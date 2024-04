Sky Mobile: la rivoluzione della connessione mobile è qui

In collaborazione con Sky Mobile

La connettività mobile ha da poco fatto un salto di qualità grazie a Sky, che ha lanciato Sky Mobile powered by Fastweb, il nuovo servizio che promette di trasformare il modo in cui le famiglie italiane vivono la connettività in movimento.

Connessione senza limiti, anche in mobilità

Sky, noto per portare nelle case degli italiani intrattenimento di alta qualità e connettività ultrabroadband tramite Sky Wifi, estende ora il suo impegno al mondo della telefonia mobile. Grazie alla collaborazione con Fastweb, Sky Mobile offrirà copertura estesa grazie alla rete mobile più veloce d'Italia, raggiungendo oltre il 99% del territorio in 4G, e presto, nel 2025, il 90% della popolazione in 5G, senza costi aggiuntivi. Sky Mobile mette insieme quindi il meglio della tecnologia con l'affidabilità di uno dei brand storici nel mondo dell'intrattenimento e la connettività

Offerte chiare e vantaggiose

Disponibile dallo scorso febbraio, Sky Mobile si distingue per la sua semplicità e trasparenza.

Con soluzioni che includono minuti illimitati e diverse opzioni di pacchetti dati, il servizio è privo di costi nascosti, vincoli di durata o costi di uscita, rendendolo un'opzione ideale per chi cerca flessibilità e chiarezza. In un mercato pieno di offerte confusionarie e spiacevoli rimodulazioni Sky Mobile vuole distinguersi per la trasparenza e la semplicità. Un esempio è l'esclusiva offerta online che abbina Sky Mobile a Sky Wifi, offrendovi la massima velocità con la fibra vera in casa e la flessbilità del 5G in mobilità, il tutto con uno sconto che porta il prezzo finale a 33,85€ al mese.

Più che semplice connettività: un'esperienza completa

Con Sky Mobile, i clienti non solo godranno di una connessione mobile affidabile, ma avranno anche accesso all'esclusivo catalogo di Sky, che include sport, cinema, show, documentari e le migliori serie, oltre alla partnership con Netflix. "Con Sky Mobile, la nostra offerta si arricchisce, diventando ancora più completa, con una qualità unica," afferma Andrea Duilio, CEO di Sky Italia.

Sarà possibile infatti attivare per 30 giorni insieme a Sky Mobile la visione di tutti i contenuti Sky, grazie a Sky Q, anche sul proprio smartphone, per soli 9€.

Piani adatti a tutti

Sky Mobile è disponibile in tre soluzioni: da 150 GB a 7,95 euro al mese, 200 GB a 9,95 euro al mese, e 300 GB a 11,95 euro al mese. Ogni piano comprende chiamate illimitate e 100 SMS, offrendo una flessibilità senza precedenti per adattarsi a ogni esigenza.

Per maggiori dettagli o per attivare Sky Mobile, visita il sito sky.it/mobile, recati nei negozi Sky o chiama il numero verde 141.