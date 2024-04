Vota la tua fotocamera preferita degli smartphone 2024

Torniamo con uno dei nostri format più apprezzati, ovvero il confronto fotografico al buio fra le fotocamere degli smartphone top di gamma, in questo caso del 2024. Quando parliamo di "confronto al buio" parliamo di votare le fotocamere preferite di 5 smartphone senza sapere per quale smartphone state votando. Gli smartphone in questione sono:

Una sfida interessante e anche un gioco divertente per chi vorrà votare qua sotto, senza sapere quale smartphone si stia votando. A seguire trovate 13 foto scattate da questi 5 smartphone private dei dati exif. Le foto sono state scattate sempre in modalità automatica, lasciando le impostazioni di default e al massimo disattivando solo l'utilizzo della AI esplicita (solitamente un livello di elaborazione più aggressivo di quella solitamente già integrata). Le foto sono state ridimensionate tutte a 4000 x 3000 pixel.

Ogni foto è collegata ad una lettera (A,B,C,D,E) e per ognuno delle 13 foto scattate vi chiederemo di votare la vostra foto preferita nel form che trovate a fine pagina.

È più comodo se aprite ogni galleria in un nuovo tab da desktop. In alternativa trovate il form per votare qui da aprire in un altro tab.

Questa volta abbiamo testato 3 livelli di zoom: 2X, 3.5X e 5X per cercare di dare a tutte le fotocamere zoom di questi smartphone una possibilità e anche per testare la loro capacità di interpolazione. Nello scatto notturno selfie abbiamo invece abilitato il flash virtuale sugli smartphone che non avevano nessun tipo di miglioramento automatico. Le foto sono tutte di qualità scarsa ma abbiamo ripetuto lo scatto dove sembrava ci fosse un problema e abbiamo scelto la migliore. Nei selfie abbiamo ribaltato le immagini di iPhone che erano speculari.

Le macro hanno prospettive leggermente diverse perché la fotocamera dello smartphone è in posizione diversa e da distanze così ravvicinate non era possibile fare diversamente.