Non posso più fare a meno di questo powerbank definitivo

Nonostante abbia provato molti powerbank e alimentatori da viaggio ammetto di non aver trovato mai la pace dei sensi nelle mie trasferte lavorative, combinando spesso prodotti di vario tipo per cercare di coprire le esigenze dei vari dispositivi che avevo con me. Questo fino a questo non ho acquistato uno Sharge Pouch, prodotto che aveva fatto già molto parlare di sé per il suo design e per essere stato realizzato in collaborazione con OnePlus, cercando di andare a rispondere alle varie esigenze della sua community, che a quanto pare sono comunque simile alle mie.

Cos'è Sharge Pouch e come funziona

Sharge Pouch si presenta come una alimentatore da parete dalle grandi dimensioni. Queste sue dimensioni sono giustificate dal fatto che integra all'interno un powerbank da 10.000 mAh. Il blocco inferiore, ovvero l'alimentatore vero e proprio, può essere scollegato dal powerbank per utilizzare i due dispositivi separatamente. In questo modo avrete un alimentatore piccolo e compatto, con possibilità di cambiare la spina finale per le varie parti del mondo, e un powerbank con ricarica ultrarapida, per caricare più dispositivi contemporaneamente. Tre per la precisione.

Scollegare i magneti dei due dispositivi da infatti accesso a due porte USB-C aggiuntive, oltre a quella presente sul fianco del powerbank stesso. Tutte queste uscite possono garantire fino a 55W per i dispositivi che supportano la tecnologia SuperVOOC di OPPO/Oneplus e fino a 40W per i dispositivi che supportano invece Power Delivery (in sostanza buona parte degli smartphone di fascia medio alta in circolazione). Attenzione solo che i 40W sono totali e se collegherete due dispositivi al powerbank questa energia verrà divisa a metà fra le due uscite. Collegato al powerbank è presente uno spesso cavo rosso che può essere utilizzato come cavo USB-C per la ricarica. Le due estremità hanno un piccolo cappuccio che va a proteggere i connettori. Tenete di conto che il connettore USB-C è molto profondo, ma attorno ci sarà il cappuccio protettivo. Non riuscirete a collegare quindi dispositivi che hanno la porta USB-C molto nascosta (nel mio caso un mouse Logitech MX-Master). Come detto la ricarica è estremamente veloce, ma se dovete caricare prodotti non pensati per supportare tale velocità di ricarica (prodotti per la smarthome o wearable) c'è una modalità di ricarica lenta che si attiva tenendo premuto a lungo l'unico tasto fisico. Fantastico.

Conclusioni e prezzo

Con un solo gadget ho quindi una soluzione super flessibile per i miei spostamenti, grazie alla possibilità di caricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, avendo sempre un cavo di qualità pronto, oppure di caricare un singolo dispositivo, caricando al contempo (magari di notte) anche il powerbank. Fra i pochi difetti che segnalerei ci metterei la plastica bianca della scocca che vicino al connettore USB-C rimane presto segnato dal connettore stesso e il fatto che per sfruttarlo al meglio vi serviranno più cavi USB-C, ma solo uno è incluso nella confezione. Sharge X OnePlus Pouch è disponibile sul sito dell'azienda a 79€, un ottimo prezzo per il prodotto e le sue funzionalità.

Foto Sharge X OnePlus Pouch

