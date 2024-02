Abbiamo provato un nuovo smartphone srotolabile (che può diventare realtà)

Sul palco del MWC di Barcellona vengono spesso mostrati i più interessanti prototipi di quelli che saranno i dispositivi più rivoluzionari del futuro. Fra questi per esempio lo smartphone bracciale o l'anello smart.

Oggi vi parliamo invece del prototipo di smartphone srotolabile (e arrotolabile) di Tecno, un'azienda cinese di cui abbiamo già parlato in queste pagine. Il brand non vende ancora nel nostro continente ma si sta guadagnando un suo seguito in Asia e soprattutto in Africa, con modelli come il Phantom V Fold o il Phantom V Flip, che abbiamo testato nelle nostre pagine.