La nostra lista dei migliori TV LED aggiornata a marzo 2024. Vi ricordiamo che c'è anche la pagina generica dei migliori TV 2024 dove troverete anche altri modelli.

I migliori TV LED 2024

Nonostante non detengono il primato per la migliore qualità video, i TV con tecnologia LED si sono diffusi a macchia d'olio, questo perché sono venduti ad un prezzo conveniente (per quelli che sono gli standard nel mercato dei TV). Sul mercato è presente una vasta gamma di prodotti diversi tra loro solo per modello, dimensione e luminosità. Ma cos'è un TV LED? E un LCD? Gli LCD e i LED sono fondamentalmente la stessa cosa; i televisori a LED sono degli LCD che utilizzano i LED anziché le lampade a fluorescenza per la retroilluminazione (questo riduce drasticamente i consumi energetici). Inoltre, avete mai sentito parlare dei Quantum Dot? Sul mercato sono presenti dei televisori a LED definiti Quantum Dot; questi TV si basano su una tecnologia moderna di retroilluminazione che utilizza microcristalli per una resa più precisa dei colori.

Migliori TV LED 24, 32 e 40 pollici

Avete problemi di spazio e siete in cerca di un TV dalle piccole dimensioni? Bene, in questo paragrafo troverete sicuramente il modello giusto per voi.

Strong 24HC3023 Questo TV dal design semplice e compatto vanta un comodo display LED da 24". Con questo prodotto potrete finalmente vedere nitidamente i dettagli e avere immagini realistiche con colori ricchi ed esaltati dall'elevata luminosità. Anche l'esperienza sonora sarà piena e di alta qualità. Essendo esteticamente così semplice, si sposerà benissimo con qualsiasi arredamento. Grazie alle sue dimensioni ( 550.7 x 161 x 367.3 mm) e al suo peso contenuto (2,66 Kg), potrete posizionarlo davvero ovunque. Se siete in cerca di un TV economico che faccia il suo dovere senza molte pretese, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro.

Philips 24PHS5507/12 Di seguito un TV LED marchiato Philips pronto a regalarvi immagini eccezionali su uno schermo di soli 24". Il sistema Pixel Plus HD di Philips ottimizzerà la qualità delle immagini garantendovi colori brillanti e movimenti fluidi. Non mancano porte HDMI e innumerevoli funzionalità smart. Il design è piuttosto semplice e la qualità costruttiva è più che buona. Per un'esperienza visiva e sonora di qualità, vi consigliamo questo prodotto. Considerato anche il prezzo (decisamente economico), impossibile non prenderlo in considerazione.

Hisense 32E43KT Vi proponiamo un nuovo e piccolo TV marchiato Hisense. Bello e comodo lo schermo di soli 32" HD. Con il design slim avrete meno cornici e più immagini. Per quanto riguarda il sistema operativo troviamo smart VIDAA U6. Non manca la compatibilità con Alexa, il Wi-Fi integrato e un telecomando con accesso diretto a 9 contenuti tra cui Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e RaiPlay. Con la modalità gaming ottimizzerete le vostre sessioni di gioco. Buono anche il prezzo. Un TV completo e conveniente.

Hisense 32A4K Un TV più smart di così non si è mai visto! Spicca decisamente per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo e non solo. Il TV esteticamente si presenta piuttosto semplice e per quanto riguarda le funzionalità, vanta tutti i comfort di base. Il prezzo è economico, senza alcun dubbio! Lo schermo è di soli 32" HD D-LED. Grazie al sistema operativo VIDAA OS avrete facile accesso a oltre 150 contenuti over-the-air, via cavo, satellitari, DTV o in streaming. Ottimo per film e serie TV ma buono anche per il gioco (con Game Mode).

Panasonic TX-24MS350E Vi proponiamo un TV Panasonic dal bel design e dal prezzo conveniente. Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range) avrete contrasti più elevati, neri più profondi e bianchi più brillanti per immagini più dinamiche. Inoltre, potrete connetterlo facilmente a Internet, tramite il Wi-Fi incorporato. YouTube e altri servizi streaming video popolari come Netflix e Amazon Prime saranno sempre a portata di telecomando. Piccolo, semplice, compatto ed economico.

Sharp 32FH6EA Ecco a voi un TV marchiato Sharp di soli 32". Il design è semplice, elegante, moderno e del tutto privo di cornici. L'interfaccia utente di Android TV vi offrirà una ricca e cinematografica panoramica di app e contenuti (consigli, ricerche e accesso alle impostazioni). Non mancano Wi-Fi, HDMI, slot USB e Chromecast integrato. Buona anche la qualità audio. Un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo da prendere in considerazione se si hanno problemi di budget ma non si vuole rinunciare ad un buon TV LED.

Philips 32PHS6808/12 Di seguito un TV LED HD marchiato Philips di soli 32" dal prezzo conveniente. Lo schermo praticamente privo di cornice di questo smart TV si abbinerà perfettamente a qualsiasi arredo. Comodi ed eleganti i sottili piedini grigio chiaro. Google Assistant e Alexa sono integrati. Ideale per serie, film ma ottimo anche per il gaming (un'impostazione di input lag basso si attiverà automaticamente una volta accesa la console, garantendovi così un'esperienza di gioco sempre fluida). Ottimo anche il prezzo.

Sony BRAVIA KD-32W800 Questo bellissimo schermo da 32" HD Ready si presenta semplice e decisamente poco ingombrante. Grazie ad Android TV potrete guardare film e programmi da svariate app come Netflix e Amazon Prime Video. Con questo TV avrete sempre immagini vivide e ricche di profondità, grazie a colore e contrasto migliorati. Inoltre, potrete memorizzare i vostri programmi TV e film preferiti su un disco rigido USB esterno grazie alla registrazione HDD USB. Buona anche la qualità costruttiva. Un prodotto conveniente e performante da prendere in considerazione se si desidera il meglio (o quasi) ad un buon prezzo.

Hisense 40A5KQ Ecco a voi un nuovo TV Hisense da 40" con tecnologia Quantum Dot. Il design è grazioso date le dimensioni compatte e le cornici sufficientemente sottili. Come sistema operativo abbiamo il nuovo VIDAA U. Non manca un comodo stand di facile installazione (o in posizione perpendicolare o inclinato di 8° verso l'alto come un monitor). Per quanto riguarda la connettività, troviamo un ingresso Type-C, perfetto per trasmettere contenuti audio e video da PC o smartphone, e ingressi HDMI ideali per collegare i vostri dispositivi di intrattenimento. Il prezzo è decisamente conveniente.

Migliori TV LED 43 e 50 pollici

Se siete in cerca di un TV di dimensioni medio-grandi e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo in questo paragrafo troverete sicuramente il giusto prodotto.

TELEFUNKEN TE43553B42V2KZ TELEFUNKEN è un TV Smart con accesso diretto a diverse app e servizi di streaming online, come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube (è disponibile anche la funzione di screen mirroring). Lo schermo da 43"dal design moderno e sottile lo rende perfetto per qualsiasi ambiente o tipo di arredamento. Compatibile con Alexa e Google Assistant. Inoltre, con Dolby Audio, Dolby Vision e l'HDR10, avrete un'esperienza audio/video immersiva e di alta qualità.

Toshiba Smart Fire TV Vi proponiamo un conveniente TV di Toshiba Ultra HD di soli 43". Grazie al design moderno e sottile si sposerà benissimo con qualsiasi arredamento, garantendo all'ambiente un aspetto elegante e discreto. Con Fire TV integrata potrete godervi migliaia di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e molti altri. Ovviamente Alexa è inclusa. Tra le tecnologie a supporto troviamo Tru Picture per le immagini e Dolby Atmos per l'audio. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Samsung UE43CU8070UXZT Samsung Crystal UHD 4K si presenta con un design elegante e sottile, pronto a sposarsi con qualsiasi arredamento. Vanta uno schermo LED da 43", frame 30 Hz e HDR. Bene anche sul fronte audio. Per colori realistici, puri e nitidi come il cristallo scegliete questo fantastico TV. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Metz ‎50MUC7000Y L'eleganza prende forma e si materializza in questo bellissimo TV da 50" della rinomata azienda tedesca Metz. Il display LED Ultra HD, coadiuvato dalla tecnologia HDR10, riprodurrà le immagini più belle di sempre. Abbiamo anche Google Assistant e Chromecast integrati, audio Dolby e DTS per una resa sonora coinvolgente e registrazione Time-Shift via USB. Un TV moderno che non lascia nulla al caso. Il massimo dell'intrattenimento domestico al miglior prezzo garantito.

Samsung UE50AU7190UXZT Questo schermo marchiato Samsung è attualmente uno dei prodotti più venduti su Amazon. Stiamo parlando di uno smart TV da 50" con risoluzione 4K. Abbiamo un design semplice e ultra-sottile, più un supporto da parete Slim Fit facilissimo da montare. Con Adaptive Sound, il suono verrà ottimizzato in base a ciò che starete guardando, il tutto per garantirvi un'esperienza audio unica. La tecnologia LED vi offrirà luminosità e immagini sorprendenti. Essendo Samsung una garanzia in questo settore, vi consigliamo caldamente questo prodotto.

Migliori TV LED 55, 65 e 75 pollici

Se siete in cerca di un TV di grandi dimensioni che si sposi benissimo con il vostro salotto, in questo paragrafo troverete sicuramente il giusto modello pronto a soddisfare le vostre esigenze.

Hisense 55U6KQ Hisense 55U6KQ è un ottimo TV Mini-LED da 55" dal prezzo conveniente. La tecnologia Quantum Dot si occuperà dei colori delle vostre immagini. Dolby Atmos vi garantirà un suono coinvolgente in qualsiasi momento a prescindere dal contenuto. Bello il design e buona la qualità costruttiva di questo TV moderno ed elegante. Hisense essendo da sempre una garanzia, vi consigliamo questo prodotto.

Samsung QE55LS01BGUXZT Samsung The Serif 4K LS01B spicca per il suo design a 360° (visuale perfetta da ogni angolazione) e per il suo schermo opaco Matte Display (riduce drasticamente la luce riflessa). Grazie al comodo stand con supporto rimovibile potrete spostare The Serif da una stanza all'altra e posizionarlo ovunque. Le tecnologie Quantum Dot di Samsung e HDR 10+, ottimizzeranno la resa delle immagini. Il prezzo attuale è di una convenienza disarmante.

LG 75UR78006LK.API Di seguito vi proponiamo un nuovo TV LED firmato LG. Vanta un ottimo schermo da 75" 4K. Sotto la scocca troviamo il nuovo processore Alpha5 di sesta generazione pronto a migliorare i contenuti attraverso un'accurata elaborazione delle immagini e del suono. Per le vostre maratone di film e serie TV potrete scegliere tra i tantissimi servizi di streaming presenti sulla piattaforma smart webOS di LG. Per di più, il TV integra l'assistente ThinQ AI, Google Assistant e Alexa. Per quanto riguarda il prezzo, l'offerta attuale è davvero ottima.

Sony BRAVIA KD-55X85L Sony BRAVIA KD-55X85L vanta un display Full Array LED pronto a infondere luminosità e a far sembrare tutto più reale. Il potente processore X1 è il motore portante di questo TV. Dolby Atmos e il gruppo di speaker X-Balanced ottimizzeranno la qualità dell'audio. Moderno, minimalista e con una cornice Seamless Edge per adattarsi a qualsiasi arredamento. Inoltre, potrete accedere a oltre 700.000 film e serie TV da tutti i servizi di streaming questa Google TV. Un ottimo TV 4K HDR marchiato Sony da prendere in considerazione.

Sony KD65X80L Un TV LED progettato per offrire un intrattenimento semplice e senza limiti. Abbiamo immagini dai colori realistici, audio nitido e potente, e monta un ottimo processore 4K HDR X1. Lo Speaker X-Balanced è stato creato per integrarsi perfettamente con il design sottile del TV. Il prezzo è piuttosto oneroso, ma nel complesso rispecchia le caratteristiche del prodotto. Un modello perfetto per chi non ha problemi di budget.

Sony XR-65X90L Diversamente dai modelli convenzionali, questo TV LED Full Array è dotato di retroilluminazione su tutto lo schermo (per colori e contrasti realistici). Con la tecnologia Acoustic Multi-Audio avrete un suono estremamente nitido. Non manca un gameplay estremamente reattivo e fluido (modalità a bassa latenza automatica in HDMI 2.1 e frequenza di aggiornamento variabile VRR). Perfetto per PlayStation5.

Migliori TV QLED

Se la vostra scelta dovesse ricadere su un TV QLED, in questo paragrafo potreste trovare la giusta soluzione.

TCL 55T8A Di seguito vi proponiamo un ottimo smart TV, uno di quelli super completi da non lasciarsi scappare. TCL 55T8A vanta un pannello QLED da 55" a risoluzione 4K e supporto HDR Pro, con refresh rate fino a 144 Hz e certificazione per Dolby Vision e Atmos. Il sistema smart non è altri che Google TV, con tutte le funzionalità di Assistant e dei servizi Google pronte sin da subito. Tecnologia all'avanguardia e ottima qualità dell'immagine, il tutto ad un prezzo super conveniente. Qualora 55" fossero pochi, vi consigliamo di dare un'occhiata ai modelli da 65" e 75". Notevoli anche i modelli mini-LED.

Samsung QE50Q60CAUXZT Un TV Samsung QLED elegante e sottile pronto a integrarsi con qualsiasi arredamento. Un miliardo di sfumature di colore con Quantum Dot e una gamma di contrasto più ampia grazie alla tecnologia HDR10+. Tanti film, giochi e programmi sempre a disposizione grazie a Smart Hub. Un ottimo TV QLED 4K da 50" dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

TCL 65C641 TCL 65C641 è un TV QLED dalla buona qualità costruttiva e dal prezzo conveniente. Grazie all'HDR multiformato, avrete una qualità d'immagine eccezionale da qualsiasi sorgente (HDR10, HDR HLG, HDR10+, HDR Dolby Vision). Con l'HDMI 2.1 e la modalità Auto Low Latency, potrete godere della migliore esperienza di gioco grazie alla latenza più bassa e all'impostazione automatica dell'immagine. Un TV dallo stile semplice e minimalista, compatibile con Google Assistant e Alexa.

Samsung QE50Q80CATXZT Samsung Q80C vi garantirà contrasti perfetti e grande luminosità in ogni scena. Grazie al potente processore Neural Quantum 4K e alla tecnologia HDR+ avrete immagini ottimizzate dai colori brillanti e dai dettagli ben definiti. Con Dolby Atmos e OTS lite godrete di un suono ancora più prodigioso e coinvolgente. Un nuovissimo TV QLED marchiato Samsung da prendere in considerazione. Ottimo prezzo. Ve lo consigliamo caldamente.

Samsung QE55Q70CATXZT Di seguito un TV QLED da 55" dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. A gestire le prestazioni abbiamo il potente processore Quantum 4K, perfetto per ottimizzare in modo intelligente immagini, audio e per regalarvi un'esperienza di visione mozzafiato. La presenza della tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ lo rende perfetto anche per il gaming. Ottima la qualità audio. È predisposto a ricevere il nuovo digitale terrestre 2.0, senza bisogno di decoder.

Samsung QE50QN90CATXZT Di seguito vi proponiamo un nuovo e costosissimo TV Samsung Neo QLED. Nel complesso abbiamo uno schermo antiriflesso da 50", la presenza dei rivoluzionari Mini-LED (tecnologia Quantum Matrix), Neural Quantum 4K come processore, supporto HDR e le tecnologie Dolby Atmos e OTS+ ad occuparsi dell'audio. Il prezzo non è per tutti ma ad un prodotto simile tutto è concesso.

Samsung QE65QN85CATXZT Un altro costosissimo TV Samsung Neo QLED. Ottimo lo schermo da 65" di qualità superiore. La tecnologia Quantum Matrix controllerà con precisione gli esclusivi Quantum Mini-LED. Una moltitudine di film, spettacoli e altri contenuti in streaming saranno sempre a vostra disposizione con il nuovo Smart Hub. L'esclusiva modalità EyeComfort Mode di Samsung e la tecnologia Real Depth Enhancer si prenderanno cura dei vostri occhi. Costoso sì, ma decisamente molto performante. Se non avete problemi di budget, vi consigliamo questo prodotto.

Come scegliamo i migliori TV LED?

Nel presente paragrafo vi presentiamo le caratteristiche principali che un buon TV LED deve necessariamente avere. Design: quando parliamo di design, facciamo riferimento alle dimensioni del pannello e all'estetica in sé. Diciamo che, uno schermo molto grande dal design ultra sottile, sarebbe l'ideale. Risoluzione: se siete delle persone pretenziose e desiderate la massima definizione possibile, la risoluzione 8K è sicuramente la migliore soluzione. Digitale terrestre: non sarebbe male se il vostro nuovo TV fosse dotato di decoder digitale terrestre integrato; in questo modo potrete risparmiarvi la spesa di un apparato esterno spesso ingombrante e parecchio costoso. Connessioni: non guasterebbe se il vostro nuovo TV vi desse la possibilità di collegare qualsiasi dispositivo esterno, dalle cuffie, ai decoder, ai lettori DVD o Blu Ray. Un moderno TV LED non può essere sprovvisto di presa HDMI; alcuni schermi vantano ancora oggi un ingresso SCART. Altre caratteristiche: spesso chi sceglie di acquistare un TV LED lo fa proprio per determinate caratteristiche di questi schermi, tra cui il tempo di risposta; spesso questi TV vantano dei tempi di risposta molto bassi (minore sarà il tempo di risposta e migliore sarà la definizione e la nitidezza delle immagini). Altra caratteristica importante è l'input lag, ma in tal caso siamo dinanzi ad un parametro importante solo per i gamer professionisti. Inoltre, sono in molti quelli che oggi cercano un televisore in grado di leggere supporti di archiviazione esterni come chiavette USB o Hard Disk, per godersi i loro film preferiti senza la necessità di collegare un ingombrante lettore esterno. Ultimo, ma non per importanza è il refresh rate; premettendo che un frame rate di 60 Hz (il dato più diffuso in assoluto) è ottimo per un TV LED, si può ambire ancora di più arrivando a 120 Hz.