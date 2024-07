HUAWEI MatePad 11.5" S, arriva il tablet con il display che sembra carta, M-Pencil inclusa e nuova app GoPaint

Sbarcato in Italia pochi giorni fa, HUAWEI MatePad 11.5" S è un tablet che farà la gioia di chi cerca un dispositivo portatile per la produttività e la creatività a 360°. I suoi punti di forza? Uno schermo di nuova generazione che simula l'esperienza di lettura e di scrittura della carta, le nuove app per la creatività di Huawei e anche un hardware di tutto rispetto, tutto questo senza esagerare sul prezzo finale. Scopriamolo insieme!

Lo schermo PaperMatte

Il risultato? Che è possibile usare ovunque MatePad 11.5"S, anche sotto la luce diretta del sole, visualizzando comunque colori vivaci e scritte nitide. Non solo: con l'apposita modalità Colore, l'algoritmo proprietario di Huawei regola la mappatura tra la luminosità, la tonalità e la temperatura del colore dello schermo in modo da offrire un'esperienza di visione migliorata e un maggior comfort per gli occhi. Di fatto il PaperMatte display rende l'esperienza di lettura simile a quella della carta. Sempre per la salvaguardia degli occhi, il MatePad 11.5"S integra anche le certificazioni SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance e TÜV Rheinland Reflection-Free.

La sensazione di "carta" non si ha solo in lettura, ma anche in scrittura! Grazie alle nanostrutture incise sulla superficie dello schermo, quando si scrive o si disegna sullo schermo con uno stilo (come il nuovo M-Pencil di 3° generazione di casa Huawei) si avverte una resistenza che ricorda l'attrito di una matita sulla carta.