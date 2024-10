Un powerbank che davvero non da noia mentre usiamo lo smartphone

Questo powerbank Sharge ha un obiettivo: far sì che la ricarica del vostro smartphone in mobilità non sia complicata. Sharge Flow Mini infatti vi permetterà di caricare il vostro smartphone tramite la porta del vostro dispositivo (sia che sia USB-C, sia che sia la lightning dell'iPhone) senza dover tenere in mano due dispositivi diversi, in sostanza quindi collegandoli come se fossero un prodotto solo, con un powerbank che diventa in sostanza un'estensione dello smartphone stesso.

Non vi racconteremo che sarà come non avere un powerbank collegato, ma probabilmente quasi ogni altra soluzione cablata per caricare lo smartphone sarà più scomoda. Una volta collegato al vostro smartphone inizierà subito a caricarlo e potrete controllare la carica del powerbank, che ha una capacità di 5.000 mAh premendo il tasto fisico e guardando illuminarsi i suoi piccoli led.

Il connettore cablato è protetto da una piccola parte in gomma e ci sono due accessori diversi da montare se volete collegare uno smartphone USB-C o un iPhone di precedente generazione. C'è poi un comodo laccetto che permette di agganciarlo ad una borsa. Questo laccetto in realtà è un cavo USB-C che può essere sfilato per collegare un secondo dispositivo in contemporanea. Una trovata davvero simpatica e che rende questo piccolo gadget ancora più flessibile. La potenza massima di ricarica di questo powerbank è di 12W. Sharge Flow Mini viene proposto a 29€, ma in realtà è quasi sempre scontato a 19€. Al momento in cui vi parliamo per esempio c'è un coupon da applicare su Amazon per portare il prezzo a quello scontato.

Foto

Foto

