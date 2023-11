Miglior smartphone per foto: confronto S23 Ultra, iPhone 15 Pro, Honor, Huawei e Pixel 8 Pro!

Foto 1 - Cibo

Foto 2 - Selfie

Foto 3 - Ritratto

Foto 4 - Giorno

Foto 5 - Zoom 2X

Foto 6 - Macro

Foto 7 - Zoom 5X

Foto 8 - Controluce

Foto 9 - Grandangolo

Foto 10 - Poca luce

Foto 11 - Notte

Foto 12 - Notte selfie

Foto 13 - Notte wide

Classifica finale

Samsung Galaxy S23 Ultra - 25,5% Google Pixel 8 Pro - 21,6% Apple iPhone 15 Pro Max - 19,7% Honor Magic 5 Pro - 17,2% Huawei P60 Pro - 16%

Questo è il risultato dovuto dalla somma di tutti i voti nelle varie foto.

Noi concordiamo con questa classifica, in quanto riteniamo Samsung Galaxy S23 Ultra lo smartphone migliore per fare le foto nel 2023. È il più bilanciato in termini di software, funzionalità e hardware, risultando più spesso come quello preferibile in vari contesti, non solo riguardanti le foto di questo test. Google Pixel 8 Pro dal canto suo è, come sappiamo bene, lo smartphone dell'AI. In certi specifici contesti solo Pixel 8 Pro può elaborare le immagini in modo così sorprendente: basti pensare alla funzione che rimuove la sfocatura o che realizza un collage dei sorrisi delle persone nelle foto di gruppo. iPhone 15 Pro Max rimane forse il più bilanciato, ovvero quello che garantisce un risultato più consistente fra ogni situazione. Forse avrebbe vinto il confronto sui video, che però non erano il centro di questa analisi. Infine abbiamo Honor Magic 5 Pro e Huawei P60 Pro, due cameraphone di tutto diritto che regalano solitamente tante gioie quanto gli smartphone del podio.

Honor forse è l'unico che ogni tanto sbaglia qualche scatto, ma nonostante questo è stato sicuramente la sorpresa dell'anno, quando solo un anno fa forse non lo avremo scelto per questo confronto. Huawei come sempre è quello che tecnicamente potrebbe offrire di più, anche se a volte ci vuole una mano un po' più esperta per realizzare qualche scatto migliore.

Parliamo anche degli assenti: OPPO non ha lanciato uno smartphone premium in Europa nel 2023, Xiaomi non è stata in grado di fornirci un Xiaomi 13 Ultra per la prova e Sony che storicamente ha pochissimi sample per la stampa.

Fateci sapere nei commenti qual è la vostra classifica, anche in base a cosa avevate votato nel nostro sondaggio.