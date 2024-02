Anker lancia oggi due nuovi accessori per iPhone che siamo sicuri faranno felici molti di voi. E noi li abbiamo provati. Quello che li accomuna è l'essere pensati per chi ha iPhone e per chi si sposta spesso.

15W Ultra-Fast Magnetic Charger

Sul retro troviamo poi anche uno stand metallico che vi permette di tenere orientato il vostro iPhone verso di voi anche quando lo tenete poggiato sulla scrivania. Funziona anche come powerbank "normale" tramite la porta USB-C : potete usare il cavo in dotazione a questo scopo. In questo caso l'uscita massima è a 27W.

I powerbank MagSafe non sono una novità assoluta, ma questo è sicuramente un prodotto interessante. È da ben 10.000 mAh e sul lato monta un piccolo display che vi aggiornerà sulla carica residua del powerbank e per quanto ancora riuscirà a caricare il vostro iPhone alla velocità corrente. Questo dispositivo può caricare il vostro iPhone al massimo della velocità di MagSafe , ovvero 15W e supporta anche lo standard Qi2, permettendovi quindi di carica anche altri dispositivi. Non c'è bisogno di accenderlo, si avvia in automatico non appena viene "agganciato" un iPhone, oppure un altro smartphone compatibile con la ricarica wireless.

Foto

15W Max Pocket-Sized 3-in-1 Charger

Questo piccolissimo accessorio è (incredibilmente) un caricabatteria MagSafe da viaggio 3-in-1. In confezione trovate infatti anche un alimentatore da ben 40W e un lungo cavo USB-C/USB-C (una estremità è a L per collegarsi senza fastidi al connettore laterale del prodotto. Sopra troviamo infatti la piastra MagSafe dove poggiare il vostro iPhone (dalla generazione 12 in poi) per caricarlo a 15W, la velocità massima di questa tecnologia.

È dotato anche di tecnologia Qi2 e potrete quindi caricarci anche altri smartphone dotato di ricarica wireless.

Inclinando la base superiore avrete però a disposizione un supporto molto più comodo per orientare l'iPhone verso di voi. Il prodotto è molto leggero ma è ben studiato per non ribaltarsi quando si inclina lo smartphone. Così facendo si libererà lo spazio, sopra la base che viene "scoperta" per caricare anche delle AirPods. Sono compatibili tutti i modelli, eccetto il primo, poiché non aveva il case con ricarica wireless. E se sembra finita qui vi sbagliate di grosso. Da sotto è possibile far uscire sul retro ribaltandolo il supporto magnetico wireless per carica anche un Apple Watch. Si tratta di una soluzione incredibilmente fantasiosa e che permette, da chiuso, di avere un prodotto minuscolo permettendovi di portarlo con voi in qualsiasi spostamento, anche il più breve, come quello da casa e lavoro.

Questo accessorio viene venduto a 109€ su Amazon, un prezzo non certo contenuto, ma in linea con prodotti simili dotati di tecnologia MagSafe.