Migliori Ultrabook 2024: i notebook da portare sempre con sé

Attenzione solo a un particolare: gli Ultrabook non sono economici . Possono comunque avere un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma è chiaro che coniugare potenza, autonomia e leggerezza non sia facile con portatili di fascia bassa . Su questo è bene essere chiari fin dall'inizio.

Ecco quindi che in questa guida all'acquisto abbiamo raccolto quelli che, secondo la nostra opinione, sono i migliori Ultrabook a oggi in commercio in Italia. Tutti i principali brand hanno modelli simili nel proprio listino: da nomi scontati come Lenovo , Dell , e Microsoft , fino anche ad Apple , che con l'introduzione dei suoi processori ha dato nuova linfa proprio a questo tipo di portatili.

Col tempo Intel ha cambiato le carte in tavola, lasciando da parte il termine Ultrabook a favore della certificazione Intel Evo , ma l'idea alla base di quel termine è rimasta comunque viva nel cuore degli utenti, tanto che ormai ci sentiamo liberi di parlare di Ultrabook per indicare in generale la categoria degli " ultra portatili ", indipendentemente da quale sia il processore al loro interno.

Il termine Ultrabook è stato coniato da Intel nel 2011 , per identificare una classe di notebook con caratteristiche particolari . L'idea era quella di creare una categoria di portatili che unissero prestazioni e leggerezza , senza dimenticarsi dell' autonomia . All'epoca era forse un po' un'utopia, ma ormai non è certo impossibile trovare modelli simili, dato che è esattamente in questa direzione che si è evoluto il mercato.

Come scegliere un Ultrabook

Esauriti gli aspetti più tecnici, ci sono altri elementi da valutare. Anzitutto dimensioni e peso . Da un portatile di questa categoria ci si aspetta che non sia troppo spesso ( meno di 2 cm ) né troppo pesante ( massimo 1,5 Kg nei modelli più grandi). E poi i materiali , spesso leghe metalliche o, in alcuni casi, fibra di carbonio, per ridurre il peso senza andare a scapito della qualità costruttiva.

Gli Ultrabook non esistono più . Come abbiamo già avuto modo di accennare, questo "bollino" è ormai caduto in disuso, quindi non è immediato etichettare un portatile come tale.

I migliori Ultrabook delle migliori marche

Una volta visto cos'è un Ultrabook e come riconoscerne uno, veniamo alla nostra selezione. Abbiamo scelto notebook dei principali brand del settore, e per ciascuno di essi trovate indicati i suoi punti di forza e il perché della nostra scelta.

Abbiamo cercato di realizzare un elenco il più eterogeneo possibile, ma come già chiarito in precedenza non aspettatevi portatili di fascia bassa né modelli particolarmente economici, perché non possono essere Ultrabook in tutto e per tutto.

Detto questo, abbiamo comunque cercato di includere dispositivi dal buon rapporto qualità prezzo, o comunque di indirizzarvi nella scelta verso i prodotti più convenienti.

Ci sono alcuni portatili che nascono proprio con l'intento di "essere Ultrabook", come i Dell XPS 13 o la serie ThinkPad di Lenovo. In altri casi è semplicemente il mercato che, con il progresso della tecnica, spinge naturalmente verso prodotti che rientrano nelle caratteristiche generali degli Ultrabook, anche se con qualche distinguo. Gli LG Gram, ad esempio, sono sottili, leggeri e dalla grande autonomia, ma spesso spingono meno sull'acceleratore delle prestazioni.

In generale la scheda tecnica non dice sempre tutto, perché poi dipende dall'implementazione fatta dal singolo produttore. Proprio perché si tratta di un mercato molto ampio, vi suggeriamo di leggere anche un altro paio di guide più generiche di questa: quella dedicata ai migliori notebook e quella specifica per portatili gaming. Che sia un Ultrabook o meno, quel che conta è che ciascuno possa trovare il portatile che meglio si adatta alle sue esigenze.