5G e ricarica rapida anche sugli smartphone a meno di 100€

Qualcomm è conosciuta sicuramente come l'azienda più popolare quando si parla del mondo dei processori e dei System-on-a-chip per smartphone, ovvero circuiti integrati che includono non solo la CPU ma anche tutti gli altri processori che regolano le altre funzionalità di uno smartphone.

L'azienda da sempre è pioniera nel portare le nuove tecnologie sul mercato per prima e poi per renderle sempre più accessibili ad un pubblico mano a mano più ampio. Oggi l'azienda annuncia un nuovo passo in avanti in tal senso, con il nuovissimo Snapdragon 4s Gen 2, processore della fascia più bassa della linea entry level dell'azienda.