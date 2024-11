I powerbank trasparenti che possono caricare qualsiasi cosa

Shargeek 140 è il più compatto dei due dispositivi, anche se non lo definiremmo compatto in assoluto, essendo comunque un corposo powerbank da ben 20.000 mAh . È dotato di una porta USB-A e una porta USB-C. Avremmo forse apprezzato per la fascia di prezzo se fosse stato dotato però di almeno una seconda porta USB-C. Il "140" nel nome fa riferimento alla potenza di ricarica massima che può erogare quando le due porte sono usate in contemporanea.

Il powerbank ha poi a disposizione un luminosissimo display lcd che mostra la carica residua, la potenza con cui sta caricando un dispositivo o con cui lui si sta caricando. C'è poi anche una sorta di timer che indica quando a lungo ancora sarà capace di caricare un dispositivo mantenendo quella velocità di ricarica.

Come detto in apertura il design e la qualità costruttiva sono sicuramente due aspetti non indifferenti per questo powerbank. La plastica rigida sembra molto robusta e non abbiamo avuto paura di tenerlo sfuso nello zaino. In confezione viene fornito anche un cavo USB-C e un sacchetto per il trasporto.