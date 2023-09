10 anni di Chromebook: Google virtuosa per gli aggiornamenti software

Conosciamo bene i Chromebook per essere tra i PC e notebook più accessibili di tutto il mercato, grazie al loro prezzo sempre aggressivo, favorito dal fatto che Chrome OS è un sistema operativo che non necessita di particolari risorse hardware.

La prima novità di rilievo consiste nel fatto che tutti i Chromebook riceveranno aggiornamenti automatici per 10 anni a partire dal loro debutto sul mercato. Google ha detto che questa nuova politica vale per tutti i Chromebook rilasciati dopo il 2021. Per quelli arrivati prima Google riferisce che vi sarà la possibilità di estendere gli aggiornamenti a 10 anni, anche se alcuni modelli potrebbero non essere compatibili con questa politica.

Attualmente Chrome OS viene aggiornato automaticamente ogni 4 settimane, sicuramente un modo per tenere sempre al sicuro i dispositivi dal punto di vista software.

Oltre a questa novità, Google ha posto l'accento anche sulla riparabilità dei Chromebook. Questo è stato dimostrato soprattutto negli Stati Uniti, dove nelle scuole è stato valutato che l'80% degli istituti si avvale del programma di riparazione Chromebook messo a disposizione da Google per prolungare la vita dei Chromebook.

Sempre nello stesso ambito, Google ha posto l'accento sull'efficienza energetica dei Chromebook e di Chrome OS, il sistema operativo che ad esempio offre la funzione di ricarica adattiva per preservare la vita della batteria.