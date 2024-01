Non c'è futuro (indipendente) per le aziende che puntano su AI

Negli ultimi mesi si è parlato molto di due aziende particolari, che con i loro dispositivi basati su IA promettono di rivoluzionare il mercato e proporsi come un'alternativa semplificata agli smartphone. Parliamo di Humane AI Pin e Rabbit R1 , due prodotti molto diversi tra loro, ma che hanno fatto parlare molto di sé per un motivo comune, ossia l'idea che l'intelligenza artificiale ha raggiunto un livello di funzionalità talmente elevato da poter soppiantare l'uso canonico di un dispositivo.

Quanto durerà?

E se siamo già abituati a scenari simili per aziende di altro tipo, è difficile non pensare che questo succederà anche e soprattutto per dispositivi basati su intelligenza artificiale, dove l'addestramento e i dati giocano una parte importantissima per la riuscita del prodotto.

D'altra parte, la storia recente della Silicon Valley è piena di startup e aziende promettenti che, quando sono diventate davvero importanti, sono state comprate dai big di turno. Non posso non pensare alla storia di Pebble , la startup che faceva smartwatch con display e-ink, che è stata acquisita da Fitbit , finché poi la stessa Fitbit è stata comprata da Google .

E sebbene non ci sia niente di male che una società piccola venga acquisita da una più grande, è un po' triste non riuscire a immaginare un futuro diverso da questo. Pensare che sarà molto improbabile vedere – almeno nel medio termine – una nuova Google, una nuova Apple o una nuova Amazon, perché qualsiasi nuovo prodotto AI-based verrà fagocitato o acquisito, probabilmente proprio da una delle tre aziende appena citate.

Non mi riferisco tanto ai dispositivi, o all'approccio, anzi sono convinto che l'impiego dell'intelligenza artificiale sarà sempre più pervasivo negli smartphone . Quel che mi domando, invece, è quanto dureranno le aziende che ci sono dietro e se il loro futuro non sia, inevitabilmente, quello di scomparire o di essere acquisite .

Anche il caso di OpenAI (l'azienda non profit dietro ChatGPT) è emblematico da discutere. Nonostante la società sia diventata in poco tempo una realtà gigantesca, in grado di competere (e battere) i grandi nomi del settore come Apple e Google, c'è voluto poco prima che Microsoft si interessasse a tal punto da investirci 10 miliardi di dollari, per una partnership che a molti (Unione Europea inclusa) puzza come un tentativo di acquisizione mascherato.

Non è un caso che CoPilot, il tool basato su intelligenza artificiale di Microsoft, sia passato dall'essere un "semplice" (si fa per dire) strumento per programmatori, a un software che assiste l'utente a 360 gradi, e genera pure immagini. Il tutto, grazie all'integrazione di ChatGPT-4.