Vota la tua fotocamera preferita degli smartphone 2023

Torna dopo una lunga attesa uno dei format più apprezzati di SmartWorld, ovvero il confronto fotografico al buio fra le fotocamere degli smartphone top di gamma, in questo caso del 2023. Quando parliamo di "confronto al buio" parliamo di votare le fotocamere preferite di 5 smartphone senza sapere per quale smartphone state votando. Gli smartphone in questione sono:

Samsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 8 Pro

Honor Magic 5 Pro

Huawei P60 Pro

Apple iPhone 15 Pro Max

Una sfida interessante e anche un gioco divertente per chi vorrà votare qua sotto, senza sapere quale smartphone si stia votando. A seguire trovate 13 foto scattate da questi 5 smartphone private dei dati exif. Le foto sono state scattate sempre in modalità automatica, lasciando le impostazioni di default e al massimo disattivando solo l'utilizzo della AI esplicita (solitamente un livello di elaborazione più aggressivo di quella solitamente già integrata). Le foto sono state ridimensionate tutte a 4000 x 3000 pixel.

Ogni foto è collegata ad una lettera (A,B,C,D,E) e per ognuno delle 13 foto scattate vi chiederemo di votare la vostra foto preferita nel form che trovate a fine pagina (è più comodo se aprite ogni galleria in un nuovo tab da desktop).