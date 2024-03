I migliori TV 8K 2024

Indice

I migliori TV 8K da 65 e 85 pollici

Migliori TV 8K al prezzo più basso

Perché scegliere un TV 8K?

Com'è stato detto in precedenza, i TV 8K sono dei prodotti di nicchia destinati a soddisfare le esigenze di pochi. Non gioca sicuramente a loro favore il prezzo, che nella migliore delle ipotesi resta sempre e comunque piuttosto oneroso. Ma come in ogni cosa, c'è una giustificazione plausibile! Con questi TV siamo all'apice non solo del prezzo, ma anche della risoluzione e della tecnologia. Sicuramente un acquisto simile non va fatto a cuor leggero visto che stiamo parlando sempre e comunque di un investimento. Vogliamo rassicurarvi sottolineando che da un acquisto simile non potrete mai uscirne delusi, perché i TV 8K sono attualmente il meglio che la tecnologia ha da offrire. Non stiamo parlando di un semplice schermo, ma di una realtà totalmente nuova e tutta da vivere. Bisogna però tenere a mente che i contenuti che sfruttano nativamente l'8K sono pochi, se non addirittura pochissimi. L'acquisto non è di certo prematuro se desiderate sempre il massimo, ma ci vorrà un po' di tempo prima che diventi uno standard.