Il powerbank MagSafe raffreddato con una ventola RGB

Abbiamo già avuto modo di apprezzare un altro fantastico prodotto di Sharge (quello che a titolo personale ho definito come il mio nuovo powerbank preferito). Oggi torniamo su questo brand parlando di Sharge IceMag, il powerbank MagSafe dotato di raffreddamento attivo.

Si tratta di un accessorio MagSafe, che si aggiunge per esempio all'SSD MagSafe e di cui avevamo già parlato nel nostro video dei 6 gadget MagSafe da non perdere che trovate a fine articolo.