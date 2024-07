Fra tutti i gadget assurdi che proviamo questo ha colto subito la nostra attenzione. Un accessorio che collegato alla porta USB-C (o lightning) dello smartphone possa "curare" le punture di zanzare (e non solo). Come farcelo sfuggire? Quando è andato in offerta ( seguiteci su Telegram per non perdere nessuna offerta!) ne abbiamo comprato uno per testarlo. E appena siamo stati punti (con questo caldo non abbiamo dovuto aspettare molto) lo abbiamo messo alla prova.

Cos'è Heat It

Si tratta di un dispositivo veramente molto piccolo, con un "tappo" per la porta USB-C che ha un foro per far passare un laccetto e legarlo come fosse un portachiavi. Non ha batteria e si alimenta solo collegandolo allo smartphone. Si scarica l'applicazione dallo store del proprio smartphone e quando il led diventa verde è tutto pronto.

Heat It è un dispositivo medico ed è realizzato da un'azienda tedesca che sul suo sito spiega anche il funzionamento. Si basa sul concetto del calore concentrato.

Genera un alto calore (fra 47 e 52°) per pochi secondi su un punto della pelle e disattiva in questo modo temporaneamente i nervi in quello specifico punto. In questo modo non sentirete più pizzicare e non avrete più l'impulso di grattarvi.

L'applicazione ha tre impostazioni di durata (4, 7 o 9 secondi), una modalità per i bambini e una per le pelli sensibili. In tutti i casi vi consiglia la prima volta di partire con la durata minima e la modalità bambini e pelli sensibili attiva e poi mano a mano aumentare i vari valori se l'effetto non fosse stato raggiunto. Come avrete capito vi basterà poggiare l'accessorio sulla pelle nel momento indicato e per la durata mostrata sul display e il gioco è fatto.