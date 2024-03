Migliori TV OLED – Marzo 2024

La nostra lista dei migliori TV OLED aggiornata a marzo 2024. Vi ricordiamo che c'è anche la pagina generica dei migliori TV 2024 dove troverete anche altri modelli.

Migliori TV OLED 2024

Perché mai dovreste acquistare un TV OLED? Ovviamente, per i suoi neri perfetti, per la sua fedeltà cromatica, per il suo contrasto senza precedenti e per il bassissimo tempo di risposta che li rende perfetti anche per videogiochi. Appena usciti questi TV purtroppo erano venuti ad un prezzo decisamente importante e non alla portata di tutti. Attualmente i prezzi dei TV OLED sono scesi, non a tal punto da poterli definire economici ma tanto da poterli definire abbordabili.

Indice

Migliori TV OLED da 48, 55, 65 e 77 pollici

Se siete in cerca di un TV OLED di piccole o grandi dimensioni (da 48 a 65 pollici) in questo paragrafo troverete sicuramente il prodotto giusto per voi.

Panasonic TX-48LZ800E Ecco a voi un TV OLED 4K di Panasonic. Lo schermo è di soli 48". Dolby Vision e Dolby Atmos vi garantiranno un'esperienza video/audio di qualità superiore. Gli altoparlanti integrati, con subwoofer incorporato, porteranno il vostro intrattenimento a nuovi livelli. Non manca il supporto HDR. Questo TV ha tutto ciò che serve per garantirvi un'ottima esperienza utente. Il prezzo è davvero conveniente. Ve lo consigliamo.

Philips 55OLED707/12 Philips, rinomata azienda in questo settore, lancia sul mercato questo bellissimo TV OLED da 55", perfetto per chi cerca un grande schermo dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. La cornice ultra-sottile e i piedini in metallo cromato satinato scuro, donano stile ed eleganza a questo TV. Il telecomando dispone di pulsanti di selezione rapida per accedere celermente ai servizi di streaming. Con Dolby Vision e Dolby Atmos la vostra esperienza video e audio sarà sempre di livello superiore. Ottimo anche per il gaming, soprattutto grazie all'HDMI 2.1 integrato e alla bassa latenza.

Panasonic TX-55MZ800E Di seguito un TV OLED 4K di qualità marchiato Panasonic. Colori brillanti, contrasti nitidissimi e dettagli ancora più definiti, il tutto grazie a Dolby Vision, alla tecnologia HDR10+ e alla modalità Filmmaker. Grazie a Dolby Atmos e agli altoparlanti frontali (con subwoofer integrato) avrete suoni coinvolgenti per un intrattenimento di livello superiore. Non manca un elegante design senza cornice. Per gli amanti del gioco, c'è la modalità Game!

Panasonic TX-65LZ980E Vi proponiamo un TV OLED 4K dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Vanta un comodo schermo da 65". Motore del dispositivo è il potente processore HCX Pro AI. Dolby Atmos, insieme agli altoparlanti integrati, si occuperà della qualità del suono. Bello anche il design semplice, compatto e pronto a sposarsi con qualsiasi arredamento.

Samsung QE65S95CATXZT Un altro TV OLED marchiato Samsung. Samsung S95C vanta uno schermo di qualità superiore da 65" con tecnologia a LED autoilluminante. Il processore Neural Quantum 4K vi regalerà la migliore esperienza visiva di sempre. Spicca il design ultra-sottile e minimal. Dolby Atmos e OTS+ vi garantiranno un'esperienza audio multidimensionale. Inoltre, con 144 Hz di frame rate in 4K potrete giocare ad un altro livello!

Samsung QE65S95BATXZT A differenza dei display OLED tradizionali, questo TV OLED di Samsung da 65" offre una gamma cromatica unica, con neri più profondi, bianchi più luminosi e sfumature di colore più ricche, il tutto grazie all'innovativa tecnologia LED auto-illuminante. Con il processore Neural Quantum 4K avrete la migliore esperienza visiva di sempre. Oltre che per le caratteristiche specifiche, spicca anche per il design ultra-sottile. Grazie ai nuovi altoparlanti firmati Samsung, l'esperienza Dolby Atmos salirà notevolmente di livello. Samsung S95B Recensione

Samsung QE77S90CATXZT Di seguito vi proponiamo un nuovissimo TV OLED di Samsung. Vanta un ottimo schermo da 77" e offre una gamma cromatica unica, con neri più profondi, bianchi più luminosi e sfumature di colore più ricche. Con l'innovativa tecnologia a LED autoilluminante avrete dettagli mai visti prima. A supportare il dispositivo troviamo il processore Neural Quantum 4K. Grazie alla cornice minimalista e al sottilissimo profilo posteriore, il TV si sposerà perfettamente con qualsiasi arredamento.

Migliori TV OLED LG

LG è da sempre sinonimo di qualità ed efficienza per quanto riguarda i TV OLED e questo paragrafo ne è la dimostrazione. Di seguito troverete il meglio dei prodotti LG attualmente in circolazione.

LG OLED EVO C3 Di seguito vi proponiamo un nuovissimo TV OLED da 48'' dal design ultra-sottile. Un TV straordinario anche da spento, soprattutto quando lo si appende al muro. Inoltre, ha ben 4 porte compatibili HDMI 2.1 per giocare in 4K fino a 120 FPS sfruttando anche le tecnologie di refresh variabile VRR, NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium. Potrete perfino giocare con il Dolby Vision in 4K a 120 Hz. Un TV più completo e versatile di così non si è mai visto!

LG OLED Posè Ecco a voi un TV LG OLED appartenente alla linea Objet Collection. Menzione d'onore al design "All-around". Grazie al suo stand autoportante, potrete posizionarlo davvero ovunque. Con questo TV, LG ha ulteriormente migliorato la tecnologia OLED rendendola ancora più luminosa. Monta il nuovissimo processore intelligente Alpha 9 di quinta generazione, ad oggi il più potente sviluppato da LG. Dolby Vision IQ con Precision Detail donerà intensità alle immagini, mentre grazie a Dolby Atmos avrete un'esperienza audio ancora più realistica.

LG OLED65B36LA, Un altro bellissimo TV marchiato LG pronto a garantirvi qualità, convenienza e maggiore comfort visivo. Si tratta di un TV dal design semplice e minimalista, con bordi ultra-sottili e uno schermo da 65". Grazie ai pixel auto-illuminanti avrete neri perfetti, colori realistici e contrasti ben definiti. Dolby Vision IQ e Dolby Atmos porteranno il cinema a casa vostra! Non manca la compatibilità con gli assistenti vocali del momento come Google Assistant, Alexa e LG ThinQ AI.

LG OLED evo G3 LG OLED evo G3 è un TV progettato per adattarsi a qualsiasi parete. Il pannello OLED da 55" di ultima generazione, insieme alla potenza di calcolo del processore Alpha 9 di sesta generazione, vi garantirà immagini dai colori vivaci e realistici. Perfetto per film e serie TV. Un TV da appendere al muro dal prezzo conveniente.

Migliori TV OLED Sony

Per quanto riguarda i TV OLED anche Sony ha fatto la sua parte portando sul mercato una serie di prodotti di qualità venduti ad un prezzo davvero conveniente per quelli che sono gli standard di questi TV. Di seguito il meglio dei TV OLED Sony.

Sony XR42A90KAEP Sony A90K vanta un fantastico pannello OLED (con XR OLED Contrast Pro) da 42". A muovere il dispositivo troviamo Cognitive Processor XR. Acoustic Surface Audio+ trasformerà lo schermo in uno speaker multicanale, assicurandovi così immagini e suoni in perfetta armonia. Il design è moderno ed elegante. Facile da utilizzare anche grazie a Google TV (integrato). Il prezzo non è niente male!

Sony XR65A83L Vi proponiamo questo fantastico TV OLED 4K marchiato Sony. Vanta uno schermo luminoso (con Rich Color Enhancer grazie all'Intelligenza Cognitiva XR Clear Image) da 65". La qualità sonora è di alta qualità (indipendentemente dall'ambiente). Inoltre, avrete accesso facile e veloce a qualsiasi contenuto e servizio. Design immersivo con supporto e installazione flessibile. Ottimo anche il prezzo.

Sony XR55A95K Questo costosissimo TV di Sony spicca per il suo pannello OLED (QD-OLED), progettato per offrire una palette cromatica molto ampia. Cognitive Processor XR, il rivoluzionario processore dei TV BRAVIA XR, porterà audio e immagini a un livello superiore. La risoluzione 4K contribuirà ad ottimizzare la qualità delle immagini. Con il comando vocale integrato in Google TV, potrete impostare e controllare il TV senza telecomando. Bello il design One Slate. Il prezzo non è sicuramente economico ma decisamente in linea con le caratteristiche del prodotto.

Sony XR77A80KAEP Questo TV OLED marchiato Sony grazie ai suoi colori eccezionali, ai suoi neri profondi e ai suoi angoli di visione superiori, risulta un prodotto sbalorditivo. Immagini e suoni in perfetta armonia grazie allo schermo che fa da speaker (Acoustic Surface Audio+). Perfetto per vivere un'esperienza di gioco fluida e reattiva grazie alla modalità di gioco automatica e a ben 120 fotogrammi per secondo (4K/120 FPS). Se non avete problemi di budget e siete in cerca di un TV di qualità superiore, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro.

Come scegliamo i migliori TV OLED?

Nel presente paragrafo vi presentiamo le caratteristiche principali che un buon TV OLED deve necessariamente avere. Design: quando parliamo di design, facciamo riferimento alle dimensioni del pannello e all'estetica in sé. Diciamo che, uno schermo molto grande dal design ultra-sottile, sarebbe l'ideale. Dimensioni: in tal caso facciamo riferimento alla grandezza dello schermo. Ovviamente la grandezza dello schermo va di pari passo con la risoluzione di quest'ultimo (sarebbe davvero sprecato uno schermo di grandi dimensioni in risoluzione HD). Risoluzione: a tal proposito gli standard più diffusi sono l'HD Ready (1366×768 pixel), il Full HD (1920×1080 pixel) e l'Ultra HD (4K, da 3840×2160 pixel e superiori). Ovviamente maggiore sarà il numero di pixel e migliore sarà la qualità dell'immagine. Refresh rate: non è altro che la frequenza di aggiornamento del TV OLED. Grazie al refresh rate (minimo 100/120 Hz) molti TV OLED risultano perfetti non solo per cinema ma anche per gioco. Processore: come in qualsiasi dispositivo elettronico che si rispetti, il processore è il motore portante. Nel caso dei TV OLED, abbiamo dei processori di ultima generazione ottimi per la calibrazione dell'immagine e del suono. Spesso sono supportati da ulteriori tecnologie che si occupano appunto dell'ottimizzazione dell'immagine e del suono. Digitale terrestre: non sarebbe male se il vostro nuovo TV fosse dotato di decoder digitale terrestre integrato; in questo modo potrete risparmiarvi la spesa di un apparato esterno spesso ingombrante e parecchio costoso.