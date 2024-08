Serie HONOR 200: eleganza e potenza per tutti i gusti e per tutte le tasche

In collaborazione con Honor

La nuova serie HONOR 200, sbarcata in Italia da qualche settimana, è composta da tre smartphone per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tasche. Si parte da HONOR 200 Lite con fotocamera da 108 megapixel, il più economico dei tre, e si prosegue con HONOR 200 e 200 Pro, dotati di ampio schermo, hardware al top e chicche fotografiche, sia hardware che software, davvero degne di nota. Vediamo quindi le caratteristiche salienti dei tre smartphone, per chi sono consigliati e visto che ci siamo diamo uno sguardo anche ai prezzi e alle offerte disponibili sullo store online del marchio.

Il top a un prezzo umano

HONOR 200 Pro è lo smartphone perfetto per chi vuole un top di gamma in tasca senza spendere le cifre che sono solitamente richieste per questo genere di dispositivi. Le specifiche tecniche sono ottime: processore Snapdragon 8s Gen 3 di ultima generazione, 12 GB di RAM (più altri 12 con la funzione HONOR RAM Turbo), ben 512 GB di memoria interna. Giusto per farvi capire quando il 200 Pro sia al passo con i tempi, a fianco del processore troviamo anche il chip potenziato RF HONOR C1+, un acceleratore IA (NPU) pensato per rendere più rapide tutte le operazioni basate su intelligenza artificiale. Fra queste si annoverano Portale Magico. Come funziona? Funziona in tantissimi campi. Banalmente evidenziando del testo, toccandolo poi e tenendo premuto, potete trascinarlo verso il bordo dove si aprirà appunto il PortaleMagico. Grazie a lui potrete cercare rapidamente indirizzi, aggiungere spezzoni di testo a note personalizzate, pubblicare velocemente sui social e non solo. Lo schermo è uno dei tanti fiori all'occhiello del dispositivo. Si parla di un display curvo da 6,78" AMOLED a 2.700 x 1.224 pixel a 120 Hz, che vanta fra le altre cose certificazione TÜV Rheinland Full Care Display 3.0 e modalità notturna circadiana basata su intelligenza artificiale. La luminosità di picco è altissima (4.000 nit), in modo da garantire massima visibilità anche all'esterno.

C'è poi da aprire una grossa parentesi sul comparto fotografico. Già sulla carta siamo di fronte a un ottima tripletta di sensori: principale ultragrande H900 da 50 megapixel con stabilizzazione elettronica e ottica; grandangolare con campo visivo di 112° e con opzione macro; telephoto da 50 megapixel con zoom ottico fino a 2,5x (digitale fino a 50x). Il tutto è incastonato in un camera bump ispirato alla forma di Casa Mila di Gaudì.

Ma c'è un motivo se HONOR lo definisce The Portrait Master. Il marchio ha infatti collaborato con Studio Harcourt, esperti globali nell'arte della ritrattistica da oltre 90 anni. Quando selezionate la modalità Ritratto avete a disposizione 3 speciali filtri: Harcourt Vivace, A colori e Classico, ognuno caratterizzato da una diversa resa delle luci, dei colori e dei dettagli dei volti. E il bello è che non vi servono luci da studio, cavalletti o simili: potete ottenere risultati sorprendenti in ogni dove. Interviene anche qui l'intelligenza artificiale, grazie al Portrait Engine AI e alla modalità Ritratto notturno pensata per preservare i dettagli.

Da non sottovalutare anche la fotocamera frontale da ben 50 megapixel, anch'essa dotata dei suoi algoritmi di miglioramento dell'immagine e di un sistema di illuminazione selfie che migliora gli scatti in condizioni di luce meno favorevoli. Tra le tante altre caratteristiche da evidenziare ci sono certificazione IP65 (resistenza a polvere e acqua), sensore a infrarossi per usare HONOR 200 Pro come telecomando, NFC per i pagamenti contactless. E per portarvi a fine giornata, HONOR lo ha dotato di una batteria al silicio-carbonio da ben 5.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a ben 100W (50% di carica in soli 15 minuti!) e ricarica wireless a 66W (64% di carica in 30 minuti).

HONOR 200 PRO nella sua configurazione da 12GB+512GB è disponibile sullo store online ufficiale a 649€, che già di per sé è un ottimo prezzo visto quanto offerto dallo smartphone. A questo potete scalarci altri 70€ nel caso decidiate di fare il trade-in. Aggiungendo alla spesa 1,90€ vi portate a casa anche l'HONOR SuperCharge Power Adapter da 100W del valore di 59,90€.

Non sottovalutate HONOR 200!

Per chi vuole spendere un po' meno c'è un'alternativa altrettanto ottima: HONOR 200! Il comparto fotografico posteriore rimane quasi lo stesso, tant'è che anche questo modello può fregiarsi del titolo di Portrait Master. Ritroviamo a tal proposito anche gli speciali filtri Harcourt e tutti gli algoritmi e le modalità speciali viste sul modello Pro. A livello hardware, HONOR 200 offre 8 o 12 GB (raddoppiati grazie a HONOR RAM Turbo) di memoria RAM e 215 o 512 GB di memoria interna. Il processore è lo Snapdragon 7 Gen 3, e frontalmente siamo accolti da un display 6,7" AMOLED con altissima luminosità di picco e singola fotocamera frontale (da 50 megapixel)! La batteria è la stessa della variante PRO: una ottima 5.200 mAh al silicio-carbonio con ricarica rapidissima fino a 100W. Vi starete chiedendo a questo punto le differenze fra il modello Pro e questo. A parte il processore, un po' meno potente ma comunque di alta qualità, ci sono differenze a livello di materiali della cover posteriore, schermo piatto (invece che curvo ai 4 lati come il Pro), display leggermente più piccolo. Di conseguenza HONOR 200 è anche leggermente più piccolo e leggero. Ma sopratutto costa meno! HONOR 200 può essere vostro a partire da 449,90€ direttamente sullo store online ufficiale. Anche qui c'è la possibilità di permuta per ottenere un ulteriore sconto di 60€. Per chi è consigliato? Semplice: per chi vuole tutta la qualità della serie 200 spendendo ancora meno!

Minima spessa, massima resa

E poi c'è lui, HONOR 200 Lite, il più economico del trio. Economico sì, ma non si fa mancare nulla. Si tratta di uno smartphone ultra sottile e leggero: pensate che lo spessore ammonta a soli 6,78 mm, e il peso complessivo a 167 grammi. Non per questo lo schermo è sacrificato, anzi: frontalmente troviamo un AMOLED da 6,7" che occupa ben il 93,7% della superficie frontale. Il display fra l'altro è resistente alle cadute e vanta certificazione SGS! Sotto il cofano tanta memoria interna (256 GB) e abbastanza RAM da gestire senza problemi multi tasking di ogni genere e anche la funzione Collaborazione Multi-Schermo da usare in combinazione con i notebook HONOR Book. E con la modalità HONOR RAM Turbo potete aggiungere 8 GB di RAM virtuale in più per il multi tasking più complesso.

Ovviamente non poteva che esserci un occhio di riguardo per il comparto fotografico. Il sensore principale arriva pensate un po' a ben 108 megapixel, ed è affiancato da un sensore grandangolare per i panorami e da un sensore macro. Davvero al top anche la fotocamera frontale, da 50 megapixel con luce LED per selfie dedicata che si attiva in automatico in caso di bisogno! Sempre in automatico la frontale aumenta o diminuisce l'angolo di ripresa a seconda di quanti soggetti sta inquadrando. Siete da soli? Campo stretto. Foto di gruppo? FOV a 90° per prendere tutti! La fotocamera davanti è incastonata nella Magic Capsule, che si anima dinamicamente a seconda di quello che state facendo con il telefono mostrando informazioni aggiuntive. E occhio anche all'intelligenza artificiale: HONOR ha portato tutte le sue funzioni anche sul modello Lite, incluso Magic Portal, la fotografia AI e tanto altro. Ad alimentare il tutto c'è poi una batteria da 4.500 mAh supportata da ricarica rapida a 35W HONOR SuperCharge. Il bello è che il prezzo non vi spaventa. HONOR 200 Lite lo trovate sullo store di HONOR a 299,90€, e aggiungendo solo 1,90€ potete aggiungerci a scelta una HONOR Band 9 o gli auricolari Bluetooth HONOR Earbuds X6! Insomma, il 200 Lite si adatta alle esigenze di tutti, e questo senza spendere una follia (anzi)!

Honor 200 Pro Display 6,78" 1224 x 2700 PX

Fotocamera 50 MPX ƒ/1.9

Frontale 50 MPX ƒ/2.4

CPU octa 3 GHz

RAM 12 GB

Memoria Interna 512 GB

Batteria 5200 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi

Honor 200 Lite Display 6,7" FHD+ / 1080 x 2412 PX

Fotocamera 108 MPX ƒ/1.8

Frontale 50 MPX ƒ/2.1

CPU octa 2.4 GHz

RAM 8 GB

Memoria Interna 256 GB

Batteria 4500 mAh

Android 14 Scheda Tecnica Confronta Prezzi