L'SSD MagSafe per liberare lo spazio del vostro iPhone (e non solo)

Lo spazio negli smartphone non è mai abbastanza e acquistare dispositivi con più memoria interna si traduce spesso in costi molto importanti, anche oltre i 100€ per ogni "scatto" di memoria. Per questo acquistare della memoria esterna da usare all'occorrenza per recuperare i file più grossi o per liberare spazio dal proprio smartphone (qui la guida per iPhone) è diventata una pratica comune.

Per chi ha un iPhone oggi vi raccontiamo della nostra prova di Dockcase Smart Magsafe M.2 NVMe SSD Enclosure un nome altisonante per quello che a tutti gli effetti è un "guscio" per le memorie SSD (in questo caso di tipo 2230/2242 M.2 NVMe) per poterle utilizzare come memorie esterne per il vostro smartphone.

Perché usare un enclosure SSD?

Proviamo ad analizzare quali sarebbero i vantaggi di un sistema simile invece di utilizzare una chivetta USB:

Maggiore Capacità di Archiviazione : Si possono usare SSD di varie dimensioni. In questo caso si può arrivare fino a 2 TB.

Velocità di Trasferimento Dati : Gli SSD NVMe o SATA, connessi tramite USB 3.1/3.2 , offrono velocità di lettura e scrittura superiori rispetto alle tradizionali chiavette USB, riducendo i tempi di trasferimento. Nello specifico parliamo di fino a 10 Gbps.

Raffreddamento Migliore : Questo enclosure SSD ha un sistema di dissipazione integrato per raffreddare il tutto e massimizzare quindi le prestazioni.

Velocità nella gestione di file grandi : Gli SSD sono ideali per gestire file di grandi dimensioni, come video in alta definizione o backup, che possono risultare problematici da trasferire con una semplice chiavetta USB.

Compatibilità con File System Avanzati: Gli SSD possono essere formattati con file system avanzati come exFAT o NTFS senza subire rallentamenti significativi, migliorando l'efficienza nella gestione dei file.

Un SSD per iPhone