Scoprite le 108 nuove emoji che debutteranno in iOS 17

Tra le nuove emoji, troveremo la fenice, catena spezzata, fungo porcino, lime, testa scossa verticalmente ed orizzontalmente, sagome che rappresentano la famiglia e tanto altro ancora. A riguardo, però, il blog Emojipedia ha specificato che "Per essere chiari, le immagini campione di Emojipedia sono solo un modo in cui potrebbero apparire questi emoji, creati da Joshua Jones , Head of Emoji Design di Emojipedia. Le nostre immagini di esempio Emojipedia sono state intenzionalmente create in uno stile lucido direttamente ispirato al set di emoji Apple, motivo per cui abbiamo deciso di invertire i design delle persone esistenti di Apple per la nostra immagine panoramica sopra".

In ogni caso, non mancheranno le sorprese per gli utenti Apple che, come già accennato in precedenza, dovranno attendere settembre per incominciare ad utilizzare le inedite emoji. Restando in ambito emoji, qualche giorno fa la versione beta di Google Messaggi ha ricevuto un aggiornamento piuttosto interessante. In particolare, le emoji nella chat ora prendono vita, ovvero mostreranno le relative animazioni (tutto ciò accadrà quando si risponderà a un messaggio esclusivamente con emoji). Nelle prossime settimane, l'update dovrebbe essere implementato anche nella versione stabile dell'applicazione.