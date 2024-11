Tesla Phone: lo smartphone impossibile con Starlink e pannelli solari

Del Tesla Phone (per la precisione Tesla Pi Phone) si è parlato tanto nel corso degli ultimi mesi sul web. Avevamo evitato di parlarne perché la notizia era molto lontana dall'essere ufficiale, ma ora, forse anche complice il nuovo incarico governativo di Elon Musk, sembra che l'argomento sia tornato di nuovo alla ribalta.

Lo smartphone impossibile

Le prime voci di un Tesla Phone circolano già da un paio di anni, quando alcuni utenti si erano divertiti a realizzare dei concept. E in realtà da quel momento non è più successo niente. Le voci sono rimaste tali, senza nessuna base di fondamento e le possibilità che un Tesla Phone diventasse davvero realtà non sono mai cresciute. Salvo poi l'argomento tornare alla ribalta, forse anche per desiderio di alcuni siti web di cavalcare l'onda della popolarità di Musk, come se fosse una notizia dell'ultimo minuto.

Musk in più occasioni ha ribadito che non ha nessuna intenzione di realizzare uno smartphone in senso assoluto e non solo associandolo al marchio Tesla.

Elon Musk pensa infatti che il metodo di comunicazione del futuro sia Neuralink e che non avrebbe senso oggi concentrarsi sullo sviluppo di uno smartphone. E considerando quanto futuristici siano spesso i progetti dell'uomo più ricco del mondo non fatichiamo a credere che questo sia davvero il suo pensiero e non solo una strada per depistare la stampa.

A rendere più improbabile l'esistenza di un Tesla Phone ci sono le presunte specifiche tecniche di questo smartphone, che includerebbero anche la connettività satellitare Starlink e dei pannelli solari integrati. Due tecnologie che mal si sposano con il formato smartphone. Se anche Starlink e Tesla fossero riuscite a miniaturizzare queste tecnologie così tanto rimarrebbe il problema concreto del direzionamento (verso il satellite e verso il sole), il consumo dell'antenna e la scarsissima produzione che potrebbe generare un pannello solare così piccolo. In pratica sono due idee partorite da qualche fan ma che non hanno nessuna possibilità di concretizzarsi.

A questo si aggiungevano anche improbabili voci di prezzi super contenuti, che avrebbero spazzato via la concorrenza. E anche se Tesla Phone fosse vero (e non lo è): vi fidereste di un annuncio di prezzo fatto da Musk?

Ancora una volta quindi si è parlato del nulla, girando attorno alla necessità di cavalcare l'onda del personaggio Elon Musk e delle sue notevoli aziende, che siano essere Tesla o Starlink.

