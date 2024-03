La nostra lista dei migliori TV HDR aggiornata a marzo 2024. Vi invitiamo a leggere anche la guida ai migliori TV 2024 per una panoramica più completa.

I migliori TV HDR 2024

Dopo l'Ultra HD, la rivoluzione si chiama HDR. Lo standard HDR è attualmente una delle più grandi novità nel mondo dei TV più recenti. Perché si dovrebbe optare per un TV HDR? L'intento dell'HDR è quello di mostrare immagini con una gamma cromatica più ampia rispetto al passato, e far sì che le immagini in TV si avvicinino a quelle viste dai nostri occhi ogni giorno. Ma per ampliare questa gamma cromatica, serve anche un'ampiezza di colori maggiore ed è qui che l'HDR entra in gioco, portando a 10 bit i pannelli e aumentando i colori disponibili da 16,7 milioni a oltre un miliardo, ed espandendo l'ampiezza dei colori che possiamo distinguere rispetto al mondo reale dal 35 al 54%. I nostri occhi sono due sensori straordinari che ci consentono di scorgere dall'ambiente dettagli e colori incredibili, sono in grado di adattarsi a qualsiasi condizione di luminosità e tanto altro. Lo scopo dell'HDR è appunto questo, quello di portare la realtà, così com'è percepita dai nostri occhi, sullo schermo. Ovviamente per sfruttare un TV HDR serve prima di tutto un contenuto HDR ed è quindi importante tenere conto anche di questo fattore prima di fare una spesa di questo tipo.

I migliori TV HDR 32, 40 E 43 pollici

Se siete in cerca di un TV di piccole-medie dimensioni, in questo paragrafo troverete sicuramente il modello giusto per voi.

CHiQ L32G7L Questo TV da 32" vanta un design semplice, elegante e raffinato. La CPU A53 vi garantirà prestazioni eccezionali. Grazie all'HDR avrete immagini di qualità elevata. Da non sottovalutare gli altoparlanti orientati verso il basso pronti a donarvi un suono uniforme e un'esperienza audio coinvolgente. Grazie ad Android 11 potrete accedere al Google Play Store che vi permetterà di scaricare a vostro piacimento migliaia di app, giochi, film, spettacoli e brani musicali popolari. Il prodotto ideale per godervi un'esperienza cinematografica. Ve lo consigliamo caldamente.

TCL 32SF540 TCL 32SF540 è un TV HDR semplice esteticamente, compatto nelle dimensioni e venduto ad un prezzo super conveniente. Grazie alla Fire TV integrata, potrete vivere un intrattenimento illimitato con migliaia di app e canali, inclusi Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molti altri. Dolby Audio, DTS Virtual:X e DTS-HD vi garantiranno un surround puro, profondo e d'impatto, più un'eccellente esperienza di visione. Compatibile con Alexa.

Metz ONDA VISION MTD8500 Metz ONDA VISION è una smart TV per tutta la famiglia, bella da vedere e semplice da usare. Il pannello LCD ad alta definizione con illuminazione Direct LED vi regalerà immagini vivide dai colori realistici. Inoltre, avrete massima personalizzazione grazie al sistema operativo Google TV. Grazie a Dolby Digital e alla soundbar integrata avrete un audio intenso ad ogni titolo. Design elegante, materiali di qualità e recenti tecnologie, tutto ad un prezzo davvero economico.

TCL 40S5401A Questo nuovissimo TV da 40" si presenta con un design sottile e contemporaneo. Grazie alla risoluzione FHD, alla tecnologia HDR e al Micro Dimming, avrete immagini brillanti, dai colori vividi e dai dettagli stupefacenti. Con Android TV, i vostri contenuti preferiti saranno sempre in primo piano e a portata di telecomando. Schermo completamente piatto con una struttura leggera e un design contemporaneo. Bluetooth e Chromecast sono integrati. Progettato per chi non vuole scendere a compromessi tra eleganza, qualità dell'immagine e accesso facile a qualsiasi contenuto. Ve lo consigliamo caldamente.

Nokia Smart TV Un TV di soli 32" dal prezzo conveniente da prendere in considerazione. Si tratta di un modello piccolo, semplice e compatto, perfetto se si hanno problemi di spazio e se si è in cerca di un prodotto in grado di sposarsi con qualsiasi arredamento. Grazie all'HDR10 potrete godervi i vostri contenuti preferiti con una qualità dell'immagine cristallina. Con Android TV avrete accesso a più di 7000 app. La qualità costruttiva è più che buona e in linea con il prezzo. Il fatto che il TV sia marchiato Nokia, è sicuramente un valore aggiunto.

TCL 43P639 TCL 43P639 è il TV perfetto per chi vuole spendere il meno possibile e avere comunque un grande schermo ad alta risoluzione (4K). Con la tecnologia HDR avrete sempre immagini dettagliate e con una resa accurata di sfumature sia chiare che scure. Dolby Audio si occuperà dell'audio, garantendovi suoni chiari, ricchi e potenti. Avrete anche Google TV, con doppio telecomando incluso, per un intrattenimento semplice e illimitato. Google Assistant e Alexa saranno sempre a vostra disposizione.

Hisense 43A67H Hisense 43A67H è per l'appunto un TV da 43" dal design slim, con meno cornici e più immagini. Abbiamo Alexa e Wi-Fi integrati, un telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e RaiPlay, sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2 HEVC 10. La risoluzione è 4K. Non manca il supporto HDR. Perfetto per film e serie TV.

Philips 43PUS8118/12 Vi proponiamo questo TV Ambilight dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Un TV LED 4K compatibile con tutti i principali formati HDR, con Dolby Vision e Dolby Atmos. Inoltre, vi basterà premere un pulsante sul telecomando per parlare con Alexa (integrata). Per quanto riguarda il design, abbiamo uno schermo praticamente privo di cornice e un sottile piedistallo color grigio scuro. Ottimo anche per il gaming (grazie alla bassa latenza).

I migliori TV HDR 50, 55, 65 e 75 pollici

Siete in cerca di un TV di grandi dimensioni? Bene, allora siete nel posto giusto perché in questo paragrafo abbiamo raccolto tutti i migliori TV HDR dotati di pannelli da 50, 55, 65 e 75 pollici.

TCL 50C641 Di seguito vi proponiamo un fantastico TV da 50" che spicca per caratteristiche specifiche e design. Grazie alla tecnologia Quantum Dot e al supporto HDR avrete le immagini più belle di sempre con colori accurati e dettagli precisi. Diversamente, Dolby Atmos vi regalerà un'esperienza audio maggiormente realistica. Per di più, avrete un doppio telecomando incluso e Google Assistant integrato. La bassa latenza lo rende perfetto anche per il gioco. Un TV elegante, moderno e dal prezzo conveniente da prendere in considerazione.

Hisense 55E7KQ Tecnologia Quantum Dot, Risoluzione 4K Ultra HD, supporto HDR e Dolby Vision, insomma a questo TV marchiato Hisense non manca davvero nulla! Avrete immagini raffinate, realistiche e più nitide, il tutto su uno schermo di 55" dal design elegante e moderno. Con il sistema operativo VIDAA avrete accesso veloce e semplice a tantissimi contenuti e applicazioni. Ottimo anche il prezzo.

LG 75UR78006LK.API Per quanto riguarda i TV HDR non potevamo non proporvi questo nuovissimo modello di LG. Abbiamo un ottimo schermo da 75" 4K e un buon processore Alpha5 di sesta generazione pronto a migliorare i contenuti attraverso un'accurata elaborazione delle immagini e del suono. Tantissimi servizi di streaming vi aspettano sulla piattaforma smart webOS di LG. Per di più, il TV integra l'assistente ThinQ AI, Google Assistant e Alexa. Per quanto riguarda il prezzo, l'offerta attuale è davvero ottima.

Toshiba 65UK3163DA I TV di Toshiba spiccano per prezzo, design, qualità costruttiva e caratteristiche specifiche. Di seguito vi proponiamo un modello da 65" Ultra HD 4K. Dolby Vision e Dolby Atmos si occuperanno della qualità delle immagini e dell'audio. È compatibile con i formati HDR10 e HLG. Alexa sarà sempre a vostra disposizione. Tra gli ingressi in dotazione abbiamo un sintonizzatore integrato DVB-T2/C/S2, 3 ingressi HDMI, 1 USB e un'uscita ottica digitale. Ottimo il rapporto pollici/prezzo. Ve lo consigliamo.

I migliori TV HDR gaming

Se siete dei gamer incalliti in cerca di un TV che supporti al meglio le vostre sessioni di gioco, a prescindere dalle vostre esigenze, in questo paragrafo troverete il prodotto giusto per voi.

TCL 55T8A Di seguito vi proponiamo un ottimo smart TV, uno di quelli super completi da non lasciarsi scappare. TCL 55T8A vanta un pannello QLED da 55" a risoluzione 4K e supporto HDR Pro, con refresh rate fino a 144 Hz e certificazione per Dolby Vision e Atmos. Il sistema Smart non è altri che Google TV, con tutte le funzionalità di Assistant e dei servizi Google pronte sin da subito. Con HDMI 2.1, ALLM, VRR e FreeSync Premium sperimenterete automaticamente l'azione più fluida, la latenza più bassa e le migliori impostazioni dell'immagine per i vostri giochi. Tecnologia all'avanguardia e ottima qualità dell'immagine, il tutto ad un prezzo super conveniente. Date un'occhiata anche alla versione mini-LED.

Panasonic TX-49JX940E Vi proponiamo questo TV marchiato Panasonic perfetto per il gaming. Lo schermo HDR Cinema Display Pro da 49" spicca per la sua ampia gamma di colori, il contrasto elevato e le immagini in movimento fluide e definite. La retroilluminazione LED di qualità superiore offre una luminosità uniforme su tutto lo schermo. Sotto la scocca a muovere il dispositivo troviamo il nuovo processore HCX Pro AI. Ideale per sport e gaming!

LG QNED 55QNED826RE.API Ecco a voi un nuovissimo TV QNED da 55" di LG. Le tecnologie Quantum Dot e NanoCell ottimizzeranno i colori rendendoli più brillanti e raffinati. Motore portante del TV è il nuovo processore Alpha7 di quinta generazione. Inoltre, potrete giocare in 4K fino a 120 FPS, sfruttando anche la tecnologia VRR dell'HDMI 2.1 e l'AMD FreeSync Premium per eliminare i fastidiosi effetti "tearing" dell'immagine. Un ottimo TV con ThinQ AI, webOS 23, comandi vocali e tante piattaforme di streaming a disposizione.

TCL 65C641 TCL 65C641 è un TV QLED dalla buona qualità costruttiva e dal prezzo conveniente. Grazie all'HDR multiformato, avrete una qualità d'immagine eccezionale da qualsiasi sorgente (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR Dolby Vision). Con l'HDMI 2.1 e la modalità Auto Low Latency, potrete godere della migliore esperienza di gioco grazie alla latenza più bassa e all'impostazione automatica dell'immagine. Un TV dallo stile semplice e minimalista, compatibile con Google Assistant e Alexa.

Sony XR-55X90L Sony XR-55X90L è un TV perfetto per Playstation5. Vanta uno schermo da 55" con cornice ridotta al minimo. Il design è semplice e minimalista. A differenza dei TV convenzionali, questo TV LED XR Full Array è dotato di retroilluminazione su tutto lo schermo. Offre un gameplay fluido. Performance e design di livello superiore. Un TV 4K HDR per gamer esigenti che non hanno problemi di budget.

Samsung TV QLED QE55Q75CATXZT Se siete dei gamer esigenti in cerca di un TV che vi supporti nelle vostre sessioni di gioco, questo è il prodotto che fa per voi. Di seguito un TV QLED da 55" dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. A gestire le prestazioni abbiamo il potente processore Quantum 4K, perfetto per ottimizzare in modo intelligente immagini e audio. La presenza della tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ lo rende perfetto per il gaming. Per di più, grazie alla tecnologia FreeSync Premium Pro AMD, vivrete un'esperienza di gioco senza scatti e screen tearing, con straordinarie immagini HDR e bassa latenza.

HDR10 oppure HDR10+?

L'unica complicazione che può insorgere approcciandosi all'HDR è legata principalmente all'esistenza di diversi standard. Spesso i TV possono supportare uno standard piuttosto che un altro e questo potrebbe dimostrarsi un problema. Quindi, al momento dell'acquisto, si dovrebbe valutare a monte lo standard supportato dal TV, in modo da non avere problemi in seguito durante la visione dei contenuti. Ci apprestiamo ora a spiegarvi gli standard, cominciando appunto da quello di base, ovvero l'HDR10. Ciò che va assolutamente detto è che questo è lo standard più semplice da implementare; è nato per gestire una luminosità fino ai 4.000 nits inoltre supporta una profondità colore a 10 bit (più di 1 miliardo di sfumature riproducibili). Valore aggiunto di questo standard è che viene preso in considerazione non solo dai produttori di TV, ma anche da quelli di console in quanto, l'HDR10 è lo standard usato da PS4, PS4 Pro, Xbox One S e Xbox One X. L'HDR10+ non è altro che l'evoluzione di HDR10; si avrà un effetto HDR personalizzato sulla base del contenuto. A questo proposito, L'HDR10+ somiglia molto a Dolby Vision (se non fosse per il supporto del colore a 10 bit anziché 12 bit). Però, a differenza di Dolby Vision, HDR10+ è open source (come l'HDR10). Attualmente, grande sostenitrice di questi standard è l'azienda coreana Samsung.