotato di un sintonizzatore digitale terrestre di ultima generazione con codifica HEVC MAIN 10, perfetto per vedere tutti i canali disponibili sulla piattaforma DTV e su quella successiva T2.

TCL 43P639 Siete in cerca di un TV 4K di piccole dimensioni e dal prezzo contenuto? Perfetto, questo ultimissimo modello di TCL è la soluzione. Questo TV dal design semplice, compatto e moderno, vanta un comodo schermo da 43" ultra-sottile. Grazie a Dolby Audio avrete suoni chiari, ricchi e potenti. Non manca il supporto HDR, perfetto per riprodurre immagini dettagliate e con un'ottima resa cromatica. Gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant saranno sempre a vostra disposizione. Ottimo anche il telecomando semplice esteticamente e intuitivo nell'utilizzo.

Hisense 43A67H Hisense 43A67H è un TV da 43" dal design slim, con meno cornici e più immagini. Abbiamo Alexa e Wi-Fi integrati, un telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e RaiPlay, sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2 HEVC 10. La risoluzione è 4K. Perfetto per film e serie TV, ma ottimo anche per il gaming. Un TV completo a 360° dal prezzo super conveniente da prendere in considerazione.

Hisense 43A6K Questo TV spicca per la sua qualità video 4K estremamente dettagliata. VIDAA, il sistema operativo proprietario di Hisense, offre un facile accesso a oltre 150 contenuti over-the-air, via cavo, satellitari, DTV o in streaming. Game Mode PLUS garantisce un'esperienza di gioco ultra-fluida e incredibilmente responsiva. Con la tecnologia DTS Virtual:X degli speaker avrete un'audio immersivo in qualsiasi momento (a prescindere dal contenuto). Un TV facile da utilizzare, economico e performante. Consigliato.

Hisense 43E77KQ Vi proponiamo questo TV dall'ottimo rapporto qualità/prezzo marchiato Hisense. Vanta un comodo schermo da 43" QLED UHD 4K dal design slim, con meno cornici e più immagini. Con VIDAA U6 avrete accesso facile e istantaneo a molteplici contenuti tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Rai Play. Dolby Atmos ottimizzerà l'audio di qualsiasi contenuto per garantirvi un intrattenimento di livello superiore. Per un'esperienza di gioco ultra-fluida non manca Game Mode Plus.

Migliori TV 4K 43 pollici

Oggi giorno, lo spazio non è più un problema! Se siete in cerca di un TV 4K di piccole dimensioni da posizionare ovunque, in questo paragrafo troverete sicuramente il modello giusto per voi.

Toshiba 43UK3163DA Questo TV 4K di Toshiba spicca per prezzo, design, qualità costruttiva e caratteristiche specifiche. Dolby Vision e Dolby Atmos si occuperanno della qualità delle immagini e dell'audio. Per di più, è compatibile con i formati HDR10 e HLG. Alexa sarà sempre pronta ad aiutarvi nella gestione del TV. Per quanto riguarda gli ingressi in dotazione, abbiamo una varietà di soluzioni (sintonizzatore integrato DVB-T2/C/S2, 3 ingressi HDMI, 1 USB e l'uscita ottica digitale). Tutte delle ottime ragioni per prenderlo in considerazione.

Xiaomi F2 In questo paragrafo vi proponiamo anche un conveniente TV da 43" marchiato Xiaomi. La risoluzione è 4K Ultra HD e non manca il supporto HDR10. Con il sistema operativo Fire TV potrete godervi migliaia di app e canali tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, DAZN e così via. La qualità del suono è ottima grazie ai due altoparlanti di alta qualità da 12 W. Grazie alla qualità del pannello e all'ottimo tempo di risposta (fino a 6 ms a seconda delle dimensioni dello schermo) risulta perfetto anche per il gaming. Compatibile con Alexa (incluso).

Hisense 43E63KT Questo bellissimo TV Hisense 4K da 43" spicca per il suo design slim, con meno cornici e più immagini. Compatibile con Alexa. Non mancano il supporto alla tecnologia HDR, il Wi-Fi integrato e un comodo telecomando con accesso diretto a molteplici contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay. Dolby Vision si occuperà della qualità delle immagini. Ottimo anche per il gioco grazie all'input lag ridotto. Un TV completo a 360° da prendere in considerazione.

LG 43UR80006LJ Ecco a voi un nuovissimo TV da 43" marchiato LG. Il Real 4K di LG vi assicurerà una resa eccezionale dei colori, con sfumature precise e contrasti ben definiti. Integra lo standard DVB-T2 HEVC Main 10. Troverete pronti all'uso tantissimi servizi di streaming fra cui Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, RaiPlay e DAZN. Per di più, il Game Optimizer e la Game Dashboard miglioreranno in maniera significativa la vostra esperienza di gioco. Un TV completo a 360° dal prezzo conveniente.

Samsung UE43CU8070UXZT Samsung CU8070 spicca per il suo fantastico schermo pronto a regalarvi colori puri, nitidi e realistici. Il design elegante e sottile si sposerà perfettamente con qualsiasi arredamento. Ottimo il rapporto qualità/prezzo del modello da 43". Tecnologia LED, supporto HDR, risoluzione 4K, collegamenti e porte per tutti i gusti, insomma tutto ciò che serve ad un TV meritevole di considerazione.

Samsung QE43LS01BGUXZT Samsung The Serif 4K LS01B spicca per il suo design a 360° (vista perfetta da tutte le angolazioni) e il suo Matte Display (lo schermo opaco riduce drasticamente la luce riflessa). Grazie allo stand con supporto rimovibile potrete spostare The Serif da una stanza all'altra e posizionarlo ovunque. La tecnologia Quantum Dot e l'HDR 10+ vi offriranno sempre il massimo del realismo. Ottimo anche il prezzo.

Migliori TV 4K 50 e 55 pollici

In questo paragrafo troverete TV 4K di dimensioni medio-grandi dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. "Costoso" non deve necessarimente essere sinonimo di "grande".

Samsung UE55CU7170UXZT Un altro TV Samsung 4K di qualità da prendere in considerazione. Il design è semplice, elegante e moderno, insomma perfetto per qualsiasi salotto. Il prezzo è decisamente abbordabile e la qualità costruttiva ovviamente buona come quella di qualsiasi prodotto Samsung che si rispetti. Facile da utilizzare soprattutto grazie a SmartThings. Come motore portate del dispositivo troviamo Crystal Processor 4K. Bello lo schermo da 55" LED. Non manca il supporto HDR.

Hisense 50A78GQ Un TV di qualità per utenti pretenziosi che non hanno problemi di budget. Questo TV marchiato Hisense ha tutto ciò che serve per garantirvi un'ottima esperienza di visione. Abbiamo uno schermo 4K da 50", design slim con meno cornici e più immagini e un comodissimo stand centrale. Non mancano gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, il Wi-Fi integrato e un telecomando con accesso diretto a 7 contenuti tra cui Prime Video, Netflix e RaiPlay. Le tecnologie Dolby Atmos e Vision si occuperanno del suono e delle immagini. Un ottimo TV da prendere in considerazione.

Hisense 55E7KQ Tecnologia Quantum Dot, Risoluzione 4K Ultra HD, supporto HDR e Dolby Vision, insomma a questo TV marchiato Hisense non manca davvero nulla! Avrete immagini raffinate, realistiche e più nitide, il tutto su uno schermo di 55" dal design elegante e moderno. Con il sistema operativo VIDAA avrete accesso veloce e semplice a tantissimi contenuti e applicazioni. Un TV 4K dal prezzo conveniente e performante.

Samsung TV UE50CU8570UXZT Di seguito un TV Samsung da 50" con Processore Crystal 4K, supporto HDR, tecnologia Dynamic Crystal Color e design AirSlim. Abbiamo anche Contrast Enhancer ad ottimizzare la profondità e il colore, e Motion Xcelerator per un'esperienza di gioco con immagini più fluide. Per quanto riguarda il suono, questo TV offre un audio surround 3D sincronizzato con l'azione. Con Q-Symphony la vostra soundbar (non inclusa) sarà sempre in perfetta armonia con gli altoparlanti del televisore. Non manca Adaptive Sound a garantire un suono calibrato in base ai contenuti.

TCL 55T8A Di seguito vi proponiamo un ottimo smart TV, uno di quelli super completi da non lasciarsi scappare. TCL 55T8A vanta un pannello QLED da 55" a risoluzione 4K e supporto HDR Pro, con refresh rate fino a 144 Hz e certificazione per Dolby Vision e Atmos. Il sistema smart non è altri che Google TV, con tutte le funzionalità di Assistant e dei servizi Google pronte sin da subito. Tecnologia all'avanguardia e ottima qualità dell'immagine, il tutto ad un prezzo super conveniente.

TCL 55C841 Di seguito vi proponiamo un ottimo TV TCL. Vanta un pannello QLED Mini LED da 55". La risoluzione è 4K e non manca il supporto HDR. Ottimo anche il refresh rate fino a 144 Hz. Immancabili Dolby Vision e Atmos. Il sistema smart non è altri che Google TV, con tutte le funzionalità di Assistant e dei servizi Google. Tecnologia all'avanguardia e ottima qualità dell'immagine. Qualora 55" fossero pochi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai modelli da 65" e 75".

Migliori TV 4K 65 e 75 pollici

Se siete in cerca di un TV 4K di grandi dimensioni che si sposi benissimo con il vostro salotto, in questo paragrafo troverete sicuramente il giusto modello.

Samsung TV Crystal UHD UE65BU8570UXZT Di seguito vi proponiamo questo nuovissimo TV da 65" UHD 4K dal design semplice, elegante e ultra-sottile. Con Dynamic Crystal Color avrete colori vibranti, reali e immagini cristalline. Grazie a Object Tracking Sound godrete di un'esperienza sonora completamente immersiva. Ovviamente il TV è predisposto a ricevere il nuovo digitale terrestre 2.0, senza bisogno di decoder. Da notare l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Impossibile non prenderlo in considerazione.

Philips 65PUS8118/12 Di seguito un TV LED 4K compatibile con tutti i principali formati HDR, con Dolby Vision e Dolby Atmos. Inoltre, vi basterà premere un pulsante sul telecomando per parlare con Alexa (integrata). Ultimo, ma non per importanza, il design. Abbiamo uno schermo praticamente privo di cornice e un sottile piedistallo color grigio scuro all'altezza giusta per inserire una soundbar. Ottimo anche per il gaming (grazie alla bassa latenza). Buono il rapporto qualità/prezzo.

LG 75NANO766QA Vi proponiamo un bellissimo TV NanoCell da 75" dal prezzo conveniente. Il potente processore si occuperà delle immagini (trasformando in 4K i contenuti a risoluzione inferiore) e del suono (con la funzione AI Sound). Per le vostre maratone di film e serie TV avrete tantissime piattaforme di streaming a disposizione. Google Assistant e Amazon Alexa sono integrati. Non manca la compatibilità con Apple Airplay 2 e HomeKit.

LG 75UR78006LK.API Di seguito vi proponiamo un nuovo TV 4K marchiato LG. Vanta un ottimo schermo da 75". A muovere il dispositivo troviamo il nuovo processore Alpha5 di sesta generazione. Per le vostre maratone di film e serie TV potrete scegliere tra i tantissimi servizi di streaming presenti sulla piattaforma smart webOS di LG. Per di più, il TV integra l'assistente ThinQ AI e gli immancabili Google Assistant e Alexa. Per quanto riguarda il prezzo, l'offerta attuale è davvero ottima.

TCL 75P739 Vi proponiamo un grande TV TCL da 75". La risoluzione è 4K e non manca il supporto alla tecnologia HDR. Le tecnologie Dolby Atmos e Vision vi garantiranno immagini realistiche e un audio avvolgente. Comodo il doppio telecomando incluso, pronto a garantirvi un intrattenimento semplice e illimitato. Compatibile con gli assistenti vocali del momento. Ottimo per film e serie TV, buono anche per il gaming (soprattutto per la bassa latenza).

Panasonic TX-65LX800E Vi proponiamo un TV LED 4K di Panasonic. Vanta uno schermo da 65" HDR Cinema Display. Motore del dispositivo è il processore HCX. Con Chromecast built-in potrete trasmettere film, spettacoli, app, giochi e molto altro ancora direttamente al TV. Non manca un comodo telecomando con pulsante dedicato a Google Assistant. Peccato per il prezzo (un po' costoso).

Sony KD65X80L Un TV progettato per offrire un intrattenimento semplice e senza limiti. Abbiamo immagini dai colori realistici, audio nitido e potente, e un ottimo processore 4K HDR X1. Lo Speaker X-Balanced è stato creato per integrarsi perfettamente con il design sottile del TV. Il prezzo è piuttosto oneroso, ma nel complesso rispecchia le caratteristiche del prodotto. Se non avete problemi di budget vi consigliamo caldamente questo prodotto.

Migliori TV 4K per PS5

Se siete in cerca di un TV 4K per godervi al meglio la vostra console di nuova generazione e le vostre sessioni di gioco, in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi. Ecco a voi i migliori TV 4K per PS5.

Hisense 50E78HQ Hisense 50E78HQ vanta un bellissimo design moderno e un pannello QLED da 50" a risoluzione 4K. Immancabile il supporto alle tecnologie HDR, HDR10+, HLG e Dolby Vision. La tecnologia AI Picture e la modalità gaming ottimizzeranno la qualità audio/video dei vostri contenuti. Il prezzo è alla portata di tutti. Un TV perfetto per giocatori con problemi di budget.

Panasonic TX-49JX940E Panasonic TX-49JX940E si distingue per il suo schermo HDR Cinema Display Pro con retroilluminazione LED di qualità superiore (perfetto per cinema e gaming). Il nuovo processore HCX Pro AI vi offrirà colori accurati, contrasti ben definiti e chiarezza assoluta ad ogni scena. Con l'elaborazione audio e la tecnologia Dolby Atmos, avrete un'esperienza audio di livello superiore. Inoltre, con Dolby Vision, HLG, HDR10 o il nuovo formato adattivo HDR10+, avrete le migliori prestazioni possibili, indipendentemente dalla sorgente dell'immagine. Un ottimo TV certificato AMD Freesync Premium.

Samsung QE50QN94BATXZT Per le vostre sessioni di gaming vi proponiamo questo fantastico TV QLED 4K da 50". Abbiamo un input lag particolarmente basso ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulla porte HDMI 2.1. Menzione d'onore alla frequenza di aggiornamento che arriva sino a 120 Hz.

LG OLED55B36LA LG OLED55B26LA è il sogno di tutti i gamer, in quanto offre input lag ridotto e 2 porte HDMI 2.1 per un gameplay in 4K a 120 FPS con VRR e Dolby Vision. Quindi, se siete in cerca di un TV per la vostra PS5 che vi garantisca un gameplay fluido e reattivo, questo prodotto potrebbe essere una soluzione.

Sony XR-55X90L Sony XR-55X90L vanta uno schermo da 55" 4K con cornice ridotta al minimo. Il design è semplice e minimalista. A differenza dei TV convenzionali, questo TV LED XR Full Array è dotato di retroilluminazione su tutto lo schermo. Perfetto per Playstation 5, in quanto offre un gameplay fluido. Un TV di qualità superiore pronto a supportarvi nelle vostre sessioni di gioco. Luminosità ottimizzata, audio di qualità, esperienza di intrattenimento eccezionale, design minimalista per una visione immersiva, impossibile chiedere di più!

Sony XR55A90J Un altro TV OLED marchiato Sony. Il prodotto in questione vanta un grande schermo da 55" con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz. Preparatevi ad un contrasto e ad un realismo mozzafiato. Inoltre, il pannello OLED supportato da un rivoluzionario processore, vi garantirà neri assoluti e immagini con una luminosità senza precedenti. Per di più, Cognitive Processor XR vi offrirà un audio coinvolgente con qualsiasi contenuto. Perfetto per PlayStation 5.

Hisense 100U7KQ Di seguito vi proponiamo questo fantastico e costosissimo TV 4K marchiato Hisense. Si tratta di un modello mini-LED Pro con tecnologia Quantum Dot. Con Dolby Atmos avrete un suono coinvolgente e dalla qualità premium, mentre con Dolby Vision IQ avrete colori brillanti e una gamma di effetti visivi migliorati. Per un'esperienza di gioco ottimale non mancano tutte le funzionalità game-ready necessarie. Se siete in cerca di un TV di qualità superiore, questo è il prodotto giusto per voi.

Sony XR77A80KAEP Sony XR-55A80K è perfetto per vivere un'esperienza di gioco fluida e reattiva grazie alla modalità di gioco automatica. Perfetto per giocare in 4K a 120 Hz. Se siete in cerca di un TV 4K di qualità superiore che supporti al meglio le vostre sessioni di gioco e si sposi benissimo con la vostra console di nuova generazione, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro.

Come scegliamo i migliori TV 4K?

Di seguito vi riassumiamo le caratteristiche che dovrete prendere in considerazione in fase d'acquisto. Per prima cosa, il design. Quando parliamo di design, facciamo riferimento alle dimensioni del pannello e all'estetica in sé. Ottimi sono i TV 4K dal design semplice, minimalista e con schermo ultra-sottile. A seguire abbiamo le dimensioni, ovvero la grandezza dello schermo. Ovviamente la grandezza dello schermo va di pari passo con la risoluzione di quest'ultimo (sarebbe davvero sprecato uno schermo di grandi dimensioni in risoluzione HD). A proposito della risoluzione, la risoluzione al momento più in voga è quella 4K. Per gli amanti del gaming una caratteristica da non sottovalutare è il refresh rate (minimo 100/120 Hz), ovvero la frequenza di aggiornamento del TV. Non guasterebbe se il vostro TV 4K avesse il digitale terrestre integrato. Ultimo, ma non per importanza, è il motore portante dell'intero dispositivo, ovvero il processore. I TV 4K al momento più in auge vantano processori di ultima generazione ottimi per la calibrazione dell'immagine e del suono. Spesso sono supportati da ulteriori tecnologie specifiche per l'ottimizzazione dell'immagine e del suono.