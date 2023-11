Miglior smartphone compatto 2023: la nostra selezione

Indubbiamente con l'arrivo di iPhone SE 2020 e poi della sua variante 2022 si è riaccesa una diatriba molto discussa negli ultimi anni, ovvero la scomparsa di un segmento di mercato che veniva incontro a chi prima di tutto in uno smartphone cerca un dispositivo che entri in tasca e che al contempo però sia di qualità e possa garantire prestazioni simili a quelle di un top di gamma. Abbiamo quindi voluto fare un riassunto di quali sono le poche alternative per chi vuole uno smartphone compatto nel 2023, mentre qui trovate la selezione di tutti i migliori smartphone (anche non compatti).

Abbiamo quindi tenuto conto prima di tutto di dimensioni e peso, mentre ovviamente fattori come autonomia e dimensioni del display passano necessariamente in secondo piano, considerando come siano ovviamente i due elementi più colpiti da una diminuzione nelle dimensioni della scocca. Per questa selezioni dei migliori smartphone compatti abbiamo comunque considerato ogni aspetto del dispositivo, visto che come abbiamo detto l'esperienza d'uso dev'essere la miglior possibile. Questo perché nella fascia più bassa ci sono tante alternative, che però non abbiamo intenzione di considerare.

Migliori smartphone compatti

Questa era la lista puntuale dei dispositivi selezionati e aggiorneremo l'articolo con eventuali nuove uscite sul mercato. Sotto trovate la descrizione sommaria dei vari smartphone compatti, ma vi rimandiamo alle varie recensioni per maggiori informazioni.

Motorola Edge 30 Neo

Questo smartphone lo abbiamo definito "vintage" proprio perché sono pochi gli smartphone pensati per essere prima di tutto compatti e leggeri. Edge 30 Neo è realizzato in plastica e questo gli permette di tenere molto basso il peso finale del prodotto. Il processore non è dei più brillanti ma ne guadagna molto l'autonomia, cosa non scontata in questa categoria di prodotti. DIMENSIONI // Altezza: 152,9mm // Larghezza:71,2mm // Spessore: 7,8mm // Peso: 155 grammi

Recensione Motorola Edge 30 Neo

Scheda tecnica Motorola Edge 30 Neo

Samsung Galaxy S23

Anche Galaxy S23 è sicuramente il limite più "alto" della categoria degli smartphone compatti. Non è infatti considerabile compatto in assoluto, quanto compatto per l'anno di commercializzazione, in questo caso il 2023. Samsung Galaxy S23 è dotato di un eccezionale display FullHD+ con supporto al refresh rate adattivo fino a 120 Hz, oltre che di tre fotocamere di qualità, fra cui una zoom 3x da 10 megapixel che può anche registrare filmati in 8K. Lo smartphone ha anche un design leggermente rinnovato e ancora più iconico. DIMENSIONI // Altezza: 146,3mm // Larghezza: 70,9mm // Spessore: 7,6mm // Peso: 168 grammi

Recensione Samsung Galaxy S23

Scheda tecnica Samsung Galaxy S23

Google Pixel 7A

Anche nel 2023 Google ha voluto lanciare il suo medio gamma compatto. Si tratta di un prodotto per chi cerca uno smartphone non troppo grande (seppur non sia il più piccolo di questa selezione) che mantenga però alcune caratteristiche di rilievo da top di gamma. Come la ottima qualità fotografica, l'impermeabilità IP67 e l'esperienza stock di Google con il suo software. DIMENSIONI // Altezza: 152mm // Larghezza: 72.9mm // Spessore: 9mm // Peso: 193 grammi

Recensione Google Pixel 7A

Scheda tecnica Google Pixel 7A

iPhone 13 Mini

Nonostante non sia più l'ultimo arrivato è ancora lo smartphone più compatto di questa selezione e in più ha anche a disposizione un hardware da vero top di gamma, qualcosa che manca a praticamente tutti gli altri smartphone di questa selezione. Porta in dote funzionalità come il MagSafe o la nuova finitura con cristalli di ceramica per proteggere il display dalle rotture. È minuscolo (almeno per gli standard attuali), scatta ottime foto e ha prestazioni eccellenti. Come sempre l'unico compromesso sarà da fare solo sull'autonomia. DIMENSIONI // Altezza: 131,5mm // Larghezza:64,2mm // Spessore: 7,4mm // Peso: 135 grammi

Recensione iPhone 13 Mini

Scheda tecnica iPhone 13 Mini

ASUS Zenfone 10

ASUS ha lanciato alcuni anni fa una nuova linea di prodotti compatti, partendo dal suo brand Zenfone. Questo ultimo ASUS Zenfone 10 è uno smartphone estramamente interessante, grazie al suo display, alla sua autonomia (almeno in rapporto alle dimensioni) e anche grazie a caratteristiche molto ghiotte, come il processore Snapdragon 8 Gen e la presenza del jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie. DIMENSIONI // Altezza: 146,5mm // Larghezza: 68,1mm // Spessore: 9,4mm // Peso: 172 grammi

Recensione ASUS Zenfone 10

Scheda tecnica ASUS Zenfone 10

iPhone SE (2022)

È sicuramente lo smartphone più controverso degli ultimi anni. iPhone SE 2022 infatti utilizzare un design già visto (quello di iPhone 8) per offrire agli utenti un prodotto molto familiare (per chi cerca un iPhone) ma con un hardware aggiornato. In questo iPhone SE troviamo infatti lo stesso processore di iPhone 13 Pro, oltre che una fotocamera migliorata e anche la ricarica wireless. Purtroppo il display non è stato aggiornato ed è quindi un po' piccolo per gli standard attuali, ma potrebbe bastare ai moltissimi che per tanti anni ha usato un iPhone con proporzioni simili. DIMENSIONI // Altezza: 138,3mm // Larghezza:67,3mm // Spessore: 7,3mm // Peso: 148 grammi

Recensione iPhone SE (2022)

Scheda tecnica iPhone SE

Xiaomi 12X

Nel 2022 Xiaomi ha lanciato una interessante famiglia Xiaomi 12. All'interno di questa serie di smartphone due rientrano nel formato compatto. Non arriviamo alle dimensioni di un iPhone Mini, ma Xiaomi 12X e Xiaomi 12 si difendono molto bene. Entrambi hanno le stesse dimensioni, ma specifiche tecniche differenti. Fra i due segnaliamo 12X come più interessante, soprattutto in rapporto al prezzo di vendita. Un top di gamma sotto molti aspetti, soprattutto per la qualità costruttiva ed il display. DIMENSIONI // Altezza: 152,7mm // Larghezza: 69,9mm // Spessore: 8,2mm // Peso: 176 grammi

Recensione Xiaomi 12X

Scheda tecnica Xiaomi 12X

iPhone 15 Pro

Come avete già capito scorrendo questa pagina questo iPhone 15 Pro non è neanche lontanamente l'iPhone più compatto della lineup. Ma nonostante questo rimane ampiamente uno degli smartphone più maneggevoli in circolazione, soprattutto se andiamo a pescare anche nel mondo dei top di gamma, dove le dimensioni crescono sempre rapidamente. Fotocamere eccellenti, ottima autonomia e un software affidabile e aggiornato per molti anni: questi sono i punti chiave di iPhone 15 Pro. Attenzione che la recensione è del modello Max che è enorme, ma non avendo provato con mano il modello più piccolo vi servirà per darvi comunque un'idea di quello che vi aspetta. DIMENSIONI // Altezza: 146,6mm // Larghezza: 70,6mm // Spessore: 8,3mm // Peso: 187 grammi

Recensione iPhone 15 Pro Max

Scheda tecnica iPhone 15 Pro

Samsung Galaxy Z Flip 5

Ci sono tanti tipi di pieghevoli, ma indubbiamente Galaxy Z Flip 5 è quello che incarna meglio la necessità di avere uno smartphone grande ma che rimanga compatto. Ovviamente lo smartphone una volta piegato sarà più spesso, ma non abbastanza per essere un vero problema, sopratutto perché non è quell'occasione che avrete modo di utilizzarlo a lungo. Ovviamente è costoso, ma è anche robusto e ha un bel display e delle ottime fotocamere. DIMENSIONI APERTO // Altezza: 165,1mm // Larghezza: 71,9mm // Spessore: 6,9mm // Peso: 187 grammi

DIMENSIONI CHIUSO // Altezza: 85.1mm // Larghezza: 71,9mm // Spessore: 15,1mm // Peso: 187 grammi

Recensione Samsung Galaxy Z Flip 5

Scheda tecnica Samsung Galaxy Z Flip 5

Miglior smartphone compatto con buona batteria

Fra tutti gli smartphone che vi abbiamo proposto nella lista superiore ce n'è uno che spicca su tutti gli altri per buona batteria e quindi buona autonomia. La nostra selezione per il miglior smartphone compatto con buona batteria è iPhone 14 Pro, che riesce ampiamente a superare la giornata anche con l'uso più intenso, grazie ad un aumento della capacità della batteria e alle ottimizzazione di Apple in questa ultima generazione.

Miglior smartphone compatto dual SIM

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Apple iPhone SE (2022) Display 4,7" 750 x 1334 PX

Fotocamera 12 MPX ƒ/1.8

Frontale 7 MPX ƒ/2.2

CPU esa

RAM 4 GB

Memoria Interna 64 / 128 / 256 GB

Batteria

iOS Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Samsung Galaxy S22 Display 6,1" FHD+ / 1080 x 2400 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.8

Frontale 10 MPX ƒ/2.2

CPU octa 2.8 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 128 / 256 GB

Batteria 3700 mAh

Android 12 Scheda Tecnica Confronta Prezzi