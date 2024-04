Foto 1 - Cibo

Foto 2 - Selfie

Foto 3 - Ritratto

Nota la foto dello Xiaomi è stata compressa per l'upload perché troppo pesante per il nostro CMS.

Foto 4 - Buona luce

Foto 5 - Zoom 2X

Foto 6 - Zoom 5X

Foto 7 - Grandangolo

Foto 8 - Zoom 3.5X

Foto 9 - Macro

Foto 10 - Notte

Foto 11 - Notte selfie

Foto 12 - Grandangolo notte

Foto 13 - Poca luce

Classifica finale

Honor Magic 6 Pro - 28,6% Google Pixel 8 Pro - 23,3% Samsung Galaxy S24 Ultra - 20,8% Apple iPhone 15 Pro Max - 13,8% Xiaomi 14 Ultra 13,5%

La classifica rivela delle belle sorprese e dei notevoli cambi di rotta.

Solo rispetto al sondaggio di poco più di 5 mesi fa le cose sono notevolmente cambiate. Samsung scivola in terza posizione, Honor schizza dalla quarta alla prima posizione mentre Google rimane saldo al secondo posto. Apple perde una posizione e la new entry Xiaomi (l'ultima volta avevamo un Huawei in classifica) si ferma alla quinta posizione, che è però a tutti gli effetti praticamente un pareggio con iPhone.

È chiaro come al test siano arrivati solo smartphone premium e che già nelle recensioni avevamo valutato con voti molti alti nel comparto fotografico, con valutazioni diverse in base ai sensori a disposizione e all'elaborazione software. Proprio in questa ottica non stupisce forse la quinta posizione di Xiaomi, che da il meglio di sé se si ha la pazienza e la capacità di giocare un po' nelle impostazioni. Nonostante quello che potrebbe sembrare un posizionamento infelice per noi al momento rimane il miglior smartphone per capacità fotografiche.

Bene sicuramente sia Google che Apple che hanno nel complesso offerti risultati confortanti e "stabili", mentre un po' traballante la performance di Samsung, che rimane il migliore per quanto riguarda le possibilità offerte dal software ma che necessita ancora di un affinamento software, quantomeno per poter equiparare i risultati di S23 Ultra.

Applausi per Honor che da essere un outsider, sopratutto nel campo fotografico si è guadagnata il rispetto e la scelta di tantissimi utenti. Un paio di note sulla tipologia di foto scelte da chi ha votato. Siamo nel complesso molto allineati al giudizio del pubblico in questo singolo confronto e avremmo forse solo fatto vincere lo Xiaomi nel confronto fra foto 3.5X, dove invece a vinto l'immagine di Honor, probabilmente solo per l'impressione maggiormente positiva dovuto al sorriso di Vezio. Idem per lo scatto in modalità ritratto. Google ha probabilmente vinto perché l'inquadratura è un po' più stretta (Pixel parte da 1.5X), mentre il ritaglio dei capelli è meno preciso dei concorrenti.

Se volete approfondire ecco le recensioni degli smartphone: