Anker è da sempre una delle aziende più attive nella realizzazione di accessori per smartphone e per iPhone in particolare. Oggi abbiamo provato il caricabatterie 3-in-1 compatto e da viaggio con codice Y1811G11. Sulla carta d'identità però il suo nome è "Anker 3-in-1 Cube with MagSafe".

La prova potrebbe quasi finire qui con un nome che è totalmente autoesplicativo. Si tratta di un cubo di ricarica per iPhone con supporto al MagSafe e 3-in-1. Andiamo con ordine.

In confezione troviamo oltre al cubo anche un minuscolo caricabatteria da 30W e un cavo USB-C/USB-C molto lungo. Collegato questo cavo sul retro del cubo è possibile posizionare quest'ultimo sulla vostra scrivania e iniziare subito a usarlo. Posando il vostro smartphone con MagSafe sulla sua base inizierà subito la ricarica tramite standard di Apple. La base però si può inclinare a qualsiasi angolazione fino quasi a 90° per permettervi di tenere il dispositivo sempre rivolto verso di voi se state per esempio lavorando alla scrivania.

Alla robustezza dei magneti MagSafe si aggiunge quindi la robustezza della cerniera del cubo.