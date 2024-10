I migliori TV da 55 pollici da comprare nel 2024

Acquistare un TV 55" è una scelta importante, soprattutto per chi desidera un'esperienza di visione coinvolgente. Questo formato si adatta perfettamente a soggiorni di medie e grandi dimensioni, offrendo uno schermo abbastanza ampio da far risaltare i dettagli di film, serie TV e giochi, senza risultare troppo ingombrante. Per agevolarvi nella ricerca del miglior TV da 55" per prima cosa abbiamo creato un paragrafo dedicato a quelli che sono gli aspetti chiave da considerare al momento dell'acquisto. Abbiamo poi raccolto di nostro pugno solo 5 tra i migliori TV da 55", selezionando appunto i modelli più recenti delle aziende più rinomate come Philips, Panasonic, Hisense e ovviamente Samsung. Qualora il vostro interesse fosse su un TV ma non necessariamente da 55" vi consigliamo la nostra guida generica dedicata ai migliori TV 2024.

Come scegliere un TV 55"

Ecco alcuni aspetti fondamentali da considerare al momento dell'acquisto: Risoluzione : le opzioni più comuni sono il 4K (3840 x 2160 pixel), che garantisce immagini estremamente nitide e dettagliate, e il Full HD (1920 x 1080 pixel), che rappresenta una scelta economica, ma ormai superata. Il 4K è particolarmente consigliato per chi guarda contenuti in alta definizione o utilizza console di ultima generazione.

Tecnologia del pannello : esistono principalmente due tipi di pannelli: LED e OLED . I TV LED sono più accessibili e offrono buoni contrasti, ma quelli OLED vantano neri assoluti e colori vividi grazie alla possibilità di spegnere singoli pixel. Se cerchi qualità superiore e un'esperienza visiva immersiva, un TV OLED potrebbe essere la scelta ideale.

HDR (High Dynamic Range) : questa tecnologia aumenta la gamma dinamica di colori e contrasti, rendendo le immagini più vivaci. I TV con supporto HDR10 o Dolby Vision sono i migliori per chi ama i dettagli visivi. Se guardi spesso film o giochi con grafica avanzata, un TV con HDR è un must.

Frequenza di aggiornamento : i TV da 55" moderni offrono generalmente 60 Hz o 120 Hz. Se sei un appassionato di gaming o sport, una frequenza di aggiornamento più alta, come i 120 Hz , garantirà una visione fluida e priva di sfocature.

Smart TV : la maggior parte dei TV da 55" è dotato di funzioni Smart , con accesso a piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Controlla che il TV abbia un'interfaccia intuitiva e supporti il sistema operativo che preferisci, come Android TV , WebOS o Tizen .

Connettività: verifica il numero di porte HDMI e la presenza di almeno una porta HDMI 2.1, indispensabile per sfruttare appieno le console di nuova generazione o contenuti video ad alta velocità. Anche il supporto al Wi-Fi e al Bluetooth è importante per una connessione rapida e semplice. In conclusione, un TV da 55" è l'ideale per chi cerca un'esperienza di visione immersiva, perfetta per ambienti spaziosi. È particolarmente consigliato a chi guarda contenuti in 4K, ama i dettagli offerti dall'HDR o è un appassionato di gaming grazie alle elevate frequenze di aggiornamento e alla qualità dell'immagine.

I migliori TV 55"

L'elenco a seguire non è definitivo in quanto aggiornato mensilmente alla luce delle offerte attive. L'ordine dei prodotti in elenco è puramente casuale. Abbiamo comunque dato una forte prevalenza ai modelli scontati al momento. Questo non è infatti da intendersi come un elenco dei migliori TV da 55 pollici in senso assoluto e inconfutabile (altrimenti i modelli sarebbero sempre gli stessi o quasi), ma piuttosto dei migliori TV 55" da comprare adesso.

Philips Ambilight 4K LED

Philips Ambilight 55PUS8109 è un TV 4K che offre un'esperienza visiva immersiva grazie alla tecnologia Ambilight. Ideale per chi desidera trasformare l'atmosfera della propria stanza. Esperienza immersiva : la tecnologia Ambilight a tre lati proietta colori sulle pareti, espandendo la visione e migliorando l'immersione nei contenuti.

: la tecnologia proietta colori sulle pareti, espandendo la visione e migliorando l'immersione nei contenuti. Qualità visiva ottimizzata : il motore Pixel Precise Ultra HD garantisce immagini nitide e fluide, con colori brillanti e contrasto elevato.

: il motore garantisce immagini nitide e fluide, con colori brillanti e contrasto elevato. Audio avvolgente: supporta il Dolby Atmos, offrendo un suono tridimensionale che coinvolge in modo straordinario durante film e giochi. Questo TV è perfetto per chi cerca un dispositivo non solo per guardare film e serie, ma anche per migliorare l'atmosfera di ogni ambiente grazie alle sue funzionalità avanzate e all'ecosistema Smart con assistenti vocali integrati.

Panasonic Smart TV 4K

Panasonic TN-55W70AEZ è un TV 4K LED da 55" che offre una qualità visiva eccezionale e una vasta gamma di funzionalità intelligenti grazie al sistema Google TV. Qualità delle immagini Ultra HD : grazie alla risoluzione 4K UHD , offre immagini estremamente dettagliate, con colori vividi e neri profondi, ideali per film, sport e giochi.

: grazie alla risoluzione , offre immagini estremamente dettagliate, con colori vividi e neri profondi, ideali per film, sport e giochi. Google TV integrato : libero accesso a oltre 10.000 app per film, musica e giochi, tutto tramite una piattaforma intuitiva e personalizzabile che si adatterà alle vostre preferenze di visione.

: libero accesso a oltre per film, musica e giochi, tutto tramite una piattaforma intuitiva e personalizzabile che si adatterà alle vostre preferenze di visione. Assistente vocale: con Google Assistant, potrete controllare il TV e le app, cercare contenuti e persino gestire i vostri dispositivi Smart semplicemente usando la voce. Perfetto per chi cerca un'esperienza visiva di qualità superiore e un sistema Smart avanzato per l'intrattenimento domestico.

Hisense TV 55" QLED 4K

Hisense TV 55" QLED 4K 55E77NQ è una Smart TV che offre una combinazione ideale di qualità dell'immagine e funzionalità a un prezzo competitivo. Immagini vivide : grazie alla tecnologia QLED con filtri a punti quantici, i colori risultano molto brillanti e coprono il 94% dello spazio colore DCI-P3, garantendo una qualità visiva eccellente per film e sport.

: grazie alla tecnologia con filtri a punti quantici, i colori risultano molto brillanti e coprono il 94% dello spazio colore DCI-P3, garantendo una qualità visiva eccellente per film e sport. Modalità gaming avanzata : il TV supporta una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz , con un tempo di risposta di 6 ms, ideale per i videogiocatori che desiderano prestazioni fluide e senza ritardi.

: il TV supporta una frequenza di aggiornamento fino a , con un tempo di risposta di 6 ms, ideale per i che desiderano prestazioni fluide e senza ritardi. Compatibilità HDR: il supporto per HDR10+ e Dolby Vision offre immagini dinamiche con ottimo contrasto, nonostante una luminosità massima di circa 400 nits. Perfetta per chi cerca un'ottima qualità dell'immagine e un buon rapporto qualità/prezzo. Progettata per gli appassionati di cinema e gaming su console di nuova generazione.

Samsung Smart TV 55" Crystal 4K

La Smart TV Samsung UE55DU7190UXZT offre un'esperienza visiva coinvolgente grazie al suo schermo 4K Ultra HD e alla tecnologia HDR10+, che ottimizza i dettagli nelle scene luminose e scure. Qualità dell'immagine superiore : il Crystal Processor 4K garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per film e gaming.

: il garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per film e gaming. Smart TV avanzata : con la piattaforma Samsung Smart Hub , potrete accedere a una vasta gamma di app e servizi streaming, tra cui Netflix e Disney+.

: con la piattaforma , potrete accedere a una vasta gamma di app e servizi streaming, tra cui Netflix e Disney+. Audio realistico: la funzione Object Tracking Sound Lite assicura che il suono segua l'azione sullo schermo, migliorando l'immersione. Questo modello è perfetto per chi cerca un TV completo, ideale per il gaming e per chi desidera una Smart TV accessibile e tecnologicamente avanzata.

Hisense TV 55" 4K Ultra HD

Hisense TV 55" 4K Ultra HD 55A6N offre un'esperienza visiva di buona qualità a un prezzo competitivo. Perfetto per chi cerca uno schermo grande senza spendere troppo. Supporto HDR10+ e Dolby Vision : migliora la qualità delle immagini offrendo un contrasto più ricco e colori più vividi.

: migliora la qualità delle immagini offrendo un contrasto più ricco e colori più vividi. Funzionalità smart complete : il sistema operativo VIDAA consente di accedere facilmente a numerose app di streaming come Netflix e YouTube , rendendo l'uso semplice e intuitivo.

: il sistema operativo consente di accedere facilmente a numerose app di streaming come e , rendendo l'uso semplice e intuitivo. Ottima per il gaming: grazie al basso input lag e al supporto per le tecnologie VRR e ALLM, garantisce un'esperienza fluida nei giochi. Ideale per chi cerca un buon rapporto qualità/prezzo. Ottimo per famiglie e gamer che vogliono un TV versatile per intrattenimento e gioco.

Samsung Smart TV 55" QLED 4K

Samsung Smart TV 55" QE55Q80DAUXZT è un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza visiva premium. Con la tecnologia QLED e una risoluzione 4K, questo modello offre un intrattenimento di altissima qualità. Contrasto eccezionale : grazie alla tecnologia Direct Full Array, i neri sono profondi e i dettagli ben definiti, rendendo ogni scena più coinvolgente.

: grazie alla tecnologia Direct Full Array, i neri sono profondi e i dettagli ben definiti, rendendo ogni scena più coinvolgente. Esperienza di gioco fluida : con il supporto di HDMI 2.1 , VRR (Variable Refresh Rate) e bassissimo input lag, questo TV è ideale per i gamer.

: con il supporto di , (Variable Refresh Rate) e bassissimo input lag, questo TV è ideale per i gamer. Audio immersivo: la tecnologia Object Tracking Sound permette di seguire l'audio direttamente dalla posizione dell'azione sullo schermo. Questo TV è perfetto per chi ama il cinema e il gaming in quanto offre prestazioni eccellenti sia per la visione di contenuti HDR che per i videogiochi ad alta risoluzione.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.