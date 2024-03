La nostra lista dei migliori volanti PC aggiornata a marzo 2024.

Migliori volanti PC 2024

Se siete degli appassionati di racing game in cerca di un volante PC che vi garantisca un'esperienza di gioco coinvolgente ed immersiva, allora siete nel posto giusto. In questa guida troverete i migliori volanti PC attualmente in circolazione. Molti volanti PC si presentano più sofisticati, complessi e anche più costosi di altri. Ad ogni modo, sul mercato non mancano alternative economiche per chi ha problemi di budget ma non vuole rinunciare ad un prodotto di qualità. Vi lasciamo al nostro elenco prodotti!

Indice

Migliori volanti PC economici - sotto i 100€

In questo paragrafo abbiamo raccolto solo i migliori volanti economici. Impossibile non prenderli in considerazione. A questo punto, vi lasciamo al nostro elenco prodotti.

Superdrive SV450 Racing Wheel Di seguito un volante PC completo da prendere in considerazione. Il volante Racing Wheel Universal è un accessorio essenziale, compatibile con PC, Xbox Serie X, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Un modello completamente programmabile (potrete programmare i pulsanti, le palette e i pedali direttamente sul volante o nel menu di configurazione) con sensibilità di guida regolabile (arcade, pro, esperto). Abbiamo anche un doppio motore a vibrazione e un angolo di rotazione di 270°. Al giusto prezzo è un vero affare.

Subsonic Superdrive Volante da Corsa SV200 Se siete in cerca di un volante PC economico ma di qualità, questo prodotto marchiato Superdrive potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di un volante cablato, con rotazione di 180° perfetto per Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC (purtroppo non è compatibile con PS5). Inoltre, risulta completamente regolabile e offre tre modalità di sensibilità per una guida più o meno sportiva (Arcade, Pro, Esperto). Per di più vanta 2 pedali e 2 palette per il cambio di marcia. Il prodotto ideale per chi ha problemi di budget.

Speedlink TRAILBLAZER Racing Wheel Un altro volante PC da prendere in considerazione se si è in cerca di un buon prodotto dal prezzo conveniente. Il volante è compatibile con PS3, PS4, Xbox One e PC/Mac. È perfetto sia per i circuiti famosi che per piste fuoristrada. Abbiamo pedaliera a gas, marce con paletta, 12 pulsanti, un pad di controllo digitale e un freno finemente regolabile. Offre un ampio raggio di sterzata (180°). Lo sterzo gommato garantisce un'ottima presa. Con i 7 piedini in gomma antiscivolo sul volante e sulla pedaliera avrete un appoggio sicuro durante la guida.

Racing Apex Wheel Volante Il volante Racing Wheel APEX è completamente programmabile e personalizzabile, compatibile con PC, PlayStation 5 e 4 (con licenza ufficiale Sony). Vanta comodi pedali a grandezza naturale molto resistenti. Potrete scegliere tra rapporto di virata di 270° e 180°, e regolare altre impostazioni come dead zone e sensibilità dei pedali. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori volanti PC economici - sotto i 200€

In questo paragrafo abbiamo raccolto i migliori volanti PC aventi un prezzo decisamente contenuto per quelli che sono gli standard di questi prodotti (sotto dei 200€). Si tratta di volanti dall'ottima qualità costruttiva e dalle buone caratteristiche specifiche.

PXN V9 Volante da Corsa Questo volante PC è realizzato in materiale ABS opaco antiscivolo e rivestito in pelle di alta qualità. Le cinque potenti ventose e le due cornici di montaggio a forma di C, garantiscono un'esperienza di gioco più confortevole e durevole a seconda dei diversi scenari. Grazie al feedback interattivo a doppia vibrazione e ai pedali lineari autoregolanti godrete di un'esperienza di gioco davvero immersiva. Inoltre, con le palette semi-automatiche avrete un'esperienza di cambio confortevole, liscia e precisa in pista. Compatibile con PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e piattaforme Android TV.

Thrustmaster T128 THRUSTMASTER T128 è un volante da corsa leggero progettato per gli amanti della guida sportiva. Abbiamo sistema Force Feedback ottimizzato, design moderno e versatile, 13 pulsanti, LED per la velocità del motore, precise leve del cambio magnetiche T-MP e una comoda pedaliera magnetica T2PM priva di attrito. Tanta precisione e nessuna usura meccanica. Velocità e versatilità ad un prezzo super conveniente.

Migliori volanti PC professionali

In questo paragrafo sale il prezzo e con esso anche la qualità dei prodotti. I modelli da noi raccolti non sono altro che volanti professionali, progettati interamente per utenti pretenziosi che non hanno problemi di budget.

Thrustmaster TX Racing Wheel Leather Edition Il volante in questione monta un servomotore brushless da circa 25 Watt di potenza, pronto a garantirvi prestazioni veloci, precise e un controllo impeccabile su qualsiasi terreno di gara. Grazie alla tecnologia del motore brushless avrete un'esperienza di guida estremamente silenziosa. Con questo volante PC potrete immergervi realmente nel mondo delle gare automobilistiche, in modo da raffinare le vostre abilità e ottimizzare le vostre prestazioni. Compatibile con Xbox One, Xbox Serie X, Xbox Serie S e PC.

Thrustmaster TS-PC Racer Ferrari 488 Challenge Edition In occasione del 70° anniversario del marchio di automobili da corsa Ferrari, Thrustmaster ha presentato TS-PC RACER Ferrari 488 Challenge Edition. Alla potenza delle moderne tecnologie Thrustmaster, si unisce una replica dell'autentico volante della Ferrari 488 Challenge. Abbiamo un sistema Force Feedback brushless, un reattivissimo servomotore brushless da 40 Watt e un sistema Motor Cooling Embedded. Creato per migliorare le prestazioni e garantire un'esperienza di guida incredibilmente realistica.

Thrustmaster T-GT II PACK Il volante T-GT II è un concentrato di tecnologie estremamente innovative. Raffinato e perfezionato da un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, il T-GT II è stato concepito per alzare ancor di più il livello delle prestazioni Force Feedback fornite dal suo predecessore (il T-GT). Con questo volante PC avrete precisione e robustezza senza precedenti, sensazioni decisamente realistiche (grazie alle sue fantastiche tecnologie T-LIN, T-DCC e soprattutto T-DFB) e un design elettronico del tutto nuovo (con circuiti prestampati certificati AEC-Q, direttamente dal mondo dell'industria automobilistica).

Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310 TS-XW Racer è una replica in scala 1:1 del volante Sparco P310 Competition. Il volante è accompagnato da doppia licenza ufficiale per Xbox One e Windows (PC) e dispone inoltre di tutti i pulsanti ufficiali Xbox One. TS-XW Racer racchiude in sé le più avanzate tecnologie Thrustmaster dedicate ai volanti, un Force Feedback generato da un potente servomotore brushless da 40 Watt con sistema di raffreddamento Motor Cooling Embedded, design ergonomico, rivestimento in pelle scamosciata, 2 alte leve per il cambio sequenziale, 14 pulsanti azione e un pad direzionale con un pulsante a pressione. La pedaliera è ampia, solida e regolabile, con struttura interamente in metallo. Perfettamente adatto a tutti i tipi di giochi di guida (GT, F1, NASCAR, Indy e gare su strada).

Logitech G PRO Racing Wheel Logitech G PRO Racing Wheel è un volante gaming di nuova generazione di fascia alta, che ha visto la collaborazione di diversi esperti (fra cui Lando Norris) e anni di progettazione e sperimentazione. Sotto il cofano, G PRO Racing Wheel nasconde il nuovo motore Direct Drive in grado di produrre un'impressionante forza di 11 newtonmetri con una risposta a latenza incredibilmente bassa. Ritroviamo a bordo anche la tecnologia TRUEFORCE proprietaria che permette il ritorno di forza ad alta definizione. Al volante, già ampiamente personalizzabile, si affianca anche una pedaliera (venduta a parte) completamente modulare. Logitech G PRO Racing Wheel

Migliori volanti PC Logitech

Logitech è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni. I suoi volanti sono attualmente tra i migliori in circolazione, perfetti per chi desidera spendere il giusto senza dover rinunciare a nulla.

Logitech G29 Se non avete problemi di budget e siete in cerca di un ottimo volante da collegare al vostro PC, Logitech G29 è la soluzione. Si tratta di un modello compatibile con PC, PS3 e PS4. Il volante si presenta solido e robusto, con un rivestimento in pelle cucito a mano che migliora il grip e l'esperienza di gioco complessiva. La pedaliera in acciaio vanta tre comodissimi pedali regolabili. Inoltre, potrete abbinare al volante il cambio Driving Force di Logitech G (cambio a H a sei velocità con leva corta e retromarcia a pressione verso il basso).

Logitech G920 Se siete in cerca di un volante PC in grado di offrirvi un'esperienza di gioco coinvolgente e realistica, questo prodotto potrebbe fare al caso vostro. Grazie alla tecnologia Force Feedback, potrete godere di una guida silenziosa e dinamica. Ottima la pedaliera a tre pedali (acceleratore, freno e frizione) regolabili e sensibili alla pressione. Proprio come il modello precedente, anche questo volante può essere arricchito con un cambio Driving Force a sei marce. Vera chicca è il suo design confortevole e durevole grazie all'acciaio ‎inossidabile e al rivestimento in vera pelle. Il volante perfetto per una guida dinamica e un controllo totale.

Logitech G923 Logitech G923 è un volante premium, a partire sicuramente dal prezzo importante. I materiali sono resistenti e di alta qualità, l'installazione è semplicissima. Il feedback restituito dalla nuova tecnologia è davvero un game changer. Perfetto per console e PC. Da non sottovalutare poi la compatibilità con le console next-gen. Unica pecca, da il meglio di sé con pochi giochi compatibili. Recensione Logitech G923

Migliori voltanti PC Thrustmaster

Anche Thrustmaster è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per quanto concerne le periferiche per PC. Per questo motivo vi proponiamo i suoi migliori volanti PC!

Thrustmaster TMX Ergonomic Racing Wheel Tra le periferiche di primissima qualità marchiate Thrustmaster, ritroviamo questo bellissimo voltante PC. Comfort e qualità dei materiali di questo prodotto, sono paragonabili a quelle di Logitech G29. Si tratta di un volante reattivo e silenzioso concepito per diversi tipi di piloti, in quanto il suo design ergonomico e l'ampia gamma di tecnologie incorporate, lo rendono totalmente adattabile a tutti gli stili di guida. Oltre ad un pedaliera a due pedali, TMX è dotato di ampie leve del cambio realizzate interamente in metallo.

Thrustmaster T248 Se desiderate un ottimo compromesso, Thrustmaster T248 è il volante PC da scegliere. Il Force Feedback è potente e regala ottime soddisfazioni sui titoli compatibili. Per di più il volante si presenta comodo, con pulsanti ben distribuiti ed un rivestimento in pelle decisamente ergonomico. Parlando invece della pedaliera, si comporta benissimo alla stregua del volante e, grazie alla chiave a brugola in confezione, è possibile modificare l'altezza, l'inclinazione e la spaziatura dei pedali. Recensione Thrustmaster T248

Thrustmaster T300 RS GT Edition Thrustmaster T300 RS GT Edition è un volante appositamente concepito per i vari stili del motorsport: dai circuiti GT ai rally su terreni accidentati. La precisa e realistica trasmissione fa di questo motore un vero e proprio must. La tecnologia del motore brushless permette inoltre un'esperienza di guida estremamente silenziosa. Il sistema a doppia cinghia garantisce un realismo ottimale durante la guida. Immancabile la tecnologia magnetica proprietaria. Un prodotto costoso per utenti pretenziosi che non hanno problemi di budget.

Come scegliamo i migliori volanti per PC?

I volanti PC sono dispositivi piuttosto complessi e sofisticati. Nonostante non rientrino tra le periferiche più economiche in circolazione, sul mercato non mancano prodotti dal prezzo abbordabile. Affinché un prodotto venga considerato valido, deve avere determinati requisiti, primo fra tutti l'ergonomia. Un volante poco o per niente ergonomico, potrebbe compromettere in modo significativo la qualità delle vostre sessioni di gioco. La qualità costruttiva, come l'ergonomia, non va sottovalutata in quanto influenza la presa sul volante. La presenza di pedaliera e ulteriori accessori è decisamente importante (alcuni volanti sono supportati da pedali regolabili e altamente personalizzabili). Inoltre, non si può tralasciare la presenza di un sistema Force Feedback, in quanto è da questo che dipende la guida realistica e coinvolgente. Anche la presenza di un pannello di controllo sul volante non sarebbe da sottovalutare, in quanto quest'ultimo semplificherebbe notevolmente l'esperienza di guida. Ultima, ma non per importanza, è la compatibilità con console di vecchia/nuova generazione e PC.