Ha senso una ventola per "ghiacciare" lo smartphone?

Ci sono smartphone da gaming che integrano già delle ventole al loro interno. Ci sono smartphone che integrano anche camere di vapore. Ma non ci sono smartphone che possono vantare il potere raffreddante di questo accessorio. Parliamo del RedMagic VC Cooler 5 Pro .

Nel test AnTuTu Benchmark su iPhone il risultato è passato da 1.461.000 a 1.550.000. Non una differenza abissale, anzi, ma comunque percepibile. Dove la situazione è sicuramente più drastica è nelle temperature e di conseguenza nel comfort e del consumo energetico. Lo stesso test su Android ha visto la temperatura della CPU alla fine della prova passare da 51° a 44° .

Purtroppo non integra una batteria, che probabilmente lo avrebbe reso un dispositivo ancora più interessante, ma anche molto più ingombrante e pesante, andando anche a sbilanciare la presa sullo smartphone mentre si gioca. Dovrete però fare i conti con il cavo sempre collegato al gadget. La comodità maggiore però si ha su iPhone dove è possibile agganciarlo tramite il connettore MagSafe magnetico sul retro. Per tutti gli altri dispositivi bisogna dotarsi di un accessorio a pinza che permette di agganciare il dispositivo al retro dello smartphone. Non è una soluzione particolarmente elegante, ma è comunque funzionale.